1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия в Сулакский каньон из Грозного: путеводитель по Дагестану
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Сулакскому каньону, где вас ждут бирюзовые воды, панорамные виды и неповторимые вкусы Дагестана
Начало: Г. Грозный, заберу Вас из отеля
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 12 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Из Грозного в Дагестан: уникальное путешествие в Дербент
Путешествие из Грозного в Дербент - это уникальный шанс познакомиться с древнейшим городом России, его историей и культурой
Начало: Мы заберем вас с места проживания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Грозного в Дагестан к Сулакскому каньону: комфорт класса
Начало: Мы заберем вас с места проживания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Сулакский каньон
Начало: Заберу из отеля
Расписание: Каждый день в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Сулакский каньон - визитная карточка Дагестана
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Дагестанские горы и Сулакский каньон
Начало: Ваш отель
Расписание: В любое время
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие из Грозного в заоблачный Гамсутль: аул-призрак и его тайны
Откройте для себя уникальный аул Гамсутль, возвышающийся на высоте почти 1500 метров над уровнем моря, с богатой историей и потрясающими видами
Начало: Мы заберём вас с места пребывания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир16 мая 2024Экскурсия была интересна и познавательна. Мы увидели Сулакский каньон, который сильно впечатлил, пещеры с висячими мостами. Гид Руслан историк по образованию, поэтому было много исторических фактов. Единственное пожелание - это наличие микрофона, чтобы можно было вовремя поездки не прислушиваться.
- ЮЮлия12 мая 2024Экскурсия была расчитана по времени идеально. На всех локациях времени было достаточно. Увидели много красивых мест, куча впечатлений. Огромное спасибо гиду
- ММешковская6 мая 2024Прекрасный Дагестан🔥 со своей неповторимой природой покорил своей визитной карточкой- СУЛАКСКИЙ КАНЬОН-👍👍👍 Машина и водитель на ВЫСШЕМ уровне🔥 Но … случилась непредвиденная ситуация- закрыли дорогу, где то и показ был неполным. Спасибо - организатору - Ахмеду- 😉Рекомендую 🙌
- ААлесандр2 мая 2024Самые положительные эмоции и воспоминания. Всё это благодаря Султану. И сейчас хочется сказать огромное спасибо за чудесную экскурсию, за незабываемое
- ММаксим10 апреля 2024Брали экскурсию с девушкой. Остались под впечатлением! День пролетел, горы прекрасные, люди интересные и Султан постоянно рассказывал какие то интересные
- ЕЕвгений25 декабря 2023Все круто, 🤟 машина хорошая. Очень понравилось 👍.
- ЕЕвгения13 ноября 2023Сулакский каньон это грандиознейшее творение природы!!! Это надо видеть (величие гор, красоту природы, творения человека в этом местечке-ГЭС, пещера, канатный
- ВВера11 октября 2023Нам очень понравилась экскурсия. Гид Майрбек показывал лучшие смотровые площадки. Рассказал много интересной информации о жизни в Чеченской Республике. Рекомендуем
- ЕЕкатерина20 июля 2023Мы под впечатлением! Не хотим уезжать! Самые лучшие благодарности Анастасии и Аслану!)
- ААндрей16 июля 2023Все было потрясающе! Гид замечательный!
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «В Дагестан»
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