Начало экскурсии обговаривается с вами

Мы пройдем по узким улочкам старого города и окунуться в таинственный мир востока. Осмотрим величественные постройки древнего мира. Попробуем местную кухню, насыщенную персидскими мотивами и турецким влиянием. Спустившись к морю, насладимся соленым воздухом Каспийского моря и, если позволит погода, окунемся в прибрежные воды. Дербент не блещет величием крупных исторических центров, но в нем есть свое очарование провинциального города, неторопливое и степенное.
Возьмите с собой:
Паспорт РФ или другой аналогичный документ.
Удобную обувь для прогулок.
В летний период купальные принадлежности.
Цены на экскурсию
Для группы 1-3 человек
Стандартное предложение
14 000 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги экскурсовода и водителя
Что не входит
Питание на маршруте.
Стоимость билетов в музей
Где начинаем и завершаем
Начало: Мы заберем вас с места проживания
Завершение: Мы доставим вас в место проживания
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.