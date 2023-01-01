В сердце гор

Жемчужина экскурсионных туров на Кавказ! Отдых

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Жемчужина экскурсионных туров на Кавказ! Отдых для тех, кто уже был на гостеприимной кавказской земле и мечтает увидеть загадочные места, каменные стены гор, горные сёла, сторожевые башни, бесконечно лазурные водохранилища Дагестана, заброшенные аулы и единственное в мире село ювелиров Кубачи.
В сердце гор
В сердце гор
В сердце гор
В сердце гор
В сердце гор
В сердце гор
В сердце гор

Что вас ожидает 🤩

  • Грозный-Сити
  • Российский Университет Спецназа
  • Мечеть Сердце Чечни
  • Храм Архангела Михаила
  • Современные кварталы Грозного
  • Озеро Кезеной-Ам
  • Этнографический комплекс в поселение Хой
  • Мечеть Гордость мусульман в Шали
  • Хунзах
  • Плато Матлас
  • Каменная Чаша
  • Заброшенный горный аул Гамсутль
  • Аул Чох
  • Карадахская теснина
  • Старый Гоор
  • Чиркейское водохранилище
  • Сулакский каньон
  • Село Кубачи
  • Комбинат ювелирный изделий
  • Дербент
  • Крепость Нарын-кала
  • Салтинский водопад
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Жемчужина экскурсионных туров на Кавказ! Отдых для тех, кто уже был на гостеприимной кавказской земле и мечтает увидеть загадочные места, каменные стены гор, горные сёла, сторожевые башни, бесконечно лазурные водохранилища Дагестана, заброшенные аулы и единственное в мире село ювелиров Кубачи.
Маршрут: Грозный – Российский Университет Спецназа - Кезеной-Ам - с. Ирганай - Хунзах - Матлаское плато - Чох - Гамсутль - Карадахская теснина - Гоор - Сулакский каньон - Дербент - с. Кубачи - Дербент - Махачкала.

Важно знать:

Посещая республики Северного Кавказа, не забывайте о внешнем виде. Не рекомендуется в теплый период оголение рук, короткие юбки, для мужчин шорты.

В стоимость экскурсии включено:

  • проживание,
  • завтраки и ужин во 2-й день,
  • экскурсионное и транспортное обслуживание.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • входные билеты,
  • катание на катере,
  • обеды и ужины.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер аэропорт – отель – аэропорт.
  • Транспортное обслуживание по программе.
  • Проживание в гостиницах.
  • Питание – завтраки + обеды на экскурсиях.
  • Экскурсионное обслуживание по программе.
  • Входные билеты в музеи.
  • Катание на катере
Что не входит
  • Ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Международный аэропорт Грозный имени А. Кадырова
Завершение: Россия, Республика Дагестан, Дербент, улица 8 Магал
Когда и сколько длится?
Когда: четверг 13.00
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Точное время встречи представителя туркомпании с туристами будет указано в программе с таймингом. Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.
  • Тур заканчивается в 14:00. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого факта.
  • Туристская компания «Ладья» оставляет за собой право менять последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными. Также возможна замена заявленных по программе гостиниц на равноценные.
  • Наш регион многоконфессиональный. На небольшой территории проживают люди разных вероисповеданий, со своей уникальной историей, своими традициями и порядками. Будьте толерантны в отношении обычаев кавказских народов. Посещая республики Северного Кавказа, не забывайте о внешнем виде. Не рекомендуется в теплый период оголение рук, короткие юбки, для мужчин шорты

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