Лучше всего отправляться в путешествие на Сулакский каньон из Грозного в июле и августе. В это время года погода наиболее стабильная и теплая, что позволяет в полной мере насладиться природными красотами и комфортно провести время на свежем воздухе. Май, июнь, сентябрь и октябрь также подходят для поездки, так как в эти месяцы не так жарко, но все еще достаточно тепло для комфортного путешествия. В остальные месяцы, хотя и возможны поездки, погода может быть менее предсказуемой, что может повлиять на впечатления от экскурсии.

Приглашаем вас в увлекательное путешествие из Грозного в сердце Дагестана, где вы познакомитесь с величественным Сулакским каньоном.Вас ждет комфортная поездка с личным гидом, который раскроет секреты этого края, его историю

и культуру. Восхититесь мощью Миатлинской и Чиркейской ГЭС, насладитесь панорамными видами, сравнимыми с норвежскими фьордами, и наблюдайте за парящими орлами. Для любителей экстрима предлагается прокатиться на зиплайне над каньоном. Ваше приключение будет дополнено прогулкой на катере по лазурным водам водохранилища и реки, а также обедом в живописном форелевом хозяйстве с возможностью рыбалки. И если вы желаете продолжить путешествие, предложим вам экскурсию на бархан Сары-Кум, где пустынные пейзажи удивительно сочетаются с зелеными холмами. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и станет одним из самых ярких моментов вашего визита в Грозный

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Знакомство с Сулакским каньоном

За 2,5 часа доедем из Грозного до нашего места назначения на комфортабельном автомобиле. По пути гид поделится с вами интересными фактами из истории Дагестана, расскажет о культуре и традициях, уникальной языковой ситуации, а также о знаменитых личностях, прославивших здешние края.

Сулакский каскад ГЭС и Дубки

Мало увидеть каньон с одного ракурса — мы подъедем к нему с разных сторон. Сначала вы увидите Миатлинскую ГЭС, а затем с высот поселка Дубки — Чиркейскую. Ее плотина — вторая по высоте в России. Вы полюбуетесь видами водохранилища и извивающейся реки Сулак. Особое впечатление произведут парящие над каньоном орлы. А если захочется добавить острых ощущений, прокатитесь над пропастью на зиплайне.

Чиркейское водохранилище

Далее мы проедем к самому большому водоему Северного Кавказа: он растянулся на 37 километров в длину и 7 км в ширину. Осматривая береговую линию водохранилища, вы увидите каньоны, пещеры и многочисленные бухты. Пейзажи ничуть не уступают норвежским! По желанию вы прокатитесь на катере по водохранилищу и реке внутри каньона (не в зимний сезон).

Обед в форелевом хозяйстве

После сильных впечатлений и головокружительных видов сытный обед придется очень кстати. Мы окажемся в форелевом хозяйстве «Главрыба», где вас ждет не только вкусная еда, но и просто красивое место с развлечениями для детей и даже небольшим аквапарком. Здесь также можно половить форель, покормить уточек и лебедя.

Не хотите, чтобы путешествие заканчивалось? Можем продлить его поездкой на еще одно чудо природы — бархан Сары-Кум, где вы насладитесь кусочком пустыни среди зеленых холмов.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет гид-водитель из нашей команды

По запросу экскурсию можно провести для компании до 6 человек: в таком случае меняется транспорт, а доплата за каждого дополнительного участника составит 2500 руб.

Чтобы точно все успеть и без спешки насладиться природой Дагестана, важно выехать рано утром

Хоть мы и не будем много ходить, рекомендуем надеть удобную обувь. Также просим соблюдать «исламский дресс-код» для мужчин и женщин: прикрытые плечи и колени.

Дополнительные расходы (по желанию)