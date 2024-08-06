1 день

Чуйский тракт. Сбор группы в с. Усть-Кокса

Выезд из Горно-Алтайска (аэропорт) в 11:00 в Усть-Коксу (если все участники прилетают раньше, то возможен более ранний выезд, по последнему прилету).

Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Новосибирска/Барнаула в 10:00.

Обед в кафе.

Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Горно-Алтайска в 17:00.

Дорога проходит по знаменитому Чуйскому тракту среди скалистых кряжей Горного Алтая, далее по Канской степи в Уймонскую долину.

Сбор группы в с. Усть-Кокса.

Получение снаряжения.

Инструктаж.

Ужин.

Вечер знакомств.

Маршрут: микроавтобус 375 км. Питание: обед на турбазе, ужин в кафе. Ночевка в палатках.