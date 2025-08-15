Мои заказы

Аргунское ущелье и город мертвых Цой-Педе

5
1 отзыв
Аргунское ущелье и город мертвых Цой-Педе
Аргунское ущелье и город мертвых Цой-Педе
Аргунское ущелье и город мертвых Цой-Педе
Ближайшие даты:
10
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Наша с вами Экскурсия пройдёт на комфортабельный внедорожнике вдоль самого длинного ущелья на Кавказе до границы Грузии, по дороге посещаем: Срелневековые башни и водопады, так же горнолыжный курорт Ведучи (где вы сможете прокатиться на канадке) Обедаем в ресторане Две Башни, который находится в скале. Важная информация: Обязательно удобная обувь и одежда в соответствии с правила республики, так же паспорт будем заезжать в приграничную зону

Ежедневно в 9:00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Шатойская башня
  • Ушкалойские Башни
  • Нихайлойские водопады
  • Замковый комплекс Пхакоч
  • Горнолыжный курорт Ведучи
  • Мертвый город Цой педе
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Входные билеты, оплата обеда
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу вас из отеля
Завершение: Отвезу обратно до отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Обязательно удобная обувь и одежда в соответствии с правила республики
  • Так же паспорт будем заезжать в приграничную зону
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
У
Ульяна
15 авг 2025
Татьяна, спасибо большое, безумно рада что удача свела именно с вами! В моём путешествии по Чечне это первая полноценная экскурсия с большим количеством полезной интересной информации о культуре, философии, прошлом
читать дальше

и настоящем чеченского народа. Маршрут, на мой взгляд, отлично продуман, места поразительные, и чем дальше едешь, тем более величественными они становятся, и как кульминация всего - сакральный Цой-Педе среди окружающих тебя со всех сторон, даже несколько гнетущих гор, прекрасных в своей суровости, впечатляющее зрелище! Спасибо огромное за прекрасную экскурсию, я в восхищении!

Похожие экскурсии из Грозного

Неприступное Аргунское ущелье: особая точка на карте Чечни
На машине
8 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Неприступное Аргунское ущелье: особая точка на карте Чечни
Почувствовать дух ущелья, рождённый в тандеме суровой природы и воинственных горцев
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Аргунское ущелье и некрополь Цой-Педе
На машине
9 часов
68 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Аргунскому ущелью и древнему Цой-Педе
Откройте для себя тайны Кавказа: водопады, башни и «город мертвых» в компании опытного гида
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Красоты Аргунского ущелья
На машине
6 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Красоты Аргунского ущелья
Начало: Ваше место проживания в Грозном
Расписание: По договоренности
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Грозном. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Грозном