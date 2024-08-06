Программа тура по дням
Чуйский тракт. Сбор группы в с. Усть-Кокса
Выезд из Горно-Алтайска (аэропорт) в 11:00 в Усть-Коксу (если все участники прилетают раньше, то возможен более ранний выезд, по последнему прилету).
Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Новосибирска/Барнаула в 10:00.
Обед в кафе.
Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Горно-Алтайска в 17:00.
Дорога проходит по знаменитому Чуйскому тракту среди скалистых кряжей Горного Алтая, далее по Канской степи в Уймонскую долину.
Сбор группы в с. Усть-Кокса.
Получение снаряжения.
Инструктаж.
Ужин.
Вечер знакомств.
Усть-Кокса - д. Мульта-Маральник. Начало пешего маршрута
Подъём.
После завтрака трансфер Усть-Кокса – д. Мульта-Маральник.
Низовья Курагана – переход до слияния рек Ешту и Кураган, купание в кристально чистой реке Ешту на стоянке (температура воды +5 освежает прекрасно после долгого ходового дня).
Стоянка на берегу в кедровой роще, крепкий сон с ароматом целебного хвойного воздуха.
В этот день мы постепенно набрали высоту 1266 метров, начав свой путь с высоты 985 метров над уровнем моря.
Казенихинский кордон
Сегодня мы заходим на территорию Катунского заповедника.
Переход на Казенихинский кордон (высота 1489 м).
Полудневка.
Красивейшее ущелье заросшее вековыми деревьями, бурные мощные реки, здесь по настоящему ощущаешь присутствие в особо охраняемом месте.
При хорошей физической подготовке группы мы приходим довольно рано.
Можно заказать баню (доп. плата).
Пешком+вьючные лошади 10 км. Питание: походная кухня. Ночевка в палатках.
Озеро Изумрудное
Самые дикие места, вокруг первозданная красота природы и отсутствие следов человека.
Таежная тропа выводит к озеру «Изумрудное».
Ночевка возле чистейшего озера (высота 2057 м.).
Пешком+вьючные лошади 15 км. Питание: походная кухня. Ночевка в палатках.
Перевал Казенихинский
От озера медленно, любуясь панорамными видами, выходим на перевал Казенихинский (2365 м.), спускаемся вниз к стоянке на реке Становая высота 1850 метров.
Пешком+вьючные лошади 9 км. Питание: походная кухня. Ночевка в палатках.
Перевал Становой - Тальмень
В качестве хорошей зарядки на утро – маленький перевал Становой – высота 2175 м (к этому времени все уже втянулись и бодро преодолевают километры безлюдных троп), после обеда выходим на кордон заповедника озера Тальмень.
Высота 1530 м.
Полудневка, возможна рыбалка, хариус, уха, баня, можно разместиться в домиках (за дополнительную плату).
Любование первозданной природой и красивейшим озером бесплатно и бесценно!
Баня (доп. плата).
Пешком+вьючные лошади 7 км. Питание: походная кухня. Ночевка в палатках.
Перевалы Хайрузаровский и Большереченский
Сегодня ландшафты изменятся очень сильно, абсолютно другие виды, извилистые реки, зелёные долины, панорамные виды с перевалов!
Настоящее эстетическое удовольствие!
Перевалы Хайрузаровский (2036 м.) и Большереченский (2061 м), ночевка в районе озера Собачье.
Пешком+вьючные лошади 13 км. Питание: походная кухня. Ночевка в палатках.
Перевалы Быстрый и Тихий собачьи
Самый сложный день, но не менее красивый и интересный, перевалы Быстрый (2020 м) и Тихий собачьи (2121 м.).
Ночлег в районе перевала Зайчонок.
Пешком+вьючные лошади 19 км. Питание: походная кухня. Ночевка в палатках.
Возвращение в Усть-Коксу
Достаточно сложный день.
Перевалы Зайчонок (2201 м), Челтыгаш (2244 м.).
Переход до реки Агафониха в месте слияния с Катанью.
Здесь мы прощаемся с гостеприимной тайгой.
Переправа на лодке до Мараловодки.
Переезд в Усть-Коксу.
Ужин.
Прощальный вечер.
Авто 25 км/пешком+вьючные лошади 19 км. Питание: затрак, обед - походная кухня, ужин в кафе. Ночевка в палатках.
Отъезд
Утром сдача снаряжения и экскурсия в село Верхний Уймон – одно из старейших сел Усть-Коксинского района.
Село было основано староверами около 300 лет назад.
В селе находятся два музея: Краеведческий им. Н. К. Рериха и Музей старообрядчества.
Обед.
Отправление в Горно-Алтайск в 18:00.
Размещение в гостинице (самостоятельно) Рекомендованные отели: «Любимый» (с. Майма), «Игман» (Горно- Алтайск). Трансфер в аэропорт самостоятельно. Такси Максим +7 (38822) 2-44-44 (Ориентировочная стоимость 200 р).
Отправление в Новосибирск/Барнаул (Новоалтайск) (время местное, разница с Москвой + 4 часа) в 18.00.
Ужин в пути за свой счет.
Приезд в Новосибирск в 08:00 / Барнаул (Новоалтайск) в 04:00 / Приезд в Горно- Алтайск в 03:00.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Тур предусматривает проживание в палатках на маршруте.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- 3-х разовое питание (кроме питания в дороге)
- Услуги гидов-проводников
- Обслуживание по программе
- Групповое и индивидуальное туристское снаряжение (палатка, спальник, коврик, рюкзак, костровое оборудование)
- Медицинская страховка и страхование от несчастного случая на активной части маршрута: МС-450000, СНС-50000 *медицинская страховка и страхование от несчастного случая на не активной части маршрута: МС-300000, СНС-50000 *Оформляется страховой полис, для туристов до 65 лет стоимость 1806 р) (возраст до 65 лет. Если турист старше 65-ти лет, то доплата по возрастному коэффициенту)
- Экскурсия в село Верхний Уймон (10-й день)
- Лошади для транспортировки груза (2-9 день маршрута)
- Рекреационные сборы
- Трансфер Усть-Кокса - М. Маральник, Мараловодка - Усть-Кокса
- Хранение личных вещей на т/к в с. Усть-Кокса на время активной части маршрута
- Душ на ЭКО т/к «Альтаир»
Что не входит в цену
- Авиа - ж/д билеты до г. Горно-Алтайск, г. Барнаул, г. Новосибирск
- Транспортная доставка до Усть-Коксы: Новосибирск - Усть-Кокса - Новосибирск - 9 200 руб. /чел. Барнаул (Новоалтайск) - Усть-Кокса - Барнаул (Новоалтайск) - 8 800 руб. /чел. Горно-Алтайск - Усть-Кокса - Горно-Алтайск - 6 000 руб. /чел
- Новосибирск - Усть-Кокса - Новосибирск - 9 200 руб. /чел
- Барнаул (Новоалтайск) - Усть-Кокса - Барнаул (Новоалтайск) - 8 800 руб. /чел
- Горно-Алтайск - Усть-Кокса - Горно-Алтайск - 6 000 руб. /чел
- Питание в дороге
- Баня. На маршруте посещение бани возможно: 3й день, 6й дни. 1,9 дни (эко туркомплекс «Альтаир», 1500 р. /час)
- Стирка вещей - 400 руб. /1 закладка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- пуховик или теплую куртку;
- непромокаемую одежду (дождевик, куртку, брюки);
- треккинговые ботинки;
- сапоги (желательно из вспененного полиуретана);
- треккинговые палки (возможно взять в аренду на туркомплексе перед стартом маршрута);
- кроссовки и сланцы (легкие тапочки);
- сидушка из каримата (подпопник);
- теплый спортивный костюм и теплую шапочку;
- хлопчатобумажные перчатки;
- футболки 2-3 шт.;
- шорты;
- носки шерстяные 2 пары;
- носки тонкие 3-4 пары;
- кепку от солнца;
- солнцезащитные очки и крем;
- купальник / плавки;
- фонарик;
- складной нож;
- спички;
- батарейки;
- личный комплект посуды;
- предметы личной гигиены;
- лекарства: мозольные пластыри, бинт, эластичный бинт, йод, обезболивающие, от простуды.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организован трансфер к месту начала тура?
Стоимость транспортной доставки оплачивается отдельно в зависимости от города прибытия – Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск.
Отправление из Новосибирска (накануне даты тура 06.07, 02.08, 20.08) в 20:00.
Место отправления - ул. Советская, 65 (время местное, разница с Москвой + 4 часа).
Отправление из Барнаула (Новоалтайска) (накануне даты тура 06.07, 02.08, 20.08) в 23:50.
Место отправления ресторанно-гостиничный комплекс «Облепиха» (Алтайский край, городской округ Новоалтайск, Новоалтайск, Дорожная ул., 13).
Выезд из Горно-Алтайска (аэропорт) в день начала тура в 11:00 в Усть-Коксу.
(Если все участники прилетают раньше, то возможен более ранний выезд, по последнему прилету).
Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Новосибирска/Барнаула в 11:00. Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Горно-Алтайска в 17:00 (в день начала тура).
Обратный трансфер:
В день завершения тура 16.07/12.08/30.08 отправление в Горно-Алтайск, Новосибирск, Барнаул (Новоалтайск) в 18:00.
Приезд в Горно-Алтайск в 21:00. Размещение в гостинице (самостоятельно). Рекомендованные отели: «Любимый» (с. Майма), «Игман» (Горно-Алтайск). Трансфер в аэропорт самостоятельно. Такси Максим +7 (38822) 2-44-44 (Ориентировочная стоимость 200 р).
Приезд в Новосибирск в 08:00 / Барнаул (Новоалтайск) в 04:00 Приезд в Горно- Алтайск в 03:00 на следующий день (17.07, 13.08, 31.08).
Питание в дороге и до/по завершению тура – за свой счет.
Какое предоставляется снаряжение?
Для максимального комфорта организаторы тура обеспечивают участником всем необходимым снаряжением: двухместными палатками, теплыми 3-х слойными спальниками с наполнителем холлофайбер, ковриками, тентами, кухонным оборудованием.
Можно ли в тур с собакой?
Самое главное, чтобы собака не доставляла дискомфорт другим участникам. Питанием обеспечивает хозяин. Также следит за тем, чтобы питомец не испортил снаряжение.
По ночам в горах возле палаток могут бегать мелкие зверьки, хозяин должен следить за реакцией животного.
Также на маршрутах, где есть вьючные лошади необходимо, чтобы собака не лаяла и не пугала лошадей. За воспитание собаки ответственность на хозяине.