В это время воздух пахнет свежестью молодых листьев и цветами, сотни прозрачных ручьев и водопадов стекают с гор, и повсюду витает особая энергия радости пробуждения Алтая от зимнего сна.
мая
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Трансфер. Знакомство с Алтаем. Остров Патмос и Чемальская ГЭС
09:00–10:30 Встреча на парковке перед аэропортом г. Горно-Алтайска.
Вас будет ждать гид с табличкой «Едем в горы».
Также возможны варианты:
- 05:00 Встреча в г. Новосибирске на парковке ТЦ «Апельсин» по адресу: ул. Ленина, 84, рядом отель «Marins Park».
- 08:30 Встреча под г. Барнаулом на парковке ГК «Облепиха» по адресу: г. Новоалтайск, ул. Дорожная, 13 Трансфер до турбазы (1,5–2 часа от аэропорта Горно-Алтайска, 5 часов от Барнаула, 9 часов от Новосибирска), обед (оплачивается дополнительно, можно заказать и оплатить в кафе).
Заселение и отдых после перелёта.
После обеда мы совершим прогулку от острова Патмос до Чемальской ГЭС.
Этот маршрут, безусловно, можно назвать одним из самых популярных — «must see» на Алтае.
Вы пройдете по подвесному мосту к монастырю на острове прямо посреди горной реки, прогуляетесь по живописной козьей тропе, откуда полюбуетесь на слияние двух рек — Чемала и Катуни, увидите первую ГЭС, построенную в Республике Алтай в 30-х годах прошлого века.
Включено питание: ужин.
Размещение: турбаза, двухместное проживание (возможно трех или четырехместное, по запросу). Удобства в номере.
Экскурсии и мероприятия: знакомство с Алтаем, о. Патмос, козья тропа, Чемальская ГЭС.
Протяженность пути: Авто: 95 км от Горно-Алтайска. Авто: 340 км от Барнаула. Авто: 540 км от Новосибирска. Пешком: 4 км.
Тавдинские пещеры. Пасека. Рафтинг или прогулка на моторной лодке по реке Катунь. Камышлинский водопад
09:00–10:00 Завтрак.
10:00–14:00 Экскурсия в Тавдинские пещеры, где в различные эпохи проживали древние люди.
Мы увидим одну из 30 карстовых пещер — самую большую и эффектную, посетим скальную арку и смотровую площадку, откуда открывается чудесный вид на долину реки Катунь.
После этого вы совершите непродолжительную прогулку к берегу реки Катунь, где находится памятник Н. Рериху.
Затем направитесь на одну из лучших пасек Респ. Алтай, где узнаете, как пчелы делают мед, дорога туда очень живописна.
14:00–15:00 Обед в кафе (оплачивается дополнительно).
15:30–17.30 Далее, вы совершите головокружительное плавание на моторных лодках по главной реке Алтая — Катуни.
Несмотря на множество эмоций и адреналина, плавание абсолютно безопасно, не предполагает физических нагрузок и навыков управления лодкой.
В пути вы посетите эффектный водопад — Камышлинский, вода которого ярко-бирюзового цвета, а с высоты смотровой площадки можно сделать отличные фотографии.
19:00–21:00 Ужин на огне и вечер у большого костра.
Размещение: турбаза, двухместное проживание (возможно трех или четырехместное, по запросу). Удобства в номере.
Вкл. питание: комплексный завтрак и ужин.
Экскурсии: Тавдинские пещеры, Пасека, Рафтинг (возможен примерно после 20 мая по погодным условиям) или рафтинг на моторной лодке по реке Катунь, Камышлинский водопад.
Протяженность пути: Авто: 108 км. Пешком: 3,5 км.
Ущелье горных духов. Места силы. Ороктойский мост. Мараловедческая ферма. Сухой водопад
Завтрак.
10:00–13:00 Экскурсия по ущелью горных духов — культовое место алтайцев, названо настолько древним именем, что ученые не могут расшифровать его значение, является местом силы и, своего рода, природным храмом.
В ущелье мы посетим — ручей здоровья, писанницу наскальной живописи, каскадный водопад, смотровую площадку, откуда открывается потрясающий вид на долину р. Катунь.
13:00–14.00 Обед в кафе (оплачивается дополнительно).
14:00–18:00 Экскурсия по лучшей мараловодческой ферме в Республике Алтай.
Здесь, вы сможете увидеть стада маралов, которые пасутся по большой огороженной территории маральника, узнать про пантовое хозяйство, приобрести пантопродукцию.
18:00–19:00 Ужин.
Размещение: турбаза, двухместное проживание (возможно трех или четырехместное, по запросу). Удобства в номере.
Вкл. питание: комплексные завтрак и ужин.
Экскурсии: ущелье горных духов, места силы, Ороктойский мост, мараловодческая ферма, сухой водопад.
Протяженность пути: Пешком: 4 км. Авто: 80 км.
Поселок мастеров Аскат. Конная прогулка в горы или прогулка по экотропе
09:30–10:30 Завтрак.
10:30–13:30 Мы совершим экскурсию попоселку мастеров Аскат, который известен своими ремесленниками и необычными жителями.
Там мы сможем познакомиться с различными видами творчества, научимся играть на этнических инструментах и даже создадим свою этно-группу.
В одном из домов пройдем звукотерапию тибетскими поющими чашами.
В другом — продегустируем алтайские фито-чаи.
В третьем — полюбуемся на работы кожевенников и тд.
В завершении экскурсии мы научимся стрелять из лука и познакомимся со знаменитой семьей художников — Головань.
13:00–14:00 Обед в кафе (оплачивается дополнительно).
14:00–18:00 После завтрака нас ждёт одно из самых ярких приключений — на конях мы поднимемся на перевал, откуда открывается незабываемый вид на горные хребты и реку Катунь (мероприятие оплачивается дополнительно).
В качестве альтернативы вы можете отправиться на прогулку по долине Сартакпая (не нужно платить дополнительно).
19:00–21:30 Прощальный ужин и костер.
Размещение: турбаза, двухместное.
Вкл. питание: комплексный завтрак и ужин.
Экскурсии: экскурсия по пос. мастеров Аскат, конная прогулка в горы (оплачивается отдельно) или прогулка по экотропе.
Протяженность пути: Авто: 90 км. Кони: 10 км.
Смотровая площадка с г. Синюха. Сувенирные рынки. Обратный трансфер
08:00–8:30 Завтрак.
09:00 Сбор вещей, выезд с базы.
В завершении путешествия, по пути в аэропорт Горно-Алтайска мы остановимся в поселке Манжерок.
Прогулка по сувенирным рынкам, где вы можете приобрести алтайский мед, травы, национальные музыкальные инструменты, различные украшения и изделия местных ремесленников.
Желающие могут осуществить подъем на кресельном подъемнике на вершину горы Синюха.
Оттуда открывается потрясающий вид на долину реки Катунь и само озеро (оплачивается отдельно).
Пройтись по тропе здоровья.
12:30–13:30 Трансфер в аэропорт г. Горно-Алтайска гостей, вылетающих дневными рейсами.
Вам будет удобно вылетать рейсами на 15:20–17:00.
17:30–18:00 Трансфер под г. Барнаул (ГК «Облепиха», ул. Дорожная-13). Обратите внимание, от точки остановки до города Барнаула Вам нужно будет добраться на такси, самостоятельно, в пути 50 минут – 1 час (стоимость 700–1000 руб.).
22:00 Трансфер до г. Новосибирска, завершение тура — ж/д вокзал «Новосибирск-Главный», адрес — ул. Вокзальная магистраль-1. Рекомендуем Вам остановиться на ночлег в гостинице «Маринс парк отель».
Вкл. питание: завтрак.
Протяженность пути: Авто: 95 км до Горно- Алтайска. 340 км до Барнаула. 540 км До Новосибирска.
Карта туристского маршрута
Проживание
Тур предусматривает проживание на туристической базе.
Подробности о размещении уточняйте при бронировании, ближе к дате поездки.
Доплата за одноместное размещение — 13 500 руб.
Варианты проживания
База отдыха
Турбаза зависит от даты путешествия. Если для Вас принципиально размещение на какой-либо конкретной турбазе, то это возможно согласовать с организаторами заранее.
Вы будете размещаться на одной турбазе Чемальского или Майминского районов.
В данном туре заявлены возможные варианты: База №1: «Территория счастья»/«Алтай Сиеста»/«Кедр»/«Явь»/«Чемальское заречье»/ «Территория Счастья».
Размещение — двухместное (возможно трех или четырехместное по запросу). Душ, туалет в номере.
Все турбазы находятся в живописных местах с видом на горы, на берегах рек.
На всех турбазах есть бани, которые можно заказать дополнительно.
В домиках/номерах есть розетки. Но практически вся Республика Алтай — это сельская местность, где часто отключают электричество. Рекомендуем Вам взять с собой powerbank.
На большинстве турбаз нет фена. Если он Вам необходим, лучше захватите с собой.
Как правило, корпуса для размещения выполнены из дерева. На некоторых базах Вы будете проживать в номерах, на некоторых турбазах — в отдельных домиках.
Постельное белье и полотенца предоставляются везде.
Гигиенические наборы не предоставляются.
Если вы решите идти в баню, то Вам может понадобиться собственное полотенце — не во всех банях их выдают.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер и вся маршрутная нить программы
- Питание (завтраки, ужины)
- Проживание на турбазе по 2 чел. в номере
- 15 экскурсий по программе тура и входные билеты, кроме отмеченных «оплачиваются дополнительно»
- Работа гида-проводника, 1 чел
- Моторафтинг или рафтинг по реке Катунь
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Новосибирска / Барнаула / Горно-Алтайска и обратно
- Питание (обеды) в кафе - 450-650 руб. средний чек
- Питание во время трансфера
- Доплата за одноместное размещение - 12 500 руб
- Все дополнительные услуги, не входящие в программу тура
- Конная прогулка - 3 500 руб
- Подъемник на оз. Манжерок - 1 200 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обувь: кроссовки c толстой подошвой;
Сменная обувь:
Трек. обувь (лучше фиксированный голеностоп), удобная, уже разношенная, чтобы не натирала. Если такого варианта обуви нет, можно заменить на не скользкие, удобные кроссовки (не сетка!). Можно резиновые сапоги, либо удобные теплые ботинки;
Для передвижений по маршруту: любые удобные штаны/джинсы, удобная водолазка или флисовая кофта, футболка, куртка (хорошо подойдет горнолыжная или легкая куртка на синтепоне), перчатки (хлопок, флис);
Шапка;
Для непогоды: шапка, перчатки, флиска, ветронепродуваемая куртка или жилетка+ветровка, тёплые носки;
Дождевик;
Личные предметы гигиены: зуб. щетка, паста, мыло, шампунь, мочалка;
Банные принадлежности (если вы захотите заказать ее отдельно): шлёпки, купальник, полотенце (не большие полотенца есть на всех базах, кроме дальни районов. Уточняйте у гида или менеджера по маршруту);
Кто не может обходиться без фена, рекомендуем захватить свой;
Личная аптечка с необходимыми вам лекарствами. Аптеки по маршруту есть, но не везде и выбор лекарств очень ограничен;
Основные вещи можно вести в чемодане. Вещи можно транспортировать в любых сумках и чемоданах. Не берите с собой лишние вещи. В алтайских гостиницах нет сервиса по доставке вещей в номер, 90% гостиниц не оборудованы лифтами, от машины до номера вы будете переносить вещи самостоятельно;
Маленький рюкзак для радиальных прогулок. Где будет необходимое на день (дождевик, кофта, вода, фотоаппарат и тд);
Солнцезащитные средства и очки. На Алтае очень активное солнце, даже в прохладную погоду. Поэтому рекомендуем брать солнцезащитный крем -50;
Из полезных, но не обязательных вещей: Индивидуальный маленький термос, Хоба или туристическая сидушка. Сушилка для обуви. Это необязательно, но с ними будет комфортнее в путешествии;
Наличные деньги. На сувенирных рынках карты не принимают, а связи для перевода может не быть;
ВАЖНО! на Алтае сезон клещей(апрель-июнь): репеллент (его можно будет купить и на Алтае), ДЛИННЫЕ носки! Будем заправлять штаны в носки в местах, где есть клещи. Комаров и мошек на Алтае практически нет.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организовано питание на маршруте?
Завтраки группы происходят на турбазе. При желании, вы можете выбрать вегетарианский тип питания.
Стандартные позиции завтраков: каша, яйца (омлет или вареные), нарезка (сыр, колбаса, овощи), вареные сосиски, блинчики, сырники, гренки, чай, кофе, вода, молоко. Наименования и комплектация завтраков меняются в зависимости от турбаз, где размещается группа в каждый конкретный день тура.
Обеды происходят между экскурсиями. Группа заезжает в кафе. Средняя стоимость комплексного питания 450-650 руб. На эту сумму можно приобрести салат, суп, второе блюдо и напиток.
Ужины происходят на турбазе. При желании, можно выбрать вегетарианский тип питания. Как правило, это салат + второе блюдо, чай/кофе, сладкое. Пример ужина: овощной салат, отбивная + пюре, хлеб, травяной чай.
Кафе, столовые и рестораны Алтая находятся в самом начале своего развития. Большинство из них выглядят, как самая дешевая городская столовая. В этих кафе никогда не слышали про безглютеновую, безлактозную, веганскую и прочие виды диет. Как правило, есть меню с 3-10 наименованиями готовой еды, среди которых нужно будет выбрать то, что Вам подходит наибольшим образом.
Как осуществляется медицинская помощь и страхование на маршруте?
В районе проведения программы расположена государственная больница. Есть аптечные пункты. Медикаменты приобретаются за собственные средства.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Будут ли клещи на маршруте?
Очень важно рассказать про клещей, которыми пугают туристов.
Самый пик, когда много клещей – с 20 апреля и до конца июня. Далеко не каждый клещ является энцефалитным. То есть, многие из них совсем безвредны. Но отличить переносчика от обычного можно только в лаборатории.
Как свести к минимуму риск заболевания клещевым энцефалитом?
Несколько пунктов:
- Не давать клещам кусать себя. Осматриваться при походах в лес, вовремя снимать с себя. Клеща на теле заметить несложно. Задели куст-глянули на ноги, если есть клещ, просто скиньте его. На практике это очень-очень эффективный способ (а я пишу про то, что мною проверено, советы исключительно практические). Дополнительно желательно обработать одежду репеллентом.
- Прививка. Делается в поликлинике. Если сделать полный курс из трех прививок, то иммунитет может держаться до 3-х лет. Отговаривать от прививок не буду, но на практике прививка действует не всегда. Очень многие, понадеявшись на прививку – болеют. Может быть поэтому ни я, ни мои знакомые их не делают. Это большая тема для обсуждения, многие считают что от этих прививок много вреда и т. п. Выбор каждый делает сам.
- После укуса клеща проводить экстренную профилактику. В течение 72 часов нужно сделать укол иммуноглобулина и принимать йодантипирин. Это не прививка, а борьба с уже поступившей инфекцией. Стоит такой укол довольно дорого (примерно 1000 рублей на 10 килограмм массы тела).
Но есть метод защиты, который используют для непривитых, и, который, позволяет не насиловать свою иммунную систему без надобности. Состоит он из трех этапов:
- страхуемся на случай укуса клеща в страховой компании, позволяет компенсировать расходы на укол иммуноглобулина. Заявление на страховку от укуса клеща нужно посылать нам уже сейчас, если Вы приобрели путевку на апрель-май;
- если вы планируете приобрести страховку не через нашу компанию, обратите внимание на то, чтобы в полисе, в списке мест, где может быть оказана медицинская помощь, числилась Республика Алтай, пос. Эликмонар (Элекмонар) или пос. Чемал.
- в случае укуса клеща, выдергиваем его и везем в лабораторию на анализ на наличие инфекций (г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 17). Лучше везти сразу, так как на все про все есть всего 72 часа;
- если клещ "чист", то спим спокойно. Если нашли вирус клещевого энцефалита, то приступаем к экстренной профилактике, потом по страховке возмещаем расходы.
Такой метод позволяет свести к минимуму ненужные врачебные вмешательства. Повторюсь, за свое здоровье ответственность несет каждый сам, кто-то может и просто положиться на "авось", выдернуть клеща и жить дальше.
Каковы особенности маршрута?
Маршрут считается комфортным, но при этом, относится к активному, приключенческому туризму. Это значит, что на тропах не будет указателей и перил. Это значит, что вы будете находиться в естественных природных условиях Алтая. Экскурсионные объекты не подготовлены к шоу и приему гостей.
Во время выездов на некоторые экскурсии будут присутствовать дороги с грунтовым покрытием.
Во время экскурсии на мараловую ферму мы не можем гарантировать наличие пантовой ванны (этот вопрос обсуждается по факту нахождения на маральнике). Мы не можем гарантировать нахождение маралов в непосредственной близости от Вас.
В конной прогулке могут принять участие люди, не имеющие опыт конных поездок. Конная поездка будет осуществляться в горы, по естественному рельефу. Если вы не хотите участвовать в конной экскурсии, то для Вас будет осуществлена прогулка по экологической тропе к достопримечательности «Сердце дракона».
Маршрут подходит для участия с детьми от 5 лет. В конной прогулке могут принять участие дети от 8 лет.
Каковы особенности взаимодействия в группе?
Любая группа на активных маршрутах – это команда.
В команде принята взаимовыручка, доброжелательное общение со всеми участниками, принятие решений по вопросам, не учтенным в программе по согласованию со всей группой и гидом.
Гид – он же руководитель группы, следит за успешным прохождением программы путешествия, дает информацию об экскурсионных объектах.
Как удобнее добраться до места начала тура?
Самый удобный перелет до г. Горно-Алтайска. Мы встретим Вас в аэропорту (в день заезда, согласно времени, указанному в программе) и доставим на базу (примерно 1,5-2 часа трансфера). Как правило, основные рейсы прилетают утром. Лучше всего брать рейс с прилетом с 9 утра до 10.30. Трансфер будет групповой, участники распределяются по минивэнами или автобусам, координатор заранее сообщит Вам марку авто и время, в которое Вас заберут от аэропорта. Например, если несколько человек прилетело в 8.2 и 2 человека в 09.10, то отправление автобуса будет происходить после того, как участники, прилетевшие в 09.10, получат багаж, т. е. в 9.3 утра. За дополнительную плату – 4000 руб. (за машину) мы можем организовать для Вас индивидуальный трансфер на базу в любое удобное для Вас время. Если в финальный день тура Вы хотите улететь утром, то мы доставим Вас в аэропорт к 08:00 утра.
Чуть менее удобно прилетать/приезжать в г. Барнаул. От Барнаула до Горно-Алтайска около 4 часов езды (272 км), и 1,5-2 часа – переезд до базы. Дорога будет проходить по равнинной местности (горных красот за окном нет). Если вы приняли решение лететь до г. Барнаула, то мы встретим Вас на парковке гостиничного комплекса «Облепиха» (г. Новоалтайск), от аэропорта до места встречи с группой примерно 40-60 мин. на такси, стоимость – около 700 руб. Вас будет встречать водитель, гид присоединится непосредственно в Республике Алтай. Трансфер групповой и будет происходить совместно с другими участниками путешествия. За дополнительную плату – 10000 руб. мы можем организовать для Вас индивидуальный трансфер от аэропорта г. Барнаула непосредственно до базы в любое удобное время.
Наименее удобно, из-за длительности трансфера, лететь в г. Новосибирск. Дорога от г. Новосибирска до г. Горно- Алтайска занимает около 7-7,5 часов + трансфер до турбазы (1,5-2 часа). Но Новосибирск - большой транспортный узел и многие наши гости прилетают/приезжают именно в этот город. Если вы прилетаете/приезжаете в г. Новосибирск, то рекомендуем Вам прибыть заранее, накануне, чтобы успеть отдохнуть перед путешествием. Мы встретим Вас по адресу г. Новосибирск, ул. Ленина, 84, напротив ж. д. вокзала. Время выезда в 5 утра. В пешей доступности находится множество отелей и хостелов, где вы сможете отдохнуть перед переездом.
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90 кг (в индивидуальном порядке можно обговорить больший допустимый вес).
Какая будет погода?
Погода на Алтае меняется очень быстро, так что вы должны быть готовы к теплой погоде, дождю и холодной погоде.
В среднем днем +10+18. Вечером -5+5 (апрель-май).
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Красивые виды, хорошая база отдыха, классный гид (Дмитрий), очень разнообразная программа.
Из минусов: вкусная еда была только один раз - в кафе на Манжероке. Всё остальное время: столовское хрючево.