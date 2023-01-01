Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Жемчужина экскурсионных туров на Кавказ! Отдых для тех, кто уже был на гостеприимной кавказской земле и мечтает увидеть загадочные места, каменные стены гор, горные сёла, сторожевые башни, бесконечно лазурные водохранилища Дагестана, заброшенные аулы и единственное в мире село ювелиров Кубачи.
Маршрут: Грозный – Российский Университет Спецназа - Кезеной-Ам - с. Ирганай - Хунзах - Матлаское плато - Чох - Гамсутль - Карадахская теснина - Гоор - Сулакский каньон - Дербент - с. Кубачи - Дербент - Махачкала.
Важно знать:
Посещая республики Северного Кавказа, не забывайте о внешнем виде. Не рекомендуется в теплый период оголение рук, короткие юбки, для мужчин шорты.
В стоимость экскурсии включено:
проживание,
завтраки и ужин во 2-й день,
экскурсионное и транспортное обслуживание.
Туристы оплачивают самостоятельно:
входные билеты,
катание на катере,
обеды и ужины.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер аэропорт – отель – аэропорт.
Транспортное обслуживание по программе.
Проживание в гостиницах.
Питание – завтраки + обеды на экскурсиях.
Экскурсионное обслуживание по программе.
Входные билеты в музеи.
Катание на катере
Что не входит
Ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Международный аэропорт Грозный имени А. Кадырова
Завершение: Россия, Республика Дагестан, Дербент, улица 8 Магал
Когда и сколько длится?
Когда: четверг 13.00
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Точное время встречи представителя туркомпании с туристами будет указано в программе с таймингом. Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.
Тур заканчивается в 14:00. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого факта.
Туристская компания «Ладья» оставляет за собой право менять последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными. Также возможна замена заявленных по программе гостиниц на равноценные.
Наш регион многоконфессиональный. На небольшой территории проживают люди разных вероисповеданий, со своей уникальной историей, своими традициями и порядками. Будьте толерантны в отношении обычаев кавказских народов. Посещая республики Северного Кавказа, не забывайте о внешнем виде. Не рекомендуется в теплый период оголение рук, короткие юбки, для мужчин шорты
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Грозного
Групповые
На автобусе
Горы
Природа и пейзажи
Гастрономические
Водные развлечения
Многодневные туры
В Дагестан
Храм Архангела Михаила
Популярные места
Религиозные
Башни
Грозный-Сити
Мечеть «Сердце Чечни»
Мечеть «Гордость мусульман»
У нас ещё много экскурсий в Грозном. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам