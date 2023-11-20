Сердце Чечни. Встречаемся в аэропорту Грозного и едем вместе в отель. Там заселимся, разместимся и отправимся на обзорную экскурсию по городу. Гид проведет вас по самым интересным местам, расскажет удивительные факты о жителях, их традициях и культуре. Вы увидите современную архитектуру, полюбуетесь видами главной мечети «Сердце Чечни» и поднимитесь на смотровую площадку. Отсюда виден весь город — идеальное место, чтобы разглядеть все улочки и скверы.

Идем в музей. Потом зайдем в мемориальный комплекс славы им. А. А. Кадырова — один из самых больших музейных комплексов в Чечне, насчитывающий более тысячи экспонатов. Вокруг комплекса есть огромный ухоженный парк Аллея Славы, обязательно там прогуляемся. Вы узнаете, как создавался музей и парк, и что еще планируют построить в городе в ближайшее время.

Национальные блюда. Еще пройдем по «Грозненскому Арбату» — самой большой пешеходной улице Чечни, заглянем в сквер журналистов, а потом окажемся у храма Михаила Архангела. Затем у нас будет обед в одном из национальных ресторанов — попробуем местные блюда и насладимся вайнахской кухней.

Эксклюзив на стадионе. После этого отправимся на центральный городской стадион, где базируется футбольный клуб «Ахмат». Специально для вас проведут эксклюзивную экскурсию по спортивным объектам и покажут «закулисье» стадиона.

Лестница в небеса. Завершим день на популярной смотровой площадке «Лестница в небеса». Неслучайно это место получило именно такое название: когда окажетесь там, поймете почему. Вы увидите город с другого ракурса и сможете сделать красивые кадры на фоне вечернего Грозного. А потом пойдем на ужин и попробуем самый вкусный в республике шашлык.