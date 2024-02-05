2 день

Экскурсия на высокогорное озеро Кезеной-Ам, г. Аргун и Шали

Завтрак в отеле.

Встреча с местным гидом.

Путешествие с экскурсией к высокогорному озером Кезеной-Ам.

Озеро Кезеной-Ам по размерам и глубине можно поставить в один ряд с оз. Рица в Абхазии или Голубым озером в Кабардино-Балкарии.

Остановка в с. Ведено, где увидите стены крепости, возраст которой — более 200 лет.

Обед в кафе в пути — самостоятельно.

Подъем на транспорте (около 24 км.) к перевалу Харами (2400 м. над уровнем моря.

После остановки на перевале, где от увиденных красот закружится голова, начнется спуск к озеру (около 11 км) на транспорте.

Далее, ваш путь пройдёт через аул Харачой — село, известное своим месторасположением и историей.

Далее, вас посетите руины древнего селения «Хой».

Посещение шестиэтажной боевую башни, петроглифов, надгробных камней, арочных строений, которые встречаются только в здешних местах общества Чеберлой.

Заезд в город Шали, где осенью 2019 года открыли новую мечеть «Гордость мусульман».

Мечеть занимает площадь более пяти гектаров в центре города, рядом с высотным комплексом «Шали-сити».

Посещение г. Аргуна и мечети им. Аймани Кадыровой — первой мечети на территории России, построенной в стиле хай-тек.

Возвращение в Грозный.

Свободное время в городе.