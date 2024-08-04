8 часов
Групповая
В трендеИз Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
Увидеть памятник чеченскому Робин Гуду, изучить селение стражников и отыскать жемчужину Кавказа
Начало: У вашего отеля в Грозном
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
3 500₽ за человека
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Эксклюзивный тур: Жемчужины Чечни за один день
Откройте для себя уникальную культуру и природу Чечни в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
10 900₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия и мастер-класс в Грозном: культура и природа Чечни
Откройте для себя дух Чечни: водопады, древние башни и мастерство приготовления национальных блюд
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
14 600₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Кавказу: Ингушетия и Северная Осетия из Грозного
Знакомство с культурой и природой Кавказа: от древних башен до современных столиц Магаса и Владикавказа
Начало: Г. Грозный ул. Кадырова А. А
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
14 700₽ за всё до 3 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Грозного - в Ингушетию и Северную Осетию (г. Владикавказ)
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу, в любой удобный день и время.
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия4 августа 2024На экскурсию мы отправились с Марьям! Восхитительный, внимательный, отзывчивый и любящий своё дело экскурсовод! С большим интересом слушали про историю
- ЛЛюдмила2 августа 2024Огромная благодарность Хамзату. Прекрасный маршрут, мы увидели потрясающие пейзажи и достопримечательности Ингушетии, узнали много нового, интересного, это был приятный живой
- ННадя29 июля 2024Провела замечательных 4 дня в Чечне. Спасибо дорогим чеченцам за уделенное время, рассказы и доброе отношение! Очень хочется вернуться. Поездка полностью перевернула мои представления о Чечне и людях, которые там живут.
- ЕЕлена26 июля 20248 июля ездили с Хамзатом на экскурсию « Из Грозного — в Ингушетию и Северную Осетию». Экскурсия очень понравилась! Увидели
- ВВероника26 июля 2024Привет всем путешественникам. Однозначно порекомендую гида Имрана и маршрут на озеро Кезеной Ам. Прекрасные места, великолепные виды. Очень грамотный гид,
- ЛЛуиза25 июля 2024Экскурсия на озеро Кезеной- Ам и город- музей Хой впечатлила до глубины души. Красота и величие гор на серпантине, бездонная
- ДДарья24 июля 2024Прошёл год с того путешествия) И вот дошли руки написать отзыв. Это была невероятная экскурсия. Рустам - очень вежливый,грамотный и эрудированный человек и
- ГГалина23 июля 2024Наше путешествие началось с Ингушетии и Северной Осетии, нашим гидом был Хамзат, благодаря ему мы увидели много красивых и интересных мест, получили массу впечатлений. Он не только интересный гид, но и приятный собеседник. Рекомендую!
- ААнастасия21 июля 2024Шикарная экскурсия, большое спасибо гиду Шамилю за интересный рассказ и сопровождение!
- ППрохорова21 июля 2024Благодарим Марьям за интересную, познавательную экскурсию! Показала все заявленные достопримечательности без спешки, сопровождая интересным рассказом наполненным историческим фактами, легендами и обычаями. Очень приятная в общении и доброжелательная гид! Рекомендуем!!! Гости из Москвы.
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Однодневные»
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