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в очередную локацию, объяснял, куда пройти и ожидал нас в машине. Подойдёт тем, кто уже владеет необходимой информацией или кто способен получить информацию от других экскурсионных групп. Если вам нужно, чтобы всё рассказали и везде сопровождали, то лучше поискать другую экскурсию, либо попросить поменять экскурсовода. Кстати, несмотря на то, что в требованиях к экскурсии для приграничной зоны были гражданские паспорта и свидетельства о рождении для детей, мы вместо этого использовали загранники и у пограничников вопросов не возникло.