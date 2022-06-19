Вы познакомитесь с завораживающим Чуйским трактом, проехав его полностью, и осмотрев все значимые достопримечательности, до границы РФ и Монголии. А также Вас ждет день незабываемого отдыха на Телецком озере.
Программа тура по дням
Трансфер. Знакомство с Алтаем. Остров Патмос. Чемальская ГЭС
08:10-09:30 Встреча на парковке перед аэропортом г. Горно-Алтайска.
Вас будет ждать гид с табличкой «Едем в горы».
Также возможна встреча в Новосибирске и Барнауле, время уточните у менеджера.
05:00 Встреча в г. Новосибирске на парковке ТЦ «Апельсин» по адресу: ул. Ленина, 84, рядом отель «Marins Park».
8:30 Встреча под г. Барнаулом на парковке ГК «Облепиха» по адресу: г. Новоалтайск, ул. Дорожная, 13.
Трансфер до Республики Алтай.
Размещение на живописной турбазе, находящейся на берегу реки (размещение по 2 чел. в номере, по дополнительному согласованию возможно трех и четырехместное размещение).
В пути, посещение необыкновенного по красоте места – острова Патмос (часовня на острове прямо посередине горной реки).
Мы прогуляемся по подвесному мосту, полюбуемся на слияние двух горных рек Чемала и Катуни (цвет воды в реках различен), увидим живописную Чемальскую ГЭС, построенную еще в 30-ых гг.
Ужин.
Вечер знакомств.
События дня: размещение: турбаза №1, двухместное размещение с удобствами в номере по тарифу «Стандарт».
Вкл. питание: ужин.
Экскурсии: знакомство с Алтаем, о. Патмос, козья тропа, Чемальская ГЭС.
Авто: 97 км от Горно-Алтайска. Пешком: 4 км.
Сплав или моторафтинг по реке Катунь. Ущелье духов - место силы
После завтрака мы сможем познакомиться с главной рекой Алтая – Катунью, совершив сплав по ее бирюзовым водам.
Мероприятие проходит под руководством опытного сертифицированного инструктора.
Сложность прохождения может варьироваться от минимальной, где гарантируется полная безопасность (не нужно грести веслами, одежда не намокнет, исключены перевороты), такое плавание подходит даже детям или пожилым людям. До экстремальной (адреналин, эмоции, незабываемые впечатления, командная работа, совместный просмотр фото и видеозаписей с гоу-про инструктора).
Обед в кафе (не входит в стоимость).
Далее, мы посетим очень необычное место.
Место, где алтайцы молились своим Богам, где просили об исцелении и помощи.
Оно пронизано сильнейшей энергетикой гор.
В ходе экскурсии, мы посетим ручей здоровья, небольшой каскадный водопад, отыщем петроглифы в скалах и поднимемся на обзорную гору, откуда открывается потрясающий вид на долину реки Катунь.
Вечером – ужин.
Желающие могут заказать баню.
- Размещение: турбаза, двухместное (удобства на территории или этаже, за доп. плату возможно размещение с удобствами в номере)
- Вкл. питание: завтрак, ужин
- Экскурсии: рафтинг по р. Катунь, ущелье духов «Че Чкыш»
Конная прогулка в горы или прогулка по долине Сартакпая (на выбор). Аскат
После завтрака мы отправимся на конную прогулку в горы на перевал (высота 1500 м), откуда открывается потрясающий вид на сотни километров горных хребтов (конная прогулка оплачивается отдельно).
На вершине, по старинному алтайскому обычаю мы построим свой замок для духов гор.
Как альтернатива данной экскурсии, без дополнительной оплаты, вы можете отправиться на прогулку по живописной долине Сартакпая (не нужно оплачивать дополнительно).
Обед (не входит в стоимость).
После обеда мы посетим поселок мастеров Аскат, откуда совершим небольшую прогулку вдоль Катуни, а так же заглянем в одну из галерей деревни, где сможем познакомиться с творчеством местных мастеров (художников, керамистов, мастеров по ковке итд), пройти звукотерапию тибетскими чашами, поучиться играть на этнических инструментах и даже создать свою этно-группу.
Вечером – ужин, большой костер, обмен впечатлениями.
- Размещение: турбаза-1, двухместное, (удобства на территории или этаже по тарифу «Базовый», размещение с удобствами в номере по тарифу «Стандарт»).
- Вкл. питание: завтрак, ужин
- Экскурсии: мероприятие на выбор (конная прогулка в горы/прогулка по долине Сартакпая), поселок мастеров - Аскат.
Достопримечательности Чуйского тракта
Сегодня мы уезжаем с уже обжитой турбазы и отправляемся исследовать Алтай дальше, вглубь.
Мы выйдем на знаменитую дорогу Чуйский тракт, чтобы в ближайшие 2 дня пересечь его полностью.
Поднимемся на Семинский перевал (1717 м), осмотрим памятник архитектуры дорожного строительства – перевал Чике-Таман, откуда открывается потрясающий вид.
Отыщем древний заброшенный путь, по которому ездили купцы в Монголию и Китай.
Сделаем панорамные снимки Катуни в районе Большого Яломана.
Помедитируем в месте силы на слиянии двух прекрасных рек – Чуи и Катуни.
Посетим самый большой памятник наскальной живописи «Калбак-Таш», где сохранилось более 7000 наскальных рисунков.
Увидим древние археологические памятники воинов, полюбуемся фрагментом древнего пути, сделанным вручную, без применения какой-либо техники, сфотографируем водопад Ширлак.
Вечером – размещение на турбазе по 2 чел. в номере. Ужин.
- Размещение: турбаза «Кочевник» или турбаза «Расул», двухместное, удобства на территории
- Вкл. питание: завтрак, ужин
- Экскурсии: достопримечательности Чуйского тракта
Гейзеровое озеро. Снежные вершины Северо-Чуйского хребта. Алтайский Марс. Поселок Кош-Агач
На пятый день путешествия мы посетим озера пронзительного бирюзового цвета, на дне которых бьют ключи, образующие причудливые рисунки на дне.
А затем, отправитесь к одному из самых высоких хребтов Алтая – Северо-Чуйскому.
Вершины гор четырёхтысячников покрыты не тающими снегами, а под главной вершиной располагается старейший альплагерь на Алтае.
После, мы продолжим свой путь к необычному объекту – Алтайскому Марсу.
Сюрреалистичные пейзажи этих мест давно привлекают сюда путешественников.
Каждый хочет пройтись по землям красной планеты.
Далее, нас ждет прогулка по очень необычному казахскому поселку Кош-Агач.
Здесь уже дуют ветры Монголии, до границы осталось совсем чуть-чуть.
Все пейзажи будут сильно отличаться от тех, которые вы видели ранее.
Мы прогуляемся по казахско-монгольскому рынку «Рахат», где можно будет дешево приобрести изделия из шерсти верблюда, яка и кожи.
Вечером, желающие могут совершить сплав по р. Чуя (оплачивается отдельно).
Чуя - одна из самых известных рек Алтая среди спортсменов-водников.
Именно здесь проводятся ежегодные соревнования по сплавам.
Ужин.
Большой костер.
- Размещение: турбаза «Кочевник» или «Расул», двухместное, удобства на улице
- Вкл. питание: завтрак, ужин
- Экскурсии: гейзеровое озеро, панорама Северо-Чуйского хребта, Алтайский Марс,пос. Кош-Агач
Долина тысячи озер. Пазырыкские курганы. Обзорная площадка над пропастью - Кату-Ярык
После завтрака, мы снова двинемся в путь. Сегодня наш маршрут лежит по узкому ущелью между скал в сторону границы Алтая с Тывой и Хакассией.
В пути, посещение красных ворот, ртутного озера, озера Киделю, Улаганского перевала, священной рощи.
После обеда мы увидим легендарные, окутанные завесой тайн – Пазырыкские курганы – долину захоронения знатных и выдающихся пазырыкских вождей, воинов, шаманов. По оценкам ученых возраст некоторых курганов более 2500 лет.
Это место пропитано мощнейшей энергией Земли, поэтому согласно древним легендам сюда могли прийти только избранные.
Обзорная площадка Кату-Ярык считается одним из самых красивых мест Горного Алтая.
Стоя на краю пропасти, глубиной почти один километр, когда внизу изгибается изумрудная река, а со скал стекают вниз водопады, испытываешь невероятное чувство восторга.
После осмотра перевала группа пешком спускается по серпантину вниз на турбазу, все вещи едут в машине.
Желающие могут осуществить спуск на авто.
Размещение в национальных аилах.
Ужин.
- Размещение: турбаза «Кату-Ярык» или аналогичная, двух-четырех местный домик с частичными удобствами.
- Вкл. питание: завтрак, ужин
- Экскурсии: достопримечательности Улаганского тракта, Пазырыкские курганы, перевал Кату-Ярык.
Трекинг к водопаду Куркуре
Что может быть лучше, чем проснуться под журчание горной реки в ущелье, где с двух сторон возвышаются живописные скалы?
Конечно, отправиться на прогулку к потрясающе красивому и мощному 30-метровому водопаду Куркуре.
После завтрака нам предстоит пройти 4 километра по хорошей тропе, и мы достигнем цели!
Водопад считается Аржан-суу или целебным источником, который оберегает очень сильный дух.
Приходящие сюда часто говорят, что в непрерывно бурлящем потоке можно увидеть лицо или фигуру, которую некоторым даже удаётся запечатлеть на фото.
На фоне водопада получаются прекрасные снимки, а на обратном пути можно провести время на небольшом песчаном пляже.
По возвращению на турбазу, во второй половине дня будет возможность дать себе отдохнуть от насыщенной программы на берегу великолепной реки Чулышман.
Для самых активных можно дополнительно к программе отправиться на рафтинг по реке Чулышман до водопада Тюл-Озы (услугу оказывают местные инструкторы, оплачивается дополнительно, экскурсию можно заказать и оплатить на месте).
Вечером – ужин, баня с купанием в реке Чулышман.
Размещение: турбаза «Кату-Ярык»/Эдем, двух-четырех местный домик с частичными удобствами. Будьте готовы к тому, что на базах в Чулышманской долине ограничено электричество, услуги связи, печное отопление.
Вкл. питание: завтрак, ужин.
Экскурсии: трекинг до водопада Куркуре, баня.
Каменные грибы. Телецкое озеро. Круиз на катере
После завтрака и выезда с базы мы совершим восхождение в урочище Ак-Корум к удивительному природному ландшафту – каменным грибам.
Эти монументальные сооружения создавались веками посредством водной и ветровой эрозии, самый высокий «гриб» достигает 9-ти метров!
Подобные рельефы в мире очень редки – их можно пересчитать буквально по пальцам рук.
Кроме того, каменные грибы продолжают разрушаться, а новые «растут» очень медленно, так что их ценность с каждым годом растёт.
Кроме того, вас ждёт завораживающий вид на панораму Чулышманской долины с урочища Ак-Корум.
Продолжая двигаться по ущелью, мы достигнем устья реки Чулышман, где она впадает в одно из глубочайших озёр мира (25-ое место в мире и 2-ое место в России) – Телецкое озеро или Алтын-Кёль, жемчужину Алтая.
Вместе с вещами мы пересаживаемся на катер, на котором мы пересечём озеро с юга на север (78 км).
По пути мы посетим водопад Корбу, увидим кордоны Алтайского государственного заповедника.
Размещение на турбазе в посёлке Артыбаш на северном берегу озера, ужин.
Размещение: турбаза Артыбаш/Аманул/Усадьба в Горах. Двухместное размещение с удобствами в номере.
Вкл. питание: завтрак, ужин.
Экскурсии: каменные грибы, круиз по Телецкому озеру.
Авто — 60 км, пешком — 3 км, по воде — 78 км.
Телецкое озеро. Пляж. Прогулка на смотровую площадку. Этнографическая экскурсия. Дегустация национальной еды
Вас ждет день отдыха на берегу одного из чистейших и самых глубоких озер мира.
Из мероприятий по программе Вас ждёт этнографическая экскурсия по национальному жилищу – аилу, где вы познакомитесь с алтайскими обычаями, традициями, обрядами, а также с национальной кухней.
В свободное время вы можете посетить сувенирный рынок, самостоятельно сходить на гору Тилан-Туу, откуда открывается волшебный вид на Телецкое озеро, подняться на подъёмнике на гору Кокуя, или спокойно провести время на берегу.
Возможны и другие варианты активностей, о которых вы можете узнать у вашего гида.
Вечером – прощальный костёр на турбазе, обмен впечатлениями о путешествии.
Размещение: турбаза Артыбаш/Аманул/Усадьба в горах. Двухместное размещение с удобствами в номере.
Вкл. питание: завтрак, дегустация национальной кухни, ужин.
Экскурсии: свободная программа на Телецком озере, этнографическая экскурсия и дегустация национальной кухни.
Авто — 15 км.
Телецкое озеро. Обратный трансфер
08:00-09:00 Завтрак.
09:00-09:30: Сбор вещей, выезд из номеров.
09:30-13:30 Трансфер Артыбаш - г. Горно-Алтайск (4 часа).
13:30-14:30 Остановка на обед (питание оплачивается дополнительно).
Прощание с участниками, которые остаются на ночлег в г. Горно-Алтайске, остановка производится около отеля «Игман» (хорошая гостиница в различных ценовых предложениях).
Примечание: Если вы располагаете свободным временем до вылета в г. Горно-Алтайске, или планируете продолжить отдых самостоятельно, рекомендуем посетить музей им. Анохина, где хранится мумия алтайской принцессы с плато Укок (стоимость – 250 руб., в выходной день (понедельник, вторник) – 500 руб. + оплата работы экскурсовода. О вашем желании необходимо заранее сообщить гиду!). Экскурсии в музее очень интересные и насыщенные историческими данными, особенностями этнографии и культуры Алтая.
14:30-15:00 Заезд в аэропорт г. Горно-Алтайска.
Прощание с участниками, вылетающими дневными рейсами из аэропорта г Горно-Алтайска.
15:00-19:00 Трансфер под город Барнаул (ГК «Облепиха», г. Новоалтайск, ул. Дорожная 13), до аэропорта или ж. д. вокзала вы сможете добраться на такси (средний чек – 800 руб., время в пути 40 мин-1 час).
19:00-23:00 Трансфер до города Новосибирска, место завершения тура – ж. д. вокзал, станция Новосибирск-Главный, ул. Вокзальная магистраль-1.
Рекомендуем Вам разместиться в гостинице «Маринс парк отель», автобус привезет Вас прямо к гостинице.
Трансфер авто: 620 км до Новосибирска, 420 км до Барнаула, 160 км до Горно-Алтайска.
Проживание
Тур предусматривает размещение на турбазах по пути следования.
Доплата за одноместное размещение 33 000 рублей.
Подробности о вариантах размещения на конкретную дату заезда – уточняйте при бронировании.
Ниже представлены возможные варианты.
Варианты проживания
Турбаза «Территория Счастья»
Уютная турбаза у маленькой горной реки, в отдалении от населенных пунктов, многие гости включают её в самые яркие впечатления от тура. Великолепные блюда из местных продуктов, возможность посидеть у костра, провести время в шумной компании так и побыть в уединении.
Туркомплекс «Расул»
Расположен в с. Акташ, Улаганский район Республики Алтай. К услугам гостей оздоровительный центр (сауна, баня, хамам, бассейн, фитопаросауна, фитобар), бесплатный Wi-Fi, беседки и мангалы, детская площадка.
К размещению предлагаются домики из кедра, казахская юрта или алтайский аил, а также благоустроенные номера в гостинице и кедровом коттедже.
В одно- и двухэтажных кедровых домиках двухместные номера, в каждом из которых: одна двуспальная либо две односпальные кровати, телевизор, чайник, туалет, раковина (душ отсутствует). Номера оснащены отдельным входом, в некоторых есть холодильник. Есть зимние номера.
В гостинице и в кедровом коттедже имеется просторная оборудованная кухня, где вы можете приготовить себе еду. В пяти шагах от комплекса есть кафе, где можете вкусно позавтракать, пообедать и поужинать.
Турбаза «Кату-Ярык»
Находится на берегу реки Чулышман прямо перед началом подъема на перевал Кату-Ярык, в 35 км от села Балыктуюль, Улаганский район, Республика Алтай. К услугам гостей предоставляется баня, беседки для пикников и оборудованное костровище для приготовления пищи на огне. На территории базы в летнее время работает кафе.
Количество мест на базе 30. Для размещения предлагаются два 4-х местных алтайских чадыры, пять 2-х и один 5-и местный аилы, 2-х и 4-х метсные домики, а также допускается размещение на территории базы со своими палатками. Постельное белье выдается. Удобства находятся на территории базы. Душа нет – баня.
Небольшые домики-чадыры отапливается печью, в центре каждого чадыра расположен стол, по периметру вдоль стен расположены низкие деревянные кровати с матрасами.
Маленькие уютные домики-аилы, выполненные в традиционном стиле, оборудованы низкими одноместными деревянными кроватями с матрасами, печью. Удобства находятся на территории базы, вблизи расположена беседка.
Уютные зимние домики для оборудованы одной двуспальной или двумя раздельными кроватями и отапливается печью. Небольшая мансарда на 2 этаже зимнего дома рассчитана на проживание 4 человек. Удобства находятся на территории базы.
База «Усадьба в горах»
В парковой зоне, среди сосен находится база "Усадьба в горах"
Кедровые дома с удобствами, обилие зелени, а так же близость всех достопримечательностей делают отдых комфортным и спокойным.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы и передвижения по маршруту
- Питание, указанное в программе (завтраки, ужины по программе, дегустация)
- Проживание на турбазе - 9 ночей
- 23 экскурсии и мероприятий по программе
- Рафтинг по р. Катунь, прокат снаряжения
- Катер по Телецкому озеру
- Входные билеты на все экскурсионные объекты, указанные в программе, кроме тех, что отмечены «оплачивается дополнительно»
- Рекреационные сборы (сборы заповедников)
- Оплата проездов/проходов по платным мостам и тропам
- Спуск багажа с перевала Кату-Ярык
- Работа гидов/проводников
- Баня (общая) по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Новосибирска / Барнаула / Горно-Алтайска и обратно
- Питание во время трансфера
- Обеды в кафе (средний чек 800 руб.)
- Прокат коней (по желанию) - 3 500 руб
- Рафтинг и прогулка к водопаду Тюл-Озы (по желанию) - 1500 руб
- Страховка от укуса клеща - 400 руб. (Росгосстрах)
- Страхование
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
- Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
- Удобную спортивную обувь:
- легкие кроссовки и, если есть возможность, обувь для каньонинга;
- сменная обувь (легкие кроссовки или кеды).
- Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
- куртка ветрозащитная;
- водонепроницаемая;
- дождевик;
- теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
- футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
- брюки спортивные;
- шорты;
- носки.
- Головной убор: кепка, панама (с козырьком!).
- Купальный костюм.
- Средства личной гигиены.
- Полезное снаряжение:
- небольшой рюкзак (20-30 л);
- фонарик с запасными батарейками;
- средство солнцезащитное (!обязательно);
- очки солнцезащитные
- Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как осуществляется медицинская помощь на маршруте?
В районе проведения программы расположена государственная больница. Есть аптечные пункты. Медикаменты приобретаются за собственные средства.
Вы можете приобрести у нас медицинскую страховку «Росгосстрах» за дополнительную плату. Однако, на данном маршруте она бесполезна. Т. к. помощь по страховке Вам будут оказывать в той же государственной больнице, где лечение для граждан РФ итак бесплатное. Пока, не было ни единого случая обращения за выплатами к страховой компании.
Будут ли клещи на маршруте?
Очень важно рассказать про клещей, которыми пугают туристов.
Самый пик, когда много клещей – май и до середины июня. Далеко не каждый клещ является энцефалитным. То есть, многие из них совсем безвредны. Но отличить переносчика от обычного можно только в лаборатории.
Как свести к минимуму риск заболевания клещевым энцефалитом?
Несколько пунктов:
- Не давать клещам кусать себя. Осматриваться при походах в лес, вовремя снимать с себя. Клеща на теле заметить несложно. Задели куст-глянули на ноги, если есть клещ, просто скиньте его. На практике это очень-очень эффективный способ (а я пишу про то, что мною проверено, советы исключительно практические). Дополнительно желательно обработать одежду репеллентом.
- Прививка. Делается в поликлинике. Если сделать полный курс из трех прививок, то иммунитет может держаться до 3-х лет. Отговаривать от прививок не буду, но на практике прививка действует не всегда. Очень многие, понадеявшись на прививку – болеют. Может быть поэтому ни я, ни мои знакомые их не делают. Это большая тема для обсуждения, многие считают что от этих прививок много вреда и т. п. Выбор каждый делает сам.
- После укуса клеща проводить экстренную профилактику. В течение 72 часов нужно сделать укол иммуноглобулина и принимать йодантипирин. Это не прививка, а борьба с уже поступившей инфекцией. Стоит такой укол довольно дорого (примерно 1000 рублей на 10 килограмм массы тела).
Но есть метод защиты, который используют для непривитых, и, который, позволяет не насиловать свою иммунную систему без надобности. Состоит он из трех этапов:
- страхуемся на случай укуса клеща в страховой компании, позволяет компенсировать расходы на укол иммуноглобулина. Заявление на страховку от укуса клеща нужно посылать нам уже сейчас, если Вы приобрели путевку на апрель-май;
- в случае укуса клеща, выдергиваем его и везем в лабораторию на анализ на наличие инфекций (г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 17). Лучше везти сразу, так как на все про все есть всего 72 часа;
- если клещ "чист", то спим спокойно. Если нашли вирус клещевого энцефалита, то приступаем к экстренной профилактике, потом по страховке возмещаем расходы.
Такой метод позволяет свести к минимуму ненужные врачебные вмешательства. Повторюсь, за свое здоровье ответственность несет каждый сам, кто-то может и просто положиться на "авось", выдернуть клеща и жить дальше.
Каковы требования к физической подготовке и возрасту участников тура?
Маршрут не имеет какой-либо спортивной категории сложности. Нет сильных физических нагрузок.
Маршрут считается экскурсионным, но при этом, относится к активному, приключенческому туризму. Это значит, что на тропах не будет указателей и перил, экскурсионные объекты являются природными и историческими, не подготовлены к шоу и приему гостей.
Вы будете находиться в естественных природных условиях Алтая. не имеет какой-либо спортивной категории сложности. Нет сильных физических нагрузок. Во время выездов на некоторые экскурсии будут присутствовать дороги с грунтовым покрытием.
В конной прогулке могут принять участие люди, не имеющие опыт конных поездок. Конная поездка будет осуществляться в горы, по естественному рельефу.
Маршрут подходит для участия с детьми от 6 лет. В конной прогулке могут принять участие дети от 8 лет.
Дети с 5 до 16 лет допускаются на маршрут только в сопровождении взрослых.
Каковы особенности взаимодействия в группе?
Любая группа на активных маршрутах – это команда.
В команде принята взаимовыручка, доброжелательное общение со всеми участниками, принятие решений по вопросам, не учтенным в программе по согласованию со всей группой и гидом.
Гид – он же руководитель группы, следит за успешным прохождением программы путешествия, дает информацию об экскурсионных объектах.
Каковы особенности мест проживания?
Турбазы имеют минимальный набор услуг для отдыхающих, находятся в живописных местах на берегах рек. Как правило, корпуса для размещения выполнены из дерева. На некоторых базах вы будете проживать в номерах, на некоторых – в отдельных домиках.
На всех турбазах есть бани, которые можно заказать дополнительно. В домиках/номерах есть розетки, но, как правило, их мало (1 или 2). Если у Вас много электронной техники, захватите переноску-удлинитель.
Постельное белье и полотенца предоставляется везде. Гигиенические наборы не предоставляются. На некоторых турбазах отсутствует мобильная связь. Wi-Fi присутствует практически на всех турбазах.
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90 кг (вес выше допустимого возможно согласовать в индивидуальном порядке).
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Настоящая кругосветка.
Название реально соответствует маршруту.