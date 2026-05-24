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Аргунское ущелье и некрополь Цой-Педе

Откройте для себя тайны Кавказа: водопады, башни и «город мертвых» в компании опытного гида
Откройте для себя величие Кавказских гор с экскурсией в Аргунское ущелье и некрополь Цой-Педе.

Вас ждет путешествие по исторической «Османовой дороге», где каждый поворот открывает виды на величественные горные вершины и зеленые альпийские луга.

Подарите себе день, полный открытий: от древних башен, встроенных в скалы, до уникальных могильников средневековья, и узнайте, как жили и что оставили после себя древние народы этих земель
4.7
69 отзывов
Аргунское ущелье и некрополь Цой-Педе
Аргунское ущелье и некрополь Цой-Педе
Аргунское ущелье и некрополь Цой-Педе

Описание экскурсии

Неизведанный Кавказ

Вы проедете по дороге вдоль реки Аргун, прорезавшей горные хребты. Насладитесь захватывающими дух пейзажами и погрузитесь в богатую историю этих земель. В программе экскурсии:

  • Нихалоевские водопады — каскад из двенадцати водопадов. Вы подышите горным воздухом, насладитесь волшебными пейзажами и приятными звуками бурлящей воды.
  • Ушкалойские башни — встроенные прямо в ущелье, они показывают, как умело древние зодчие использовали природный ландшафт для возведения укреплений. На их примере мы раскроем историю сторожевых и сигнальных башен в Чеченской республике.
  • Впечатляющие горы Кавказа, увенчанные острыми зубчатыми вершинами.
  • Некрополь Цой-Педе — древний «город мертвых» в верховьях Малхистинского ущелья. Вы увидите 42 каменных могильника с двускатными крышами и услышите об особенностях мумификации в Средневековье.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Обязательно возьмите с собой паспорт РФ, так как предстоит въезд в пограничную зону
  • Билеты на Нихалоевские водопады оплачиваются отдельно — 200 ₽ с чел.
  • Экскурсию можно провести и для компании 5-6 человек. Доплата за минивэн — от 5000 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Магомед
Магомед — ваша команда гидов в Грозном
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провели экскурсии для 1749 туристов
Наша команда работает больше 6 лет. Мы считаем, что наработки — это очень хорошо, но стагнация — это скучно. Поэтому мы постоянно в поиске лучшего для наших гостей и стремимся
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принять вас в лучших традициях гостеприимства горцев. Проводим индивидуальные, уникальные экскурсии. Любим горы и путешествия, готовы к изменениям в жизни. Когда хобби становится работой, это лучшее, что может произойти в жизни, — и у нас так и получилось.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 69 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
62
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4
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2
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2
Дмитрий
Интересная поездка с отличным эрудированным экскурсоводом! Красивые виды, интересные локации!
Интересная поездка с отличным эрудированным экскурсоводом! Красивые виды, интересные локации!
Интересная поездка с отличным эрудированным экскурсоводом! Красивые виды, интересные локации!
Интересная поездка с отличным эрудированным экскурсоводом! Красивые виды, интересные локации!
Интересная поездка с отличным эрудированным экскурсоводом! Красивые виды, интересные локации!
Интересная поездка с отличным эрудированным экскурсоводом! Красивые виды, интересные локации!
Интересная поездка с отличным эрудированным экскурсоводом! Красивые виды, интересные локации!
Интересная поездка с отличным эрудированным экскурсоводом! Красивые виды, интересные локации!
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Дмитрий
Потрясающий маршрут и очень детальное, подробное изложение информации об истории и культуре чеченского народа.
Потрясающий маршрут и очень детальное, подробное изложение информации об истории и культуре чеченского народа.
Потрясающий маршрут и очень детальное, подробное изложение информации об истории и культуре чеченского народа.
Потрясающий маршрут и очень детальное, подробное изложение информации об истории и культуре чеченского народа.
Потрясающий маршрут и очень детальное, подробное изложение информации об истории и культуре чеченского народа.
Потрясающий маршрут и очень детальное, подробное изложение информации об истории и культуре чеченского народа.
Потрясающий маршрут и очень детальное, подробное изложение информации об истории и культуре чеченского народа.
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D
У нас гидом был Ризван. Потрясающий водитель, аккуратно водил транспорт, отвечал на вопросы, которые ему были заданы, в пределах своих знаний. К сожалению, Ризван оказался не экскурсоводом и после прибытия
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в очередную локацию, объяснял, куда пройти и ожидал нас в машине. Подойдёт тем, кто уже владеет необходимой информацией или кто способен получить информацию от других экскурсионных групп. Если вам нужно, чтобы всё рассказали и везде сопровождали, то лучше поискать другую экскурсию, либо попросить поменять экскурсовода. Кстати, несмотря на то, что в требованиях к экскурсии для приграничной зоны были гражданские паспорта и свидетельства о рождении для детей, мы вместо этого использовали загранники и у пограничников вопросов не возникло.

У нас гидом был Ризван. Потрясающий водитель, аккуратно водил транспорт, отвечал на вопросы, которые ему были
У нас гидом был Ризван. Потрясающий водитель, аккуратно водил транспорт, отвечал на вопросы, которые ему были
У нас гидом был Ризван. Потрясающий водитель, аккуратно водил транспорт, отвечал на вопросы, которые ему были
У нас гидом был Ризван. Потрясающий водитель, аккуратно водил транспорт, отвечал на вопросы, которые ему были
У нас гидом был Ризван. Потрясающий водитель, аккуратно водил транспорт, отвечал на вопросы, которые ему были
У нас гидом был Ризван. Потрясающий водитель, аккуратно водил транспорт, отвечал на вопросы, которые ему были
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Екатерина
Все прошло отлично, нас сопровождал Ризван. Договорились на удобное для нас время, за что большое спасибо. Очень аккуратный водитель и приятный человек. Никуда не торопил, везде давал нам достаточное время
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на свободное распоряжение. Аргунское ущелье очень красивое, ожидания были меньше. Дорога до Цой-Педе просто потрясающей красоты, Ризван останавливал машину на смотровых площадках для фото. От самого Цой-Педе суперские впечатления, такие красивые горы я еще не видела. Спасибо за организацию поездки!

Все прошло отлично, нас сопровождал Ризван. Договорились на удобное для нас время, за что большое спасибо.
Все прошло отлично, нас сопровождал Ризван. Договорились на удобное для нас время, за что большое спасибо.
Все прошло отлично, нас сопровождал Ризван. Договорились на удобное для нас время, за что большое спасибо.
Все прошло отлично, нас сопровождал Ризван. Договорились на удобное для нас время, за что большое спасибо.
Все прошло отлично, нас сопровождал Ризван. Договорились на удобное для нас время, за что большое спасибо.
Все прошло отлично, нас сопровождал Ризван. Договорились на удобное для нас время, за что большое спасибо.
Все прошло отлично, нас сопровождал Ризван. Договорились на удобное для нас время, за что большое спасибо.
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О
Только положительные впечатления оставила экскурсия! Весьма эрудированный, интересный в общении гид Магомед (на Ниссан). С первой минуты общения поняли, что экскурсия будет интересной. Кто как не местный житель сможет красочно
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показать свой регион, рассказать об обычаях,жизни в Чечне. Благодаря Магомеду мы влюбились в Чечню! обязательно вернёмся и продолжим изучать этот регион. Конечно же в качестве помощника выберем Магомеда! Рекомендуем друзьям новое направление для отдыха.

Только положительные впечатления оставила экскурсия! Весьма эрудированный, интересный в общении гид Магомед (на Ниссан). С первой
Только положительные впечатления оставила экскурсия! Весьма эрудированный, интересный в общении гид Магомед (на Ниссан). С первой
Только положительные впечатления оставила экскурсия! Весьма эрудированный, интересный в общении гид Магомед (на Ниссан). С первой
Только положительные впечатления оставила экскурсия! Весьма эрудированный, интересный в общении гид Магомед (на Ниссан). С первой
Только положительные впечатления оставила экскурсия! Весьма эрудированный, интересный в общении гид Магомед (на Ниссан). С первой
Только положительные впечатления оставила экскурсия! Весьма эрудированный, интересный в общении гид Магомед (на Ниссан). С первой
Только положительные впечатления оставила экскурсия! Весьма эрудированный, интересный в общении гид Магомед (на Ниссан). С первой
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Л
Хочу поблагодарить нашего гида Магомеда за его пунктуальность, отзывчивость, прекрасные знания истории своего региона, за красивые живописные места, за возможность сделать прекрасные снимки на память, насладиться свежим горным воздухом, за
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интересную беседу, за созданные комфортные условия для поездки. Спасибо огромнейшее за экскурсию!!!
Обязательно вернёмся к вам ещё, будем рады посетить с нашим полюбившимся гидом новые места и узнать много новой и интересной информации.
Советую Магомеда. Комфортная поездка на Ниссан Тиана вам понравится 😉

Хочу поблагодарить нашего гида Магомеда за его пунктуальность, отзывчивость, прекрасные знания истории своего региона, за красивые
Хочу поблагодарить нашего гида Магомеда за его пунктуальность, отзывчивость, прекрасные знания истории своего региона, за красивые
Хочу поблагодарить нашего гида Магомеда за его пунктуальность, отзывчивость, прекрасные знания истории своего региона, за красивые
Хочу поблагодарить нашего гида Магомеда за его пунктуальность, отзывчивость, прекрасные знания истории своего региона, за красивые
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