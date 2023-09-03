Это был мой первый походный опыт, и для первого раза достаточно успешный. Сразу хотелось бы отметить, что для данного маршрута действительно нужна хорошая физическая подготовка. Несмотря на то, что первые три дня группу сопровождают лошади, которые несут палатки и большую часть еды, остальные вещи необходимо нести на себе, на маршруте встречаются очень крутые подъёмы и спуски (переход к подножию перевала Кара-Тюрек, а также сам перевал), а в некоторые дни необходимо преодолевать расстояние свыше 20 км по труднопроходимой тропе, особенно когда накануне прошёл дождь. Обратно, в последние два дня, палатки и остатки еды необходимо нести на себе, это тоже стоит учитывать.

Тур полностью соответствует программе. Нашей группе повезло с погодой (ходили с 3 по 11 августа), редко шли дожди, снега не было совсем, поэтому удалось преодолеть весь маршрут и посмотреть большую часть запланированных мест в радиальных походах. Лучше взять достаточно тёплых вещей, потому что в лагере у озера Ак-Кем становится заметно холоднее, особенно по ночам. Также стоит взять крепкую обувь и побольше пластырей. Если есть проблемы с коленями или голеностопом - лучше взять с собой мазь и фиксирующие бандажи, на спуске может пригодиться.

Сама дорога очень живописная, однако необходимо идти хорошим темпом, чтобы в некоторых местах успеть занять хорошие места для ночлега. Тем не менее, было время и возможность насладиться видами и пофотографировать, особенно в радиальных походах.

Группа собралась хорошая и дружная, все старались помочь гидам с готовкой и сбором дров, вовремя собирались, соблюдали технику безопасности, помогали друг другу при необходимости. Особенно запомнился вечер знакомств и песни а капелла вокруг костра у озера Ак-Кем.

Отдельно хотелось бы отметить наших гидов - Ростислава и Дмитрия. Профессионалы и по-настоящему добрые, душевные люди, с отличным чувством юмора. Всё делают слаженно и быстро, поддерживают, помогают и подбадривают на всём пути, даже казалось, что усталость не так сильно ощущается, знают ответы на все вопросы по маршруту, а их кулинарные способности заслуживают мишленовских звёзд! Честное слово, в походе я питалась регулярнее и разнообразнее, чем дома. Особое внимание уделяют уборке мусора за группой.

На прощальном ужине нам вручили удостоверение и значок Туриста России, гиды поблагодарили за нашу слаженность и помощь в готовке и поиске дров, это было очень приятно. Но самое главное, конечно, это ощущение того, что если преодолел этот маршрут, то точно сможешь справиться со всеми трудностями в жизни. И желание продолжать ходить в походы.

Перед отъездом мы посетили Музей старообрядчества и Музей им. Н. К. Рериха. Обязательно рекомендую это сделать, гиды в музеях невероятно влюблены в своё дело, очень интересно преподносят информацию и создают особую атмосферу, стараются в полной мере (насколько позволяет время экскурсии) передать знания и готовы ответить на все вопросы.