Алтайский Марс и цветение маральника

Насыщенный яркими впечатлениями тур выходного дня в Горный Алтай.

Только представьте это великолепное волшебное чувство: прокатиться по одной из самых красивых трасс планеты с видом на горы, утопающие в фиолетовых цветах маральника, а утром проснуться в теплом деревянном домике, выйти на рассвете на веранду – кругом огромные массивы гор!
5
3 отзыва
Алтайский Марс и цветение маральника
Алтайский Марс и цветение маральника
Алтайский Марс и цветение маральника
Ближайшие даты:
1
мая
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Экскурсия в Тавдинские пещеры

9:00 Экскурсия в Тавдинские пещеры (вход доп. плата).

Фестиваль Цветение маральника.

ЭТНО-выставка, фотозоны, сувенирные лавки и многое другое.

15:00 Заселение в отель.

Отдых свободное время.

18:00 Совместный ужин на мангале или в ресторане отеля (доп. плата).

20:00 Баня и СПА для желающих.

Прибытие. Экскурсия в Тавдинские пещерыПрибытие. Экскурсия в Тавдинские пещерыПрибытие. Экскурсия в Тавдинские пещеры
2 день

Чуйский тракт и Алтайский Марс

7:00 Завтрак с собой, выезд с вещами.

8:30 Перевал Чике-таман.

10:30 Слияние Чуи и Катуни.

13:00 Гейзеровое озеро и вид на ледник Куркуре, обед в кафе.

14:30 Путешествуем дальше: Курайская степь, Северо-Чуйский хребет и вид на ледники.

16:00 Джип-тур на автомобилях повышенной проходимости в урочище Кызыл-Чин, прогулки по Алтайскому Марсу, фотосессия.

19:00 Заезд в магазин и заселение на базу отдыха, в домики с необычным дизайном с комфортом или частичным комфортом (на ваш выбор).

BBQ, вечер у костра, баня для желающих.

Чуйский тракт и Алтайский МарсЧуйский тракт и Алтайский МарсЧуйский тракт и Алтайский МарсЧуйский тракт и Алтайский Марс
3 день

Фиолетовые горы и возвращение

8:00 Завтрак.

10:00 Выезд с вещами, по пути остановки, фотосессии на перевалах и сувенирные рынки.

Прибытие (ориентировочно): в Горно-Алтайск в 17:00.

Для туристов вылетающих из аэропорта Горно-Алтайска, по желанию будет организована дополнительная ночевка на базе отдыха в Майминском районе и трансфер в аэропорт (оплачивается дополнительно).

Фиолетовые горы и возвращениеФиолетовые горы и возвращениеФиолетовые горы и возвращение

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле Кедровый остров и на базе отдыха Золотая середина.

Размещение по 2-3 человека в номере. Одноместное проживание по запросу.

Варианты проживания

Отель «Кедровый остров»

1 ночь

Кедровый остров - это эко-отель на Алтае. Жилой массив в горах среди леса. Здесь есть все для проживания вдали от городской суеты круглый год. Природа, уединение, отдых для души: свежий воздух, горы Алтая, лес, река Катунь, настоящие деревянные дома из кедра.

Отель «Кедровый остров»Отель «Кедровый остров»Отель «Кедровый остров»Отель «Кедровый остров»Отель «Кедровый остров»Отель «Кедровый остров»

База отдыха «Золотая середина»

1 ночь

База отдыха «Золотая середина» находится в селе Акташ Улаганского района Республики Алтай.

12 отдельностоящих домиков (терраса, эл. чайник, мангал) имеют все необходимое для комфортного проживания.

Есть возможность пользоваться душем и туалетом на территории. Для удобства гостей есть веранды с холодильниками, мангальная зона.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по программе
  • Проживание на базах отдыха
  • Питание: завтраки (кроме дня заезда)
  • Экскурсионная программа
  • Джип-тур на экскурсию на Марс
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
  • Трансфер из Новосибирска и обратно - 3 000 руб. /чел
  • Завтрак в день приезда - средний чек 400 руб
  • Обеды, ужины - средний чек 700 руб
  • Входные билеты (Тавдинские Пещеры, Камышлинский водопад, Гейзерное озеро) - 750 руб
  • Моторафтинг по Катуни - 700 руб. /чел
  • Баня
  • Страховка от клеща - 400 руб. /чел
Место начала и завершения?
Г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы: паспорт, медицинский полис, страховка от клеща (при наличии);
  • небольшой рюкзак для переноски мелких вещей (бутылочки с водой, салфеток и пр.);
  • трекинговая обувь;
  • носки, лучше х/б, минимум 2-3 пары;
  • теплая одежда (толстовка или свитер, шапочка, термобелье и т. д.);
  • удобная верхняя одежда, не стесняющая движение, непродуваемая ветровка, дождевик;
  • головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.);
  • солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50);
  • легкие майки, футболки, рубашки, в т. ч. с длинными рукавами;
  • средства личной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какой транспорт в туре?

Тип транспорта (автобус туристический, микроавтобус, внедорожник) и модель: Тойота Хайс, Форд Транзит, Мерседес спринтер или большой туристический автобус на 43-47 мест (марка автобуса и модель по запросу).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
3 мая 2024
Всё понравилось! Тур был интересный, насыщенный, удалось увидеть много красивых мест.
М
13 окт 2024
Большое спасибо гиду Ольге, которая не просто рассказывала, а давала прочувствовать «силу Алтая». Благодаря ее настрою вся группа подружилась, что за такой короткий срок стало приятным бонусом. Хочется поехать еще!
Большое спасибо гиду Ольге, которая не просто рассказывала, а давала прочувствовать «силу Алтая». Благодаря ее настрою
А
29 авг 2024
Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎, водителям Станиславу и Кару, организаторам тура за насыщенные маршруты, уютные тур. базы.
Алтайское чудо света. Каменные грибы. 21.08- 25.08
Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,

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