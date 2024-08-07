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Программа тура по дням
Прибытие в Горно-Алтайск. Экскурсия по Чуйскому тракту
9:00 Встреча туристов в аэропорту Горно-Алтайска.
Перевалы Семинский, Чике-Таман, Слияние Чуи и Катуни.
Обед в кафе Алтайской национальной кухни (не входит в стоимость).
15:00 Гейзеровое озеро и вид на ледник Куркуре.
16:00 Заезд в магазин и заселение на атмосферной базе отдыха с видом на горы, ужин на мангале, баня по желанию (не входит в стоимость).
Экскурсия по Улаганскому тракту. Спуск в долину Чулышмана
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд на экскурсию по Улаганскому тракту:
Улаганский перевал, где открывается чудесный вид на Курайский хребет, озеро Киделю, озеро Уч-Кель, легендарный перевал Кату-Ярык, вид на долину Чулышмана с высоты птичьего полета, фотосет у обрыва.
Спуск в долину Чулышмана, прогулка до одного из самых красивых на Алтае водопада - Куркуре (с переправой через Чулышман)
18:00 Возвращение обратно на базу.
Алтайский Марс
8:00 Завтрак.
9:00 Выезд на Марс.
11:00 Алтайский Марс, Курайская степь, завораживающие виды на ледники.
Тур на автомобилях повышенной проходимости на смотровую площадку Марс 1, прогулки по Марсу, фотосессия.
17:00 Возвращение на базу отдыха BBQ (по желанию), заключительный вечер.
В этот день можно заказать доп. экскурсии (спрашивать у гида на месте).
Завершение программы
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд с вещами.
Памятник Кольке Снегиреву, водопад Девичьи слезы.
Обед в кафе (не входит в стоимость).
Семинский перевал, Камышлинский водопад, возвращение.
Для туристов из других регионов возможна организация дополнительной ночевки на базе отдыха в Майминском районе и трансфер в аэропорт г. Горно-Алтайска (по согласованию, оплачивается дополнительно).
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха «Зеленый Колобок» или аналогичной.
Место размещения и категории номеров на вашу дату заезда уточняйте у менеджера.
Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения:
|Номер
|2-хместный с удобствами на территории
|3-хместный с удобствами в номере
|2-хместный с полным комфортом
|Стоимость
|35 900
|35 900
|36 900
Одноместное проживание возможно с доплатой, доплата рассчитывается нетто индивидуально. Возможно доп. место.
Варианты проживания
База отдыха «Зеленый Колобок»
Турбаза «Зеленый Колобок» находится в селе Акташ. Это эко-турбаза построенная из максимально-возможных безопасных экологичных материалов, преимущественно из дерева.
В некоторых номерах есть балкон и/или обеденная зона. Гостям предоставляется постельное белье.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на автобусе
- Проживание на базах отдыха
- Экскурсионная программа
- Завтраки (кроме дня приезда)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Барнаул, Новосибирск или Горно-Алтайск и обратно
- Питание: завтрак в день приезда: средний чек 400 руб. обеды, ужины: средний чек 500 руб
- Завтрак в день приезда: средний чек 400 руб
- Обеды, ужины: средний чек 500 руб
- Входные билеты и переправа (750 руб. за все места)
- Страховка от клеща 400 руб
- Доп. экскурсии по согласованию: Марс-2, Уларские водопады, ретранслятор
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Небольшой рюкзак для переноски мелких вещей (бутылочки с водой, салфеток и пр.).
- Трекинговая обувь.
- Носки, лучше х/б, минимум 2-3 пары.
- Теплая одежда (толстовка или свитер, шапочка, термобелье и т. д.).
- Удобная верхняя одежда, не стесняющая движение, непродуваемая ветровка, дождевик.
- Головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.).
- Солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50).
- Легкие майки, футболки, рубашки, в т. ч. с длинными рукавами.
- Средства личной гигиены.
Во сколько организована встреча в первый день тура для разных городов?
Сбор группы:
- г. Кемерово 28 апреля в 00:01 Летний вокзал;
- г. Новокузнецк 28 апреля в 00:30 Прокопьевское кольцо;
- г. Новосибирск 28 апреля в 01:00 ЖД вокзал;
- г. Барнаул 28 апреля в 04:00 кафе "Облепиха" (Новоалтайск, около 40-60 мин. езды от Барнаула, возможно на такси);
- г. Горно-Алтайск 28 апреля в 9:00 Аэропорт;
- г. Горно-Алтайск в 18:00;
- г. Барнаул (кафе "Облепиха", Новоалтайск, около 40-60 мин. езды от Барнаула, возможно на такси) в 23:00;
- г. Новосибирск в 02:00;
- г. Кемерово в 05:00;
На каком транспорте осуществляется передвижение по маршруту?
- На 18-ти местном комфортном микроавтобусе Ford Transit, оснащен кондиционером.
- авто повышенной проходимости, а именно УАЗ или Газель.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки детям?
Скидки на детей до 12 лет: при проживании в 2-х местом номере взрослый + ребенок - 10%, при проживании в 2-х местном номере 2 взрослых + ребенок с доп. местом - 20%
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Всегда прислушивалась к пожеланиям, предлагала свои идеи и интересно преподносила информацию🔥🔥🔥
Однозначно следующий тур хотелось бы провести с ней.
Вы делаете нужное и полезное дело.