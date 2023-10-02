Алтайские активности и главные достопримечательности
Авторский тур в Горно-Алтайске

Побывать в топовых местах, прокатиться верхом, сплавиться по реке и совершить треккинг к водопадам

5
2 отзыва
В путешествии вы не только полюбуетесь природой Алтая, которая манит сюда всё больше гостей, но и познакомитесь с ним через активные развлечения.

В окружении пейзажей Катунской долины вас ждёт рафтинг, прогулка на лошадях и прохождение по оборудованному скалолазному маршруту.

Мы покатаемся на катере по Телецкому озеру, проедем по красивейшему Чуйскому тракту, побываем на «Марсе» и рассмотрим узоры Гейзерного озера.

Будем много гулять, забираться на головокружительные высоты и заряжаться энергией и яркими эмоциями.
Алтайские активности и главные достопримечательности
Алтайские активности и главные достопримечательности
Алтайские активности и главные достопримечательности
Ближайшие даты:
1
мая
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
7
мая
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет52 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Маршрут разработан таким образом, что специальной подготовки для участия не требуется. Даже новички смогут насладиться путешествием на 100%.

Проживание. В стоимость входит проживание в палаточном лагере (палатки и кемпинговое оборудование мы предоставляем). Можно снять номер в гостинице или деревянный домик на базе отдыха за дополнительную плату, мы поможем с бронированием.

Питание. Не включено в стоимость. Как правило, останавливаемся в кафе. Если стоим палаточным лагерем, можем сами готовить на огне. Также на некоторых базах отдыха есть общественная зона для приготовления пищи. Иногда в гостиницах организован завтрак и входит в стоимость проживания. Если у вас есть ограничения по питанию, просьба предупредить организаторов заранее.

Связь и интернет. С мобильной связью всё хорошо, за исключением нескольких отрезков Чуйского тракта. Но отвлекаться на звонки не захочется.

Дети. Возможно участие с детьми от 3 лет.

Программа тура по дням

1 день

Сплав по Катуни, прогулка верхом, остров Патмос, виа-феррата и маралы

Встречаемся и отправляемся знакомиться с Катунью, главной рекой Алтая. Знакомство будет активным — сплавимся на рафтах или прокатимся на моторафте.

Зарядившись эмоциями от воды, зарядимся и от прогулки верхом и общением с лошадьми — на одной из лучших конных баз Горного Алтая покатаемся по Катунским террасам — необычным ландшафтам, сформированным древними ледниками.

Затем едем на остров Патмос, нависающий над Катунью на краю отвесной скалы. Пройдёмся по подвесному мосту и полюбуемся живописным видом на храм Иоанна Богослова, а оттуда прогуляемся по «козьей тропке» до Чемальской ГЭС.

Приключения продолжатся виа-ферратой. Это скальный маршрут со страховкой, который сможет пройти каждый. Идёшь вдоль скалы и наслаждаешься пейзажами — запоминающиеся ощущения!

Вечером заедем на пасеку, где попробуем настоящий алтайский мёд и, по желанию, запасёмся полезным продуктом для себя, друзей и близких. Заглянем и на мараловую ферму: покормим милых оленей, которые водятся только здесь. Животные свободно разгуливают на огороженной территории, а вечером часто спускаются к кормушкам — отличная возможность увидеть их совсем близко.

Сплав по Катуни, прогулка верхом, остров Патмос, виа-феррата и маралыСплав по Катуни, прогулка верхом, остров Патмос, виа-феррата и маралыСплав по Катуни, прогулка верхом, остров Патмос, виа-феррата и маралыСплав по Катуни, прогулка верхом, остров Патмос, виа-феррата и маралыСплав по Катуни, прогулка верхом, остров Патмос, виа-феррата и маралы
2 день

Чуйский тракт, петроглифы и слияние рек Чуи и Катуни

Сегодняшний день начнём с поездки по одной из самых живописных дорог России — Чуйскому тракту. По пути остановимся в национальном аиле, где можно заказать экскурсию и больше узнать об истории алтайского народа.

Преодолеем перевалы Семинский и Чике-Таман и окажемся в священном для коренных жителей месте, где реки Чуя и Катунь разноцветными потоками сливаются в одну.

Вы увидите древние петроглифы, которым несколько тысяч лет — наскальные рисунки, рассказывающие о наших предках. Полюбуемся на Ильгуменский порог, а вечером доберёмся до нашей уютной базы на природе, где желающие попарятся в сибирской баньке и расслабятся после насыщенного дня.

Чуйский тракт, петроглифы и слияние рек Чуи и КатуниЧуйский тракт, петроглифы и слияние рек Чуи и КатуниЧуйский тракт, петроглифы и слияние рек Чуи и КатуниЧуйский тракт, петроглифы и слияние рек Чуи и КатуниЧуйский тракт, петроглифы и слияние рек Чуи и КатуниЧуйский тракт, петроглифы и слияние рек Чуи и Катуни
3 день

Утро в горах, Гейзерное озеро, «Алтайский Марс»

Утром на машине поднимемся на высоту 3000 метров над уровнем моря. Потрясающая панорама горных хребтов и бодрящий прохладный воздух — отличное начало дня! Затем едем к необычному Гейзерному озеру, спрятанному в лесу. Поверхность его дна состоит из смеси голубой глины и песка, которая при увеличении притока воды из родников, питающих озеро, поднимается и оседает. В результате образуются причудливые узоры, похожие на те, что оставляют гейзеры на поверхности земли. Будет время, чтобы погулять у водоёма и рассмотреть рисунки на водной глади.

Далее, снова по Чуйскому тракту, проедем мимо заснеженных склонов Северо-Чуйского хребта, блестящих ледников и бескрайней тайги. Сделаем несколько остановок, чтобы пофотографировать.

Доберёмся до села Чаган-Узун, где пересядем на УАЗы и по бездорожью помчим на «Алтайский Марс» — разноцветное урочище Кызыл-Чин, окрашенное в красно-оранжевый цвет. Кажется, будто находишься на другой планете. Побродим по глиняным пёстрым горам и, если позволит погода, побываем и на «Марсе-2» — более «диком» и малолюдном.

Утро в горах, Гейзерное озеро, «Алтайский Марс»Утро в горах, Гейзерное озеро, «Алтайский Марс»Утро в горах, Гейзерное озеро, «Алтайский Марс»Утро в горах, Гейзерное озеро, «Алтайский Марс»
4 день

Прогулка к Уларским водопадам

Сегодня совершим треккинг по живописной тропе к Уларским водопадам.
По самочувствию и настроению можно ограничиться первым водопадом, Верхним Карасу, в 40 минутах ходьбы от точки старта. По желанию пройдём ещё 40 минут и до второго, Большого Уларского. После прогулки вернёмся в Чемальский район, сделав по пути несколько остановок: посмотрим на водопад Ширлак и увидим памятник герою песни Кольке Снегиреву.

Прогулка к Уларским водопадамПрогулка к Уларским водопадамПрогулка к Уларским водопадамПрогулка к Уларским водопадам
5 день

Прогулка на катере по Телецкому озеру

В этот день отправляемся к жемчужине Горного Алтая — Телецкому озеру. Вдоль Бии проедем до северного берега и пересядем на быстроходный катер. Промчимся на нём над глубиной, способной скрыть Эйфелеву башню, полюбуемся водопадами, срывающимися со склонов хребтов. Вы узнаете о разнообразии животного и растительного мира Алтайского Государственного заповедника, который начинается с восточного берега озера и простирается до границы с Хакасией, занимая около 10% территории Республики Алтай.

Вернувшись пообедаем, прогуляемся по экотропе и отправимся в Горно-Алтайск, где, при желании, можно посетить Национальный музей.

Прогулка на катере по Телецкому озеруПрогулка на катере по Телецкому озеруПрогулка на катере по Телецкому озеру

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсии по программе, переезды между локациями
  • Работа гида
  • Бронирование проживания в гостиницах или базах отдыха
  • Проживание в палатках
  • Общественное кемпинговое снаряжение
Что не входит в цену
  • Билеты до Горно-Алтайска и обратно
  • Питание в кафе - 400-600 руб. за один приём
  • Проживание в гостинице или на базе отдыха
  • Виа-феррата - 1500 руб
  • Конная прогулка - 1000 руб
  • Сплав на рафте по Катуни - 1800 руб
  • Экскурсия в национальный аил в Каракольской долине - 2000 руб
  • Петроглифический комплекс Калбак-Таш - 250 руб
  • Ильгуменский порог - 30 руб
  • Заброска на Кызыл-Чин - 800-1200 руб
  • Индивидуальная экскурсия на катере по Телецкому озеру - 15 000-18 000 руб., в группе - 2500-3000 руб. с человека
  • Тур состоится при наборе группы от 2 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по договорённости, утро
Завершение: Горно-Алтайск, вечер. Рекомендуем брать обратные билеты на следующий день после завершения программы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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2
1
Сергей
2 окт 2023
Сотрудничество с Константином прошло прекрасно, предоставленные им гиды отработали прекрасно. Нам все очень понравилось!
Александра
3 ноя 2022
Отличный тур, грамотно спланированный и очень ёмкий. Гид прекрасно знает местность и нюансы Алтая. Куча позитивных эмоций, приятное послевкусие. Всем рекомендую!!!

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе туры5-дневные турыПрирода и пейзажиВодные развлеченияРечные прогулкиВодопадыТреккинг и походы

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