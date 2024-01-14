1 день

Тавдинские пещеры. Село Аскат

8:00 Завтрак в кафе (не входит в стоимость).

9:00 Экскурсия в Тавдинские пещеры.

Экскурсия в деревню мастеров и художников Аскат, где вы окунетесь в удивительный ЭТНО-мир и познакомитесь с местными ремеслами и обрядами.

Место очень красивое и атмосферное.

15:00 Заселение в отель.

Отдых свободное время.

18.00 Совместный ужин на мангале или в ресторане отеля (не входит в стоимость).

20:00 Баня и СПА для желающих (не входит в стоимость).