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Первый день в Грозном

Душевная обзорная экскурсия по городу в компании гида-журналиста
Приглашаю на прогулку по совсем не грозному Грозному! Вы увидите все главные достопримечательности города: мечеть Сердце Чечни, церковь Архангела Михаила, Цветочный парк и комплекс небоскребов Грозный-Сити.

Я постараюсь сломать стереотипы, связанные с Чеченской Республикой, раскрыть ее характер и показать гостеприимство местных жителей.
5
104 отзыва
Первый день в Грозном
Первый день в Грозном
Первый день в Грозном

Описание экскурсии

Самое-самое в Грозном

Мы посетим православную церковь Архангела Михаила и погуляем по знаменитому Цветочному парку. Поднимемся на смотровую площадку одной из башен современного комплекса Грозный-Сити и полюбуемся городом с высоты. А также осмотрим грандиозную мечеть Сердце Чечни, возведенную в османском стиле по образцу Голубой мечети в Стамбуле.

Нескучные истории

Мы поговорим о том, как менялся облик Грозного с момента основания до наших дней. Сколько раз его масштабно реконструировали и за что он получил звание «Города воинской Славы». Кроме того, я поделюсь местными традициями, обычаями и культурными особенностями. Вы узнаете, по каким правилам живут чеченцы и как взаимодействуют друг с другом старшее и младшее поколения.

Организационные детали

Билеты на смотровую площадку оплачиваются дополнительно — 200 руб. с человека

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У мечети «Сердце Чечни»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 19 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нур-Магомед
Нур-Магомед — ваш гид в Грозном
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 751 туриста
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Нур-Магомед. Я журналист, живу в Грозном почти 20 лет. Люблю свой город и народ, ценю традиции и соблюдаю их. Огромную роль в моей жизни играет общение с людьми. Это первая причина, по которой я решил проводить экскурсии. С нетерпением жду нашей встречи.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 104 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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И
Спасибо за увлекательную экскурсию! Было интересно и не утомительно. Подъём на крышу небоскрёба сделал мой день рождения незабываемым:)
Спасибо за увлекательную экскурсию! Было интересно и не утомительно. Подъём на крышу небоскрёба сделал мой день рождения незабываемым:)
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Е
Спасибо большое, экскурсия очень понравилась. Было интересно и детям и взрослым. Очень интересно, содержательно, гостеприимно и дружелюбно!
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С
Экскурсию заказали будучи уже в Грозном. Нур-Магомед скоро ответил и скорректировал время, так что, от момента приезда до начала прошло меньше получаса.
Заявленные локации находятся близко, ходить много не пришлось.
Мага легко и понятно рассказывает, заинтересовывает и вовлекает в разговор детей.
Подсказал, где попробовать национальные блюда.
День, проведенный в Грозном, получился легким и насыщенным одновременно. Теперь хотим в горы Чечни.
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Елена
Хочется оставить самые тёплые слова благодарности нашему гиду Нур-Магомеду. Добрый, отзывчивый, внимательный парень! Он по-настоящему любит свою республику, своё место, свою страну — и это чувствуется в каждой детали, в
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каждой его истории. С ним знакомство с городом стало душевным и наполненным.

В целом, мы в полном восторге от поездки в Чеченскую Республику. Больше всего поразили ЛЮДИ. Настолько добрых, отзывчивых, искренне гостеприимных людей мы давно не встречали. В каждом взгляде — уважение, в каждом слове — тепло. Ни капли агрессии, обиды или раздражения — только внимание, уважение и искренность. Это тронуло нас до глубины души.

Особое восхищение вызвала еда — невероятно вкусная. Каждое блюдо — это отдельная гастрономическая история.

Природа, горы, просторы — просто непередаваемая красота. Мы не ожидали такого масштаба, такой силы и гармонии. И, конечно, Грозный — современный, красивый, чистый город.

Мечети — это вообще особая тема. Особенно хочется выделить мечеть в Шали — внутри настолько умиротворённо, светло и спокойно, что уходить не хотелось совсем.

Эта поездка изменила наш взгляд на регион. Мы ехали просто «посмотреть», а уехали с глубоким восхищением и благодарностью. Спасибо Нур-Магомеду и всей Чеченской Республике за такие впечатления. Мы обязательно вернёмся!

Хочется оставить самые тёплые слова благодарности нашему гиду Нур-Магомеду. Добрый, отзывчивый, внимательный парень! Он по-настоящему любит
Хочется оставить самые тёплые слова благодарности нашему гиду Нур-Магомеду. Добрый, отзывчивый, внимательный парень! Он по-настоящему любит
Хочется оставить самые тёплые слова благодарности нашему гиду Нур-Магомеду. Добрый, отзывчивый, внимательный парень! Он по-настоящему любит
Хочется оставить самые тёплые слова благодарности нашему гиду Нур-Магомеду. Добрый, отзывчивый, внимательный парень! Он по-настоящему любит
Хочется оставить самые тёплые слова благодарности нашему гиду Нур-Магомеду. Добрый, отзывчивый, внимательный парень! Он по-настоящему любит
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Таисия
Гуляя с Нур-Магомедом, вы находите себе друга и влюбляетесь в Грозный и его культуру. Это не просто экскурсия, это фильм - комедия, драма, триллер с вами в главной роли. Два часа пролетели как пять минут и расставаться не хотелось совсем. Мы с мужем получили огромное удовольствие и когда вернемся, ни к кому другому даже не захотим обращаться
Гуляя с Нур-Магомедом, вы находите себе друга и влюбляетесь в Грозный и его культуру. Это не
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Наталья
Первая и долгожданная встреча с Чечней. У нас был замечательный, воспитанный, интеллигентный и интеллектуальный гид Мага. Про него можно написать много эпитетов, но он, как 8-е чудо света. Надо один
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раз послушать, погулять с ним по городу, чтобы понять возникшее желание приехать сюда еще раз, а может и не раз. Однозначно в следующий наш приезд хотелось бы, чтобы нас сопровождал Мага. Спасибо большое! Отдельное от моего 16-летнего подростка, который сказал, что было круто, интересно, не занудно.

Первая и долгожданная встреча с Чечней. У нас был замечательный, воспитанный, интеллигентный и интеллектуальный гид Мага.
Первая и долгожданная встреча с Чечней. У нас был замечательный, воспитанный, интеллигентный и интеллектуальный гид Мага.
Первая и долгожданная встреча с Чечней. У нас был замечательный, воспитанный, интеллигентный и интеллектуальный гид Мага.
Первая и долгожданная встреча с Чечней. У нас был замечательный, воспитанный, интеллигентный и интеллектуальный гид Мага.
Первая и долгожданная встреча с Чечней. У нас был замечательный, воспитанный, интеллигентный и интеллектуальный гид Мага.
Первая и долгожданная встреча с Чечней. У нас был замечательный, воспитанный, интеллигентный и интеллектуальный гид Мага.
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