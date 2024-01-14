Цветение маральника и Нижняя Катунь

Групповой тур в Горно-Алтайске
5
3 отзыва
Полюбуетесь цветением маральника и пейзажами весеннего Алтая, активно проведете мини-отпуск и зарядитесь энергетикой гор! Вам надолго запомнится посещение острова Патмос, Ворот Сартакпая, водопада Че-Чкыш и других природных достопримечательностей.

А мир этнокультуры Алтая и знакомство с местными ремеслами и обрядами не дадут вам заскучать! Для любителей активностей возможна организация моторафтинга и конной прогулки.
Цветение маральника и Нижняя Катунь
Цветение маральника и Нижняя Катунь
Цветение маральника и Нижняя Катунь

Что вас ожидает:

«Алтайская сакура»
«Алтайская сакура»
Розово-фиолетовый благоухающий маральник подарит яркие эмоции и красочные фотографии
Конная прогулка
Конная прогулка
По желанию насладитесь весенними пейзажами Алтая во время неспешной прогулки на лошадях
Свидание с маралами
Свидание с маралами
Благородные олени предстанут перед вами во всей красе
Сердце Катуни
Сердце Катуни
Увидите остров с высоты птичьего полета и узнаете его легенду

Программа тура по дням

1 день

Тавдинские пещеры. Село Аскат

8:00 Завтрак в кафе (не входит в стоимость).

9:00 Экскурсия в Тавдинские пещеры.

Экскурсия в деревню мастеров и художников Аскат, где вы окунетесь в удивительный ЭТНО-мир и познакомитесь с местными ремеслами и обрядами.

Место очень красивое и атмосферное.

15:00 Заселение в отель.

Отдых свободное время.

18.00 Совместный ужин на мангале или в ресторане отеля (не входит в стоимость).

20:00 Баня и СПА для желающих (не входит в стоимость).

Тавдинские пещеры. Село АскатТавдинские пещеры. Село АскатТавдинские пещеры. Село АскатТавдинские пещеры. Село Аскат
2 день

Большой экскурсионный день. Свидание с маралами

9:00 Завтрак.

10:00 Большой экскурсионный день: Маральник и конная экскурсия (не входит в стоимость) к месту пастбища маралов.

о. Патмос и Чемальская ГЭС, козья тропа, Долина горных духов (вход оплачивается отдельно).

19:00 Баня (не входит в стоимость).

BBQ. Посиделки у костра (по желанию).

Большой экскурсионный день. Свидание с мараламиБольшой экскурсионный день. Свидание с мараламиБольшой экскурсионный день. Свидание с мараламиБольшой экскурсионный день. Свидание с мараламиБольшой экскурсионный день. Свидание с мараламиБольшой экскурсионный день. Свидание с маралами
3 день

Камышлинский водопад

9:00 Завтрак. Сбор вещей.

10:00 Выезд на экскурсию на Камышлинский водопад (вход оплачивается отдельно, моторафтинг по желанию).

13:00 Экскурсия на Манжерок, канатно-кресельный подъемник на вершину горы Малая Синюха, Золотая баба, смотровые площадки (подъёмник не входит в стоимость)

16:00 Выезд домой

Прибытие ориентировочно в Новосибирск в 01:00, в Кемерово в 04:00.

Камышлинский водопадКамышлинский водопад

Проживание

Тур предусматривает 2-3-местное размещение в одной из трех баз отдыха в туристическом районе «Нижняя Катунь»: парк-отель «Кедровый остров», ЭКО-отель «Алтика».

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеСтоимость тура
«Кедровый остров», номер класса «Турист»17 900
«Кедровый остров», номер класса «Стандарт»21 900
«Алтика», номера класса «Стандарт» и «Стандарт плюс»25 500

Скидки на детей рассчитываются индивидуально.

Варианты проживания

Кедровый остров

2 ночи
Атмосферный парк-отель на берегу Катуни. На территории есть пантолечебница, баня, сауна с бассейном.
  • Номера класса "Стандарт", в номере есть одна двуспальная кровать, или две односпальных, есть возможность поставить доп. место, шкаф набор полотенец, чайник, санузел, телевизор, балкон, вид на горы, на Катунь
  • Номера класса "Турист", в номере есть двуспальная кровать, набор полотенец. На три номера чайник, телевизор, санузел.
Включены завтраки.
Кедровый островКедровый островКедровый островКедровый остров

Золотые пески

2 ночи
Очень красивый уютный отель на берегу Катуни, в месте, где Катунь зимой замерзает частично. На территории есть каток, баня, сауна с
бассейном.
  • Номера класса "Полулюкс", в номере есть одна двуспальная кровать и раскладной диванчик, набор полотенец, чайник, санузел, телевизор, балкон, вид на горы, на Катунь
  • Номера класса "Мансарда", в номере есть двуспальная кровать, набор полотенец, чайник, санузел, телевизор, вид на небо и звезды.

Включены завтраки.

Золотые пескиЗолотые пескиЗолотые пескиЗолотые пески

Алтика

2 ночи

Алтайский отель европейского стандарта на берегу Катуни.

Номера класса «Стандарт» и «Стандарт плюс» 2-3-местное размещение.

В номере: двуспальная кровать или две односпальных, наличие доп. места, полотенца, чайник, санузел, телевизор, мини-холодильник, панорамное окно, вид на Катунь и на сосновый бор.

Ресторан на территории, завтраки формата «шведский стол», есть баня, спа-салон, массаж.

АлтикаАлтикаАлтикаАлтикаАлтика

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Проживание на базах отдыха (2-3-местное размещение)
  • Завтраки (кроме дня заезда)
  • Экскурсионная программа
Что не входит в цену
  • Билеты к месту начала тура и от места окончания
  • Завтрак в день приезда - средний чек 500 руб
  • Обеды и ужины - средний чек 800 руб. в день
  • Активности по желанию: Тавдинские пещеры - 300 руб. прыжки с тарзанки - от 400 руб. Долина горных духов - 250 руб. Камышлинский водопад - 250 руб. моторафтинг - 500 руб. конная экскурсия (по согласованию)
  • Тавдинские пещеры - 300 руб
  • Прыжки с тарзанки - от 400 руб
  • Долина горных духов - 250 руб
  • Камышлинский водопад - 250 руб
  • Моторафтинг - 500 руб
  • Конная экскурсия (по согласованию)
Место начала и завершения?
Кемерово, Новокузнецк, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда:

  • одежду по сезону;
  • теплую одежду (носки, свитер, ветровку);
  • пижаму;
  • купальник.

Обувь:

  • 2 пары удобной обуви на ребристой подошве без каблука;
  • сланцы;
  • закрытую обувь на резиновой подошве для сплава.

Аксессуары:

  • пледы и подушечки для шеи в автобус;
  • очки;
  • головной убор.

Бытовые и гигиенические принадлежности:

  • солнцезащитный крем;
  • гигиеническую помаду;
  • средства личной гигиены;
  • большое банное полотенце;
  • термос;
  • набор одноразовой посуды (для пикника);
  • внешнее зарядное устройство;
  • фонарик;
  • маленький коврик-пенку, чтобы сидеть на привале.

Вещи складываем в мягкие дорожные сумки (не чемоданы). Берем с собой маленькие рюкзаки для экскурсий.

Какое место и время встречи и возвращения?
Место и время встречи:
● Кемерово, Летний Автовокзал 28 апреля в 21:30;
● Новосибирск, Ж. д. Вокзал 29 апреля в 01:00
● Горно-Алтайск, Аэропорт 29 апреля 09:00
Место и время возвращения (ориентировочное время прибытия):
● в Горно-Алтайск в 18:00
● в Новосибирск 01:00 (2 мая)
● в Кемерово 04:00 (2 мая)
По запросу возможна встреча в г. Барнаул.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Есть ли скидки для детей?

Скидки на детей рассчитываются индивидуально.

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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2
1
С
14 янв 2024
Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.
Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.
А
16 окт 2023
Только положительные эмоции от поездки!
Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!
Е
3 окт 2023
Тур организован на 10/10.
Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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