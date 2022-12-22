За 2,5 часа доедем из Грозного до нашего места назначения на комфортабельном автомобиле. По пути гид поделится с вами интересными фактами из истории Дагестана, расскажет о культуре и традициях, уникальной языковой ситуации, а также о знаменитых личностях, прославивших здешние края.
Мало увидеть каньон с одного ракурса — мы подъедем к нему с разных сторон. Сначала вы увидите Миатлинскую ГЭС, а затем с высот поселка Дубки — Чиркейскую. Ее плотина — вторая по высоте в России. Вы полюбуетесь видами водохранилища и извивающейся реки Сулак. Особое впечатление произведут парящие над каньоном орлы. А если захочется добавить острых ощущений, прокатитесь над пропастью на зиплайне.
Далее мы проедем к самому большому водоему Северного Кавказа: он растянулся на 37 километров в длину и 7 км в ширину. Осматривая береговую линию водохранилища, вы увидите каньоны, пещеры и многочисленные бухты. Пейзажи ничуть не уступают норвежским! По желанию вы прокатитесь на катере по водохранилищу и реке внутри каньона (не в зимний сезон).
После сильных впечатлений и головокружительных видов сытный обед придется очень кстати. Мы окажемся в форелевом хозяйстве «Главрыба», где вас ждет не только вкусная еда, но и просто красивое место с развлечениями для детей и даже небольшим аквапарком. Здесь также можно половить форель, покормить уточек и лебедя.
Не хотите, чтобы путешествие заканчивалось? Можем продлить его поездкой на еще одно чудо природы — бархан Сары-Кум, где вы насладитесь кусочком пустыни среди зеленых холмов.