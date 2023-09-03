Белуха - сердце Азии
Мы предлагаем Вам совершить незабываемое путешествие к вершине, где шаг за шагом перед Вами предстанет на редкость богатый и неповторимый природный мир с элементами культурного наследия древних и современных эпох.
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Программа тура по дням
Прибытие в село Усть-Кокса
Отправление из Новосибирска в 20:00 (время местное, MSK+4) за день до начала путешествия. Место отправления – ул. Советская, 65.
Отправление из Барнаула в 23:50 (время местное, MSK+4) за день до начала путешествия. Место отправления – ресторанно-гостиничный комплекс «Облепиха» (Новоалтайск, Дорожная ул., 13).
Выезд из Горно-Алтайска (аэропорт) в 11:00 в день начала путешествия.
Трансфер заказывается и оплачивается отдельно.
Дорога проходит по знаменитому Чуйскому тракту среди скалистых кряжей Горного Алтая, далее по Канской степи в Уймонскую долину.
Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Новосибирска/Барнаула в 10:00.
Обед в кафе.
Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Горно-Алтайска в 17:00 (обед в пути за свой счет).
Размещение в палаточном лагере.
Получение снаряжения. Инструктаж.
Ужин. Вечер знакомств.
Протяженность: на авто – 825 км от Новосибирска / 640 км от Барнаула (Новоалтайска) / 375 км от Горно-Алтайска; пешком – 3 км
Питание включено: обед, ужин в кафе. Питание в дороге – за свой счет.
Подъем вдоль реки Кучерла
Ранний подъем.
В 08:00 выезд в д. Тюнгур.
И затем до стоянки Изекерю.
Подъем вдоль реки Кучерла до Кучерлинского озера.
Река Кучерла (от алтайского Куджур-Лы, «с солонцами»), образованная слиянием двух горных ручьев Мюшту-Айры и Кони-Айры, имеет удивительный, молочный цвет воды с бирюзовым отливом.
Общая протяженность реки около 50 км, на своем пути она прорезает множество горных хребтов и морен, бьется в теснинах, образуя почти непрерывную цепь сложных порогов.
Протяженность: на авто – 84 км, пешком, в сопровождении вьючных лошадей – 16 км.
Питание включено: завтрак в кафе, обед и ужин – походная кухня.
Переход под перевал Кара-Тюрек
Переход под перевал Кара-Тюрек.
Лагерь на верхней границе леса.
Протяженность: пешком, в сопровождении вьючных лошадей – 7 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Подъем на перевал Кара-Тюрек
Подъем на перевал Кара-Тюрек (категория сложности 1А, 3060 м, характер препятствий – осыпной), с которого открывается великолепный панорамный вид на гору Белуха и бесконечные вершины Катунского хребта. Хорошая возможность фото-, видеосъемки.
Ночевка в базовом лагере на оз. Ак-Кем (высота над уровнем моря ок. 2010 м).
Протяженность: пешком, в сопровождении вьючных лошадей – 10 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Прогулка к Ак-кемскому леднику и озеру горных духов
Радиальный выход к Ак-кемскому леднику и озеру горных духов.
Посещение часовни.
Тропа идет вдоль озера Ак-кем, через несколько живописных подвесных мостиков, преодолевает нагромождения камней в виде старой морены и выводит в верховья р. Ак-кем, вытекающей из царства льда и холода.
Обед у Ак-кемского ледника.
Отличная возможность фото- и видеосъемки.
По дороге можно подняться к озеру Горных духов (по желанию и самочувствию группы).
Протяженность: пешком – 20 + 4 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Прогулка в ущелье реки Ак-Оюк, в долину семи озер
Радиальный выход в ущелье реки Ак-Оюк, в долину семи озер.
В верховьях реки Ак-Оюк находятся красивейшие озера, каждое из которых имеет свой неповторимый оттенок: бирюзовый, зеленый, молочно-голубой и иссиня-черный.
После экскурсии спуск в базовый лагерь.
Обед.
После обеда экскурсия в ущелье Ярлу (по желанию), где выстроен целый город из камней.
Протяженность: пешком – 8 + 6 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Спуск вдоль реки Ак-Кем
«Ак-Кем» в переводе с тюркского «Белая вода».
Действительно, вода в реке имеет молочно-белый оттенок.
Река берет свое начало из Ак-Кемского ледника и несет в своих водах мелкие кусочки каменной извести со склонов Белухи.
Протяженность: пешком – 16 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Спуск до Усть-Коксы
Переход до стоянки "Три берёзы".
Спуск на ГАЗ-66 до Тюнгура.
Переезд Тюнгур – Усть-Кокса.
Прибытие на туркомплекс.
Размещение на территории туркомплекса в палатках.
Прощальный вечер.
Протяженность: пешком – 8, на авто – 84 км.
Питание включено: завтрак и обед – походная кухня, ужин в кафе.
Отъезд
Утром сдача снаряжения и свободное время.
Экскурсия в село Верхний Уймон – одно из старейших сел Усть-Коксинского района.
Село было основано староверами около 300 лет назад.
В селе находятся два музея: Краеведческий им. Н. К. Рериха и Музей старообрядчества.
Обед.
Отправление в Горно-Алтайск в 15:00 (трансфер оплачивается отдельно).
Приезд в Горно-Алтайск в 21:00.
Размещение в гостинице (самостоятельно).
Трансфер в аэропорт самостоятельно.
Отправление в Новосибирск / Барнаул (Новоалтайск) на следующий день в 18.00 (время местное, разница с Москвой + 4 часа).
Возможно заказать экскурсию на гору Красную, сплав, покататься на лошадях.
Ориентировочное прибытие в Барнаул (Новоалтайск) – 04:00 (время местное, разница с Москвой +4 часа), в Новосибирск – 08:00 (время местное, разница с Москвой +4 часа).
Протяженность: на авто – 375 км до Горно-Алтайска / 640 км до Барнаула / 825 км до Новосибирска.
Питание: завтрак и обед в кафе. Ужин в пути за свой счёт. Для тех кто выезжает на следующий день в Новосибирск и Барнаул питание за свой счет.
Карта туристского маршрута
Проживание
На протяжении всего маршрута ночевки в 2-3-х местных туристических палатках.
Вы можете жить в отдельной палатке один, без доплаты (в этом случае нести палатку придется самостоятельно, в те дни когда нет лошадей).
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- 3-х разовое питание (кроме питания в дороге)
- Обслуживание по программе
- Услуги гидов-проводников
- Туристское снаряжение: палатки, спальники, коврики, рюкзаки, костровое оборудование, тент, аптечка
- Медицинская страховка и страхование от несчастного случая на активной части маршрута: МС - 450000, СНС - 50000 (до 65 лет, если возраст выше доплата)
- Медицинская страховка и страхование от несчастного случая на не активной части маршрута: МС - 150000, СНС - 50000 (до 65 лет, если возраст выше доплата)
- Трансфер Усть-Кокса - Тюнгур - Усть-Кокса, транспортировка Тюнгур - Изекерю (2 день), Три берёзы - Тюнгур (8 день)
- Лошади для транспортировки продуктов питания и общественного снаряжения (2,3,4 день маршрута)
- Экскурсия в село Верхний Уймон (9 день)
- Входные билеты в музеи старообрядчества и семьи Рерихов
- Рекреационные сборы
- Размещение в горном кемпинге у Ак-Кемского озера (4,5,6 день маршрута) с кают-компанией, палатками, газовым оборудованием и туалетом
- Размещение в палатках на территории туркомплекса Альтаир (1,8 день)
- Душ на ЭКО т/к «Альтаир»
- Хранение личных вещей на т/к в с. Усть-Кокса на время активной части маршрута
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Новосибирск / Барнаул / Горно-Алтайск и обратно
- Питание в дороге
- Транспортная доставка до Усть-Коксы: Новосибирск - Усть-Кокса - Новосибирск - 9 200 руб. Барнаул (Новоалтайск) - Усть-Кокса - Барнаул (Новоалтайск) - 8 800 руб. Горно-Алтайск - Усть-Кокса - Горно-Алтайск - 6 000 руб
- Новосибирск - Усть-Кокса - Новосибирск - 9 200 руб
- Барнаул (Новоалтайск) - Усть-Кокса - Барнаул (Новоалтайск) - 8 800 руб
- Горно-Алтайск - Усть-Кокса - Горно-Алтайск - 6 000 руб
- Стоимость транспортной доставки дети до 14 лет: Горно-Алтайск - Усть-Кокса - Горно-Алтайск - 5 400 руб. Барнаул (Новоалтайск) - Усть-Кокса - Барнаул (Новоалтайск) - 8 000 руб. Новосибирск - Усть-Кокса - Новосибирск - 8 400 руб
- Горно-Алтайск - Усть-Кокса - Горно-Алтайск - 5 400 руб
- Барнаул (Новоалтайск) - Усть-Кокса - Барнаул (Новоалтайск) - 8 000 руб
- Новосибирск - Усть-Кокса - Новосибирск - 8 400 руб
- Баня: Кучерлинское озеро - от 2 500 руб. /часоз. Ак-Кем - от 1 500 руб. /часЭко туркомплекс «Альтаир» - 1 500 руб. /час
- Кучерлинское озеро - от 2 500 руб. /час
- Оз. Ак-Кем - от 1 500 руб. /час
- Эко туркомплекс «Альтаир» - 1 500 руб. /час
- Стирка вещей на ЭКО т/к «Альтаир» - 400 руб. /1 закладка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Обувь треккинговая для движения – 1 пара (разношенные легкие или средние трекинговые ботинки или кроссовки);
- Сменная лёгкая обувь для лагеря и перехода рек в брод – 1 пара ("кроксы" или легкие сандалии; НЕ рекомендуются шлепки "вьетнамки" без крепления в области пятки);
- Штаны треккинговые легкие, из синтетики – 1 пара;
- Футболка для движения, ходовая – 2 штуки (минимум 1 с длинным и 1 с коротким рукавом, из влагоотводящей, быстросохнущей синтетики; НЕ рекомендуются рубашки, футболки из хлопка);
- Флисовая кофта для движения – 1 штука (вес флиса от легкого до среднего)
- Теплый свитер для лагеря или длительных привалов – 1 штука (либо пуховка с натуральным или синтетическим утеплителем; как вариант – вторая толстая флиска; НЕ рекомендуются вязаные шерстяные и меховые вещи);
- куртка (ветровка, мембрана от дождя) в июне, конце августа пуховик;
- Дождевик (если есть водонепроницаемая куртка, то не нужен; НЕ рекомендуется одноразовый пластиковый);
- Теплая шапочка из синтетики – 1 штука;
- Перчатки из синтетики, ходовые – 1 пара;
- Треккинговые носки для движения – 2-3 пары;
- Теплые носки для сна – 1 пара;
- Нижнее белье спортивное для движения – 2 комплекта;
- Комплект белья для сна (термобелье, или обычная футболка и кальсоны);
- Солнечные очки с фактором защиты от УФ лучей UV400;
- Солнцезащитный крем для лица и рук с фактором защиты SPF 50;
- Головной убор для движения – (шляпа, кепка; как вариант – бандана) 1 шт;
- КЛМН – кружка, ложка, миска, нож – (пластик, алюминий, нержавейка или титан; НЕ рекомендуется фарфор, стекло);
- Емкость для воды (фляга/бутылка пластиковая или металлическая, 0.5-0.7л; НЕ рекомендуется гидратор) – 2 бутылки;
- Сидушка (подпопник);
- Средства личной гигиены (зубная щётка и паста, туалетная бумага, небольшой флакон шампуня или жидкого мыла на 1-2 применения, маленькое полотенце; НЕ рекомендуются дезодоранты, духи, косметика и избыточное количество средств для мытья и ухода за кожей);
- Пластырь рулонный (заклеивать свои мозоли);
- Индивидуальные лекарства (в небольшом количестве);
- Фонарик налобный лёгкий;
- Рюкзак лёгкий на 20-30 литров для радиальных выходов;
- Сапоги из материала Evo (для лагеря/мокрой погоды).
Каковы требования к подготовке и возрасту участников тура?
Маршрут представляет собой треккинг по горным тропам, который не требует использования специальных навыков, но для его прохождения необходима хорошая физическая подготовка.
Людям, нуждающимся в постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по данному маршруту мы не рекомендуем.
Возможно участие детей, начиная с 12 лет, но только в сопровождении взрослых, с 16-ти лет можно путешествовать самостоятельно.
Нужно ли оформлять специальный пропуск для иностранных граждан?
Иностранным гражданам необходимо оформлять пропуск в Усть-Коксинский район. Оформляется бесплатно, нужен скан паспорта (страница с фото), а также адрес и телефон. Подать документы на пропуск необходимо не позднее, чем за 30 дней до даты въезда туриста.
Как организовано питание на маршруте?
В пути от Новосибирска / Барнаула / Горно-алтайска до начала активной части маршрута и обратно питание самостоятельно в дорожных пунктах питания.
По прибытии в село Усть-Кокса – трехразовое питание в летнем кафе на территории туркомплекса.
Для тех кто выезжает в Новосибирск и Барнаул на следующий день после окончания маршрута питание не предусмотрено, за свой счет.
На маршруте питание готовит гид-проводник: завтрак и ужин – полевая кухня, обед – сухой паек.
В полевых условиях пища готовится на костре, примусе или газовой горелке. В горном кемпинге на Ак-Кеме – на газовой плите.
Питание облегченное по весу и усиленное по калорийности.
Туристы только по собственному желанию привлекаются к приготовлению пищи, но участвуют в сборе дров.
В меню входят консервированное мясо, рыба, зеленый горошек, кукуруза, фасоль, масло, крупы, макаронные изделия, сыр, колбаса, сало, овощи, фрукты, сухие сливки, изюм, курага, орехи, шоколад, чай, кофе, какао, сгущенное молоко, конфеты, печенье, хлеб, сухари, галеты.
Во время походов есть возможность собирать грибы, ягоды.
Как организована безопасность на маршруте?
Инструктаж по технике безопасности проводит гид-проводник. На маршруте туристов сопровождает 1-2 гида-проводника.
Каждому туристу рекомендуется иметь необходимые в походных условиях лекарства, в личной аптечке должны быть:
- эластичный бинт,
- мозольные пластыри,
- бинт,
- йод,
- бальзам Спасатель,
- противопростудные средства,
- обезболивающие средства,
- сердечные и желудочные препараты.
Входит ли страховка в стоимость тура?
В стоимость маршрута включена страховка филиала ООО «Росгосстрах» в Алтайском крае, адрес филиала: Барнаул, ул. Пролетарская, 65, тел. (3852) 379400. Страховка обеспечивает проведение спасательных работ с использованием вертолета в случае необходимости.
Оформляется страховой полис, для туристов до 65 лет стоимость 1665 р.
Если турист старше 65-ти лет, то доплата по возрастному коэффициенту.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как обезопасить себя от укуса клеща?
Туристам, отправляющимся на маршрут, желательно иметь прививку от клещевого энцефалита.
Для профилактики укуса клеща стоит соблюдать следующие правила:
- Собираясь на прогулку в лес или на экскурсию необходимо одеться таким образом, чтобы уменьшить возможность проникновения клещей под одежду. Одежда должна плотно прилегать к телу, желательно, чтобы на руках и на штанинах брюк были эластичные манжеты. На однотонной одежде клеща заметить проще.
- Помните, что больше всего клещей в траве, поэтому для отдыха лучше выбирать сухие открытые места с песчаной почвой. Не рекомендуется приносить из леса свежесорванные цветы, ветки.
- Каждые 15 минут нужно делать поверхностный осмотр одежды, а каждые 2 часа – полный осмотр тела.
Каковы особенности тура?
Для транспортировки группового снаряжения (палаток, тентов, кострового оборудования) и продуктов питания на маршруте, начиная с третьего дня (первый походный день) используются вьючные лошади.
Они сопровождают группу до озера Ак-кем (4-ый день).
Вы несете в рюкзаках только личные вещи и спальник (6-10 кг). На 5-й и 6-ой дни программы у Вас радиальные выходы из базового лагеря на озере Ак-Кем – налегке.
При желании можно заказать дополнительно лошадь для переноски личных вещей. Стоимость одной лошади – от 2500 рублей в день (необходимо оплачивать шесть дней – 3 дня до озера Ак-Кем + 3 дня на возврат лошадей).
Одна лошадь несет до 40 кг груза. К аренде лошади добавляются услуги коневода (2500 руб. День), один коневод может вести до 4 лошадей одновременно.
Программа маршрута может быть изменена только по объективным причинам (погодные условия, рекомендации МЧС).
По окончании маршрута у вас есть возможность отдохнуть на базе отдыха. Перед уходом в горы вы можете зарезервировать для себя комфортное размещение.
Также на базе работает камера хранения, где можно оставить вещи, которые вам не пригодятся в горах.
Дополнительно Вы можете заказать на туркомплексе в селе Усть-Кокса: конно-верховые прогулки, сплав по реке Кокса (1-ый и 9-й,10- й дни маршрута).
Услугами бани можно воспользоваться в 1-ый,4,5,6,8,9,10-ый день программы.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие скидки есть в туре?
Детям до 14 лет предоставляется скидка 10%.
Можно ли в тур с собакой?
Самое главное, чтобы собака не доставляла дискомфорт другим участникам. Питанием обеспечивает хозяин. Также следит за тем, чтобы питомец не испортил снаряжение.
По ночам в горах возле палаток могут бегать мелкие зверьки, хозяин должен следить за реакцией животного.
Также на маршрутах, где есть вьючные лошади необходимо, чтобы собака не лаяла и не пугала лошадей. За воспитание собаки ответственность на хозяине.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Тур полностью соответствует программе. Нашей группе повезло с погодой (ходили с 3 по 11 августа), редко шли дожди, снега не было совсем, поэтому удалось преодолеть весь маршрут и посмотреть большую часть запланированных мест в радиальных походах. Лучше взять достаточно тёплых вещей, потому что в лагере у озера Ак-Кем становится заметно холоднее, особенно по ночам. Также стоит взять крепкую обувь и побольше пластырей. Если есть проблемы с коленями или голеностопом - лучше взять с собой мазь и фиксирующие бандажи, на спуске может пригодиться.
Сама дорога очень живописная, однако необходимо идти хорошим темпом, чтобы в некоторых местах успеть занять хорошие места для ночлега. Тем не менее, было время и возможность насладиться видами и пофотографировать, особенно в радиальных походах.
Группа собралась хорошая и дружная, все старались помочь гидам с готовкой и сбором дров, вовремя собирались, соблюдали технику безопасности, помогали друг другу при необходимости. Особенно запомнился вечер знакомств и песни а капелла вокруг костра у озера Ак-Кем.
Отдельно хотелось бы отметить наших гидов - Ростислава и Дмитрия. Профессионалы и по-настоящему добрые, душевные люди, с отличным чувством юмора. Всё делают слаженно и быстро, поддерживают, помогают и подбадривают на всём пути, даже казалось, что усталость не так сильно ощущается, знают ответы на все вопросы по маршруту, а их кулинарные способности заслуживают мишленовских звёзд! Честное слово, в походе я питалась регулярнее и разнообразнее, чем дома. Особое внимание уделяют уборке мусора за группой.
На прощальном ужине нам вручили удостоверение и значок Туриста России, гиды поблагодарили за нашу слаженность и помощь в готовке и поиске дров, это было очень приятно. Но самое главное, конечно, это ощущение того, что если преодолел этот маршрут, то точно сможешь справиться со всеми трудностями в жизни. И желание продолжать ходить в походы.
Перед отъездом мы посетили Музей старообрядчества и Музей им. Н. К. Рериха. Обязательно рекомендую это сделать, гиды в музеях невероятно влюблены в своё дело, очень интересно преподносят информацию и создают особую атмосферу, стараются в полной мере (насколько позволяет время экскурсии) передать знания и готовы ответить на все вопросы.