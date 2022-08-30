Преодолеем перевал Кара-Тюрек высотой 3 060 метров над уровнем моря, откуда открывается потрясающий вид на высшую точку Горного Алтая – царицу Белуху. Остановимся на берегу красивейших озер – Кучерлинского и Аккемского. Дойдем до Аккемского ледника и озера Горных духов. Посетим долину Семи озер и необыкновенную долину Ярлу.
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
г. Новосибирск - Горно-Алтайск - Тюнгур
(887 км – автобус)
Наше путешествие начнётся в 06:15 в г. Новосибирск.
По пути при необходимости заберем часть группы в Горно-Алтайске.
Впереди длинная дорога до посёлка Тюнгур.
По пути остановимся на обед.
После размещения на турбазе мы приготовим вкусный ужин и заночуем в палатках.
Питание: ужин.
Урочище Елань - берег реки Кучерла
(8 км – авто, 10 км пешком с рюкзаками)
Встав с рассветом, мы распределим снаряжение и продукты питания по рюкзакам, а также отправим часть продуктов на Аккемское озеро на лошадях.
А после этого забросимся до точки начала пешеходного маршрута на транспорте повышенной проходимости.
Преодолев 2-3 ходовых часа с привалами, остановимся на обеденный перекус.
На ночевку встанем на уютной поляне на берегу реки Кучерла.
Приготовим ужин и будем делиться впечатлениями от первого дня и продолжим наше знакомство, сидя за костром под звездным Алтайским небом.
Питание: завтрак, обед и ужин.
Озеро Кучерлинское
(16 км пешком с рюкзаками)
Сегодня мы встанем пораньше.
Вообще надо привыкать к ранним подъемам.
Находясь в таком замечательном месте, как Горный Алтай, не стоит тратить драгоценный световой день на сон, когда можно просто пораньше лечь спасть.
Мы дойдем до озера Кучерлинское, где установим лагерь на берегу.
Вокруг этого живописного озера с бирюзовой водой возвышаются могучие горные вершины, что придает этому пейзажу действительно неповторимый вид.
Питание: завтрак, обед и ужин.
Днёвка на Кучерлинском озере
Отдыхаем после первых дней похода, и готовимся к подъёму на перевал Кара-Тюрек.
При желании вечером можно сходить в баню и искупаться в озере.
Питание: завтрак, обед и ужин.
Переход до реки Текелюшка к Кедровым стоянкам
(10 км пешком с рюкзаками)
От Кучерлинского озера мы совершим переход траверсом до реки Текелюшка к Кедровым стоянкам, постепенно набирая высоту.
Среди вековых кедров мы разобьем наш лагерь.
Питание: завтрак, обед и ужин.
Перевал Кара-Тюрек и Аккемское озеро
(10 км пешком с рюкзаками)
Сегодня мы достигнем максимальной высоты нашего путешествия.
Попадем из долины реки Кучерла в долину реки Аккем.
Преодолеем перевал Кара-Тюрек высотой 3060 метров над уровнем моря.
Отсюда открывается потрясающий вид на высшую точку Горного Алтая – Царицу Белуху и весь Белухинский узел.
Сделав массу незабываемых фотографий, мы спустимся до ближайшего ручья, где сделаем обеденный перекус.
К вечеру мы спустимся к Аккемскому озеру, где встанем на ночевку.
Питание: завтрак, обед и ужин.
Дневка на Аккемском озере. Радиальный выход в долину реки Ярлу
(6,5 км пешком налегке)
Сегодня можно поспать подольше, но необходимо немного расходиться после сложного подъема и спуска через перевал, поэтому мы сходим в небольшой радиальный выход в очень интересную долину реки Ярлу с ее яшмовыми каньонами.
Это место является для последователей Рериха святым, здесь сложен каменный городок, называемый "Город солнца".
Считается, что именно в долине Ярлу расположено "место силы" и вход в Шамбалу.
Долина Ярлу интересна своими цветными скалами, краски которых становятся особенно яркими после дождя.
В очертании хребта, разделяющего долины рек Ярлу и Текелю, можно, при определенной фантазии, рассмотреть профиль женщины, а ярко фиолетово-красная скала называется Сердце Матери.
Питание: завтрак, обед и ужин.
Дневка на Аккемском озере. Радиальный выход в Долину семи озер
(6 км пешком налегке)
Дневка на Аккемском озере.
Радиальный выход в Долину семи озер.
В замкнутом амфитеатре, образованном горными вершинами, среди альпийских лугов расположились семь разноцветных горных озёр.
Питание: завтрак, обед и ужин.
Дневка на Аккемском озере. Выход к Аккемскому леднику и подъем к озеру Ак-Оюк
(5 км пешком налегке)
Дневка на Аккемском озере.
Выход к Аккемскому леднику и подъем к озеру Ак-Оюк (озеро Горных духов).
Прикоснуться к вечной мерзлоте возрастом сотни тысяч лет – удивительное чувство.
Озеро считается настолько священным, что сюда не отважится подняться ни один алтаец.
Считается, что это озеро, находящееся в непосредственной близости с вершиной Белухи в географическом плане, также очень близко ко входу в мир духов.
Питание: завтрак, обед и ужин.
Озеро Аккем - стоянка напротив водопада Текелю
(6,5 км пешком с рюкзаками)
Сегодня мы в крайний раз взглянем на Аккемскую стену и гору Белуха и отправимся в путь – вниз по долине реки Аккем в сторону Тюнгура.
По пути нас ждут густые леса кедров и лиственниц, между которых расстилаются брусничные и черничные одеяла.
Также издалека мы увидим крупнейший Алтайский водопад Текелю высотой 60 м.
Питание: завтрак, обед и ужин.
Стоянка «Три березы»
(12 км пешком с рюкзаками)
Завершающий ходовой день.
Сегодня мы доберемся до стоянки "Три березы" неподалеку от перевала Кузуяк, который преодолеем на ГАЗ-66.
Мы прибудем на базу, где нас будут ждать долгожданный отдых и жаркая русская баня на дровах!
Питание: завтрак, обед и ужин.
Завершающий день
(887 км – автобус)
На рассвете мы выдвигаемся обратно в г. Новосибирск.
При необходимости завезем часть группы в Горно-Алтайск.
По пути обязательно остановимся, чтобы посетить сувенирный рынок.
Обратные билеты мы советуем покупать после 23:00.
Если вы едете через г. Новосибирск, советуем посетить: аквапарк, зоопарк и океанариум.
Питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатке на маршруте и на территории туристической базы в Тюнгуре (первая ночь — в палатках, ночь перед отъездом — в домиках).
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Домики/палатки на турбазе
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Новосибирска / г. Горно-Алтайск и обратно
- Питание в дороге
- Страховка от н/c
- Баня на озерах Кучерлинское и Ак-кем (около 1000 руб.)
- Чаевые гиду (по желанию)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Снаряжение:
- спальный мешок (комфорт 0 или -3), легкий! (вес около 1кг);
- коврик туристический;
- палки треккинговые (зажимы системы ClickLock или FlickLock);
- рюкзак 65-85 л (жесткая спинка, комфортный и широкий регулируемый поясной ремень!) + накидка от дождя;
- рюкзак 15-30 л (легкий) для радиальных выходов;
- герметичные мешки (легкие) для сохранения вещей в сухости.
Одежда и обувь:
- ботинки треккинговые (голеностоп фиксирован, толстая подошва, если у вас новые ботинки, то обязательно разнашиваем 10 дней до похода);
- сандалии (с фиксированной пяткой) или галоши из ЭВА;
- куртка мембранная 10000/10000 (если куртке от 1 года, обрабатываем её водозащитной пропиткой);
- штаны ветро- и влагозащитные;
- легкий пуховик или куртка утепленная (вес около 400г);
- шапка флисовая, бафф, панама/кепка;
- кофта утепленная (флисовая);
- футболка либо рубашка с длинным рукавом;
- 1-2 футболки (лучше синтетические);
- майка с широкими плечами под лямки рюкзака (беговая);
- носки треккинговые (4 пары, синтетические) + теплые треккинговые носки 1 пара;
- штаны ходовые легкие, можно ещё шорты;
- нательное белье;
- комплект термобелья влагоотводящего.
Что взять еще:
- 2 литра сухарей – берем вместо хлеба (можно уложить в тетрапак из под сока на 2 л.);
- тарелка, ложка, кружка (не керамические), нож, спички;
- аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт – 2 шт., перекись водорода, пластырь рулонный на тканевой основе широкий;
- средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, шампунь биоразлагаемый (лучше твердый), туалетная бумага 1 рулон, принадлежности для девочек и пр.);
- полотенце абсорбирующее (лёгкое и быстросохнущее);
- бутылка для воды 0,5-0,7л;
- очки солнцезащитные, не пропускающие ультрафиолет;
- крем от загара;
- фонарик (лучше налобный) + зап. комплект батареек.
Документы:
- паспорт в герметичном чехле;
- полис страхования от н/с;
- деньги на сувениры и дополнительные расходы (около 10 тыс. руб. наличными + карта).
Дополнительно (по желанию):
- гамаши /"фонарики" (надеваются поверх ботинок);
- жилет утепленный лёгкий пуховый;
- купальные принадлежности;
- карманные перекусы (орехи, сухофрукты, батончики);
- термос 0,5 – 1 литр;
- спортивные изотоники для разведения в воде;
- фотоаппарат (видеокамера);
- помада гигиеническая;
- набор ниток с иголкой;
- веревка 5-10 м диаметром 5 мм (для просушки одежды, ремонта);
- девушкам можно взять платье для фотографий.
Что не брать:
- влажные салфетки – это зло для природы!
Входят ли билеты на самолет в стоимость?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Нужно ли оформлять специальный пропуск для иностранных граждан?
Иностранным гражданам необходимо оформлять пропуск в Усть-Коксинский район. Подать документы на пропуск необходимо заранее. Подробности уточняйте при бронировании.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.