Начало экскурсии обговаривается с вами

Дербент считается самым древним городом на территории России.



Хотя его точный возраст не известен.



Этот город-крепость зачищен аналогом китайской стены длинной в 8 км, которая была построена персидскими правителями для защиты каспийского прохода.



Дербент пережил периоды расцвета и упадка, захватов и разорений.



По сути он стоял на перекрестке цивилизаций и связывал юг с севером и восток с западом.



Здесь царит особая атмосфера неторопливости и степенности.