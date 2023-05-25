Едем в Дагестан: путешествие на Сулакский каньон из Грозного
Откройте для себя величественный Сулакский каньон, великолепные виды и уникальную культуру Дагестана в однодневной поездке
Приглашаем вас в увлекательное путешествие из Грозного в сердце Дагестана, где вы познакомитесь с величественным Сулакским каньоном.
Вас ждет комфортная поездка с личным гидом, который раскроет секреты этого края, его историю читать дальшеуменьшить
и культуру.
Восхититесь мощью Миатлинской и Чиркейской ГЭС, насладитесь панорамными видами, сравнимыми с норвежскими фьордами, и наблюдайте за парящими орлами. Для любителей экстрима предлагается прокатиться на зиплайне над каньоном.
Ваше приключение будет дополнено прогулкой на катере по лазурным водам водохранилища и реки, а также обедом в живописном форелевом хозяйстве с возможностью рыбалки.
И если вы желаете продолжить путешествие, предложим вам экскурсию на бархан Сары-Кум, где пустынные пейзажи удивительно сочетаются с зелеными холмами.
Это путешествие оставит незабываемые впечатления и станет одним из самых ярких моментов вашего визита в Грозный
Лучше всего отправляться в путешествие на Сулакский каньон из Грозного в июле и августе. В это время года погода наиболее стабильная и теплая, что позволяет в полной мере насладиться природными красотами и комфортно провести время на свежем воздухе. Май, июнь, сентябрь и октябрь также подходят для поездки, так как в эти месяцы не так жарко, но все еще достаточно тепло для комфортного путешествия. В остальные месяцы, хотя и возможны поездки, погода может быть менее предсказуемой, что может повлиять на впечатления от экскурсии.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Сулакский каньон
Миатлинская ГЭС
Чиркейская ГЭС
Чиркейское водохранилище
Форелевое хозяйство «Главрыба»
Бархан Сары-Кум
Описание экскурсии
Знакомство с Сулакским каньоном
За 2,5 часа доедем из Грозного до нашего места назначения на комфортабельном автомобиле. По пути гид поделится с вами интересными фактами из истории Дагестана, расскажет о культуре и традициях, уникальной языковой ситуации, а также о знаменитых личностях, прославивших здешние края.
Сулакский каскад ГЭС и Дубки
Мало увидеть каньон с одного ракурса — мы подъедем к нему с разных сторон. Сначала вы увидите Миатлинскую ГЭС, а затем с высот поселка Дубки — Чиркейскую. Ее плотина — вторая по высоте в России. Вы полюбуетесь видами водохранилища и извивающейся реки Сулак. Особое впечатление произведут парящие над каньоном орлы. А если захочется добавить острых ощущений, прокатитесь над пропастью на зиплайне.
Чиркейское водохранилище
Далее мы проедем к самому большому водоему Северного Кавказа: он растянулся на 37 километров в длину и 7 км в ширину. Осматривая береговую линию водохранилища, вы увидите каньоны, пещеры и многочисленные бухты. Пейзажи ничуть не уступают норвежским! По желанию вы прокатитесь на катере по водохранилищу и реке внутри каньона (не в зимний сезон).
Обед в форелевом хозяйстве
После сильных впечатлений и головокружительных видов сытный обед придется очень кстати. Мы окажемся в форелевом хозяйстве «Главрыба», где вас ждет не только вкусная еда, но и просто красивое место с развлечениями для детей и даже небольшим аквапарком. Здесь также можно половить форель, покормить уточек и лебедя.
Не хотите, чтобы путешествие заканчивалось? Можем продлить его поездкой на еще одно чудо природы — бархан Сары-Кум, где вы насладитесь кусочком пустыни среди зеленых холмов.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет гид-водитель из нашей команды
По запросу экскурсию можно провести для компании до 6 человек: в таком случае меняется транспорт, а доплата за каждого дополнительного участника составит 2500 руб.
Чтобы точно все успеть и без спешки насладиться природой Дагестана, важно выехать рано утром
Хоть мы и не будем много ходить, рекомендуем надеть удобную обувь. Также просим соблюдать «исламский дресс-код» для мужчин и женщин: прикрытые плечи и колени.
Дополнительные расходы (по желанию)
Обед — 900 ₽ за чел. в среднем
Прогулка на катере по реке на территории форелевого хозяйства — 1000 ₽ за чел.
Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу — 6000 ₽ за 40 минут, 8000 ₽ за 1 час с группы
Проезд на джипах по бездорожью до пирса катеров внутри каньона и поездка на катере — от 12 000 ₽/группа и + 3 часа к продолжительности экскурсии
Зиплайн на каньоне
Поездка к бархану Сары-Кум — 4000 ₽/группа и + 2 часа к продолжительности экскурсии (возможна исключительно в хорошую погоду). Билет на бархан —200 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Магомед — ваша команда гидов в Грозном
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провели экскурсии для 1749 туристов
Наша команда работает больше 6 лет. Мы считаем, что наработки — это очень хорошо, но стагнация — это скучно. Поэтому мы постоянно в поиске лучшего для наших гостей и стремимся читать дальшеуменьшить
принять вас в лучших традициях гостеприимства горцев. Проводим индивидуальные, уникальные экскурсии. Любим горы и путешествия, готовы к изменениям в жизни. Когда хобби становится работой, это лучшее, что может произойти в жизни, — и у нас так и получилось.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Э
Эльмира
Бексолт великолепный, знающий гид и прекрасный человек. Были на экскурсии. С раннего утра и до 18:00. Экскурсии пролетают как один миг, на одном дыхании. Вынесли для себя столько интересного. Могу читать дальшеуменьшить
с уверенностью рекомендовать Бексолт в качестве гида. Получили ответы на все интересующие вопросы и просто комфортно и легко провели время. Маршрут был по самым интересным для нас местам. Показал все что просили и даже больше. Все рассказывал Спасибо огромное!!! 👍👍👍
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Виктория
Поездка вышла замечательная! 🔥 Гид Бексолт вежлив, предупредителен, отвечал на все вопросы. Великолепно провел свою часть маршрута, передал нас отличному гиду для прогулки на катере по каньону и отвез потом к отелю. Везде где хотели могли остановится, фотографироваться, перекусить или взять дополнительную программу на месте. Большое спасибо! ❤️
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Светлана
В связи с плохой погодой Магомед предложил заменить экскурсию на горную Ингушетию, о чем мы ни разу не пожалели! Это было одно из лучших путешествий! Магомед очень интересный рассказчик, все время пролетело на одном дыхании!
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Ася
Спасибо большое организаторам и гиду Умару лично! Это была великолепная поездка. Изначально мы просили не совсем стандартный маршрут и организаторы все устроили как мы попросили. Умар рассказал интересные факты о каньоне, о Дубках и о ГЭС. Помог с организацией обеда в Главрыбе и был очень вежлив и доброжелателен. Автомобиль комфортабельный, гид водит аккуратно. Эмоции от поездки крайне положительные.
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Алена
Все прошло идеально! Помимо красоты мест поразил наш гид Магомед – никогда не встречали такого умного интересного человека, который разбирается в культуре, традициях (как своего края, так и многих других). Поездка прошла на одном дыхании, а знаний и интересных размышлений теперь хватит на всю жизнь!
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М
Мадина
Интересная и познавательная экскурсия с Магомедом - отличным гид. Маршрут и тайминг продуман. История Чечни и Дагестана исторические факты, красивые легенды, было очень очень интересно. Большое спасибо за этот прекрасный день.
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