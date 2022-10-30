Добро пожаловать в Грозный

Душевная обзорная экскурсия по городу в компании гида-журналиста

Приглашаю на прогулку по совсем не грозному Грозному! Вы увидите все главные достопримечательности города: мечеть Сердце Чечни, церковь Архангела Михаила, Цветочный парк и комплекс небоскребов Грозный-Сити.

Я постараюсь сломать стереотипы, связанные с Чеченской Республикой, раскрыть ее характер и показать гостеприимство местных жителей.
Добро пожаловать в Грозный
Добро пожаловать в Грозный
Добро пожаловать в Грозный
Добро пожаловать в Грозный
Добро пожаловать в Грозный
Добро пожаловать в Грозный
Добро пожаловать в Грозный
Ближайшие даты:
13
ноя
18
ноя
19
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20
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Самое-самое в Грозном

Мы посетим православную церковь Архангела Михаила и погуляем по знаменитому Цветочному парку. Поднимемся на смотровую площадку одной из башен современного комплекса Грозный-Сити и полюбуемся городом с высоты. А также осмотрим грандиозную мечеть Сердце Чечни, возведенную в османском стиле по образцу Голубой мечети в Стамбуле.

Нескучные истории

Мы поговорим о том, как менялся облик Грозного с момента основания до наших дней. Сколько раз его масштабно реконструировали и за что он получил звание «Города воинской Славы». Кроме того, я поделюсь местными традициями, обычаями и культурными особенностями. Вы узнаете, по каким правилам живут чеченцы и как взаимодействуют друг с другом старшее и младшее поколения.

Организационные детали

Билеты на смотровую площадку оплачиваются дополнительно — 100 руб. с человека.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у мечети «Сердце Чечни»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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