Влюбись в Алтай. Экскурсионный тур

Групповой тур в Горно-Алтайске
5
3 отзыва
Мы влюбляем в Алтай после первого его посещения! Все наши гости – наши друзья! Мы родились и выросли на Алтае, сами очень любим путешествовать и открывать новые места. Наши программы проводим с душой. Поэтому это путешествие Вы не забудете никогда!
Влюбись в Алтай. Экскурсионный тур
Влюбись в Алтай. Экскурсионный тур
Влюбись в Алтай. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
3
мая
15
мая
22
мая
29
мая
5
июн
12
июн
19
июн
Ещё
даты

Что вас ожидает:

Деревенский разгуляй
Деревенский разгуляй
Нас встретят с песнями, плясками и вкуснейшим деревенским обедом
Целебные источники Белокурихи
Целебные источники Белокурихи
Познакомимся с оздоровительным курортом, наберем целебной воды и надышимся горным воздухом
Эмоциональная прогулка на моторафтах
Эмоциональная прогулка на моторафтах
На моторафтах отправимся через реку Катунь к Камышлинскому водопаду

Программа тура по дням

1 день

Заезд

Так как все участники прибывают из разных регионов России, разным транспортом и в разное время.

Первый день специально отведен для отдыха после дороги.

Размещаемся в выбранном отеле, отдых.

Встречаемся, знакомимся друг с другом и мы расскажем все, что Вас ждет на программе.

Посоветуем куда сходить СПА, кафе, бассейны.

ЗаездЗаездЗаездЗаезд
2 день

Знакомство с курортом Белокуриха, Горная Белокуриха

В этот день знакомство с курортом Белокуриха.

На экскурсии Вы узнаете как зарождался курорт, легенды о нем, расскажем про инфраструктуру (подскажем самые интересные места для самостоятельного знакомства).

Покажем источники, где можно набрать целебную водичку (возьмите с собой бутылки).

Далее отправимся на Горную Белокуриху – новый строящийся курорт.

На него будем подниматься по серпантину.

Всего то проедем город, примерно 15 мин, и окажемся у подножья удивительной дороги.

На месте, где еще в начале «двухтысячных» стояла скала, сегодня – один из самых красивых перевалов в Сибирском округе.

Мы преодолеем 12 серпантинных витков и 62 угла поворота.

Для удобства и безопасности водителей и пассажиров оборудованы четыре «кармана» и три смотровые площадки, с которых открываются виды на серпантин.

Далее, наверху, нас ждет знакомство с Арт объектами, музеем "Андреевская слобода" (вход оплачивается отдельно).

Далее ждет деревенский разгуляй – в настоящей деревне, в доме-музее встретят с песнями, плясками и вкуснейшим обедом.

Знакомство с курортом Белокуриха, Горная БелокурихаЗнакомство с курортом Белокуриха, Горная БелокурихаЗнакомство с курортом Белокуриха, Горная БелокурихаЗнакомство с курортом Белокуриха, Горная Белокуриха
3 день

Обзорная экскурсия по Горному Алтаю

Этот день очень насыщенный!

После завтрака отправляемся на обзорную экскурсию по Горному Алтаю «Многолик и Чудесен Алтай».

Экскурсия на целый день, вернемся на курорт примерно в 21:00, проедем примерно 380 км.

Сначала мы посетим Тавдинские пещеры, которые удивят своими извилистыми ходами и обзором с высоты птичьего полета (вход оплачивается отдельно).

Подъем к пещерам по организованным лестницам.

Для тех, кто не желает активно подвигаться - прекрасный вариант прогуляться до р. Катунь по сосновому бору.

Далее приятные эмоции – на моторафтах доезжаем через р. Катунь до другого берега, где Камышлинский водопад (доп. плата).

По прилегающей территории к водопаду прыгают пушистые кролики. А поездка на моторафтах – отличная эмоциональная прогулка!

В с. Чемал ждет знакомство с уникальным островом Патмос (храм на острове р. Катунь).

К нему пройдем по подвесному мостику.

А затем вдоль Катуни пройдем по козьей тропе к Чемальской ГЭС.

Обедать будем в кафе, где прекрасно готовят (оплачивается самостоятельно).

Доплата за объекты и поездку на моторафтах: примерно 1 300 руб. /чел.

Обзорная экскурсия по Горному АлтаюОбзорная экскурсия по Горному АлтаюОбзорная экскурсия по Горному АлтаюОбзорная экскурсия по Горному Алтаю
4 день

Места силы Белокурихи

Активная экскурсия в горы – Места Силы Белокурихи (3 часа).

Знакомство с сакральными, наполненными силой местами.

И это правда, наши гости все отмечают это.

Зона повышенной вибрации и невероятные пейзажи.

Предлагаем посетить это место и не только тем, кто чувствует энергию, но и любой человек под впечатлением от этих красивых мест.

Сначала мы поднимаемся на проходимой технике в горы.

Останавливаемся на Солнечной поляне, здесь открывается прекрасные виды на предгорье, далее доезжаем до скал Четыре брата.

Это скалы в Тайге высотой 10 м. и с очень интересными легендами.

Эти природные объекты считаются местами силы, но чтобы получить от них энергетическую подпитку, очень важен правильный настрой.

Места силы БелокурихиМеста силы БелокурихиМеста силы Белокурихи
5 день

Село Сростки. Исторический г. Бийск

После завтрака выезжаем на экскурсию.

Первое, что посетим в этот день, это родина В. М. Шукшина.

Примерно до которого 100 км. по хорошей дороге.

Село Сростки - это не только одно из старейших сел Алтайского края, это родина Василия Шукшина.

Он там родился, провел детство и юность.

Кинорежиссер, актер, сценарист, писатель, обладатель многочисленных премий и наград.

Дополнительно вход в музей - 200 руб.

Не менее интересный и второй объект - историческое место г. Бийск, который начинается с миниатюрного Бикатунского острога, построенного в 1709 г. по велению Петра Великого.

Бийск - современный город, которому присвоен статус Наукоград.

Познакомим с архитектурой купеческого города и кульминация экскурсии - Музей истории Алтайской духовной миссии, который является одним из излюбленных культурных пространств.

Архиерейское подворье - точка притяжения гостей нашего края.

Дополнительно вход - 300 руб.

Обед в г. Бийске в ресторане - входит в стоимость программы.

Длительность экскурсии примерно 8 часов.

Точное время будет отражено в организационной программе.

6 день

Завершение программы

Завтрак и выезд из отеля.

Многие желают продлить отдых и мы заранее сделаем дополнительную бронь.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле на курорте Белокуриха.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Варианты размещенияГостиницы "Нео", “Орион”, “Гарант”Отели “Беловодье 4*”
Место в двухместном номере33 00045 000
Одноместное размещение44 30065 000
Дополнительное место22 30028 000

Бонусом в отеле Беловодье на курорте Белокуриха – Аквапарк.

Варианты проживания

Отель «Нео»

5 ночей

Отель «Нео» расположен в курортном городе Белокуриха, всего в 200 м от центра города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi на всей территории и бесплатная частная парковка.

Светлые номера отеля оснащены телевизором. В вашем распоряжении чайник, холодильник и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Гости могут заказать блюда в ресторане с обслуживанием по меню, а позже пройти за напитками в бар.

Поездка до автобусного вокзала Белокурихи занимает 6 минут. До железнодорожного вокзала Бийска - 70 км.

Отель «Нео»Отель «Нео»Отель «Нео»Отель «Нео»Отель «Нео»Отель «Нео»Отель «Нео»Отель «Нео»

Курортный СПА-Отель Беловодье

5 ночей

Курортный отель «Беловодье» расположен в городе Белокуриха Алтайского края. К услугам гостей аквапарк, оздоровительный центр, ресторан и бизнес-центр.

В каждом номере есть кондиционер, кабельное телевидение, мини-бар и телефон. В собственной ванной комнате для гостей приготовлены фен, халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всех зонах работает бесплатный Wi-Fi .

Гости могут ежедневно бесплатно посещать солярий отеля, тренажерный зал и соляную комнату. В курортном отеле «Беловодье» работает круглосуточная стойка регистрации.

Курортный СПА-Отель БеловодьеКурортный СПА-Отель БеловодьеКурортный СПА-Отель БеловодьеКурортный СПА-Отель БеловодьеКурортный СПА-Отель БеловодьеКурортный СПА-Отель БеловодьеКурортный СПА-Отель БеловодьеКурортный СПА-Отель БеловодьеКурортный СПА-Отель Беловодье

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле на курорте Белокуриха (5 ночей)
  • Питание: завтраки в отеле, обед в г. Бийске (5 день)
  • Экскурсовод и информационное сопровождение 24/7
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Барнаула/Новосибирска/Горно-Алтайска и обратно
  • Трансфер до курорта Белокуриха и обратно
  • Развлечения вне программы (конные прогулки, рестораны, доп. экскурсии)
  • Курортный сбор в Белокурихе 50 руб. /чел. /сутки (оплата наличными на ресепшн отеля)
  • Питание на маршрутах
  • Оплата за экскурсионные объекты (в сумме примерно 2 000 рублей)
Место начала и завершения?
г. Белокуриха
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Одежда.
Удобная форма одежды и обувь, теплая кофта, куртка, можно легкую шапку (для вечерних посиделок у озера), запасные личные вещи, возможно будет желание поужинать в ресторане или сходить на вечерние концерты (на курорте есть все для отдыха), тогда следует взять соответствующую одежду, купальник (есть аквапарки и СПА процедуры)

2. Документы.
Туристический ваучер, паспорт, страховой медицинский полис.

3. Лекарства.
Если есть необходимость в индивидуальных препаратах - берём! Аптечки с основными средствами есть на маршрутах.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли развлечения вне программы?

Да, конечно. Ваше пребывание на курорте Белокуриха позволит дополнительно прокатиться на лошадке или квадроцикле, сходить на СПА процедурки, прогуляться по тропе здоровья. Большой выбор ресторанов, бассейны, бани

Как организован трансфер до места начала тура?

Трансфер до Белокурихи в стоимость не входит.

Расписание группового трансфера за дополнительную оплату:

  • Горно-Алтайск (аэропорт) - Белокуриха в 9.30 ч. по местному времени
  • Белокуриха- Горно-Алтайск (аэропорт) в 5.30 ч. по местному времени
Цена билета по запросу.

Возможно заказать индивидуальный трансфер.

Сколько человек в экскурсионной группе?

Максимальное количество может быть 35 человек, но в среднем группа набирается 18 человек.

Везде на маршруте можно будет оплатить картой или нужно иметь наличные?

Стоит взять с собой наличные, так как на территории Горного Алтая оплата картой доступна не везде.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
10 окт 2023
Здравствуйте. Нам посчастливилось этой осенью побывать на Алтае и познакомиться с ним именно с вашим туром. Невероятные эмоции и впечатления, остались после этой поездки. Классные экскурсии, разнообразные дни получились, за такое маленькое количество дней смогли побывать в разных частях Алтая. Были сомнения по поводу того, что едем уже в октября, не сезон… И вообще оказались не правы! Народа не много, толп и очередей на экскурсиях нет, ощущение, что только ты и природа вокруг тебя. Поэтому, отбрасывание сомнения! А осенью - природа просто шокирует своей красотой!!! Невероятные пейзажи и живописные, яркие виды! 5 дней пролетели на одном дыхании. Поэтому, только слова благодарности и восхищения!
Здравствуйте. Нам посчастливилось этой осенью побывать на Алтае и познакомиться с ним именно с вашим туром.Здравствуйте. Нам посчастливилось этой осенью побывать на Алтае и познакомиться с ним именно с вашим туром.Здравствуйте. Нам посчастливилось этой осенью побывать на Алтае и познакомиться с ним именно с вашим туром.Здравствуйте. Нам посчастливилось этой осенью побывать на Алтае и познакомиться с ним именно с вашим туром.Здравствуйте. Нам посчастливилось этой осенью побывать на Алтае и познакомиться с ним именно с вашим туром.Здравствуйте. Нам посчастливилось этой осенью побывать на Алтае и познакомиться с ним именно с вашим туром.Здравствуйте. Нам посчастливилось этой осенью побывать на Алтае и познакомиться с ним именно с вашим туром.Здравствуйте. Нам посчастливилось этой осенью побывать на Алтае и познакомиться с ним именно с вашим туром.Здравствуйте. Нам посчастливилось этой осенью побывать на Алтае и познакомиться с ним именно с вашим туром.
Л
12 сен 2023
Понравились все экскурсии. Интересно, познавательно, увлекательно! Бирюзовая Катунь, поход в пещеру, весëлая поездка на моторафтах, катание на лошадках, музеи, храмы… Замечательный тур!
Понравились все экскурсии. Интересно, познавательно, увлекательно! Бирюзовая Катунь, поход в пещеру, весëлая поездка на моторафтах, катаниеПонравились все экскурсии. Интересно, познавательно, увлекательно! Бирюзовая Катунь, поход в пещеру, весëлая поездка на моторафтах, катаниеПонравились все экскурсии. Интересно, познавательно, увлекательно! Бирюзовая Катунь, поход в пещеру, весëлая поездка на моторафтах, катаниеПонравились все экскурсии. Интересно, познавательно, увлекательно! Бирюзовая Катунь, поход в пещеру, весëлая поездка на моторафтах, катаниеПонравились все экскурсии. Интересно, познавательно, увлекательно! Бирюзовая Катунь, поход в пещеру, весëлая поездка на моторафтах, катаниеПонравились все экскурсии. Интересно, познавательно, увлекательно! Бирюзовая Катунь, поход в пещеру, весëлая поездка на моторафтах, катаниеПонравились все экскурсии. Интересно, познавательно, увлекательно! Бирюзовая Катунь, поход в пещеру, весëлая поездка на моторафтах, катаниеПонравились все экскурсии. Интересно, познавательно, увлекательно! Бирюзовая Катунь, поход в пещеру, весëлая поездка на моторафтах, катание
Ш
29 авг 2023
От тура остались в восторге, очень подкупило, что адекватно выдержан баланс экскурсионного и свободного времени - мы не уставали, вечера проводили в Белокурихе, при этом успели охватить достаточно много интересных мест. Программа разнообразная - были в Горном Алтае, Бийске, окрестностях Белокурихи. Очень запомнилась прогулка на моторафтах по реке Катунь - полный восторг!
Проживали в Беловодье, отель очень высокого уровня, нареканий не было.
От тура остались в восторге, очень подкупило, что адекватно выдержан баланс экскурсионного и свободного времени -От тура остались в восторге, очень подкупило, что адекватно выдержан баланс экскурсионного и свободного времени -От тура остались в восторге, очень подкупило, что адекватно выдержан баланс экскурсионного и свободного времени -От тура остались в восторге, очень подкупило, что адекватно выдержан баланс экскурсионного и свободного времени -От тура остались в восторге, очень подкупило, что адекватно выдержан баланс экскурсионного и свободного времени -От тура остались в восторге, очень подкупило, что адекватно выдержан баланс экскурсионного и свободного времени -От тура остались в восторге, очень подкупило, что адекватно выдержан баланс экскурсионного и свободного времени -От тура остались в восторге, очень подкупило, что адекватно выдержан баланс экскурсионного и свободного времени -От тура остались в восторге, очень подкупило, что адекватно выдержан баланс экскурсионного и свободного времени -От тура остались в восторге, очень подкупило, что адекватно выдержан баланс экскурсионного и свободного времени -

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

Можно с детьмиВсе туры6-дневные турыНа автобусе

Похожие туры из Горно-Алтайска

Погружение в Алтай. Конный тур
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Погружение в Алтай. Конный тур
село Манжерок
28 мая
4 июня
11 июня
18 июня
от 50 000 за человека
Погружение в Алтай и Нижняя Катунь. Конно-водный тур
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Погружение в Алтай и Нижняя Катунь. Конно-водный тур
село Манжерок
28 мая
4 июня
11 июня
18 июня
от 54 000 за человека
Джип-тур по Алтаю с треккингом на водопад Учар
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Джип-тур по Алтаю с треккингом на водопад Учар
г. Горно-Алтайск
2 июня
9 июня
16 июня
23 июня
135 100 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Горно-Алтайске
Все туры из Горно-Алтайска
All Airlines
ХорошоТам