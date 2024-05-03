Только представьте это великолепное волшебное чувство: прокатиться по одной из самых красивых трасс планеты с видом на горы, утопающие в фиолетовых цветах маральника, а утром проснуться в теплом деревянном домике, выйти на рассвете на веранду – кругом огромные массивы гор!
мая
Программа тура по дням
Прибытие. Экскурсия в Тавдинские пещеры
9:00 Экскурсия в Тавдинские пещеры (вход доп. плата).
Фестиваль Цветение маральника.
ЭТНО-выставка, фотозоны, сувенирные лавки и многое другое.
15:00 Заселение в отель.
Отдых свободное время.
18:00 Совместный ужин на мангале или в ресторане отеля (доп. плата).
20:00 Баня и СПА для желающих.
Чуйский тракт и Алтайский Марс
7:00 Завтрак с собой, выезд с вещами.
8:30 Перевал Чике-таман.
10:30 Слияние Чуи и Катуни.
13:00 Гейзеровое озеро и вид на ледник Куркуре, обед в кафе.
14:30 Путешествуем дальше: Курайская степь, Северо-Чуйский хребет и вид на ледники.
16:00 Джип-тур на автомобилях повышенной проходимости в урочище Кызыл-Чин, прогулки по Алтайскому Марсу, фотосессия.
19:00 Заезд в магазин и заселение на базу отдыха, в домики с необычным дизайном с комфортом или частичным комфортом (на ваш выбор).
BBQ, вечер у костра, баня для желающих.
Фиолетовые горы и возвращение
8:00 Завтрак.
10:00 Выезд с вещами, по пути остановки, фотосессии на перевалах и сувенирные рынки.
Прибытие (ориентировочно): в Горно-Алтайск в 17:00.
Для туристов вылетающих из аэропорта Горно-Алтайска, по желанию будет организована дополнительная ночевка на базе отдыха в Майминском районе и трансфер в аэропорт (оплачивается дополнительно).
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле Кедровый остров и на базе отдыха Золотая середина.
Размещение по 2-3 человека в номере. Одноместное проживание по запросу.
Варианты проживания
Отель «Кедровый остров»
Кедровый остров - это эко-отель на Алтае. Жилой массив в горах среди леса. Здесь есть все для проживания вдали от городской суеты круглый год. Природа, уединение, отдых для души: свежий воздух, горы Алтая, лес, река Катунь, настоящие деревянные дома из кедра.
База отдыха «Золотая середина»
База отдыха «Золотая середина» находится в селе Акташ Улаганского района Республики Алтай.
12 отдельностоящих домиков (терраса, эл. чайник, мангал) имеют все необходимое для комфортного проживания.
Есть возможность пользоваться душем и туалетом на территории. Для удобства гостей есть веранды с холодильниками, мангальная зона.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по программе
- Проживание на базах отдыха
- Питание: завтраки (кроме дня заезда)
- Экскурсионная программа
- Джип-тур на экскурсию на Марс
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Трансфер из Новосибирска и обратно - 3 000 руб. /чел
- Завтрак в день приезда - средний чек 400 руб
- Обеды, ужины - средний чек 700 руб
- Входные билеты (Тавдинские Пещеры, Камышлинский водопад, Гейзерное озеро) - 750 руб
- Моторафтинг по Катуни - 700 руб. /чел
- Баня
- Страховка от клеща - 400 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы: паспорт, медицинский полис, страховка от клеща (при наличии);
- небольшой рюкзак для переноски мелких вещей (бутылочки с водой, салфеток и пр.);
- трекинговая обувь;
- носки, лучше х/б, минимум 2-3 пары;
- теплая одежда (толстовка или свитер, шапочка, термобелье и т. д.);
- удобная верхняя одежда, не стесняющая движение, непродуваемая ветровка, дождевик;
- головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.);
- солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50);
- легкие майки, футболки, рубашки, в т. ч. с длинными рукавами;
- средства личной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какой транспорт в туре?
Тип транспорта (автобус туристический, микроавтобус, внедорожник) и модель: Тойота Хайс, Форд Транзит, Мерседес спринтер или большой туристический автобус на 43-47 мест (марка автобуса и модель по запросу).
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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