Мы посетим православную церковь Архангела Михаила и погуляем по знаменитому Цветочному парку. Поднимемся на смотровую площадку одной из башен современного комплекса Грозный-Сити и полюбуемся городом с высоты. А также осмотрим грандиозную мечеть Сердце Чечни, возведенную в османском стиле по образцу Голубой мечети в Стамбуле.
Мы поговорим о том, как менялся облик Грозного с момента основания до наших дней. Сколько раз его масштабно реконструировали и за что он получил звание «Города воинской Славы». Кроме того, я поделюсь местными традициями, обычаями и культурными особенностями. Вы узнаете, по каким правилам живут чеченцы и как взаимодействуют друг с другом старшее и младшее поколения.
Билеты на смотровую площадку оплачиваются дополнительно — 100 руб. с человека.