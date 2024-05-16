читать дальше

факты, и не только о достопримечательностях, но и о культурных обычаях. Перед бронированием он выслушал наши пожелания, а в день поездки забрал нас из отеля. Нам хотелось помимо дагестанских гор посетить и город Шали по пути, чтобы посмотреть на мечеть «Гордость мусульман». Также на обратном пути уже вечером заехал в Аргун, чтобы мы посмотрели и сфотографировались у мечети «Сердцн матери». Сам Султан произвел только самое хорошее впечатление, ни разу не поторопил нас, а мы постоянно везде фоткались, всегда ждал и мы шли дальше под его рассказы) Также был показательный момент, когда мы оставили очки у него в машине, а на следующий день он привез их в отель и оставил на ресепшене. Однозначно всем могу порекомендовать именно Султана. Это прекрасный гид, который сделает ваш отдых лучше!