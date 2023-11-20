Впечатляющая Чечня: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни
Авторский тур в Грозном

Исследовать современную архитектуру, полюбоваться горами и увидеть «Сердце Чечни»

5
3 отзыва
Если вы до сих пор боитесь ехать в Чечню, то скорее отбросьте все сомнения — здесь фантастическая природа, голубые горные озера, огромные современные мечети и очень гостеприимные жители! Я проведу вас по самым впечатляющим местам республики и организую одно из самых ярких путешествий, которое погрузит в совершенно другой мир и переключит от текущих забот.

Будем исследовать современную архитектуру Грозного, подниматься на башни в чеченских горных селах, любоваться видами озера Кезеной-Ам и удивляться масштабами и продвинутостью мечетей.

А еще вас ждут вкуснейшие традиционные блюда вайнахской кухни и множество историй о культуре и обычаях чеченского народа.
Впечатляющая Чечня: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни
Впечатляющая Чечня: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни
Впечатляющая Чечня: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет35 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

В туре можно участвовать вместе с детьми от 5 лет.

Проживание. Гостиницы 4 звезды, двухместное размещение, удобства в номере.

Питание. В стоимость включен завтрак в формате «шведский стол». На обеды и ужины будем заезжать в кафе по пути, обязательно попробуем местные блюда и насладимся вайнахской кухней.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Грозному

Сердце Чечни. Встречаемся в аэропорту Грозного и едем вместе в отель. Там заселимся, разместимся и отправимся на обзорную экскурсию по городу. Гид проведет вас по самым интересным местам, расскажет удивительные факты о жителях, их традициях и культуре. Вы увидите современную архитектуру, полюбуетесь видами главной мечети «Сердце Чечни» и поднимитесь на смотровую площадку. Отсюда виден весь город — идеальное место, чтобы разглядеть все улочки и скверы.

Идем в музей. Потом зайдем в мемориальный комплекс славы им. А. А. Кадырова — один из самых больших музейных комплексов в Чечне, насчитывающий более тысячи экспонатов. Вокруг комплекса есть огромный ухоженный парк Аллея Славы, обязательно там прогуляемся. Вы узнаете, как создавался музей и парк, и что еще планируют построить в городе в ближайшее время.

Национальные блюда. Еще пройдем по «Грозненскому Арбату» — самой большой пешеходной улице Чечни, заглянем в сквер журналистов, а потом окажемся у храма Михаила Архангела. Затем у нас будет обед в одном из национальных ресторанов — попробуем местные блюда и насладимся вайнахской кухней.

Эксклюзив на стадионе. После этого отправимся на центральный городской стадион, где базируется футбольный клуб «Ахмат». Специально для вас проведут эксклюзивную экскурсию по спортивным объектам и покажут «закулисье» стадиона.

Лестница в небеса. Завершим день на популярной смотровой площадке «Лестница в небеса». Неслучайно это место получило именно такое название: когда окажетесь там, поймете почему. Вы увидите город с другого ракурса и сможете сделать красивые кадры на фоне вечернего Грозного. А потом пойдем на ужин и попробуем самый вкусный в республике шашлык.

Экскурсия по ГрозномуЭкскурсия по ГрозномуЭкскурсия по ГрозномуЭкскурсия по Грозному
2 день

Горная Чечня: древние башни, склепы и села

Аргунское ущелье. Позавтракаем в гостинице и поедем в горную часть республики. Наша первая остановка — это Аргунское ущелье — живописное место, связывающее Европу с Закавказьем. Отвесные скалы, бездонные пропасти, манящие вершины и невероятно яркие краски — природная палитра не тускнеет здесь с начала весны до конца осени.

Жизнь в горных чеченских селах. Заглянем в горные чеченские селения: вы увидите, как живут реальные люди, и сможете с ними пообщаться. Это совсем другая жизнь, совершенно не похожая на нашу! Еще доберемся до древних петроглифов, а потом поднимемся на боевую башню, с которой открывается шикарный вид на горы и села.

Древние башни и склепы. Еще у нас будут остановки возле средневекового замка, водопадов и знаменитых Ушкалойских башен, которые считаются символами Чечни. Доберемся до некрополя Цой-Педе и максимально приблизимся к границе с Грузией. Вы увидите древние склепы, хранящие в себе много загадок и тайн, и услышите мистические и пробирающие до мурашек истории. Будем делать остановки везде, где нравится, — вы точно увезете с собой огромное количество фотографий и сможете рассказать о путешествии друзьям во всех красках.

Вечером поужинаем в ресторане, расположенном на 32-м этаже: отсюда открывается невероятный панорамный вид, от которого захватывает дух!

Горная Чечня: древние башни, склепы и селаГорная Чечня: древние башни, склепы и селаГорная Чечня: древние башни, склепы и селаГорная Чечня: древние башни, склепы и села
3 день

Озеро Кезеной-Ам

Чеченская Швейцария. После завтрака в гостинице выезжаем к озеру Кезеной-Ам, которое называют Чеченской Швейцарией. Дорога будет проходить по живописным серпантинам — обязательно остановимся в красивых местах, чтобы сфотографироваться и сохранить на память эти шикарные виды.

Катамараны, лошади и зиплайн. На обед зайдем в музей-ресторан на берегу озера, где готовят традиционные блюда вайнахской кухни. Потом будет свободное время: можно покататься на зиплайне, арендовать лодку или катамаран или устроить конную прогулку. Нагулявшись возле озера, поедем дальше и остановимся на смотровой площадке с видом на Чеберлоевское ущелье. Здесь есть качели прямо над обрывом, на которых можно сделать отличные кадры.

Мечеть в стиле хай-тек. Затем доберемся до города Аргун и посмотрим на необычную мечеть «Сердце матери», выполненную в современном стиле хай-тек. Такой мечети нет больше нигде — ощущение, будто попадаешь в город будущего! Затем нас ждет самая крупная мечеть в Европе «Гордость мусульман», расположенная в городе Шали. Обязательно зайдем внутрь и почувствуем этот масштаб и размах.

Реконструкция чеченского села. Еще одна остановка — этнографический музей Шира-Юрт. Это реконструкция села, точно отражающая быт чеченцев, проживавших на равнинных и горных территориях. Отсюда открывается прекрасная панорама на окрестности, а с боевой башни, на которую мы с вами поднимемся, вид будет еще более впечатляющий.

Родник и музей автомобилей. В завершение программы заедем на родник «Девичья коса» и насладимся свежей чистой водой. Обязательно берите с собой бутылочки, чтобы набрать целебную воду с собой. А еще посмотрим музей советских автомобилей под открытым небом. На ночь остановимся в отеле на берегу озера, поужинаем и отдохнем.

Озеро Кезеной-АмОзеро Кезеной-АмОзеро Кезеной-АмОзеро Кезеной-Ам
4 день

Фантастические ландшафты селения Беной

Наслаждение природой. Завтракаем, собираем вещи и выезжаем в Беной — одно из самых живописных мест в Чеченской республике. Это территория фантастических ландшафтов и сказочного букового леса. Вы посетите природный комплекс Ахки-Тай, насладитесь видом священной реки Ясси и шумом водопадов.

Средневековое село. Пообедаем в кафе с отличным видом, а потом заглянем в этнодеревню, где воссоздали атмосферу средневекового чеченского села. В завершение программы остановимся на смотровой площадке с огромными качелями на обрыве: можно покататься и сделать отличные кадры.

Дорога домой. Вечером вернемся в Грозный, выбирайте билеты на рейсы после 18 часов. Если будет желание, можно организовать еще один дополнительный день экстрим-отдыха (за дополнительную плату).

Фантастические ландшафты селения БенойФантастические ландшафты селения БенойФантастические ландшафты селения БенойФантастические ландшафты селения Беной

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки (шведский стол)
  • Экскурсии с посещением всех музеев на маршруте
  • Трансфер по всему маршруту
  • Услуги гида
  • Если вас 2 человека и больше, можно организовать индивидуальный тур в любые даты
Что не входит в цену
  • Дорога из вашего города до Грозного и обратно
  • Обеды и ужины - 400-500 рублей на человека
  • Дополнительные активности: зиплайн, конные прогулки, аренда лодок или катамаранов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Грозный, прилет до 14:00
Завершение: Грозный, вылет после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
20 ноя 2023
Наше путешествие было впечатляющим! Природа в Чечне необыкновенная. Были с ребенком 12 лет, было очень интересно и комфортно) С погодой нам повезло, было тепло и солнечно, только в один из дней путешествия в горах выпал снег) Анастасия очень отзывчивый и доброжелательный человек, помогла нам реализовать все наши пожелания по путешествию.
Наше путешествие было впечатляющим! Природа в Чечне необыкновенная. Были с ребенком 12 лет, было очень интересноНаше путешествие было впечатляющим! Природа в Чечне необыкновенная. Были с ребенком 12 лет, было очень интересноНаше путешествие было впечатляющим! Природа в Чечне необыкновенная. Были с ребенком 12 лет, было очень интересноНаше путешествие было впечатляющим! Природа в Чечне необыкновенная. Были с ребенком 12 лет, было очень интересноНаше путешествие было впечатляющим! Природа в Чечне необыкновенная. Были с ребенком 12 лет, было очень интересноНаше путешествие было впечатляющим! Природа в Чечне необыкновенная. Были с ребенком 12 лет, было очень интересноНаше путешествие было впечатляющим! Природа в Чечне необыкновенная. Были с ребенком 12 лет, было очень интересноНаше путешествие было впечатляющим! Природа в Чечне необыкновенная. Были с ребенком 12 лет, было очень интересно
К
7 ноя 2023
Чечня неожиданно очаровала и влюбила в себя. Огромная благодарность за это Анастасии и нашему гиду Асламбеку! Насыщенная и хорошо организованная программа. Встретили нас как лучших друзей: чеченцы - открытые и очень доброжелательные (по крайней мере мы видели только таких). Все наши пожелания мгновенно исполнялись, свозили нас даже в Российкий университет спецназа. В целом Чечня поразила красотой, богаством и чистотой: заново отстроенный современный Грозный с широкими проспектами и небоскребами подобно дубайским, огромные роскошные мечети, в том числе в стиле хайтек (Сердце Матери), бесподобная природа (бесчисленные горы, каньоны, скалы, ущелья, горные реки и озера) напомнили горную Швейцарию (эти места здесь так и называют - чеченская Швейцария). Очень рекомендую эту поездку и обязательно у Анастасии, которая 2 года назад приехала сюда из Санкт-Петербурга, чтобы влюбиться в это место и отстаться. Мы обязательно вернемся!
С
11 мая 2023
Очень интересный тур, прекрасные места. Очень понравились места проживания, удобные номера. Получили много информации за малый промежуток времени. Данный тур подойдёт людям от 20 до 60 лет, так как есть места где придется довольно долго подниматься в горы.

Тур входит в следующие категории Грозного

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры3-дневные туры4-дневные турыПрирода и пейзажиГорыСвятые местаМусульманскиеМечети и Соборы

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