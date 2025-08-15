Описание экскурсииНаша с вами Экскурсия пройдёт на комфортабельный внедорожнике вдоль самого длинного ущелья на Кавказе до границы Грузии, по дороге посещаем: Срелневековые башни и водопады, так же горнолыжный курорт Ведучи (где вы сможете прокатиться на канадке) Обедаем в ресторане Две Башни, который находится в скале. Важная информация: Обязательно удобная обувь и одежда в соответствии с правила республики, так же паспорт будем заезжать в приграничную зону
Ежедневно в 9:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Шатойская башня
- Ушкалойские Башни
- Нихайлойские водопады
- Замковый комплекс Пхакоч
- Горнолыжный курорт Ведучи
- Мертвый город Цой педе
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты, оплата обеда
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу вас из отеля
Завершение: Отвезу обратно до отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Обязательно удобная обувь и одежда в соответствии с правила республики
- Так же паспорт будем заезжать в приграничную зону
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
У
Ульяна
15 авг 2025
Татьяна, спасибо большое, безумно рада что удача свела именно с вами! В моём путешествии по Чечне это первая полноценная экскурсия с большим количеством полезной интересной информации о культуре, философии, прошлом
