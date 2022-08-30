2 день

Урочище Елань - берег реки Кучерла

(8 км – авто, 10 км пешком с рюкзаками)

Встав с рассветом, мы распределим снаряжение и продукты питания по рюкзакам, а также отправим часть продуктов на Аккемское озеро на лошадях.

А после этого забросимся до точки начала пешеходного маршрута на транспорте повышенной проходимости.

Преодолев 2-3 ходовых часа с привалами, остановимся на обеденный перекус.

На ночевку встанем на уютной поляне на берегу реки Кучерла.

Приготовим ужин и будем делиться впечатлениями от первого дня и продолжим наше знакомство, сидя за костром под звездным Алтайским небом.

Питание: завтрак, обед и ужин.