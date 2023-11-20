Исследовать современную архитектуру, полюбоваться горами и увидеть «Сердце Чечни»
Будем исследовать современную архитектуру Грозного, подниматься на башни в чеченских горных селах, любоваться видами озера Кезеной-Ам и удивляться масштабами и продвинутостью мечетей.
А еще вас ждут вкуснейшие традиционные блюда вайнахской кухни и множество историй о культуре и обычаях чеченского народа.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|35 000 ₽
Описание
Организационные детали
В туре можно участвовать вместе с детьми от 5 лет.
Проживание. Гостиницы 4 звезды, двухместное размещение, удобства в номере.
Питание. В стоимость включен завтрак в формате «шведский стол». На обеды и ужины будем заезжать в кафе по пути, обязательно попробуем местные блюда и насладимся вайнахской кухней.
Программа тура по дням
Экскурсия по Грозному
Сердце Чечни. Встречаемся в аэропорту Грозного и едем вместе в отель. Там заселимся, разместимся и отправимся на обзорную экскурсию по городу. Гид проведет вас по самым интересным местам, расскажет удивительные факты о жителях, их традициях и культуре. Вы увидите современную архитектуру, полюбуетесь видами главной мечети «Сердце Чечни» и поднимитесь на смотровую площадку. Отсюда виден весь город — идеальное место, чтобы разглядеть все улочки и скверы.
Идем в музей. Потом зайдем в мемориальный комплекс славы им. А. А. Кадырова — один из самых больших музейных комплексов в Чечне, насчитывающий более тысячи экспонатов. Вокруг комплекса есть огромный ухоженный парк Аллея Славы, обязательно там прогуляемся. Вы узнаете, как создавался музей и парк, и что еще планируют построить в городе в ближайшее время.
Национальные блюда. Еще пройдем по «Грозненскому Арбату» — самой большой пешеходной улице Чечни, заглянем в сквер журналистов, а потом окажемся у храма Михаила Архангела. Затем у нас будет обед в одном из национальных ресторанов — попробуем местные блюда и насладимся вайнахской кухней.
Эксклюзив на стадионе. После этого отправимся на центральный городской стадион, где базируется футбольный клуб «Ахмат». Специально для вас проведут эксклюзивную экскурсию по спортивным объектам и покажут «закулисье» стадиона.
Лестница в небеса. Завершим день на популярной смотровой площадке «Лестница в небеса». Неслучайно это место получило именно такое название: когда окажетесь там, поймете почему. Вы увидите город с другого ракурса и сможете сделать красивые кадры на фоне вечернего Грозного. А потом пойдем на ужин и попробуем самый вкусный в республике шашлык.
Горная Чечня: древние башни, склепы и села
Аргунское ущелье. Позавтракаем в гостинице и поедем в горную часть республики. Наша первая остановка — это Аргунское ущелье — живописное место, связывающее Европу с Закавказьем. Отвесные скалы, бездонные пропасти, манящие вершины и невероятно яркие краски — природная палитра не тускнеет здесь с начала весны до конца осени.
Жизнь в горных чеченских селах. Заглянем в горные чеченские селения: вы увидите, как живут реальные люди, и сможете с ними пообщаться. Это совсем другая жизнь, совершенно не похожая на нашу! Еще доберемся до древних петроглифов, а потом поднимемся на боевую башню, с которой открывается шикарный вид на горы и села.
Древние башни и склепы. Еще у нас будут остановки возле средневекового замка, водопадов и знаменитых Ушкалойских башен, которые считаются символами Чечни. Доберемся до некрополя Цой-Педе и максимально приблизимся к границе с Грузией. Вы увидите древние склепы, хранящие в себе много загадок и тайн, и услышите мистические и пробирающие до мурашек истории. Будем делать остановки везде, где нравится, — вы точно увезете с собой огромное количество фотографий и сможете рассказать о путешествии друзьям во всех красках.
Вечером поужинаем в ресторане, расположенном на 32-м этаже: отсюда открывается невероятный панорамный вид, от которого захватывает дух!
Озеро Кезеной-Ам
Чеченская Швейцария. После завтрака в гостинице выезжаем к озеру Кезеной-Ам, которое называют Чеченской Швейцарией. Дорога будет проходить по живописным серпантинам — обязательно остановимся в красивых местах, чтобы сфотографироваться и сохранить на память эти шикарные виды.
Катамараны, лошади и зиплайн. На обед зайдем в музей-ресторан на берегу озера, где готовят традиционные блюда вайнахской кухни. Потом будет свободное время: можно покататься на зиплайне, арендовать лодку или катамаран или устроить конную прогулку. Нагулявшись возле озера, поедем дальше и остановимся на смотровой площадке с видом на Чеберлоевское ущелье. Здесь есть качели прямо над обрывом, на которых можно сделать отличные кадры.
Мечеть в стиле хай-тек. Затем доберемся до города Аргун и посмотрим на необычную мечеть «Сердце матери», выполненную в современном стиле хай-тек. Такой мечети нет больше нигде — ощущение, будто попадаешь в город будущего! Затем нас ждет самая крупная мечеть в Европе «Гордость мусульман», расположенная в городе Шали. Обязательно зайдем внутрь и почувствуем этот масштаб и размах.
Реконструкция чеченского села. Еще одна остановка — этнографический музей Шира-Юрт. Это реконструкция села, точно отражающая быт чеченцев, проживавших на равнинных и горных территориях. Отсюда открывается прекрасная панорама на окрестности, а с боевой башни, на которую мы с вами поднимемся, вид будет еще более впечатляющий.
Родник и музей автомобилей. В завершение программы заедем на родник «Девичья коса» и насладимся свежей чистой водой. Обязательно берите с собой бутылочки, чтобы набрать целебную воду с собой. А еще посмотрим музей советских автомобилей под открытым небом. На ночь остановимся в отеле на берегу озера, поужинаем и отдохнем.
Фантастические ландшафты селения Беной
Наслаждение природой. Завтракаем, собираем вещи и выезжаем в Беной — одно из самых живописных мест в Чеченской республике. Это территория фантастических ландшафтов и сказочного букового леса. Вы посетите природный комплекс Ахки-Тай, насладитесь видом священной реки Ясси и шумом водопадов.
Средневековое село. Пообедаем в кафе с отличным видом, а потом заглянем в этнодеревню, где воссоздали атмосферу средневекового чеченского села. В завершение программы остановимся на смотровой площадке с огромными качелями на обрыве: можно покататься и сделать отличные кадры.
Дорога домой. Вечером вернемся в Грозный, выбирайте билеты на рейсы после 18 часов. Если будет желание, можно организовать еще один дополнительный день экстрим-отдыха (за дополнительную плату).
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки (шведский стол)
- Экскурсии с посещением всех музеев на маршруте
- Трансфер по всему маршруту
- Услуги гида
- Если вас 2 человека и больше, можно организовать индивидуальный тур в любые даты
Что не входит в цену
- Дорога из вашего города до Грозного и обратно
- Обеды и ужины - 400-500 рублей на человека
- Дополнительные активности: зиплайн, конные прогулки, аренда лодок или катамаранов