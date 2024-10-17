Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем взять удобную обувь и одежду для прогулок и треккингов. Обратите внимание, что погода в горах резко меняется и может внезапно похолодать. Поэтому важно взять куртку, длинные штаны, утепление, дождевик.
Проживание. В комфортабельных гостевых домах в 2-, 3-местных номерах. Удобства в номере или на этаже. Варианты размещения: турбаза «Еланда», турбаза «Заимка», глэмпинг «Айвенго» у Катуни, турбаза «Аркада», турбаза «Красные ворота» или аналогичные (проверенные и с высокой оценкой).
Питание. Включены завтраки, 5 ужинов и 3 обеда-пикника (во время треккинга). Один из ужинов с дегустацией в алтайском аиле. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. По трассам на микроавтобусе/минивэне. В горах за доплату заброски на УАЗе (транспорте повышенной проходимости). Салон обновлённый. Renault Kaptur (группа до 4 человек) или Nissan Serena 4WD (до 7 человек).
Дети. От 10 лет.
Уровень сложности. В программе есть треккинги и прогулки на 5-12 км с перепадом высот до 400 м. Особая физическая подготовка не требуется.
Программа тура по дням
Первое знакомство с Алтаем
Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска и по Чемальскому тракту едем в Барангол. Сегодня сплавимся на рафтах по Катуни либо прогуляемся пешком до Камышлинского водопада.
Места силы Чемальского тракта
Сегодня будет много красивых и значимых локаций: Еландинские пороги на Катуни, автомобильный висячий Ороктойский мост, озёра «Глаза Катуни», напоминающие зубы дракона скалы в воде, остров Патмос с храмом. Желающие смогут приобрести пантовую продукцию или отправиться на конную прогулку.
Чуйский тракт и ужин в алтайском аиле
После завтрака нас ждёт красивейший путь по Чуйскому тракту до села Акташ. По дороге будет множество живописных локаций. Одна из них — 300-метровый Ильгуменский порог. Понаблюдаем за мощью горной реки и рассмотрим петроглифы, созданные в эпоху неолита. Вечером соберёмся в алтайском аиле на ужин с дегустацией. Познакомимся с бытом и традициями народа.
Треккинг к Куюктанарским озёрам
В западной части Курайского хребта среди дикой природы расположились чистейшие Куюктанарские озёра. Они перетекают друг в друга ручьями и образуют небольшие водопады. Туда мы сегодня и отправимся. Треккинг на 14 км туда-обратно с набором 400 м высоты.
Идём в комфортном темпе, наслаждаемся природой вокруг, делаем остановки на отдых. Есть большая вероятность встретить бурундуков и пищух. У озёр устроим обед-пикник. На турбазу вернёмся к вечеру.
Гейзерное озеро и закат с видом на Северо-Чуйский хребет
Сегодня посетим одну из главных и наиболее интересных достопримечательностей Алтая — Гейзерное озеро. У подножия Северо-Чуйского хребта на высоте более 1300 метров расположился уникальный водоём с термальным источником на дне, который и создаёт причудливые узоры на поверхности озера.
Закат встретим на высоте более 3000 метров. По желанию и за доплату — подъём на внедорожнике к радиовышке со смотровой площадкой, откуда открывается панорамный вид на Северо-Чуйский хребет, озеро, а иногда даже показывается гора Белуха. Также можем заехать на ещё одну смотровую площадку — отсюда хорошо получится рассмотреть изгибы Чуи.
Озеро среди хребтов и Алтайский Марс
Сегодня увидим ещё одно озеро — Джангысколь. От села Курай поднимемся к нему на уазике, на высоту 1750 метров. Здесь со всех сторон нас будут окружать хребты. Прогуляемся до лучших видовых точек, сделаем эффектные фото и организуем обед-пикник на берегу.
На обратном пути заедем на местный Марс (по желанию), где почва окрашена в оранжево-жёлтые оттенки из-за высокого содержания металлов.
Перевал Кату-Ярык и пейзажи по пути
Завтракаем и отправляемся на перевал Кату-Ярык, откуда открываются восхитительные виды на долину реки Чулышман и огромный водопад. Проедем по Улаганскому тракту и встретим по пути несколько интересных мест: мёртвое озеро и отвесные скалы «Красные ворота». Выпьем чай у озера Киделю, любуясь заснеженными вершинами, и сделаем остановки ещё в паре живописных локациях.
Перевалы: Чике-Таман и Семинский
Встречаем последнее горное утро нашего путешествия и возвращаемся в город через Семинский перевал и Чике-Таман. Увидим слияние Чуи и Катуни и проедем по Чуйскому тракту.
Если будет желание, возможность и время, можем заехать на местную сырную фабрику и в Национальный музей Республики Алтай.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|80 100 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 5 ужинов (один из них с дегустацией в аиле) и 3 обеда-пикника
- Переезды на микроавтобусе, включая трансфер из/в аэропорт
- Экскурсионное сопровождение
- Посещение всех локаций по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Горно-Алтайска и обратно в ваш город
- Остальное питание
- Аренда транспорта повышенной проходимости в горах (УАЗ) - 2000 ₽ за человека в группе из 4 участников
- Дополнительные развлечения (конная прогулка, подъём к радиовышке, сырная фабрика, музей в Горно-Алтайске)
- Тур проводится в группе от 4 человек. Возможно организовать только для вашей компании в другие даты