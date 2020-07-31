Верхом на послушных алтайских лошадках вы будете вдыхать свежий горный воздух, любоваться окружающей красотой и наполняться силой природы.
июл
июл
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Туркомплекс «Таёжник» - село Тюнгур
Прибыть на т/к таежник нужно до 11:00 утра.
Знакомство с гидом, завтрак в кафе.
Выезд на маршрут.
Во время автопутешествия туристы проедут по знаменитому Чуйскому тракту до Семинского перевала, затем по автодороге на Усть-Коксу.
По пути туристы узнают об истории Горного Алтая, о традициях его коренного населения.
Размещение в палатках.
Инструктаж, подготовка к походу.
Баня.
Протяженность: на авто – 430 км.
Конный переход от турбазы Байару
Распределение общественных вещей и продуктов между участниками похода.
Упаковка арчимаков и драйбегов.
Инструктаж по технике безопасности.
Распределение лошадей между туристами.
Выход на маршрут.
Первое испытание – перевал Кузуяк высотой около 1 500 м.
С вершины перевала открывается вид на село Тюнгур.
После довольно крутого подъема на перевал и не менее крутого спуска туристы выйдут к реке Аккем.
Затем тропа снова уйдет вверх вдоль ручья Ороктой сквозь кедрач.
По мере увеличения высоты тайга сменится альпийскими лугами.
С вершины откроется панорамный вид на Белуху и озеро Ак-Кем.
Ночевка у истоков ручья Тухман, бьющего из-под скал.
Конный переход 4-5 часов. Протяженность: 26 км.
Переход по высокогорному плато, водопад Текелю
Сначала группа пойдет по высокогорному плато, откуда прекрасно виден Катунский хребет, а также разноцветные ковры альпийских лугов.
Затем тропа спустится к небольшому таежному озеру Кюльдуайры вдоль захватывающего дух обрыва Скынчак.
Озеро находится на высоте 2000 м над уровнем моря. В его зеркальной глади отражаются склоны окрестных гор.
Остановка на ночевку на берегу реки Текелю («теке» – горный козел, алт.), которая представляет собой правый приток реки Аккем.
Группа совершит экскурсию к водопаду Текелю – одному из крупнейших в Алтайских горах с высотой падения около 50 м.
Конный переход 7-8 часов. Протяженность: 30 км.
Крутой перевал Сарыбель, переход через альпийские луга
Еще один напряженный, но крайне интересный день. Группе предстоит преодолеть около 30 км.
От реки Текелю тропа поднимается на довольно крутой перевал Сарыбель высотой около 2300 м.
С него Белуха видна во всей красе.
На спуске через альпийские луга группа еще раз сможет полюбоваться величественным Катунским хребтом.
Спустившись в долину Ярлу, ночевка.
Конный переход 7-8 часов. Протяженность: 30 км.
Прогулка на Аккемский ледник
Путь на ледник лежит мимо Аккемского озера.
Тропа идет по западному берегу озера, затем по мосту проходит через ручей Ак-Оюк и далее следует по заболоченному левому берегу реки Ак-Кем до мостика.
От него тропа поднимается на старую, сложенную из гранитов морену и выходит к часовенке архангела Михаила, построенной в 2006 году в память о погибших альпинистах.
Дальше вверх по морене тропа поднимается к Аккемскому леднику, откуда туристы снова смогут полюбоваться сверкающей вершиной Священной горы.
Пеший переход 7-8 часов. Протяженность: 20 км.
Радиальный выход в ущелье Ярлу
В этот день вы совершите радиальный выход в ущелье Ярлу, которое считается местом силы, которое еще носит название «долина эдельвейсов». Туристы почувствуют необычайную энергетику этого места.
Именно сюда со всего мира последователи Рериха приезжают медитировать. Здесь они выстроили целый город из камней.
Даже если вы не верите в сверхъестественное, вид ущелья не оставит вас равнодушным: склоны Ярлу днем окрашены в светло-синие тона, а вечером, в лучах заката, – в мягко-розовые.
Здесь также растет огромное количество эдельвейсов, загадочных цветов высокогорий, с которыми связаны многочисленные легенды и реальные истории.
Протяженность: пешком – 10 км.
От урочища Ярлу через реку Ак-Кем к Священной горе
От урочища Ярлу тропа идет через реку Ак-Кем, переправившись через которую, туристы начнут подъем на перевал – одно из самых серьезных испытаний на пути к подножию Священной горы.
Высота перевала более 3 тыс. м. н. у. м., склоны его преимущественно каменистые и крутые. Но все трудности с лихвой компенсируются, когда группа достигнет вершины: с перевала прекрасно видны белоснежная красавица Белуха, молочные воды озера Аккем, крошечное малахитовое зеркальце Озера Духов, многоцветная долина ручья Ярлу, царство камня и буйство красок альпийских лугов.
На перевале обычно лежит снег. На его вершине выстроена культовая каменная пирамида – Обо.
Спуск по гольцам до Кедровой поляны в Кучерлинское ущелье на высоту около 2 200 м.
Конный переход 7-8 часов. Протяженность: 20 км.
Возвращение в село Тюнгур
Последний день конной части маршрута.
В этот день туристы спускаются к деревне Кучерла вдоль одноименной реки. А затем по грунтовой дороге возвращаются в село Тюнгур на базу.
Размещение на турбазе «Байару» в палатках.
Баня.
Протяженность: кони – 20 км.
Село Тюнгур - туркомплекс «Таёжник»
Переезд на туркомплекс «Таёжник».
Выезд.
Протяженность: авто – 430 км.
Отправление рейсовым автобусом в Новосибирск вечером этого же дня в 22:30, время в пути 9-10 часов.
Отправление на микроавтобусе или рейсовом автобусе до Барнаула в 22:30, время в пути 5-6 часов.
Для тех, кто заказал индивидный трансферт из Барнаула, время выезда оговаривается индивидуально.
Доставка в аэропорт г. Горно-Алтайска осуществляется к времени вылета самолета.
Проживание
На активной части маршрута ночевки в туристических палатках.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Перевозки, согласно программы тура
- Оплата турстоянок (оплата места под палатки в оборудованных туркемпингах)
- Баня согласно, программы тура
- Аренда лошадей
- Оплата работы инструкторов, конюхов
- Рекреационные сборы
- Трехразовое питание (полноценные завтраки и ужины, обед-в виде перекуса в полевых условиях)
- Аренда снаряжения
- Страховка ОСАО «Росгосстрах», страховое покрытие - 250 000 рублей (мед. расходы), 50 000 рублей (несчастный случай). Страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов по маршруту
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Барнаула, г. Горно-Алтайска, г. Новосибирска и обратно
- Доставка до туркомплекса «Таежник» и обратно, кроме группового трансфера из а/п Горно-Алтайска
- Страховка от клеща - 400,00 рублей, срок действия 1 год
- Проживание до начала тура и после
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Рюкзак, чемодан или большая дорожная сумка, тот есть то в чем удобно везти вещи до базы, на маршруте для перевозки вещей выдаются специальные средства (арчимак (переметная сумка) и драйбег).
2. Походная обувь нужно иметь сапоги, которые могут быть кожаными, резиновыми, кирзовыми, главное чтобы они не промокали и закрывали голенище от натирания об стременной ремень (путлище), в крайнем случае высокие ботинки (берцы). Но предпочтительнее все-таки резиновые сапоги, поскольку они не промокают снаружи, а если вода попала внутрь, их довольно просто высушить у костра, при этом они не деформируются, если соблюдать небольшие правила сушки.
3. Кроссовки или трекинговые ботинки для радиальных выходов. Избегайте новой, не разношенной обуви. Если выбираете трекинговые ботинки – учтите, что далеко не все из них реально высушить в походных условиях, а при сушке у костра они могут деформироваться и стать практически непригодными к использованию.
4. Сменная обувь для отдыха в лагере (сланцы).
5. Удобная одежда для конных переездов и пеших радиальных переходов –брюки из плотной мягкой ткани, не сковывающие движения, без грубых внутренних швов,сделанные из легкого быстросохнущего материала, желательно х/б. Рубашка или футболка с длинным рукавом. Ветровка из плотного материала. Подойдет костюм для охотников или рыболовов, или что-то подобное, главное чтобы он был удобным и не шуршащим.
6. Комплект одежды для отдыха в лагере и ночевки – брюки, рубашка, шорты, футболка, для ночевки идеально подойдет термобелье, оно также выручит если погода испортится.
7. Теплый свитер или толстовку (материал желательно флис или шерсть).
8. Теплая куртка (синтепоновая или пуховая). Учитывайте тот факт, что синтепон гораздо проще высушить. Если кто-то думает, что теплые вещи в июле не понадобятся – уверяю вас, что это не так. Погода в горах крайне непредсказуема.
9. Теплая шапочка (флисовая или шерстяная).
10. Кепка или панама, закрывающая лицо и глаза от воздействия прямых солнечных лучей, либо бандану.
11. Перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные).
12. Носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных
13. Брызгозащитный плащ или костюм, выдерживающие не сильный дождь. На конном маршруте для защиты от дождя выдаются ОЗК (Общевойсковой защитный комплект) - длинный резиновый плащ с капюшоном
14. Купальный костюм, чтобы насладиться солнечными ваннами или искупаться в горном водоеме.
15. Туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническую губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты (UF 50), полотенца, шампунь, мыло обязательно.
16. Солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах.
17. Маленький фонарик (налобный).
18. Индивидуальные лекарственные средства, основную аптечку берет с собой инструктор, но если у вас индивидуальная непереносимость каких-либо стандартных препаратов или потребность в специфических или строго рецептурных лекарственных средствах - возьмите свои.
19. Небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л., но очень желательно именно фляжку, которую можно закрепить на поясе или пристегнуть к седлу с помощью карабина, либо еще как-нибудь закрепить.
20. Фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой. и не забудьте запасной аккумулятор к нему, либо внешний накопитель энергии, поскольку видов, которые захочится запечатлеть будет много, а подзарядиться негде! .
21. Сидение туристическое (хоба).
22. Личная посуда (тарелка, ложка, кружка)
23. Для удобства упаковки рекомендуется иметь мешочки или мусорные пакеты небольшого объема, а для дополнительной брызгозащиты вещей и защиты от попадания грязи в арчимаках рекомендую иметь плотные полиэтиленовые пакеты объемом 160-180литров в количестве 4 штук.
Требование к набору личных вещей. Ничего лишнего и острого (без соответствующих упаковок, способного повредить гермоупаковку).
Особенности маршрута
- В качестве личного снаряжения в походе необходимо иметь вещи, перечисленные в разделе “список вещей”.
- На крутых склонах, каменных россыпях и снежных участках коня ведут в поводу;
- На маршруте работают 1-2 инструктора, конюх;
- На маршруте выдается все необходимое снаряжение;
- График маршрута может незначительно меняться в зависимости от погодных условий, с целью обеспечения безопасного прохождения маршрута, по усмотрению инструктора;
Требования к подготовке и возрасту участников
Маршрут сложный, для участия в нем туристам желательно иметь опыт конных походов, либо хороший уровень физической подготовки;
Дети до 14 лет на маршрут не допускаются.
Входит ли доставка в стоимость тура?
Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.
Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 10:30 т. к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин. Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч.
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов.
Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета (сообщением, НЕ звонком, на телефон (будет указан в ваучере), чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Групповой трансфер означает, что если Вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те кто прилетел раньше будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем.
Возможна организация индивидуальная доставка с / в аэропорта до Таёжника, если вы не желаете ехать групповым трансфером за 1 000 руб. /машина (в одну сторону) вместимость от 1 до 4 чел.
Внимание! за один день до начала маршрута туристам высылается номер машины и номер телефона водителя, который встречает. Поэтому просьба указывать правильные номера телефонов чтобы удобно было связаться с водителем. Для тех, кто прилетает в аэропорт г. Горно-алтайска контакты водителя и номер водителя высылается непосредственно перед прилетом
Остальная доставка за дополнительную плату.
Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.
Рекомендации по доставке из Новосибирска.
Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется самостоятельно на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура, если туристские автобусы не ходят в нужный Вам день - билеты можно приобрести самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала.
Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда. Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник. Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.
Рекомендации по доставке из Барнаула.
Доставка осуществляется частными перевозчиками и по тарифам частных перевозчиков, оплата на месте водителю (туроператор только помогает с организацией доставки).
Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра.
В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи.
Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе.
Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами.
Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час).
В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день.
Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин возможен выезд на рейсовом автобусе.
Ориентировочная стоимость от 1 500 рублей (туроператор не гарантирует фиксированную стоимость).
Какое выдается групповое снаряжение?
- палатка. В наличии у нас 2-х и 3-х местные палатки. Если туристы заказывают тур совместно (2 человека) то к ним никого не подселяют, если по отдельности – гид берет количество палаток объективно под группу и тур. Размещение туристов по одному крайне нежелательно, поскольку упаковать в один конный драйбег палатку, коврик и спальник с вкладышем довольно проблематично;
- спальник. Спальник подбирается под туриста и условий похода. Наличие собственного спальника приветствуется, но нужно учитывать 2 момента: температура Комфорта спальника не должна превышать +5градусов Цельсия и наличие собственного спальника не влияет на стоимость тура;
- вкладыш в спальник. Может быть 2-х видов: флисовый (на высокогорные маршруты) и бязевый. Вкладыши в спальники стираются после каждого маршрута;
- коврик пенополиуритановый (каремат), толщиной 8-12 мм. Надувные коврики не выдаем, надувные подушки тоже;
- плащ ОЗК выдается все в обязательном порядке. Спасает от сильных и затяжных дождей во время конных переходов и в лагере. На случай мелкого, непродолжительного дождя туристам пригодятся плотные ветровки, куртки с влагоотталкивающими свойствами из их ЛИЧНЫХ вещей. В магазинах можно приобрести пропитку для одежды от дождя и влаги и обработать одежду заранее;
- драйбег конный, или сухая сумка. Предназначен для перевозки палаток, спальников, вкладышей в спальник, личных вещей, если останется свободное место;
- арчимаки, или переметная сумка. Предназначена для перевозки части продуктов, личных вещей. При наличии свободного места в арчимаках, гид может отдать что-то из общественного инвентаря;
Питание на маршруте
В походных условиях (конные, пешие и водные туры) питание трехразовое, пища готовится инструктором на костре или газовой горелке, туристы принимают участие в приготовлении пищи по желанию. Завтрак и ужин представляют собой горячее питание, обед может быть как горячим, так и выдаваться в виде сухого пайка. Личную посуду туристам необходимо иметь свою. Если другое не оговорено в особых условия обслуживания туристов на маршруте, то питание организуется согласно описанию маршрута.
Примерный ассортимент продуктов: крупы (гречка, рис, овсянка и др.), макаронные изделия, сухое молоко, тушенка, колбаса, сыр, орехи, сухофрукты, шоколад, сгущенное молоко, чай, кофе, сухари, хлеб, печенье, конфеты, овощи (картофель, морковь, капуста и др.), фрукты (набор продуктов зависит от вида тура, категории сложности и продолжительности тура).
В пути возможно дополнение рациона свежей рыбой, ягодами (в зависимости от сезона и местности – малина, смородина, голубика, шиповник, шикша), диким луком.
Внимание: спиртные напитки, пиво и закуски к ним в меню не предусмотрены.
Вода берется из ручьев, рек, озер.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Можно ли приехать на своем авто?
Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90 кг. При условии хорошей физической подготовки – до 100 кг.
Нужно ли оформлять специальный пропуск для иностранных граждан?
Иностранным гражданам необходимо оформлять пропуск в Усть-Коксинский район. Подать документы на пропуск необходимо заранее. Подробности уточняйте при бронировании.