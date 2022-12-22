Соседний Дагестан у многих ассоциируется с Сулакским каньоном — и не зря. Его глубина и суровость впечатляют. Вы увидите ущелье с такой высоты, что парящие орлы окажутся ниже вас. Лазурная речка Сулак, мощная Чиркейская ГЭС, пейзажи, напоминающие норвежские фьорды, прогулка на катере по дну каньона — всё это в нашем маршруте.

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Описание

Что вас ожидает

Знакомство с Сулакским каньоном

За 2,5 часа доедем из Грозного до нашего места назначения на комфортабельном автомобиле. По пути гид поделится с вами интересными фактами из истории Дагестана, расскажет о культуре и традициях, уникальной языковой ситуации, а также о знаменитых личностях, прославивших здешние края.

Сулакский каскад ГЭС и Дубки

Мало увидеть каньон с одного ракурса — мы подъедем к нему с разных сторон. Сначала вы увидите Миатлинскую ГЭС, а затем с высот поселка Дубки — Чиркейскую. Ее плотина — вторая по высоте в России. Вы полюбуетесь видами водохранилища и извивающейся реки Сулак. Особое впечатление произведут парящие над каньоном орлы. А если захочется добавить острых ощущений, прокатитесь над пропастью на зиплайне.

Чиркейское водохранилище

Далее мы проедем к самому большому водоему Северного Кавказа: он растянулся на 37 километров в длину и 7 км в ширину. Осматривая береговую линию водохранилища, вы увидите каньоны, пещеры и многочисленные бухты. Пейзажи ничуть не уступают норвежским! По желанию вы прокатитесь на катере по водохранилищу и реке внутри каньона (не в зимний сезон).

Обед в форелевом хозяйстве

После сильных впечатлений и головокружительных видов сытный обед придется очень кстати. Мы окажемся в форелевом хозяйстве «Главрыба», где вас ждет не только вкусная еда, но и просто красивое место с развлечениями для детей и даже небольшим аквапарком. Здесь также можно половить форель, покормить уточек и лебедя.

Не хотите, чтобы путешествие заканчивалось? Можем продлить его поездкой на еще одно чудо природы — бархан Сары-Кум, где вы насладитесь кусочком пустыни среди зеленых холмов.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет гид-водитель из нашей команды

По запросу экскурсию можно провести для компании до 6 человек: в таком случае меняется транспорт, а доплата за каждого дополнительного участника составит 2500 руб.

Чтобы точно все успеть и без спешки насладиться природой Дагестана, важно выехать рано утром

Хоть мы и не будем много ходить, рекомендуем надеть удобную обувь. Также просим соблюдать «исламский дресс-код» для мужчин и женщин: прикрытые плечи и колени.

Дополнительные расходы (по желанию)