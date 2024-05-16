В Дагестан – экскурсии в Грозном

Найдено 7 экскурсий в категории «В Дагестан» в Грозном, цены от 12 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сулакский каньон из Грозного - незабываемое место Дагестана
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
48 отзывов
Экскурсия в Сулакский каньон из Грозного: путеводитель по Дагестану
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Сулакскому каньону, где вас ждут бирюзовые воды, панорамные виды и неповторимые вкусы Дагестана
Начало: Г. Грозный, заберу Вас из отеля
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 12 500 за всё до 3 чел.
Из Грозного в Дагестан. Дербент перекрёсток цивилизаций: комфорт класса
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Из Грозного в Дагестан: уникальное путешествие в Дербент
Путешествие из Грозного в Дербент - это уникальный шанс познакомиться с древнейшим городом России, его историей и культурой
Начало: Мы заберем вас с места проживания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
17 500 за всё до 4 чел.
Из Грозного в Дагестан к Сулакскому каньону: комфорт класса
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
18 отзывов
Из Грозного в Дагестан к Сулакскому каньону: комфорт класса
Начало: Мы заберем вас с места проживания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
13 000 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Сулакский каньон
Начало: Заберу из отеля
Расписание: Каждый день в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
14 000 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон - визитная карточка Дагестана
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Сулакский каньон - визитная карточка Дагестана
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 13 000 за всё до 4 чел.
Дагестанские горы и Сулакский каньон
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Дагестанские горы и Сулакский каньон
Начало: Ваш отель
Расписание: В любое время
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.
Из Грозного в Дагестан. Невероятное путешествие в заоблачный Гамсутль
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Путешествие из Грозного в заоблачный Гамсутль: аул-призрак и его тайны
Откройте для себя уникальный аул Гамсутль, возвышающийся на высоте почти 1500 метров над уровнем моря, с богатой историей и потрясающими видами
Начало: Мы заберём вас с места пребывания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
20 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    16 мая 2024
    Сулакский каньон из Грозного - незабываемое место Дагестана
    Экскурсия была интересна и познавательна. Мы увидели Сулакский каньон, который сильно впечатлил, пещеры с висячими мостами. Гид Руслан историк по образованию, поэтому было много исторических фактов. Единственное пожелание - это наличие микрофона, чтобы можно было вовремя поездки не прислушиваться.
  • Ю
    Юлия
    12 мая 2024
    Из Грозного в Дагестан к Сулакскому каньону: комфорт класса
    Экскурсия была расчитана по времени идеально. На всех локациях времени было достаточно. Увидели много красивых мест, куча впечатлений. Огромное спасибо гиду
  • М
    Мешковская
    6 мая 2024
    Сулакский каньон из Грозного - незабываемое место Дагестана
    Прекрасный Дагестан🔥 со своей неповторимой природой покорил своей визитной карточкой- СУЛАКСКИЙ КАНЬОН-👍👍👍 Машина и водитель на ВЫСШЕМ уровне🔥 Но … случилась непредвиденная ситуация- закрыли дорогу, где то и показ был неполным. Спасибо - организатору - Ахмеду- 😉Рекомендую 🙌
  • А
    Алесандр
    2 мая 2024
    Дагестанские горы и Сулакский каньон
    Самые положительные эмоции и воспоминания. Всё это благодаря Султану. И сейчас хочется сказать огромное спасибо за чудесную экскурсию, за незабываемое
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    время. Султан образованный и культурный человек.,очень приятно было общаться. Даже не сомневайтесь, если гид будет Султан, то вы получите массу удовольствия от экскурсий, и вам обязательно захочется вернуться. Поездка проходила на комфортабельном автомобиле. Даже не заметили как пролетело время по дороге из Грозного в Сулакский каньон. Обязательно будем рекомендовать его знакомым и сами думаю встретимся еще не раз с ним! Доккха баркалл, Султан! Александр и Антонина.

  • М
    Максим
    10 апреля 2024
    Дагестанские горы и Сулакский каньон
    Брали экскурсию с девушкой. Остались под впечатлением! День пролетел, горы прекрасные, люди интересные и Султан постоянно рассказывал какие то интересные
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    факты, и не только о достопримечательностях, но и о культурных обычаях. Перед бронированием он выслушал наши пожелания, а в день поездки забрал нас из отеля. Нам хотелось помимо дагестанских гор посетить и город Шали по пути, чтобы посмотреть на мечеть «Гордость мусульман». Также на обратном пути уже вечером заехал в Аргун, чтобы мы посмотрели и сфотографировались у мечети «Сердцн матери». Сам Султан произвел только самое хорошее впечатление, ни разу не поторопил нас, а мы постоянно везде фоткались, всегда ждал и мы шли дальше под его рассказы) Также был показательный момент, когда мы оставили очки у него в машине, а на следующий день он привез их в отель и оставил на ресепшене. Однозначно всем могу порекомендовать именно Султана. Это прекрасный гид, который сделает ваш отдых лучше!

  • Е
    Евгений
    25 декабря 2023
    Сулакский каньон
    Все круто, 🤟 машина хорошая. Очень понравилось 👍.
  • Е
    Евгения
    13 ноября 2023
    Из Грозного в Дагестан к Сулакскому каньону: комфорт класса
    Сулакский каньон это грандиознейшее творение природы!!! Это надо видеть (величие гор, красоту природы, творения человека в этом местечке-ГЭС, пещера, канатный
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    мост и аттракцион Тарзанка). Обязательно словите экстрим от катания на моторных лодках. Огромное спасибо Магомеду за организацию экскурсии!!! Магомед очень интересный собеседник. Его обширные познания во многих областях позволяют расширить собственную картину мира.

  • В
    Вера
    11 октября 2023
    Сулакский каньон - визитная карточка Дагестана
    Нам очень понравилась экскурсия. Гид Майрбек показывал лучшие смотровые площадки. Рассказал много интересной информации о жизни в Чеченской Республике. Рекомендуем
  • Е
    Екатерина
    20 июля 2023
    Сулакский каньон - визитная карточка Дагестана
    Мы под впечатлением! Не хотим уезжать! Самые лучшие благодарности Анастасии и Аслану!)
  • А
    Андрей
    16 июля 2023
    Сулакский каньон - визитная карточка Дагестана
    Все было потрясающе! Гид замечательный!

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «В Дагестан»

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  1. Сулакский каньон из Грозного - незабываемое место Дагестана
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  3. Из Грозного в Дагестан к Сулакскому каньону: комфорт класса
  4. Сулакский каньон
  5. Сулакский каньон - визитная карточка Дагестана
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мечеть «Сердце Чечни»
  2. Мечеть «Гордость мусульман»
  3. Аргунское ущелье
  4. Мечеть «Сердце матери»
  5. Грозный-Сити
  6. Цветочный парк
  7. Озеро Кезеной-ам
  8. Самое главное
  9. Храм Архангела Михаила
  10. Село Хой
Сколько стоит экскурсия по Грозному в июне 2024
Сейчас в Грозном в категории "В Дагестан" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 12 500 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 75 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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