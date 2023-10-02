Побывать в топовых местах, прокатиться верхом, сплавиться по реке и совершить треккинг к водопадам
В окружении пейзажей Катунской долины вас ждёт рафтинг, прогулка на лошадях и прохождение по оборудованному скалолазному маршруту.
Мы покатаемся на катере по Телецкому озеру, проедем по красивейшему Чуйскому тракту, побываем на «Марсе» и рассмотрим узоры Гейзерного озера.
Будем много гулять, забираться на головокружительные высоты и заряжаться энергией и яркими эмоциями.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|52 500 ₽
Описание
Организационные детали
Маршрут разработан таким образом, что специальной подготовки для участия не требуется. Даже новички смогут насладиться путешествием на 100%.
Проживание. В стоимость входит проживание в палаточном лагере (палатки и кемпинговое оборудование мы предоставляем). Можно снять номер в гостинице или деревянный домик на базе отдыха за дополнительную плату, мы поможем с бронированием.
Питание. Не включено в стоимость. Как правило, останавливаемся в кафе. Если стоим палаточным лагерем, можем сами готовить на огне. Также на некоторых базах отдыха есть общественная зона для приготовления пищи. Иногда в гостиницах организован завтрак и входит в стоимость проживания. Если у вас есть ограничения по питанию, просьба предупредить организаторов заранее.
Связь и интернет. С мобильной связью всё хорошо, за исключением нескольких отрезков Чуйского тракта. Но отвлекаться на звонки не захочется.
Дети. Возможно участие с детьми от 3 лет.
Программа тура по дням
Сплав по Катуни, прогулка верхом, остров Патмос, виа-феррата и маралы
Встречаемся и отправляемся знакомиться с Катунью, главной рекой Алтая. Знакомство будет активным — сплавимся на рафтах или прокатимся на моторафте.
Зарядившись эмоциями от воды, зарядимся и от прогулки верхом и общением с лошадьми — на одной из лучших конных баз Горного Алтая покатаемся по Катунским террасам — необычным ландшафтам, сформированным древними ледниками.
Затем едем на остров Патмос, нависающий над Катунью на краю отвесной скалы. Пройдёмся по подвесному мосту и полюбуемся живописным видом на храм Иоанна Богослова, а оттуда прогуляемся по «козьей тропке» до Чемальской ГЭС.
Приключения продолжатся виа-ферратой. Это скальный маршрут со страховкой, который сможет пройти каждый. Идёшь вдоль скалы и наслаждаешься пейзажами — запоминающиеся ощущения!
Вечером заедем на пасеку, где попробуем настоящий алтайский мёд и, по желанию, запасёмся полезным продуктом для себя, друзей и близких. Заглянем и на мараловую ферму: покормим милых оленей, которые водятся только здесь. Животные свободно разгуливают на огороженной территории, а вечером часто спускаются к кормушкам — отличная возможность увидеть их совсем близко.
Чуйский тракт, петроглифы и слияние рек Чуи и Катуни
Сегодняшний день начнём с поездки по одной из самых живописных дорог России — Чуйскому тракту. По пути остановимся в национальном аиле, где можно заказать экскурсию и больше узнать об истории алтайского народа.
Преодолеем перевалы Семинский и Чике-Таман и окажемся в священном для коренных жителей месте, где реки Чуя и Катунь разноцветными потоками сливаются в одну.
Вы увидите древние петроглифы, которым несколько тысяч лет — наскальные рисунки, рассказывающие о наших предках. Полюбуемся на Ильгуменский порог, а вечером доберёмся до нашей уютной базы на природе, где желающие попарятся в сибирской баньке и расслабятся после насыщенного дня.
Утро в горах, Гейзерное озеро, «Алтайский Марс»
Утром на машине поднимемся на высоту 3000 метров над уровнем моря. Потрясающая панорама горных хребтов и бодрящий прохладный воздух — отличное начало дня! Затем едем к необычному Гейзерному озеру, спрятанному в лесу. Поверхность его дна состоит из смеси голубой глины и песка, которая при увеличении притока воды из родников, питающих озеро, поднимается и оседает. В результате образуются причудливые узоры, похожие на те, что оставляют гейзеры на поверхности земли. Будет время, чтобы погулять у водоёма и рассмотреть рисунки на водной глади.
Далее, снова по Чуйскому тракту, проедем мимо заснеженных склонов Северо-Чуйского хребта, блестящих ледников и бескрайней тайги. Сделаем несколько остановок, чтобы пофотографировать.
Доберёмся до села Чаган-Узун, где пересядем на УАЗы и по бездорожью помчим на «Алтайский Марс» — разноцветное урочище Кызыл-Чин, окрашенное в красно-оранжевый цвет. Кажется, будто находишься на другой планете. Побродим по глиняным пёстрым горам и, если позволит погода, побываем и на «Марсе-2» — более «диком» и малолюдном.
Прогулка к Уларским водопадам
Сегодня совершим треккинг по живописной тропе к Уларским водопадам.
По самочувствию и настроению можно ограничиться первым водопадом, Верхним Карасу, в 40 минутах ходьбы от точки старта. По желанию пройдём ещё 40 минут и до второго, Большого Уларского. После прогулки вернёмся в Чемальский район, сделав по пути несколько остановок: посмотрим на водопад Ширлак и увидим памятник герою песни Кольке Снегиреву.
Прогулка на катере по Телецкому озеру
В этот день отправляемся к жемчужине Горного Алтая — Телецкому озеру. Вдоль Бии проедем до северного берега и пересядем на быстроходный катер. Промчимся на нём над глубиной, способной скрыть Эйфелеву башню, полюбуемся водопадами, срывающимися со склонов хребтов. Вы узнаете о разнообразии животного и растительного мира Алтайского Государственного заповедника, который начинается с восточного берега озера и простирается до границы с Хакасией, занимая около 10% территории Республики Алтай.
Вернувшись пообедаем, прогуляемся по экотропе и отправимся в Горно-Алтайск, где, при желании, можно посетить Национальный музей.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсии по программе, переезды между локациями
- Работа гида
- Бронирование проживания в гостиницах или базах отдыха
- Проживание в палатках
- Общественное кемпинговое снаряжение
Что не входит в цену
- Билеты до Горно-Алтайска и обратно
- Питание в кафе - 400-600 руб. за один приём
- Проживание в гостинице или на базе отдыха
- Виа-феррата - 1500 руб
- Конная прогулка - 1000 руб
- Сплав на рафте по Катуни - 1800 руб
- Экскурсия в национальный аил в Каракольской долине - 2000 руб
- Петроглифический комплекс Калбак-Таш - 250 руб
- Ильгуменский порог - 30 руб
- Заброска на Кызыл-Чин - 800-1200 руб
- Индивидуальная экскурсия на катере по Телецкому озеру - 15 000-18 000 руб., в группе - 2500-3000 руб. с человека
- Тур состоится при наборе группы от 2 человек