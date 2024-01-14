А мир этнокультуры Алтая и знакомство с местными ремеслами и обрядами не дадут вам заскучать! Для любителей активностей возможна организация моторафтинга и конной прогулки.
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Тавдинские пещеры. Село Аскат
8:00 Завтрак в кафе (не входит в стоимость).
9:00 Экскурсия в Тавдинские пещеры.
Экскурсия в деревню мастеров и художников Аскат, где вы окунетесь в удивительный ЭТНО-мир и познакомитесь с местными ремеслами и обрядами.
Место очень красивое и атмосферное.
15:00 Заселение в отель.
Отдых свободное время.
18.00 Совместный ужин на мангале или в ресторане отеля (не входит в стоимость).
20:00 Баня и СПА для желающих (не входит в стоимость).
Большой экскурсионный день. Свидание с маралами
9:00 Завтрак.
10:00 Большой экскурсионный день: Маральник и конная экскурсия (не входит в стоимость) к месту пастбища маралов.
о. Патмос и Чемальская ГЭС, козья тропа, Долина горных духов (вход оплачивается отдельно).
19:00 Баня (не входит в стоимость).
BBQ. Посиделки у костра (по желанию).
Камышлинский водопад
9:00 Завтрак. Сбор вещей.
10:00 Выезд на экскурсию на Камышлинский водопад (вход оплачивается отдельно, моторафтинг по желанию).
13:00 Экскурсия на Манжерок, канатно-кресельный подъемник на вершину горы Малая Синюха, Золотая баба, смотровые площадки (подъёмник не входит в стоимость)
16:00 Выезд домой
Прибытие ориентировочно в Новосибирск в 01:00, в Кемерово в 04:00.
Проживание
Тур предусматривает 2-3-местное размещение в одной из трех баз отдыха в туристическом районе «Нижняя Катунь»: парк-отель «Кедровый остров», ЭКО-отель «Алтика».
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Стоимость тура
|«Кедровый остров», номер класса «Турист»
|17 900
|«Кедровый остров», номер класса «Стандарт»
|21 900
|«Алтика», номера класса «Стандарт» и «Стандарт плюс»
|25 500
Скидки на детей рассчитываются индивидуально.
Варианты проживания
Кедровый остров
- Номера класса "Стандарт", в номере есть одна двуспальная кровать, или две односпальных, есть возможность поставить доп. место, шкаф набор полотенец, чайник, санузел, телевизор, балкон, вид на горы, на Катунь
- Номера класса "Турист", в номере есть двуспальная кровать, набор полотенец. На три номера чайник, телевизор, санузел.
Золотые пески
- Номера класса "Полулюкс", в номере есть одна двуспальная кровать и раскладной диванчик, набор полотенец, чайник, санузел, телевизор, балкон, вид на горы, на Катунь
- Номера класса "Мансарда", в номере есть двуспальная кровать, набор полотенец, чайник, санузел, телевизор, вид на небо и звезды.
Включены завтраки.
Алтика
Алтайский отель европейского стандарта на берегу Катуни.
Номера класса «Стандарт» и «Стандарт плюс» 2-3-местное размещение.
В номере: двуспальная кровать или две односпальных, наличие доп. места, полотенца, чайник, санузел, телевизор, мини-холодильник, панорамное окно, вид на Катунь и на сосновый бор.
Ресторан на территории, завтраки формата «шведский стол», есть баня, спа-салон, массаж.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Проживание на базах отдыха (2-3-местное размещение)
- Завтраки (кроме дня заезда)
- Экскурсионная программа
Что не входит в цену
- Билеты к месту начала тура и от места окончания
- Завтрак в день приезда - средний чек 500 руб
- Обеды и ужины - средний чек 800 руб. в день
- Активности по желанию: Тавдинские пещеры - 300 руб. прыжки с тарзанки - от 400 руб. Долина горных духов - 250 руб. Камышлинский водопад - 250 руб. моторафтинг - 500 руб. конная экскурсия (по согласованию)
- Тавдинские пещеры - 300 руб
- Прыжки с тарзанки - от 400 руб
- Долина горных духов - 250 руб
- Камышлинский водопад - 250 руб
- Моторафтинг - 500 руб
- Конная экскурсия (по согласованию)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда:
- одежду по сезону;
- теплую одежду (носки, свитер, ветровку);
- пижаму;
- купальник.
Обувь:
- 2 пары удобной обуви на ребристой подошве без каблука;
- сланцы;
- закрытую обувь на резиновой подошве для сплава.
Аксессуары:
- пледы и подушечки для шеи в автобус;
- очки;
- головной убор.
Бытовые и гигиенические принадлежности:
- солнцезащитный крем;
- гигиеническую помаду;
- средства личной гигиены;
- большое банное полотенце;
- термос;
- набор одноразовой посуды (для пикника);
- внешнее зарядное устройство;
- фонарик;
- маленький коврик-пенку, чтобы сидеть на привале.
Вещи складываем в мягкие дорожные сумки (не чемоданы). Берем с собой маленькие рюкзаки для экскурсий.
Какое место и время встречи и возвращения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Есть ли скидки для детей?
Скидки на детей рассчитываются индивидуально.