Полюбуемся «глазами Катуни» — незамерзающими озёрами, которые появляются
Описание тура
Организационные детали
Место размещения может быть заменено по техническим причинам на другое, схожее по характеристикам.
Обязательно возьмите с собой тёплые вещи.
Проживание. Будем жить в экоотеле «Таёжник» у подножия горы Черепан. 2-местное размещение в отапливаемых номерах категории «Стандарт+» с санузлом и ванной. В комнатах есть телевизор, мини-холодильник, чайник, фен, а в ванной — банные полотенца, раковина, унитаз, водонагреватель, туалетные средства, душевая кабина, тапочки.
Возможно 1-,2-,3-местное размещение. Если вы путешествуете в одиночку, возможно подселение.
*Фото отеля взято с сайта taegnic.ru
Питание. В стоимость включено трёхразовое питание.
Транспорт. Комфортабельный микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter или Renault.
Дети. Участие возможно с 6 лет.
Программа тура по дням
Прибытие и экскурсия в Национальный музей имени А.В. Анохина
Встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска и доставим в экоотель (групповой трансфер). Если вы прибыли в отель до 10:30, вас будет ждать завтрак, а если позднее — то обед в 13:00. После обеда отправимся на экскурсию в Национальный музей имени А. В. Анохина в Горно-Алтайске. Если останется время, можем подняться на гору Тугая, к беседке зайсанов — смотровой площадке. Экскурсия состоится при согласии большей половины участников.
Камышлинский водопад, курорт Манжерок и Малая Синюха
Позавтракаем и поедем в село Барангол. Оттуда пешком прогуляемся к Камышлинскому водопаду, мощные потоки которого будут скованы искрящимся льдом. Доберёмся до водной громады сначала по подвесному мосту над застывшей Катунью, а затем по лесной тропке. Пройти предстоит около 5 км в обе стороны.
Пообедаем в кафе, а затем поедем на всесезонный курорт Манжерок. Поднимемся на вершину горы Малая Синюха, откуда открывается головокружительный вид на Катунь и высокие хребты.
Желающие за доплату смогут прокатиться со снежных склонов на сноуборде или лыжах, съехать с горы на сноутюбах или снегоходе. Если вы не любитель активных развлечений, вы сможете вернуться в отель.
Вечером прибудем в отель и поужинаем.
Пикник на Голубых озёрах, остров Патмос и Зубы дракона
Подкрепившись, поедем на Голубые озёра. Водоёмы глубиной до 17 метров образуются только в осенне-зимний период, поэтому нам повезёт застать это удивительное зрелище. На берегу незамерзающих озёр устроим пикник.
Дальше поедем в село Чемал. По подвесному мосту пройдём к острову Патмос, где располагается женский монастырь и храм Иоанна Богослова. Осмотрим Чемальскую ГЭС, первую на Алтае, полюбуемся грядой острых скал, торчащих из воды — Зубами дракона. А ещё погуляем по «козьей тропке» и увидим ворота Сартакпая — узкий скальный участок, где сливаются реки Катунь и Чемал.
Вернёмся в отель и поужинаем.
Лебединое озеро и Белокуриха
Позавтракаем и поедем в волшебное место — на озеро Светлое, второе название которого — Лебединое. Зимой сюда слетаются множество белоснежных птиц. От поверхности незамерзающего водоёма поднимается пар, из-за чего зрелище становится ещё более завораживающим. Со смотровой площадки можно понаблюдать за жизнью птиц.
Следующая локация — Белокуриха. По пути остановимся, чтобы пообедать в кафе. Желающие смогут подняться на гору Церковка по канатной дороге или прогуляться по экотропе. В 16:30 встретимся у автобуса и поедем в отель на ужин.
Путешествие по Чуйскому тракту
Завтрак сегодня будет ранним, нам предстоит большое путешествие! Отправляемся исследовать Чуйский тракт — живописную дорогу, которая связывает Россию и Монголию. Остановимся на Семинском перевале, высшей точке всего Чуйского тракта, и на перевале Чике-Таман. Побываем в Каракольской долине и прогуляемся к памятнику «Мальчик с сусликом».
Сделаем невероятные фотографии Катунских террас и полюбуемся, как слиянием Чуи и Катуни. Пообедаем в кафе по дороге, а к ужину вернёмся в отель.
Отъезд
Позавтракаем или дадим вам еду с собой в ланч-боксах. До 11:00 — освобождение номеров, а затем групповой трансфер в аэропорт Горно-Алтайска.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|72 500 ₽
|1-местное размещение
|94 500 ₽
|3-местное размещение
|70 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Трансферы по маршруту
- Трансфер из/в аэропорт Горно-Алтайска (групповой)
- Услуги гида
- Экскурсии по программе, входные билеты и экологические сборы
- Страховка от несчастного случая и медицинская страховка
Что не входит в цену
- Билеты до Горно-Алтайска и обратно
- Индивидуальный трансфер из/в аэропорт
- Подъём на гору Церковка (по желанию)
- Развлечения на курорте Манжерок (по желанию): катание на сноуборде, лыжах, снегоходе и сноутюбе
- Стоимость тура при 1-местном проживании - 94 500 ₽
- Стоимость тура при 3-местном проживании - 70 500 ₽