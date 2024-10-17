Рекомендуем взять удобную обувь и одежду для прогулок и треккингов. Обратите внимание, что погода в горах резко меняется и может внезапно похолодать. Поэтому важно взять куртку, длинные штаны, утепление, дождевик.

Проживание. В комфортабельных гостевых домах в 2-, 3-местных номерах. Удобства в номере или на этаже. Варианты размещения: турбаза «Еланда», турбаза «Заимка», глэмпинг «Айвенго» у Катуни, турбаза «Аркада», турбаза «Красные ворота» или аналогичные (проверенные и с высокой оценкой).

Питание. Включены завтраки, 5 ужинов и 3 обеда-пикника (во время треккинга). Один из ужинов с дегустацией в алтайском аиле. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. По трассам на микроавтобусе/минивэне. В горах за доплату заброски на УАЗе (транспорте повышенной проходимости). Салон обновлённый. Renault Kaptur (группа до 4 человек) или Nissan Serena 4WD (до 7 человек).

Дети. От 10 лет.

Уровень сложности. В программе есть треккинги и прогулки на 5-12 км с перепадом высот до 400 м. Особая физическая подготовка не требуется.