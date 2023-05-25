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Едем в Дагестан: путешествие на Сулакский каньон из Грозного

Откройте для себя величественный Сулакский каньон, великолепные виды и уникальную культуру Дагестана в однодневной поездке
Приглашаем вас в увлекательное путешествие из Грозного в сердце Дагестана, где вы познакомитесь с величественным Сулакским каньоном.

Вас ждет комфортная поездка с личным гидом, который раскроет секреты этого края, его историю
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и культуру.

Восхититесь мощью Миатлинской и Чиркейской ГЭС, насладитесь панорамными видами, сравнимыми с норвежскими фьордами, и наблюдайте за парящими орлами. Для любителей экстрима предлагается прокатиться на зиплайне над каньоном.

Ваше приключение будет дополнено прогулкой на катере по лазурным водам водохранилища и реки, а также обедом в живописном форелевом хозяйстве с возможностью рыбалки.

И если вы желаете продолжить путешествие, предложим вам экскурсию на бархан Сары-Кум, где пустынные пейзажи удивительно сочетаются с зелеными холмами.

Это путешествие оставит незабываемые впечатления и станет одним из самых ярких моментов вашего визита в Грозный

4.8
24 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Незабываемые виды Сулакского каньона
  • 🦅 Возможность увидеть парящих орлов
  • 🚤 Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу
  • 🍽 Вкусный обед в форелевом хозяйстве
  • 🏞 Пейзажи, напоминающие норвежские фьорды
  • 🏜 Возможность посетить бархан Сары-Кум

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
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ноя
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Лучше всего отправляться в путешествие на Сулакский каньон из Грозного в июле и августе. В это время года погода наиболее стабильная и теплая, что позволяет в полной мере насладиться природными красотами и комфортно провести время на свежем воздухе. Май, июнь, сентябрь и октябрь также подходят для поездки, так как в эти месяцы не так жарко, но все еще достаточно тепло для комфортного путешествия. В остальные месяцы, хотя и возможны поездки, погода может быть менее предсказуемой, что может повлиять на впечатления от экскурсии.
Сейчас август — это идеальное время.
Едем в Дагестан: путешествие на Сулакский каньон из Грозного
Едем в Дагестан: путешествие на Сулакский каньон из Грозного
Едем в Дагестан: путешествие на Сулакский каньон из Грозного

Что можно увидеть

  • Сулакский каньон
  • Миатлинская ГЭС
  • Чиркейская ГЭС
  • Чиркейское водохранилище
  • Форелевое хозяйство «Главрыба»
  • Бархан Сары-Кум

Описание экскурсии

Знакомство с Сулакским каньоном

За 2,5 часа доедем из Грозного до нашего места назначения на комфортабельном автомобиле. По пути гид поделится с вами интересными фактами из истории Дагестана, расскажет о культуре и традициях, уникальной языковой ситуации, а также о знаменитых личностях, прославивших здешние края.

Сулакский каскад ГЭС и Дубки

Мало увидеть каньон с одного ракурса — мы подъедем к нему с разных сторон. Сначала вы увидите Миатлинскую ГЭС, а затем с высот поселка Дубки — Чиркейскую. Ее плотина — вторая по высоте в России. Вы полюбуетесь видами водохранилища и извивающейся реки Сулак. Особое впечатление произведут парящие над каньоном орлы. А если захочется добавить острых ощущений, прокатитесь над пропастью на зиплайне.

Чиркейское водохранилище

Далее мы проедем к самому большому водоему Северного Кавказа: он растянулся на 37 километров в длину и 7 км в ширину. Осматривая береговую линию водохранилища, вы увидите каньоны, пещеры и многочисленные бухты. Пейзажи ничуть не уступают норвежским! По желанию вы прокатитесь на катере по водохранилищу и реке внутри каньона (не в зимний сезон).

Обед в форелевом хозяйстве

После сильных впечатлений и головокружительных видов сытный обед придется очень кстати. Мы окажемся в форелевом хозяйстве «Главрыба», где вас ждет не только вкусная еда, но и просто красивое место с развлечениями для детей и даже небольшим аквапарком. Здесь также можно половить форель, покормить уточек и лебедя.

Не хотите, чтобы путешествие заканчивалось? Можем продлить его поездкой на еще одно чудо природы — бархан Сары-Кум, где вы насладитесь кусочком пустыни среди зеленых холмов.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет гид-водитель из нашей команды
  • По запросу экскурсию можно провести для компании до 6 человек: в таком случае меняется транспорт, а доплата за каждого дополнительного участника составит 2500 руб.
  • Чтобы точно все успеть и без спешки насладиться природой Дагестана, важно выехать рано утром
  • Хоть мы и не будем много ходить, рекомендуем надеть удобную обувь. Также просим соблюдать «исламский дресс-код» для мужчин и женщин: прикрытые плечи и колени.

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Обед — 900 ₽ за чел. в среднем
  • Прогулка на катере по реке на территории форелевого хозяйства — 1000 ₽ за чел.
  • Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу — 6000 ₽ за 40 минут, 8000 ₽ за 1 час с группы
  • Проезд на джипах по бездорожью до пирса катеров внутри каньона и поездка на катере — от 12 000 ₽/группа и + 3 часа к продолжительности экскурсии
  • Зиплайн на каньоне
  • Поездка к бархану Сары-Кум — 4000 ₽/группа и + 2 часа к продолжительности экскурсии (возможна исключительно в хорошую погоду). Билет на бархан —200 ₽ за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Магомед
Магомед — ваша команда гидов в Грозном
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провели экскурсии для 1749 туристов
Наша команда работает больше 6 лет. Мы считаем, что наработки — это очень хорошо, но стагнация — это скучно. Поэтому мы постоянно в поиске лучшего для наших гостей и стремимся
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принять вас в лучших традициях гостеприимства горцев. Проводим индивидуальные, уникальные экскурсии. Любим горы и путешествия, готовы к изменениям в жизни. Когда хобби становится работой, это лучшее, что может произойти в жизни, — и у нас так и получилось.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Э
Бексолт великолепный, знающий гид и прекрасный человек. Были на экскурсии. С раннего утра и до 18:00. Экскурсии пролетают как один миг, на одном дыхании. Вынесли для себя столько интересного. Могу
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с уверенностью рекомендовать Бексолт в качестве гида. Получили ответы на все интересующие вопросы и просто комфортно и легко провели время. Маршрут был по самым интересным для нас местам. Показал все что просили и даже больше. Все рассказывал Спасибо огромное!!! 👍👍👍

Бексолт великолепный, знающий гид и прекрасный человек. Были на экскурсии. С раннего утра и до 18:00.
Бексолт великолепный, знающий гид и прекрасный человек. Были на экскурсии. С раннего утра и до 18:00.
Бексолт великолепный, знающий гид и прекрасный человек. Были на экскурсии. С раннего утра и до 18:00.
Бексолт великолепный, знающий гид и прекрасный человек. Были на экскурсии. С раннего утра и до 18:00.
Бексолт великолепный, знающий гид и прекрасный человек. Были на экскурсии. С раннего утра и до 18:00.
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Виктория
Поездка вышла замечательная! 🔥 Гид Бексолт вежлив, предупредителен, отвечал на все вопросы. Великолепно провел свою часть маршрута, передал нас отличному гиду для прогулки на катере по каньону и отвез потом к отелю. Везде где хотели могли остановится, фотографироваться, перекусить или взять дополнительную программу на месте.
Большое спасибо! ❤️
Поездка вышла замечательная! 🔥 Гид Бексолт вежлив, предупредителен, отвечал на все вопросы. Великолепно провел свою часть
Поездка вышла замечательная! 🔥 Гид Бексолт вежлив, предупредителен, отвечал на все вопросы. Великолепно провел свою часть
Поездка вышла замечательная! 🔥 Гид Бексолт вежлив, предупредителен, отвечал на все вопросы. Великолепно провел свою часть
Поездка вышла замечательная! 🔥 Гид Бексолт вежлив, предупредителен, отвечал на все вопросы. Великолепно провел свою часть
Поездка вышла замечательная! 🔥 Гид Бексолт вежлив, предупредителен, отвечал на все вопросы. Великолепно провел свою часть
Поездка вышла замечательная! 🔥 Гид Бексолт вежлив, предупредителен, отвечал на все вопросы. Великолепно провел свою часть
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Светлана
В связи с плохой погодой Магомед предложил заменить экскурсию на горную Ингушетию, о чем мы ни разу не пожалели! Это было одно из лучших путешествий! Магомед очень интересный рассказчик, все время пролетело на одном дыхании!
В связи с плохой погодой Магомед предложил заменить экскурсию на горную Ингушетию, о чем мы ни
В связи с плохой погодой Магомед предложил заменить экскурсию на горную Ингушетию, о чем мы ни
В связи с плохой погодой Магомед предложил заменить экскурсию на горную Ингушетию, о чем мы ни
В связи с плохой погодой Магомед предложил заменить экскурсию на горную Ингушетию, о чем мы ни
В связи с плохой погодой Магомед предложил заменить экскурсию на горную Ингушетию, о чем мы ни
В связи с плохой погодой Магомед предложил заменить экскурсию на горную Ингушетию, о чем мы ни
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Ася
Спасибо большое организаторам и гиду Умару лично! Это была великолепная поездка. Изначально мы просили не совсем стандартный маршрут и организаторы все устроили как мы попросили. Умар рассказал интересные факты о каньоне, о Дубках и о ГЭС. Помог с организацией обеда в Главрыбе и был очень вежлив и доброжелателен. Автомобиль комфортабельный, гид водит аккуратно. Эмоции от поездки крайне положительные.
Спасибо большое организаторам и гиду Умару лично! Это была великолепная поездка. Изначально мы просили не совсем
Спасибо большое организаторам и гиду Умару лично! Это была великолепная поездка. Изначально мы просили не совсем
Спасибо большое организаторам и гиду Умару лично! Это была великолепная поездка. Изначально мы просили не совсем
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Алена
Все прошло идеально! Помимо красоты мест поразил наш гид Магомед – никогда не встречали такого умного интересного человека, который разбирается в культуре, традициях (как своего края, так и многих других). Поездка прошла на одном дыхании, а знаний и интересных размышлений теперь хватит на всю жизнь!
Все прошло идеально! Помимо красоты мест поразил наш гид Магомед – никогда не встречали такого умного
Все прошло идеально! Помимо красоты мест поразил наш гид Магомед – никогда не встречали такого умного
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М
Интересная и познавательная экскурсия с Магомедом - отличным гид.
Маршрут и тайминг продуман. История Чечни и Дагестана исторические факты, красивые легенды, было очень очень интересно.
Большое спасибо за этот прекрасный день.
Интересная и познавательная экскурсия с Магомедом - отличным гид.
Интересная и познавательная экскурсия с Магомедом - отличным гид.
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