На моей верной посаженной Приоре мы отправимся в захватывающее путешествие по местам, о которых веками слагали легенды. Маршрут я выбрал неслучайно: мой род по отцу идёт с Аргунского ущелья. В компании со мной вы получите яркое представление об истории края, узнаете, как формировался быт и характер народов, которым пришлось осесть в горах. И поймёте, почему так важно было любой ценой отстоять ущелье.

Описание

Что вас ожидает

История Аргунского ущелья

По легенде, Аргунское ущелье образовалось во времена Всемирного потопа, пробив Чёрную гору. Его протяженность составляет 120 км, что делает его одним из крупнейших на Кавказе.

Как естественная природная крепость ущелье послужило чеченцам защитой в эпоху бесчинств татаро-монголов защитой. Тогда местные народы и племена были вынуждены уйти в горы и осесть там. А так как чеченцы в ту пору в основном занимались земледелием, им пришлось осваивать новые способы возделывания земли в горной местности — об этом я более подробно расскажу на экскурсии.

На протяжении всей истории чеченских сражений Аргунское ущелье служило индикатором для противника: если оно захвачено, Чечня считалась покорённой. Вы узнаете, как сформировался быт и особый характер представителей местных тейпов, которые всегда стояли особняком среди других жителей региона.

Культурные и природные памятники

В ущелье находится целый ансамбль объектов: сторожевые и жилые башни, древняя мельница (которую обычно пропускают на экскурсиях) и крепости. Также вы увидите пастбища, сельскохозяйственные поля и родники.

Мы побываем у 12-каскадных Нихалоевских водопадов. А ещё я отвезу вас на небольшой водопад, который люблю посещать сам, чтобы постоять прямо за стеной водного потока.

Вы осмотрите знаменитые Ушкалойские башни-близнецы.

Посетите город мёртвых Цой-Педе, где в языческих склепах можно увидеть многовековые останки чеченских предков.

Кроме того, я покажу мост, проложенный по приказу цесаревича Александра Романова, будущего императора Александра II.

Организационные детали