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рассказ. Нам было важно, чтобы не было труднодоступных мест из-за травмы ноги, ещё просили уделить больше внимания Ингушетии (потому что в Осетии я уже была) все наши пожелания были учтены и в маршрут были внесены коррективы. В дороге мы задали, наверное, миллион вопросов и на все получили ответы. Провели просто невероятный день. И самое главное (для меня) - хорошая приятная грамотная речь, человеческое спокойствие и комфортное вождение. Хамзат, огромнейшее Вам спасибо!!!