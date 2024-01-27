Неприступное Аргунское ущелье: особая точка на карте Чечни
Индивидуальная экскурсия в Грозном

Почувствовать дух ущелья, рождённый в тандеме суровой природы и воинственных горцев

На моей верной посаженной Приоре мы отправимся в захватывающее путешествие по местам, о которых веками слагали легенды. Маршрут я выбрал неслучайно: мой род по отцу идёт с Аргунского ущелья.

В компании со мной вы получите яркое представление об истории края, узнаете, как формировался быт и характер народов, которым пришлось осесть в горах. И поймёте, почему так важно было любой ценой отстоять ущелье.
Неприступное Аргунское ущелье: особая точка на карте Чечни
Неприступное Аргунское ущелье: особая точка на карте Чечни
Неприступное Аргунское ущелье: особая точка на карте Чечни
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

История Аргунского ущелья

По легенде, Аргунское ущелье образовалось во времена Всемирного потопа, пробив Чёрную гору. Его протяженность составляет 120 км, что делает его одним из крупнейших на Кавказе.

Как естественная природная крепость ущелье послужило чеченцам защитой в эпоху бесчинств татаро-монголов защитой. Тогда местные народы и племена были вынуждены уйти в горы и осесть там. А так как чеченцы в ту пору в основном занимались земледелием, им пришлось осваивать новые способы возделывания земли в горной местности — об этом я более подробно расскажу на экскурсии.

На протяжении всей истории чеченских сражений Аргунское ущелье служило индикатором для противника: если оно захвачено, Чечня считалась покорённой. Вы узнаете, как сформировался быт и особый характер представителей местных тейпов, которые всегда стояли особняком среди других жителей региона.

Культурные и природные памятники

В ущелье находится целый ансамбль объектов: сторожевые и жилые башни, древняя мельница (которую обычно пропускают на экскурсиях) и крепости. Также вы увидите пастбища, сельскохозяйственные поля и родники.

  • Мы побываем у 12-каскадных Нихалоевских водопадов. А ещё я отвезу вас на небольшой водопад, который люблю посещать сам, чтобы постоять прямо за стеной водного потока.
  • Вы осмотрите знаменитые Ушкалойские башни-близнецы.
  • Посетите город мёртвых Цой-Педе, где в языческих склепах можно увидеть многовековые останки чеченских предков.
  • Кроме того, я покажу мост, проложенный по приказу цесаревича Александра Романова, будущего императора Александра II.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Lada Priora. Я встречу вас в вашем отеле в Грозном и после экскурсии отвезу обратно.
  • Дополнительные расходы: питание (по желанию обед в кафе — в районе 1000 руб. с человека), сувениры, местная продукция (сушёное мясо, вайнахская колбаса, молочные продукты и прочее)
  • Что нужно взять с собой: солнцезащитные очки, головные уборы, дождевики (т. к. в горах за 3 часа погода может измениться от палящего солнца до града), powerbank

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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