Вы посетите визитную карточку региона — мечеть «Сердце Чечни», а также мечети «Гордость мусульман» и «Сердце Матери»; последняя поразит вас своей высотой и современностью архитектурных решений.
Вас ждёт и близкое знакомство с природой Чечни: вы совершите путешествие к озеру Казеной-Ам, полюбуетесь видами Аргунского ущелья и услышите невероятную песнь каскада Нихалойских водопадов.
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Программа тура по дням
Прибытие. Обзорная экскурсия по г. Грозному
Встреча в аэропорту столицы Чеченской республики — города Грозного или ж/д вокзал.
Рекомендуем время прибытия до 14:00.
Групповой трансфер в отели.
Размещение в отелях возможно только после экскурсионной программы.
Обед с национальными блюдами чеченской кухни.
Во время пешеходной экскурсии вы посетите:
- Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова, посвященный Победе в Великой Отечественной войне, а также первому Президенту Чеченской Республики Ахмату Кадырову;
- сквер Журналистов;
- площадь Дружбы народов; проспект Путина;
- бульвар М. Эсамбаева, где познакомитесь с историей и архитектурой барского дома — наследием столицы Чечни, уникальное сооружение — мечеть «Сердце Чечни»: наружные и внутренние стены отделаны редчайшим мрамором — травертином, а интерьер обильно декорирован белым мрамором, который добывают на острове Мармара Адасы в Мраморном море.
- вы также увидите казачью церковь Архангела Михаила (1868 год).
- посещение высотного комплекса «Грозный-Сити»: панорамная площадка позволяет полюбоваться городскими окрестностями с высоты в 33 этажа (в часы работы);
Трансфер в гостиницу.
Ужин — самостоятельно.
Экскурсия на высокогорное озеро Кезеной-Ам, г. Аргун и Шали
Завтрак в отеле.
Встреча с местным гидом.
Путешествие с экскурсией к высокогорному озером Кезеной-Ам.
Озеро Кезеной-Ам по размерам и глубине можно поставить в один ряд с оз. Рица в Абхазии или Голубым озером в Кабардино-Балкарии.
Остановка в с. Ведено, где увидите стены крепости, возраст которой — более 200 лет.
Обед в кафе в пути — самостоятельно.
Подъем на транспорте (около 24 км.) к перевалу Харами (2400 м. над уровнем моря.
После остановки на перевале, где от увиденных красот закружится голова, начнется спуск к озеру (около 11 км) на транспорте.
Далее, ваш путь пройдёт через аул Харачой — село, известное своим месторасположением и историей.
Далее, вас посетите руины древнего селения «Хой».
Посещение шестиэтажной боевую башни, петроглифов, надгробных камней, арочных строений, которые встречаются только в здешних местах общества Чеберлой.
Заезд в город Шали, где осенью 2019 года открыли новую мечеть «Гордость мусульман».
Мечеть занимает площадь более пяти гектаров в центре города, рядом с высотным комплексом «Шали-сити».
Посещение г. Аргуна и мечети им. Аймани Кадыровой — первой мечети на территории России, построенной в стиле хай-тек.
Возвращение в Грозный.
Свободное время в городе.
Аргунское ущелье
Завтрак в отеле.
Ваш путь пройдёт через Аргунское ущелье.
Проезжая по узкой извилистой дороге, вы насладитесь красотой первозданной природы.
Посещение краеведческого музея имени Хусейна Исаева на территории замкового комплекса Пхакоч.
В самом узком месте Аргунского ущелья вы увидите Ушкалойские башни, расположенные на берегу реки и встроенные в выемку скалы.
Посещение Нихалойских водопадов — каскада из нескольких водопадов.
Самый маленький из них имеет высоту 2 метра, самый высокий — 32 метра.
17:00 Ориентировочное время возвращения в Грозный.
Обед в Грозном.
Свободное время в городе, ужин самостоятельно.
При наличии рейсов в 3-й день тура после 20:00 возможно сокращение программы до 3 дней/2 ночей с пересчетом стоимости тура.
Окончание программы. Отъезд
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров до 12:00.
Самостоятельный трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Размещение
Гарантированные номера
|место в двухместном номере
|Одноместный номер
|Дополнительное место для взрослого или ребенка
|Дополнительная ночь в отеле, цена за двухместный номер
Отель Городок 3*
Номер стандарт
|32500
|38000
|нет
4500
стандарт
Отель Беркат 3*
стандарт
|33500
|41000
|нет
|5000
Отель Городок 3*
Номер комфорт
|34000
|39000
|нет
4800
комфорт
Отель Городок 3*
Номер студио
|35000
|43000
|30000
5500
студио
Отель Эдельвейс 4*
Номер стандарт
Бассейн в отеле
|35500
|42000
|30000
|6200
Варианты проживания
Гостиница «Беркат»
Гостиница «Беркат» расположена рядом с одной из главных спортивных арен города «Колизеем», и станет самым удобным местом для расположения участников многочисленных спортивных и культурных мероприятий, который здесь часто проводятся.
Сегодня гостям могут предложить 74 номера, в том числе и люкс класса.
Отель «Городок»
Отель «Городок» с сауной расположен в Грозном. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. При отеле работает ресторан и бесплатная частная парковка.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном. В некоторых номерах есть гостиная зона. Из нескольких номеров открывается вид на сад или город. В числе удобств номеров собственная ванная комната, тапочки, бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.
Стойка регистрации работает круглосуточно.
Edelweiss Grozny Hotel 4
Edelweiss Grozny – это современный 4* отель в центре г. Грозного.
Удобное расположение, развитая инфраструктура и идеальные условия для размещения спортсменов, туристов и гостей города Грозного.
Наш отель предлагает 47 комфортабельных номеров различных категорий, выполненных в современном дизайне.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер «аэропорт Грозный - отель»
- Размещение в выбранном отеле (3 ночи) с завтраком
- Завтрак в отеле "Городок" - выбор по меню горячего блюда, в отеле "Эдельвейс", "Беркат" - шведский стол
- Услуги местного гида
- Входные билеты на смотровую площадку, Мемориальный комплекс, Нихайлойские водопады, древнее селение Хой
- Питание: завтрак в отеле и обеды на маршруте по программе тура
- Посещение бассейна в часы работы для гостей отеля «Эдельвейс»
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Грозного и обратно
- Индивидуальные трансферы
- Трансфер в аэропорт в день отъезда
- Питание, не указанное в программе тура или указанное, как самостоятельное
- Сувениры
- Доплата за одноместное размещение
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Советы для женщин: не приветствуются мини-юбки, облегающие джинсы, просвечивающиеся вещи, большие декольте, короткие майки, обнажающие живот. Возьмите с собой платок на голову, так как в некоторые заведения вас могут не пустить без платка. Длина юбок ниже колена, а еще лучше по щиколотку. Если вы все же решили надеть брюки, наденьте сверху тунику или длинную рубашку чуть ниже колена.
Для мужчин тоже есть правила: не надевайте шорты. Лучше всего, если вы будите носить обычные брюки или джинсы длиной до щиколотки. Не рекомендуется также носить майки без рукавов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что попробовать из еды в Чечне?
Обязательно попробуйте Чеченские национальные блюда. Нохчийн чорп (чеченская шурпа), сискал (лепешки из кукурузной муки), Жжижиг-галнаш (Галушки с мясом), ахаргалнаш (галушки из кукурузной муки), хингалш, чепалгш, т1о-берам (творог со сметаной), хьонк (черемшу).
Рекомендуемые рестораны, кафе Грозного:
- Grill House Грозный- пр. Эсамбаева 9
- Жижиг & Galnash – пр. Путина 5
- Прайм тайм - ул. Лорсанова 25А
- Patio Pizza – ул. Полярников 49 – есть и национальная кухня, очень вкусно и недалеко от отеля Городок.
- Ресторан отеля Городок – ул. Назарбаева 122
- Ресторан “Купол” - единственный в своем роде ресторан в форме стеклянного купола на всем Северном Кавказе, находящийся на высоте 32 этажа. Уютная планировка, стильный интерьер с элементами этнического орнамента и национальными башнями, приятная музыка помогут Вам на время забыть обо всех проблемах и насладиться изысками интернациональной кухни.
Правила посещения Мечети
Перед входом в мечеть необходимо снять обувь, её можно положить в пакет и взять с собой или оставить на специально предусмотренных для этого полках. Для посещения мечети следует соответственным образом одеться. Мусульманам запрещено посещать мечеть в легкой одежде — рубашках с короткими рукавами или шортах. Женщина, проявляющая уважение к мусульманским обычаям, перед посещением мечети облачится в длинное одеяние, скрывающее руки и ноги, а на голову наденет платок. Одежда мусульманок всегда скромна — прозрачные, обтягивающие или слишком короткие одежды совершенно неуместны, так же, как и макияж и парфюмерия. Некоторые мечети имеют два входа — один для мужчин, другой для женщин. Нет ничего удивительного в том, что в мечети мужчины и женщины молятся раздельно. В зависимости от внутреннего архитектурного устройства мечети, женщинам предоставляется для совершения молитвы балкон или же определенное место в глубине мечети, отделенное от остального пространства ширмой. Мусульмане, совершающие омовение пять раз в день, весьма чувствительны к разным посторонним запахам!
Правила поведения в мечети
От верующего всегда ожидается спокойное и уважительное поведение. Проявлением дурного воспитания считаются громкий разговор и все то, что может нарушить покой верующих, специально собравшихся на молитву. Соблюдение этих простых правил поможет избежать неприятностей.
Помощь
Если вам нужна помощь, то попросите об этом любого прохожего. Вам постараются максимально помочь.
Не принято спрашивать о местонахождении туалета у представителей противоположного пола.
Курение и спиртное в Чечне
Девушки в Чечне не курят. Если вы неспособны сдержать свои вредные привычки, сделайте это в таком месте, где Вас никто не увидит.
Мужчинам курить можно. Но при появлении людей старшего возраста лучше тактично спрятать сигарету за спиной.
По спиртным напиткам также существуют ограничения.
Приветствия в Чечне
Здороваться с чеченскими девушками за руку не принято. Ограничивайтесь словесным приветствием.
Сотовая связь и интернет в Чечне
МТС, Мегафон, Билайн, Вайнах Телеком.