Проживая в теплых, уютных номерах, Вы совершите увлекательные экскурсии на комфортном
янв
Программа тура по дням
Музей имени А.Н. Анохина
Заезд.
Завтрак в кафе для тех, кто прибыл в "Таежник" до 10:45, для тех, кто прибыл позднее – обед в 13:00.
Обед в кафе эко-отеля "Таежник".
После обеда экскурсия в музей А. Н. Анохина в Горно-Алтайске, где представлена экспозиция места захоронение принцессы Укок, так же гости узнают историю Алтая.
В этот день возможна экскурсия на гору Тугая, которая находится в городе, к беседке зайсанов.
Эта экскурсия состоится при условии что согласны будут более половины участников группы и при наличии свободного времени в светлое время суток.
Переезд в отель на заселение.
Свободный вечер.
Камышлинский водопад и ГЛК «Манжерок»
Завтрак в ресторане "Таежник".
После завтрака выезд на экскурсию.
Переезд до с. Барангол.
Пешая экскурсия на Камышлинский водопад, который даже под толстым слоем льда умудряется переливаться по скалам и искриться на ярком зимнем солнышке.
Сначала гостям предстоит пройти по пешеходному подвесному мосту над замерзшей Катунью, а затем гостей Алтая ждет пешая прогулка по лесной тропе к водопаду.
Вдоволь насладившись красотами зимнего леса и водопада группа возвращается к автобусу.
Обед в кафе.
После обеда путешественникам предстоит посещение территории всесезонного курорта "Манжерок", где на гондольном подъемнике вы подниметесь на обзорную площадку горы Синюха, откуда открывается красивая панорама долины реки Катунь и прилегающие горные хребты.
По окончании экскурсии туристы могут остаться на горнолыжном комплексе и попробовать свои силы в горных лыжах, сноуборде, покататься на плюшках или на снегоходах или принять участия в других видах активного отдыха, которые будут доступны на курорте.
Те, кто не захочет стать участником активностей могут вернуться к месту размещения и провести свободное время по своему усмотрению.
Услуги ВК "Манжерок", кроме одного экскурсионного подъёма, не включены в стоимость тура.
На территории ВК "Манжерок" доступна аренда любого снаряжения для занятий зимними видами спорта, представленных на территории курорта.
Возвращение в отель.
Протяженность: на авто – 40 км, пешком – 5 км.
Экскурсия по Чемал - горячее сердце Алтая
Завтрак.
Выезд на экскурсию.
Вас ожидает пешая прогулка на легендарные Голубые озера – глаза Катуни, которые открываются гостям Алтая со второй половины сентября по начало весны, где устраиваем небольшой пикник.
Озера находится на левом берегу реки Катунь в 4 км села Аскат.
Зимой в этом месте Катунь не замерзает, так как Голубые озера локализованы и подпитываются родниками.
Чистейшая вода позволяет рассмотреть дно озер и катунских обитателей.
Обед в виде пикника на берегу озера.
Увлекательная экскурсия в райцентр Чемал, известный своим уникальным мягким и теплым климатом, и его окрестности.
Туристы посетят наиболее интересные достопримечательности района, такие как: Чемальская ГЭС, Зубы дракона, «козья тропка», ворота Сартакпая, храм на о. Патмос.
Возвращение в отель..
Протяженность: на авто – 287 км.
Лебединое озеро и Белокуриха
Завтрак в отеле.
Сегодня ваш путь приведет в соседний регион – Алтайский край, район предгорья славится своими достопримечательностями.
Первая остановка: Озеро Светлое – это охраняемый памятник природы Алтайского края.
Каждый год, поздней осенью на озеро прилетает белоснежная стая лебедей и остается зимовать на незамерзающем озере, отсюда второе название озера – Лебединое.
Для всех желающих понаблюдать за птицами построена смотровая площадка высотой 10 м, откуда открывается живописная панорама озера.
Можно понаблюдать за процессом подкормки лебедей с закрепленных на водной поверхности плотов-кормушек, позволяющий ближе рассмотреть этих прекрасных птиц.
Переезд в город-курорт "Белокуриха".
В Белокурихе классическая сибирская зима, но климат мягче и морозы переносятся комфортнее.
Остановка на обед в кафе.
После обеда желающие могут подняться на канатной дороге к горе Церковка или пройтись по эко-тропе.
Встреча в 16:30 у автобуса, переезд в отель
Чуйский тракт: перевалы Семинский и Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни
Ранний завтрак.
08:30 Выезд на экскурсию.
Экскурсия по Чуйскому тракту-это крупнейшая федеральная трасса, связывающая Россию и Монголию.
Известна же эта дорога была еще более тысячи лет назад как Мунгальский тракт – по ней шли торговые караваны с Востока в Россию и обратно.
Подробнее с историей уникального тракта туристы познакомятся во время экскурсии.
Группу ожидают остановки на знаменитых горных перевалах Семинский и Чике-Таман, остановка в Каракольской долине и прогулка к памятнику Суслика, панорама с видом на Катунские терассы, а также в месте слияния двух великих алтайских рек Чуя и Катунь.
Эта экскурсия – прекрасная возможность получить целостное представление об Алтае.
На протяжении всего пути группе то и дело будут открываться белоснежные горные цепи.
Обед предусмотрен в придорожном кафе.
Возвращение в отель.
Протяженность: на авто – 510 км.
Отъезд
Завтраки в отеле с 7:00 до 10:30.
До аэропорта Горно-Алтайска ехать 15 минут.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Игман в г. Горно-Алтайске.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|1-местное
|2-местное
|80 000
|61 000
Варианты проживания
Гостиница «Игман» 3
Современный комфортабельный отель "Игман" расположен недалеко от автовокзала в Горно-Алтайске.
Предлагает гостиница своим гостям уютные номера различной ценовой категории. В каждом есть телевизор, большинство оснащено собственной ванной комнатой.
Оснащение номера и мебель: площадь 15 кв. м., телефон, шкаф/гардероб, ванная комната, собственный санузел, тапочки, туалетно-косметические принадлежности, душ, фен, кухня, холодильник, чайник, электроника и развлечения, телевизор, WiFi.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отапливаемых номерах с удобствами
- Питание, указанное в программе: завтраки, обеды
- Работа гида
- Перевозки на комфортном микроавтобусе согласно программы тура
- Входные билеты и рекреационные сборы
- Страховка от несчастного случая и медицинская страховка
- Доставка из аэропорта ГА в групповом формате предоставляется бесплатно, любой другой вид доставки - за дополнительную плату, размер оплаты проезда устанавливается перевозчиком
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Барнаула, Горно-Алтайска, Новосибирска и обратно
- Питание, не указанное в программе: ужины
- Доставка из любого места, или любым иным способом, кроме группового трансфера из/в аэропорт ГА
- Дополнительные услуги, не включенные в программу тура, включая услуги всесезонного курорта Манжерок, не по программе тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы (паспорт и полис ОМС);
- нижнее белье (удобное, желательно х/б) и термобелье (теплое, многослойное);
- носки полушерстяные и синтетические ТЕПЛЫЕ (несколько пар);
- свитер теплый (полушерстяной, шерстяной или флисовый);
- штаны утепленные (не стесняющие движений.), подойдут горнолыжные брюки;
- куртка утепленная или пуховик, можно горнолыжную куртку (на синтепоне, пуху и проч., не продуваемая. Помните температура может опускаться до - 35 ночью и до -25 днем, поэтому куртка должна быть теплая);
- обувь теплая и свободная (не летние кроссовки в сеточку);
- шапка, шарф и перчатки (тёплые и не продуваемые, + капюшон);
- одежда для дома и сна. (футболки\тельняшки, трико\леггинсы);
- солнцезащитные очки и солнцезащитный крем (да зимой в Горах Алтая, когда светит солнце можно обгореть);
- гигиенические личные средства;
- аптечка индивидуальная (у гида будет общая аптечка, с собой взять личные лекарственные средства, если имеются показания к приему специфических средств);
- видео- или фото- камера (с чехлом на прочном ремне и доп. веревке).
Входит ли доставка в стоимость тура?
Бесплатно предоставляется групповая доставка из/в аэропорт Горно-Алтайска.
Время доставки корректируется в зависимости от времени прибытия самолетов, окончательное время встречи формируется накануне начала тура.
Бесплатно можем забрать из отелей расположенных только между аэропортом Горно-Алтайска и эко-отелем Таежник, по дороге из аэропорта.
Доставка из отелей Горно-Алтайска оплачивается дополнительно, по тарифу такси.
Индивидуальный трансфер из/в аэропорт оплачивается дополнительно, по тарифу такси.
Доставка в любой отель после окончания тура – за дополнительную плату, кроме отелей расположенных между эко-отелем Таёжник и аэропортом, согласно групповому трансферу в аэропорт.
Доставка из/в аэропорт / железнодорожный вокзал Барнаула осуществляется за дополнительную плату, по тарифу перевозчика.
Мы можем заказать места в машинах, но при отсутствии таковых, проезд осуществляется на рейсовых автобусах.
Туристы рассчитываются за проезд только и исключительно с водителями, либо приобретают билеты в кассах автовокзалов либо на сайтах онлайн-продажи билетов.
Доставка из/в Новосибирск осуществляется на рейсовых автобусах по тарифу перевозчика.
Ежедневно из Новосибирска идет автобус Новосибирск-Чемал, на который можно приобрести билет до с. Манжерок и выйти у памятника Шишкову.
Билеты можно приобрести как в кассах Новосибирского автовокзала, так и в сервисах онлайн-продажи билетов (https://e-traffic.ru/ и т. п.).
Какие требования к подготовке и возрасту участников тура?
Для участия в туре не нужна серьезная подготовка и специальное снаряжение.
Возможно участие в туре с детьми от 6 лет.
Можно ли приехать на своем авто?
Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.
В каких кафе можно поужинать?
Так как ужин в стоимость не входит, можем порекомендовать следующие кафе и рестораны недалеко от отеля:
- Алтай Софт https://go.2gis.com/67p6m
- Натали https://go.2gis.com/luc18
- ДоДо пицца (есть доставка) https://go.2gis.com/0b392
- Фамилия https://go.2gis.com/qk9x5
- Рерих ресторан https://go.2gis.com/jp4jt
- РЭД стейк-бар https://go.2gis.com/gtklk
- Блэк Бар https://go.2gis.com/dh5mc