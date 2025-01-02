Позавтракаем и поедем в село Барангол. Оттуда пешком прогуляемся к Камышлинскому водопаду, мощные потоки которого будут скованы искрящимся льдом. Доберёмся до водной громады сначала по подвесному мосту над застывшей Катунью, а затем по лесной тропке. Пройти предстоит около 5 км в обе стороны.

Пообедаем в кафе, а затем поедем на всесезонный курорт Манжерок. Поднимемся на вершину горы Малая Синюха, откуда открывается головокружительный вид на Катунь и высокие хребты.

Желающие за доплату смогут прокатиться со снежных склонов на сноуборде или лыжах, съехать с горы на сноутюбах или снегоходе. Если вы не любитель активных развлечений, вы сможете вернуться в отель.

Вечером прибудем в отель и поужинаем.