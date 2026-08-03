Я постараюсь сломать стереотипы, связанные с Чеченской Республикой, раскрыть ее характер и показать гостеприимство местных жителей.
Описание экскурсии
Самое-самое в Грозном
Мы посетим православную церковь Архангела Михаила и погуляем по знаменитому Цветочному парку. Поднимемся на смотровую площадку одной из башен современного комплекса Грозный-Сити и полюбуемся городом с высоты. А также осмотрим грандиозную мечеть Сердце Чечни, возведенную в османском стиле по образцу Голубой мечети в Стамбуле.
Нескучные истории
Мы поговорим о том, как менялся облик Грозного с момента основания до наших дней. Сколько раз его масштабно реконструировали и за что он получил звание «Города воинской Славы». Кроме того, я поделюсь местными традициями, обычаями и культурными особенностями. Вы узнаете, по каким правилам живут чеченцы и как взаимодействуют друг с другом старшее и младшее поколения.
Организационные детали
Билеты на смотровую площадку оплачиваются дополнительно — 200 руб. с человека
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Заявленные локации находятся близко, ходить много не пришлось.
Мага легко и понятно рассказывает, заинтересовывает и вовлекает в разговор детей.
Подсказал, где попробовать национальные блюда.
День, проведенный в Грозном, получился легким и насыщенным одновременно. Теперь хотим в горы Чечни.