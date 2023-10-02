Маршрут разработан таким образом, что специальной подготовки для участия не требуется. Даже новички смогут насладиться путешествием на 100%.

Проживание. В стоимость входит проживание в палаточном лагере (палатки и кемпинговое оборудование мы предоставляем). Можно снять номер в гостинице или деревянный домик на базе отдыха за дополнительную плату, мы поможем с бронированием.

Питание. Не включено в стоимость. Как правило, останавливаемся в кафе. Если стоим палаточным лагерем, можем сами готовить на огне. Также на некоторых базах отдыха есть общественная зона для приготовления пищи. Иногда в гостиницах организован завтрак и входит в стоимость проживания. Если у вас есть ограничения по питанию, просьба предупредить организаторов заранее.

Связь и интернет. С мобильной связью всё хорошо, за исключением нескольких отрезков Чуйского тракта. Но отвлекаться на звонки не захочется.

Дети. Возможно участие с детьми от 3 лет.