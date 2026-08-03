Приглашаю на прогулку по совсем не грозному Грозному! Вы увидите все главные достопримечательности города: мечеть Сердце Чечни, церковь Архангела Михаила, Цветочный парк и комплекс небоскребов Грозный-Сити. Я постараюсь сломать стереотипы, связанные с Чеченской Республикой, раскрыть ее характер и показать гостеприимство местных жителей.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Самое-самое в Грозном

Мы посетим православную церковь Архангела Михаила и погуляем по знаменитому Цветочному парку. Поднимемся на смотровую площадку одной из башен современного комплекса Грозный-Сити и полюбуемся городом с высоты. А также осмотрим грандиозную мечеть Сердце Чечни, возведенную в османском стиле по образцу Голубой мечети в Стамбуле.

Нескучные истории

Мы поговорим о том, как менялся облик Грозного с момента основания до наших дней. Сколько раз его масштабно реконструировали и за что он получил звание «Города воинской Славы». Кроме того, я поделюсь местными традициями, обычаями и культурными особенностями. Вы узнаете, по каким правилам живут чеченцы и как взаимодействуют друг с другом старшее и младшее поколения.

Организационные детали

Билеты на смотровую площадку оплачиваются дополнительно — 200 руб. с человека