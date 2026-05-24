Откройте для себя величие Кавказских гор с экскурсией в Аргунское ущелье и некрополь Цой-Педе.
Вас ждет путешествие по исторической «Османовой дороге», где каждый поворот открывает виды на величественные горные вершины и зеленые альпийские луга.
Подарите себе день, полный открытий: от древних башен, встроенных в скалы, до уникальных могильников средневековья, и узнайте, как жили и что оставили после себя древние народы этих земель
Вас ждет путешествие по исторической «Османовой дороге», где каждый поворот открывает виды на величественные горные вершины и зеленые альпийские луга.
Подарите себе день, полный открытий: от древних башен, встроенных в скалы, до уникальных могильников средневековья, и узнайте, как жили и что оставили после себя древние народы этих земель
Описание экскурсии
Неизведанный Кавказ
Вы проедете по дороге вдоль реки Аргун, прорезавшей горные хребты. Насладитесь захватывающими дух пейзажами и погрузитесь в богатую историю этих земель. В программе экскурсии:
- Нихалоевские водопады — каскад из двенадцати водопадов. Вы подышите горным воздухом, насладитесь волшебными пейзажами и приятными звуками бурлящей воды.
- Ушкалойские башни — встроенные прямо в ущелье, они показывают, как умело древние зодчие использовали природный ландшафт для возведения укреплений. На их примере мы раскроем историю сторожевых и сигнальных башен в Чеченской республике.
- Впечатляющие горы Кавказа, увенчанные острыми зубчатыми вершинами.
- Некрополь Цой-Педе — древний «город мертвых» в верховьях Малхистинского ущелья. Вы увидите 42 каменных могильника с двускатными крышами и услышите об особенностях мумификации в Средневековье.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Обязательно возьмите с собой паспорт РФ, так как предстоит въезд в пограничную зону
- Билеты на Нихалоевские водопады оплачиваются отдельно — 200 ₽ с чел.
- Экскурсию можно провести и для компании 5-6 человек. Доплата за минивэн — от 5000 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Магомед — ваша команда гидов в Грозном
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провели экскурсии для 1749 туристов
Наша команда работает больше 6 лет. Мы считаем, что наработки — это очень хорошо, но стагнация — это скучно. Поэтому мы постоянно в поиске лучшего для наших гостей и стремимся
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 69 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Интересная поездка с отличным эрудированным экскурсоводом! Красивые виды, интересные локации!
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Потрясающий маршрут и очень детальное, подробное изложение информации об истории и культуре чеченского народа.
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D
У нас гидом был Ризван. Потрясающий водитель, аккуратно водил транспорт, отвечал на вопросы, которые ему были заданы, в пределах своих знаний. К сожалению, Ризван оказался не экскурсоводом и после прибытия
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Все прошло отлично, нас сопровождал Ризван. Договорились на удобное для нас время, за что большое спасибо. Очень аккуратный водитель и приятный человек. Никуда не торопил, везде давал нам достаточное время
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О
Только положительные впечатления оставила экскурсия! Весьма эрудированный, интересный в общении гид Магомед (на Ниссан). С первой минуты общения поняли, что экскурсия будет интересной. Кто как не местный житель сможет красочно
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Л
Хочу поблагодарить нашего гида Магомеда за его пунктуальность, отзывчивость, прекрасные знания истории своего региона, за красивые живописные места, за возможность сделать прекрасные снимки на память, насладиться свежим горным воздухом, за
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