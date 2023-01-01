Эта экскурсия сейчас не проводится 🙁

К сожалению, экскурсия на данный момент не проводится, организатор закрыл даты и не принимает заказы. Обратите внимание на другие открытые экскурсии, мы уверены, что вы найдёте подходящий вариант.

Рассмотрите похожие актуальные предложения в Грозном:

4 дня 🚗 На машине Авторский тур Анастасия Нет отзывов Впечатляющая Чечня: горы, озера, современные мечети и средневековые башни Исследовать современную архитектуру, полюбоваться горами и увидеть «Сердце Чечни» Грозный, прилет до 14:00 35 000 ₽ за человека 1 день 🚗 На машине Авторский тур Александра 3 отзыва Чечня и Дагестан: две республики за два дня Прогуляться по Грозному, исследовать аулы и проснуться с видом на горы Грозный, 10:00, заберём там, где будет удобно гост... 34 000 ₽ за человека 5 дней 🐴 Конные прогулки Авторский тур Александра Нет отзывов Шагом, рысью и галопом - верхом по Чеченской республике Исследовать древние селения в объятиях гор, покорить перевалы и переночевать в звенящей тишине Грозный, 9:00. Заберём вас из вашего отеля либо из... 35 500 ₽ за человека