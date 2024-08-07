Алтай настоящий и цветение маральника

Только представьте это великолепное волшебное чувство: проснуться в теплом деревянном домике, выйти на рассвете на веранду, а кругом огромные массивы гор! Эти виды кружат голову, будоражат сознание и меняют реальность.

Вы
читать дальше

проедете по одной из красивейших дорог страны – Чуйскому тракту, останавливаясь в самых живописных местах, восхититесь невероятной красотой бирюзового Гейзерного озера, прогуляетесь по Алтайскому Марсу, охладитесь у прекрасного водопада Куркуре, а также сделаете невероятные снимки с высоты птичьего полета с видом на долину Чулышмана.

5
3 отзыва
Алтай настоящий и цветение маральника
Алтай настоящий и цветение маральника
Алтай настоящий и цветение маральника
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Горно-Алтайск. Экскурсия по Чуйскому тракту

9:00 Встреча туристов в аэропорту Горно-Алтайска.

Перевалы Семинский, Чике-Таман, Слияние Чуи и Катуни.

Обед в кафе Алтайской национальной кухни (не входит в стоимость).

15:00 Гейзеровое озеро и вид на ледник Куркуре.

16:00 Заезд в магазин и заселение на атмосферной базе отдыха с видом на горы, ужин на мангале, баня по желанию (не входит в стоимость).

Прибытие в Горно-Алтайск. Экскурсия по Чуйскому трактуПрибытие в Горно-Алтайск. Экскурсия по Чуйскому трактуПрибытие в Горно-Алтайск. Экскурсия по Чуйскому тракту
2 день

Экскурсия по Улаганскому тракту. Спуск в долину Чулышмана

9:00 Завтрак.

10:00 Выезд на экскурсию по Улаганскому тракту:

Улаганский перевал, где открывается чудесный вид на Курайский хребет, озеро Киделю, озеро Уч-Кель, легендарный перевал Кату-Ярык, вид на долину Чулышмана с высоты птичьего полета, фотосет у обрыва.

Спуск в долину Чулышмана, прогулка до одного из самых красивых на Алтае водопада - Куркуре (с переправой через Чулышман)

18:00 Возвращение обратно на базу.

Экскурсия по Улаганскому тракту. Спуск в долину ЧулышманаЭкскурсия по Улаганскому тракту. Спуск в долину ЧулышманаЭкскурсия по Улаганскому тракту. Спуск в долину ЧулышманаЭкскурсия по Улаганскому тракту. Спуск в долину Чулышмана
3 день

Алтайский Марс

8:00 Завтрак.

9:00 Выезд на Марс.

11:00 Алтайский Марс, Курайская степь, завораживающие виды на ледники.

Тур на автомобилях повышенной проходимости на смотровую площадку Марс 1, прогулки по Марсу, фотосессия.

17:00 Возвращение на базу отдыха BBQ (по желанию), заключительный вечер.

В этот день можно заказать доп. экскурсии (спрашивать у гида на месте).

Алтайский МарсАлтайский МарсАлтайский Марс
4 день

Завершение программы

9:00 Завтрак.

10:00 Выезд с вещами.

Памятник Кольке Снегиреву, водопад Девичьи слезы.

Обед в кафе (не входит в стоимость).

Семинский перевал, Камышлинский водопад, возвращение.

Для туристов из других регионов возможна организация дополнительной ночевки на базе отдыха в Майминском районе и трансфер в аэропорт г. Горно-Алтайска (по согласованию, оплачивается дополнительно).

Завершение программыЗавершение программы

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха «Зеленый Колобок» или аналогичной.

Место размещения и категории номеров на вашу дату заезда уточняйте у менеджера.

Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения:

Номер2-хместный с удобствами на территории3-хместный с удобствами в номере2-хместный с полным комфортом
Стоимость35 90035 90036 900

Одноместное проживание возможно с доплатой, доплата рассчитывается нетто индивидуально. Возможно доп. место.

Варианты проживания

База отдыха «Зеленый Колобок»

3 ночи

Турбаза «Зеленый Колобок» находится в селе Акташ. Это эко-турбаза построенная из максимально-возможных безопасных экологичных материалов, преимущественно из дерева.

В некоторых номерах есть балкон и/или обеденная зона. Гостям предоставляется постельное белье.

База отдыха «Зеленый Колобок»База отдыха «Зеленый Колобок»База отдыха «Зеленый Колобок»База отдыха «Зеленый Колобок»База отдыха «Зеленый Колобок»База отдыха «Зеленый Колобок»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на автобусе
  • Проживание на базах отдыха
  • Экскурсионная программа
  • Завтраки (кроме дня приезда)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Барнаул, Новосибирск или Горно-Алтайск и обратно
  • Питание: завтрак в день приезда: средний чек 400 руб. обеды, ужины: средний чек 500 руб
  • Завтрак в день приезда: средний чек 400 руб
  • Обеды, ужины: средний чек 500 руб
  • Входные билеты и переправа (750 руб. за все места)
  • Страховка от клеща 400 руб
  • Доп. экскурсии по согласованию: Марс-2, Уларские водопады, ретранслятор
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Небольшой рюкзак для переноски мелких вещей (бутылочки с водой, салфеток и пр.).
  2. Трекинговая обувь.
  3. Носки, лучше х/б, минимум 2-3 пары.
  4. Теплая одежда (толстовка или свитер, шапочка, термобелье и т. д.).
  5. Удобная верхняя одежда, не стесняющая движение, непродуваемая ветровка, дождевик.
  6. Головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.).
  7. Солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50).
  8. Легкие майки, футболки, рубашки, в т. ч. с длинными рукавами.
  9. Средства личной гигиены.
Во сколько организована встреча в первый день тура для разных городов?

Сбор группы:

  • г. Кемерово 28 апреля в 00:01 Летний вокзал;
  • г. Новокузнецк 28 апреля в 00:30 Прокопьевское кольцо;
  • г. Новосибирск 28 апреля в 01:00 ЖД вокзал;
  • г. Барнаул 28 апреля в 04:00 кафе "Облепиха" (Новоалтайск, около 40-60 мин. езды от Барнаула, возможно на такси);
  • г. Горно-Алтайск 28 апреля в 9:00 Аэропорт;
Прибытие домой, время указано ориентировочное:
  • г. Горно-Алтайск в 18:00;
  • г. Барнаул (кафе "Облепиха", Новоалтайск, около 40-60 мин. езды от Барнаула, возможно на такси) в 23:00;
  • г. Новосибирск в 02:00;
  • г. Кемерово в 05:00;
На каком транспорте осуществляется передвижение по маршруту?
  • На 18-ти местном комфортном микроавтобусе Ford Transit, оснащен кондиционером.
  • авто повышенной проходимости, а именно УАЗ или Газель.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки детям?

Скидки на детей до 12 лет: при проживании в 2-х местом номере взрослый + ребенок - 10%, при проживании в 2-х местном номере 2 взрослых + ребенок с доп. местом - 20%

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
7 авг 2024
Гид Ольга лучшая из лучших, было ощущение, что едешь с семьей на отдых.
Всегда прислушивалась к пожеланиям, предлагала свои идеи и интересно преподносила информацию🔥🔥🔥
Однозначно следующий тур хотелось бы провести с ней.
Л
6 авг 2024
Все этапы от бронирования до окончания тура отработаны.
Л
6 авг 2024
Всё понравилось!
Вы делаете нужное и полезное дело.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

На автобусеМожно с детьмиВсе туры3-дневные туры4-дневные туры

Похожие туры из Горно-Алтайска

Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
На автобусе
Конные прогулки
3 отзыва
10 дней
Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
25 авг в 10:00
1 сен в 10:00
94 900 за человека
Майские на Алтае
На автобусе
3 отзыва
7 дней
Майские на Алтае
Начало: Село Манжерок
27 апр в 10:00
4 мая в 10:00
от 74 500 за человека
Золотое кольцо Алтая. Цветение маральника
На автобусе
3 отзыва
7 дней
Золотое кольцо Алтая. Цветение маральника
Начало: Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск
4 мая в 10:00
76 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Горно-Алтайске
Все туры из Горно-Алтайска
ХорошоТам