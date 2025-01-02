Классическое путешествие по снежному Алтаю: Чемал, Манжерок, Белокуриха и Лебединое озеро

Устроить пикник на Голубых озёрах и увидеть закованный во льдах Камышлинский водопад
В туре вы познакомитесь с удивительной историей Алтая, побываете в Национальном музее имени А. В. Анохина и подниметесь на вершину горы Малая Синюха.

Полюбуемся «глазами Катуни» — незамерзающими озёрами, которые появляются
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только в осенне-зимний период, увидим сотни лебедей на озере Светлое и прокатимся по одной из самых живописных дорог в мире. Вам откроются невероятные виды горных вершин, густых зимних лесов и застывших водопадов.

Классическое путешествие по снежному Алтаю: Чемал, Манжерок, Белокуриха и Лебединое озеро
Классическое путешествие по снежному Алтаю: Чемал, Манжерок, Белокуриха и Лебединое озеро
Классическое путешествие по снежному Алтаю: Чемал, Манжерок, Белокуриха и Лебединое озеро
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Место размещения может быть заменено по техническим причинам на другое, схожее по характеристикам.

Обязательно возьмите с собой тёплые вещи.

Проживание. Будем жить в экоотеле «Таёжник» у подножия горы Черепан. 2-местное размещение в отапливаемых номерах категории «Стандарт+» с санузлом и ванной. В комнатах есть телевизор, мини-холодильник, чайник, фен, а в ванной — банные полотенца, раковина, унитаз, водонагреватель, туалетные средства, душевая кабина, тапочки.

Возможно 1-,2-,3-местное размещение. Если вы путешествуете в одиночку, возможно подселение.

*Фото отеля взято с сайта taegnic.ru

Питание. В стоимость включено трёхразовое питание.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter или Renault.

Дети. Участие возможно с 6 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и экскурсия в Национальный музей имени А.В. Анохина

Встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска и доставим в экоотель (групповой трансфер). Если вы прибыли в отель до 10:30, вас будет ждать завтрак, а если позднее — то обед в 13:00. После обеда отправимся на экскурсию в Национальный музей имени А. В. Анохина в Горно-Алтайске. Если останется время, можем подняться на гору Тугая, к беседке зайсанов — смотровой площадке. Экскурсия состоится при согласии большей половины участников.

Прибытие и экскурсия в Национальный музей имени А.В. АнохинаПрибытие и экскурсия в Национальный музей имени А.В. АнохинаПрибытие и экскурсия в Национальный музей имени А.В. АнохинаПрибытие и экскурсия в Национальный музей имени А.В. АнохинаПрибытие и экскурсия в Национальный музей имени А.В. Анохина
2 день

Камышлинский водопад, курорт Манжерок и Малая Синюха

Позавтракаем и поедем в село Барангол. Оттуда пешком прогуляемся к Камышлинскому водопаду, мощные потоки которого будут скованы искрящимся льдом. Доберёмся до водной громады сначала по подвесному мосту над застывшей Катунью, а затем по лесной тропке. Пройти предстоит около 5 км в обе стороны.

Пообедаем в кафе, а затем поедем на всесезонный курорт Манжерок. Поднимемся на вершину горы Малая Синюха, откуда открывается головокружительный вид на Катунь и высокие хребты.

Желающие за доплату смогут прокатиться со снежных склонов на сноуборде или лыжах, съехать с горы на сноутюбах или снегоходе. Если вы не любитель активных развлечений, вы сможете вернуться в отель.

Вечером прибудем в отель и поужинаем.

Камышлинский водопад, курорт Манжерок и Малая СинюхаКамышлинский водопад, курорт Манжерок и Малая СинюхаКамышлинский водопад, курорт Манжерок и Малая СинюхаКамышлинский водопад, курорт Манжерок и Малая СинюхаКамышлинский водопад, курорт Манжерок и Малая Синюха
3 день

Пикник на Голубых озёрах, остров Патмос и Зубы дракона

Подкрепившись, поедем на Голубые озёра. Водоёмы глубиной до 17 метров образуются только в осенне-зимний период, поэтому нам повезёт застать это удивительное зрелище. На берегу незамерзающих озёр устроим пикник.

Дальше поедем в село Чемал. По подвесному мосту пройдём к острову Патмос, где располагается женский монастырь и храм Иоанна Богослова. Осмотрим Чемальскую ГЭС, первую на Алтае, полюбуемся грядой острых скал, торчащих из воды — Зубами дракона. А ещё погуляем по «козьей тропке» и увидим ворота Сартакпая — узкий скальный участок, где сливаются реки Катунь и Чемал.

Вернёмся в отель и поужинаем.

Пикник на Голубых озёрах, остров Патмос и Зубы драконаПикник на Голубых озёрах, остров Патмос и Зубы драконаПикник на Голубых озёрах, остров Патмос и Зубы драконаПикник на Голубых озёрах, остров Патмос и Зубы драконаПикник на Голубых озёрах, остров Патмос и Зубы дракона
4 день

Лебединое озеро и Белокуриха

Позавтракаем и поедем в волшебное место — на озеро Светлое, второе название которого — Лебединое. Зимой сюда слетаются множество белоснежных птиц. От поверхности незамерзающего водоёма поднимается пар, из-за чего зрелище становится ещё более завораживающим. Со смотровой площадки можно понаблюдать за жизнью птиц.

Следующая локация — Белокуриха. По пути остановимся, чтобы пообедать в кафе. Желающие смогут подняться на гору Церковка по канатной дороге или прогуляться по экотропе. В 16:30 встретимся у автобуса и поедем в отель на ужин.

Лебединое озеро и БелокурихаЛебединое озеро и БелокурихаЛебединое озеро и БелокурихаЛебединое озеро и Белокуриха
5 день

Путешествие по Чуйскому тракту

Завтрак сегодня будет ранним, нам предстоит большое путешествие! Отправляемся исследовать Чуйский тракт — живописную дорогу, которая связывает Россию и Монголию. Остановимся на Семинском перевале, высшей точке всего Чуйского тракта, и на перевале Чике-Таман. Побываем в Каракольской долине и прогуляемся к памятнику «Мальчик с сусликом».

Сделаем невероятные фотографии Катунских террас и полюбуемся, как слиянием Чуи и Катуни. Пообедаем в кафе по дороге, а к ужину вернёмся в отель.

Путешествие по Чуйскому трактуПутешествие по Чуйскому трактуПутешествие по Чуйскому трактуПутешествие по Чуйскому тракту
6 день

Отъезд

Позавтракаем или дадим вам еду с собой в ланч-боксах. До 11:00 — освобождение номеров, а затем групповой трансфер в аэропорт Горно-Алтайска.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение72 500 ₽
1-местное размещение94 500 ₽
3-местное размещение70 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Трансферы по маршруту
  • Трансфер из/в аэропорт Горно-Алтайска (групповой)
  • Услуги гида
  • Экскурсии по программе, входные билеты и экологические сборы
  • Страховка от несчастного случая и медицинская страховка
Что не входит в цену
  • Билеты до Горно-Алтайска и обратно
  • Индивидуальный трансфер из/в аэропорт
  • Подъём на гору Церковка (по желанию)
  • Развлечения на курорте Манжерок (по желанию): катание на сноуборде, лыжах, снегоходе и сноутюбе
  • Стоимость тура при 1-местном проживании - 94 500 ₽
  • Стоимость тура при 3-местном проживании - 70 500 ₽
Место начала и завершения?
Аэропорт Горно-Алтайска, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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