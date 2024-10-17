Знакомство с Алтаем в мини-группе: снежные вершины, кристальные озёра и заповедные тропы

Посетить must-see-локации и места силы, увидеть более 8 горных озёр и поужинать в аиле
Приглашаем вас с комфортом и в мини-группе познакомиться с одними из живописнейших мест Горного Алтая. Исследуем 3 красивейших тракта — Чуйский, Чемальский и Улаганский — и увидим более 8 озёр
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по пути.

Многие из них расположились среди дикой природы и хребтов, куда ведут лесные тропы — прогуляемся и устроим пикники у чистейших водоёмов.

Посетим места силы: слияние двух рек, остров с храмом, выглядывающие из воды скалы, напоминающие зубы дракона, и многие другие.

Будем жить на комфортабельных турбазах в окружении гор и попробуем традиционные блюда в алтайском аиле.

5
1 отзыв
Знакомство с Алтаем в мини-группе: снежные вершины, кристальные озёра и заповедные тропы
Знакомство с Алтаем в мини-группе: снежные вершины, кристальные озёра и заповедные тропы
Знакомство с Алтаем в мини-группе: снежные вершины, кристальные озёра и заповедные тропы
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем взять удобную обувь и одежду для прогулок и треккингов. Обратите внимание, что погода в горах резко меняется и может внезапно похолодать. Поэтому важно взять куртку, длинные штаны, утепление, дождевик.

Проживание. В комфортабельных гостевых домах в 2-, 3-местных номерах. Удобства в номере или на этаже. Варианты размещения: турбаза «Еланда», турбаза «Заимка», глэмпинг «Айвенго» у Катуни, турбаза «Аркада», турбаза «Красные ворота» или аналогичные (проверенные и с высокой оценкой).

Питание. Включены завтраки, 5 ужинов и 3 обеда-пикника (во время треккинга). Один из ужинов с дегустацией в алтайском аиле. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. По трассам на микроавтобусе/минивэне. В горах за доплату заброски на УАЗе (транспорте повышенной проходимости). Салон обновлённый. Renault Kaptur (группа до 4 человек) или Nissan Serena 4WD (до 7 человек).

Дети. От 10 лет.

Уровень сложности. В программе есть треккинги и прогулки на 5-12 км с перепадом высот до 400 м. Особая физическая подготовка не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Первое знакомство с Алтаем

Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска и по Чемальскому тракту едем в Барангол. Сегодня сплавимся на рафтах по Катуни либо прогуляемся пешком до Камышлинского водопада.

Первое знакомство с АлтаемПервое знакомство с АлтаемПервое знакомство с АлтаемПервое знакомство с АлтаемПервое знакомство с АлтаемПервое знакомство с АлтаемПервое знакомство с АлтаемПервое знакомство с АлтаемПервое знакомство с АлтаемПервое знакомство с АлтаемПервое знакомство с АлтаемПервое знакомство с АлтаемПервое знакомство с АлтаемПервое знакомство с Алтаем
2 день

Места силы Чемальского тракта

Сегодня будет много красивых и значимых локаций: Еландинские пороги на Катуни, автомобильный висячий Ороктойский мост, озёра «Глаза Катуни», напоминающие зубы дракона скалы в воде, остров Патмос с храмом. Желающие смогут приобрести пантовую продукцию или отправиться на конную прогулку.

Места силы Чемальского трактаМеста силы Чемальского трактаМеста силы Чемальского трактаМеста силы Чемальского трактаМеста силы Чемальского трактаМеста силы Чемальского трактаМеста силы Чемальского трактаМеста силы Чемальского трактаМеста силы Чемальского трактаМеста силы Чемальского трактаМеста силы Чемальского тракта
3 день

Чуйский тракт и ужин в алтайском аиле

После завтрака нас ждёт красивейший путь по Чуйскому тракту до села Акташ. По дороге будет множество живописных локаций. Одна из них — 300-метровый Ильгуменский порог. Понаблюдаем за мощью горной реки и рассмотрим петроглифы, созданные в эпоху неолита. Вечером соберёмся в алтайском аиле на ужин с дегустацией. Познакомимся с бытом и традициями народа.

Чуйский тракт и ужин в алтайском аилеЧуйский тракт и ужин в алтайском аилеЧуйский тракт и ужин в алтайском аилеЧуйский тракт и ужин в алтайском аилеЧуйский тракт и ужин в алтайском аилеЧуйский тракт и ужин в алтайском аилеЧуйский тракт и ужин в алтайском аилеЧуйский тракт и ужин в алтайском аилеЧуйский тракт и ужин в алтайском аиле
4 день

Треккинг к Куюктанарским озёрам

В западной части Курайского хребта среди дикой природы расположились чистейшие Куюктанарские озёра. Они перетекают друг в друга ручьями и образуют небольшие водопады. Туда мы сегодня и отправимся. Треккинг на 14 км туда-обратно с набором 400 м высоты.

Идём в комфортном темпе, наслаждаемся природой вокруг, делаем остановки на отдых. Есть большая вероятность встретить бурундуков и пищух. У озёр устроим обед-пикник. На турбазу вернёмся к вечеру.

Треккинг к Куюктанарским озёрамТреккинг к Куюктанарским озёрамТреккинг к Куюктанарским озёрамТреккинг к Куюктанарским озёрамТреккинг к Куюктанарским озёрамТреккинг к Куюктанарским озёрамТреккинг к Куюктанарским озёрам
5 день

Гейзерное озеро и закат с видом на Северо-Чуйский хребет

Сегодня посетим одну из главных и наиболее интересных достопримечательностей Алтая — Гейзерное озеро. У подножия Северо-Чуйского хребта на высоте более 1300 метров расположился уникальный водоём с термальным источником на дне, который и создаёт причудливые узоры на поверхности озера.

Закат встретим на высоте более 3000 метров. По желанию и за доплату — подъём на внедорожнике к радиовышке со смотровой площадкой, откуда открывается панорамный вид на Северо-Чуйский хребет, озеро, а иногда даже показывается гора Белуха. Также можем заехать на ещё одну смотровую площадку — отсюда хорошо получится рассмотреть изгибы Чуи.

Гейзерное озеро и закат с видом на Северо-Чуйский хребетГейзерное озеро и закат с видом на Северо-Чуйский хребетГейзерное озеро и закат с видом на Северо-Чуйский хребетГейзерное озеро и закат с видом на Северо-Чуйский хребетГейзерное озеро и закат с видом на Северо-Чуйский хребетГейзерное озеро и закат с видом на Северо-Чуйский хребетГейзерное озеро и закат с видом на Северо-Чуйский хребет
6 день

Озеро среди хребтов и Алтайский Марс

Сегодня увидим ещё одно озеро — Джангысколь. От села Курай поднимемся к нему на уазике, на высоту 1750 метров. Здесь со всех сторон нас будут окружать хребты. Прогуляемся до лучших видовых точек, сделаем эффектные фото и организуем обед-пикник на берегу.

На обратном пути заедем на местный Марс (по желанию), где почва окрашена в оранжево-жёлтые оттенки из-за высокого содержания металлов.

Озеро среди хребтов и Алтайский МарсОзеро среди хребтов и Алтайский МарсОзеро среди хребтов и Алтайский МарсОзеро среди хребтов и Алтайский МарсОзеро среди хребтов и Алтайский Марс
7 день

Перевал Кату-Ярык и пейзажи по пути

Завтракаем и отправляемся на перевал Кату-Ярык, откуда открываются восхитительные виды на долину реки Чулышман и огромный водопад. Проедем по Улаганскому тракту и встретим по пути несколько интересных мест: мёртвое озеро и отвесные скалы «Красные ворота». Выпьем чай у озера Киделю, любуясь заснеженными вершинами, и сделаем остановки ещё в паре живописных локациях.

Перевал Кату-Ярык и пейзажи по путиПеревал Кату-Ярык и пейзажи по путиПеревал Кату-Ярык и пейзажи по путиПеревал Кату-Ярык и пейзажи по путиПеревал Кату-Ярык и пейзажи по путиПеревал Кату-Ярык и пейзажи по путиПеревал Кату-Ярык и пейзажи по путиПеревал Кату-Ярык и пейзажи по пути
8 день

Перевалы: Чике-Таман и Семинский

Встречаем последнее горное утро нашего путешествия и возвращаемся в город через Семинский перевал и Чике-Таман. Увидим слияние Чуи и Катуни и проедем по Чуйскому тракту.

Если будет желание, возможность и время, можем заехать на местную сырную фабрику и в Национальный музей Республики Алтай.

Перевалы: Чике-Таман и СеминскийПеревалы: Чике-Таман и СеминскийПеревалы: Чике-Таман и СеминскийПеревалы: Чике-Таман и СеминскийПеревалы: Чике-Таман и Семинский

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет80 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 5 ужинов (один из них с дегустацией в аиле) и 3 обеда-пикника
  • Переезды на микроавтобусе, включая трансфер из/в аэропорт
  • Экскурсионное сопровождение
  • Посещение всех локаций по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Горно-Алтайска и обратно в ваш город
  • Остальное питание
  • Аренда транспорта повышенной проходимости в горах (УАЗ) - 2000 ₽ за человека в группе из 4 участников
  • Дополнительные развлечения (конная прогулка, подъём к радиовышке, сырная фабрика, музей в Горно-Алтайске)
  • Тур проводится в группе от 4 человек. Возможно организовать только для вашей компании в другие даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт, с 8:00 до 12:00 (по договорённости)
Завершение: Г. Горно-Алтайск, аэропорт, днём
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
А
17 окт 2024
Добрый день, все отлично прошло, ребята интересные всегда что то интересное о крае рассказывали, показывали интересные места, с утра до вечера сопровождали во всем, все хорошо!!!

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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