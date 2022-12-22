Едем в Дагестан: путешествие на Сулакский каньон из Грозного

Побывать в одном из самых глубоких ущелий мира

Соседний Дагестан у многих ассоциируется с Сулакским каньоном — и не зря. Его глубина и суровость впечатляют. Вы увидите ущелье с такой высоты, что парящие орлы окажутся ниже вас.

Лазурная речка Сулак, мощная Чиркейская ГЭС, пейзажи, напоминающие норвежские фьорды, прогулка на катере по дну каньона — всё это в нашем маршруте.
Едем в Дагестан: путешествие на Сулакский каньон из Грозного
Едем в Дагестан: путешествие на Сулакский каньон из Грозного
Едем в Дагестан: путешествие на Сулакский каньон из Грозного
Едем в Дагестан: путешествие на Сулакский каньон из Грозного
Едем в Дагестан: путешествие на Сулакский каньон из Грозного
Едем в Дагестан: путешествие на Сулакский каньон из Грозного
Едем в Дагестан: путешествие на Сулакский каньон из Грозного
Едем в Дагестан: путешествие на Сулакский каньон из Грозного
Едем в Дагестан: путешествие на Сулакский каньон из Грозного
Едем в Дагестан: путешествие на Сулакский каньон из Грозного
Едем в Дагестан: путешествие на Сулакский каньон из Грозного
Едем в Дагестан: путешествие на Сулакский каньон из Грозного
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Описание

Что вас ожидает

Знакомство с Сулакским каньоном

За 2,5 часа доедем из Грозного до нашего места назначения на комфортабельном автомобиле. По пути гид поделится с вами интересными фактами из истории Дагестана, расскажет о культуре и традициях, уникальной языковой ситуации, а также о знаменитых личностях, прославивших здешние края.

Сулакский каскад ГЭС и Дубки

Мало увидеть каньон с одного ракурса — мы подъедем к нему с разных сторон. Сначала вы увидите Миатлинскую ГЭС, а затем с высот поселка Дубки — Чиркейскую. Ее плотина — вторая по высоте в России. Вы полюбуетесь видами водохранилища и извивающейся реки Сулак. Особое впечатление произведут парящие над каньоном орлы. А если захочется добавить острых ощущений, прокатитесь над пропастью на зиплайне.

Чиркейское водохранилище

Далее мы проедем к самому большому водоему Северного Кавказа: он растянулся на 37 километров в длину и 7 км в ширину. Осматривая береговую линию водохранилища, вы увидите каньоны, пещеры и многочисленные бухты. Пейзажи ничуть не уступают норвежским! По желанию вы прокатитесь на катере по водохранилищу и реке внутри каньона (не в зимний сезон).

Обед в форелевом хозяйстве

После сильных впечатлений и головокружительных видов сытный обед придется очень кстати. Мы окажемся в форелевом хозяйстве «Главрыба», где вас ждет не только вкусная еда, но и просто красивое место с развлечениями для детей и даже небольшим аквапарком. Здесь также можно половить форель, покормить уточек и лебедя.

Не хотите, чтобы путешествие заканчивалось? Можем продлить его поездкой на еще одно чудо природы — бархан Сары-Кум, где вы насладитесь кусочком пустыни среди зеленых холмов.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет гид-водитель из нашей команды
  • По запросу экскурсию можно провести для компании до 6 человек: в таком случае меняется транспорт, а доплата за каждого дополнительного участника составит 2500 руб.
  • Чтобы точно все успеть и без спешки насладиться природой Дагестана, важно выехать рано утром
  • Хоть мы и не будем много ходить, рекомендуем надеть удобную обувь. Также просим соблюдать «исламский дресс-код» для мужчин и женщин: прикрытые плечи и колени.

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Обед — 700 руб. /чел. в среднем
  • Прогулка на катере по реке на территории форелевого хозяйства — 300 руб. /чел.
  • Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу — 4000 руб. за 40 минут, 6000 руб. за 1 час с группы
  • Проезд на джипах по бездорожью до пирса катеров внутри каньона и поездка на катере — от 8000 руб. /группа и плюс 3 часа к продолжительности экскурсии
  • Зиплайн на каньоне
  • Поездка к бархану Сары-Кум — 3000 руб. /группа и плюс 2 часа к продолжительности экскурсии (возможна исключительно в хорошую погоду). Билет на бархан —150 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего места пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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