Описание экскурсии Наша с вами Экскурсия пройдёт на комфортабельный внедорожнике вдоль самого длинного ущелья на Кавказе до границы Грузии, по дороге посещаем: Срелневековые башни и водопады, так же горнолыжный курорт Ведучи (где вы сможете прокатиться на канадке) Обедаем в ресторане Две Башни, который находится в скале. Важная информация: Обязательно удобная обувь и одежда в соответствии с правила республики, так же паспорт будем заезжать в приграничную зону

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Шатойская башня

Ушкалойские Башни

Нихайлойские водопады

Замковый комплекс Пхакоч

Горнолыжный курорт Ведучи

Мертвый город Цой педе Что включено Услуги гида

Трансфер Что не входит в цену Входные билеты, оплата обеда

Где начинаем и завершаем? Начало: Заберу вас из отеля Завершение: Отвезу обратно до отеля Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 9:00 Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Важная информация Обязательно удобная обувь и одежда в соответствии с правила республики

Так же паспорт будем заезжать в приграничную зону