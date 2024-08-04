Однодневные – экскурсии в Грозном

Найдено 5 экскурсий в категории «Однодневные» в Грозном, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
На машине
На микроавтобусе
30 отзывов
8 часов
Групповая
В тренде
Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
Увидеть памятник чеченскому Робин Гуду, изучить селение стражников и отыскать жемчужину Кавказа
Начало: У вашего отеля в Грозном
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
3 500 за человека
Топовые достопримечательности Чечни за 1 день
На машине
143 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Эксклюзивный тур: Жемчужины Чечни за один день
Откройте для себя уникальную культуру и природу Чечни в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
10 900 за всё до 4 чел.
В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками
На машине
22 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия и мастер-класс в Грозном: культура и природа Чечни
Откройте для себя дух Чечни: водопады, древние башни и мастерство приготовления национальных блюд
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
14 600 за всё до 4 чел.
Из Грозного - в Ингушетию и Северную Осетию
На машине
52 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Кавказу: Ингушетия и Северная Осетия из Грозного
Знакомство с культурой и природой Кавказа: от древних башен до современных столиц Магаса и Владикавказа
Начало: Г. Грозный ул. Кадырова А. А
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
14 700 за всё до 3 чел.
Из Грозного - в Ингушетию и Северную Осетию (г. Владикавказ)
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Грозного - в Ингушетию и Северную Осетию (г. Владикавказ)
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу, в любой удобный день и время.
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    4 августа 2024
    Топовые достопримечательности Чечни за 1 день
    На экскурсию мы отправились с Марьям! Восхитительный, внимательный, отзывчивый и любящий своё дело экскурсовод! С большим интересом слушали про историю
    читать дальше

    и современность Чеченского народа, мусульманство и традиции! Марьям открыта для дискуссий и от этого путешествие было живым и не просто подачей материала, а незабываемым путешествием! На дороге чувствует себя уверенно, чётко соблюдая тайминг, но при этом ни разу не подгоняла нас!

    На экскурсию мы отправились с Марьям! Восхитительный, внимательный, отзывчивый и любящий своё дело экскурсовод! С большимНа экскурсию мы отправились с Марьям! Восхитительный, внимательный, отзывчивый и любящий своё дело экскурсовод! С большимНа экскурсию мы отправились с Марьям! Восхитительный, внимательный, отзывчивый и любящий своё дело экскурсовод! С большимНа экскурсию мы отправились с Марьям! Восхитительный, внимательный, отзывчивый и любящий своё дело экскурсовод! С большимНа экскурсию мы отправились с Марьям! Восхитительный, внимательный, отзывчивый и любящий своё дело экскурсовод! С большимНа экскурсию мы отправились с Марьям! Восхитительный, внимательный, отзывчивый и любящий своё дело экскурсовод! С большимНа экскурсию мы отправились с Марьям! Восхитительный, внимательный, отзывчивый и любящий своё дело экскурсовод! С большим
  • Л
    Людмила
    2 августа 2024
    Из Грозного - в Ингушетию и Северную Осетию
    Огромная благодарность Хамзату. Прекрасный маршрут, мы увидели потрясающие пейзажи и достопримечательности Ингушетии, узнали много нового, интересного, это был приятный живой
    читать дальше

    рассказ. Нам было важно, чтобы не было труднодоступных мест из-за травмы ноги, ещё просили уделить больше внимания Ингушетии (потому что в Осетии я уже была) все наши пожелания были учтены и в маршрут были внесены коррективы. В дороге мы задали, наверное, миллион вопросов и на все получили ответы. Провели просто невероятный день. И самое главное (для меня) - хорошая приятная грамотная речь, человеческое спокойствие и комфортное вождение. Хамзат, огромнейшее Вам спасибо!!!

  • Н
    Надя
    29 июля 2024
    Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
    Провела замечательных 4 дня в Чечне. Спасибо дорогим чеченцам за уделенное время, рассказы и доброе отношение! Очень хочется вернуться. Поездка полностью перевернула мои представления о Чечне и людях, которые там живут.
    Провела замечательных 4 дня в Чечне. Спасибо дорогим чеченцам за уделенное время, рассказы и доброе отношение!Провела замечательных 4 дня в Чечне. Спасибо дорогим чеченцам за уделенное время, рассказы и доброе отношение!
  • Е
    Елена
    26 июля 2024
    Из Грозного - в Ингушетию и Северную Осетию
    8 июля ездили с Хамзатом на экскурсию « Из Грозного — в Ингушетию и Северную Осетию». Экскурсия очень понравилась! Увидели
    читать дальше

    очень красивые места, от которых просто дух захватывает! Хамзат замечательный человек, хороший водитель, очень интересно рассказывал про те места, которые мы проезжали, про культуру местных жителей, никуда нас не торопил — дал достаточно времени нам пофотографироваться и сам сделал нам красивые снимки. За что отдельное спасибо! В общем экскурсию рекомендую однозначно!!!

  • В
    Вероника
    26 июля 2024
    Топовые достопримечательности Чечни за 1 день
    Привет всем путешественникам. Однозначно порекомендую гида Имрана и маршрут на озеро Кезеной Ам. Прекрасные места, великолепные виды. Очень грамотный гид,
    читать дальше

    отличный водитель (там серпантин). Доброе отношение, внимательный интересный рассказчик. Призент был - качели с видом на горы и травяной чай с местным жителем.

    Привет всем путешественникам. Однозначно порекомендую гида Имрана и маршрут на озеро Кезеной Ам. Прекрасные места, великолепныеПривет всем путешественникам. Однозначно порекомендую гида Имрана и маршрут на озеро Кезеной Ам. Прекрасные места, великолепныеПривет всем путешественникам. Однозначно порекомендую гида Имрана и маршрут на озеро Кезеной Ам. Прекрасные места, великолепные
  • Л
    Луиза
    25 июля 2024
    Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
    Экскурсия на озеро Кезеной- Ам и город- музей Хой впечатлила до глубины души. Красота и величие гор на серпантине, бездонная
    читать дальше

    голубизна озера! Город стражников, в котором попадаешь в средневековую эпоху! Все сопровождается интересными историями гида Ахмеда. Вкусный обед в Харачое и дружелюбие местных жителей. Побывав в этой сказке, остаешься под благостным впечатлением. Огромное спасибо нашему гиду за прекрасный отдых.

    Экскурсия на озеро Кезеной- Ам и город- музей Хой впечатлила до глубины души. Красота и величиеЭкскурсия на озеро Кезеной- Ам и город- музей Хой впечатлила до глубины души. Красота и величиеЭкскурсия на озеро Кезеной- Ам и город- музей Хой впечатлила до глубины души. Красота и величиеЭкскурсия на озеро Кезеной- Ам и город- музей Хой впечатлила до глубины души. Красота и величие
  • Д
    Дарья
    24 июля 2024
    В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками
    Прошёл год с того путешествия) И вот дошли руки написать отзыв. Это была невероятная экскурсия. Рустам - очень вежливый,грамотный и эрудированный человек и
    читать дальше

    гид. Путешествие прошло на лёгке, интересно, познавательно и весело. Природа невероятная. все зелёное. горы,крепости, водопады. Быть людей в горах и прекрасная семья,в которой мы лепили и жарили лепешки. Чечня для меня открылась с положительной стороны. культура,самобытность,семейность, патриотизм. Я в восторге.

    Прошёл год с того путешествия)Прошёл год с того путешествия)Прошёл год с того путешествия)Прошёл год с того путешествия)Прошёл год с того путешествия)Прошёл год с того путешествия)
  • Г
    Галина
    23 июля 2024
    Из Грозного - в Ингушетию и Северную Осетию
    Наше путешествие началось с Ингушетии и Северной Осетии, нашим гидом был Хамзат, благодаря ему мы увидели много красивых и интересных мест, получили массу впечатлений. Он не только интересный гид, но и приятный собеседник. Рекомендую!
    Наше путешествие началось с Ингушетии и Северной Осетии, нашим гидом был Хамзат, благодаря ему мы увиделиНаше путешествие началось с Ингушетии и Северной Осетии, нашим гидом был Хамзат, благодаря ему мы увиделиНаше путешествие началось с Ингушетии и Северной Осетии, нашим гидом был Хамзат, благодаря ему мы увиделиНаше путешествие началось с Ингушетии и Северной Осетии, нашим гидом был Хамзат, благодаря ему мы увиделиНаше путешествие началось с Ингушетии и Северной Осетии, нашим гидом был Хамзат, благодаря ему мы увиделиНаше путешествие началось с Ингушетии и Северной Осетии, нашим гидом был Хамзат, благодаря ему мы увиделиНаше путешествие началось с Ингушетии и Северной Осетии, нашим гидом был Хамзат, благодаря ему мы увиделиНаше путешествие началось с Ингушетии и Северной Осетии, нашим гидом был Хамзат, благодаря ему мы увидели
  • А
    Анастасия
    21 июля 2024
    В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками
    Шикарная экскурсия, большое спасибо гиду Шамилю за интересный рассказ и сопровождение!
    Шикарная экскурсия, большое спасибо гиду Шамилю за интересный рассказ и сопровождение!Шикарная экскурсия, большое спасибо гиду Шамилю за интересный рассказ и сопровождение!Шикарная экскурсия, большое спасибо гиду Шамилю за интересный рассказ и сопровождение!
  • П
    Прохорова
    21 июля 2024
    Топовые достопримечательности Чечни за 1 день
    Благодарим Марьям за интересную, познавательную экскурсию! Показала все заявленные достопримечательности без спешки, сопровождая интересным рассказом наполненным историческим фактами, легендами и обычаями. Очень приятная в общении и доброжелательная гид! Рекомендуем!!! Гости из Москвы.

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Грозном
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
  2. Топовые достопримечательности Чечни за 1 день
  3. В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками
  4. Из Грозного - в Ингушетию и Северную Осетию
  5. Из Грозного - в Ингушетию и Северную Осетию (г. Владикавказ)
Какие места ещё посмотреть в Грозном
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Мечеть «Гордость мусульман»
  2. Мечеть «Сердце Чечни»
  3. Мечеть «Сердце матери»
  4. Аргунское ущелье
  5. Озеро Кезеной-ам
  6. Грозный-Сити
  7. Цветочный парк
  8. Самое главное
  9. Храм Архангела Михаила
  10. Село Хой
Сколько стоит экскурсия по Грозному в августе 2024
Сейчас в Грозном в категории "Однодневные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3 500 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 247 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Грозном на 2024 год по теме «Однодневные», 247 ⭐ отзывов, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам