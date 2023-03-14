10:55-13:15 Встреча группы в аэропорту г. Грозный с табличкой.
Отъезд на экскурсию по г. Грозный.
Этот будет насыщенный день, а впечатления и воспоминания у вас останутся на всю жизнь!
Грозный сейчас часто называют русским Дубаем. И на самом деле сходство присутствует.
Сегодня Грозный – это спокойный, комфортный, современный мегаполис с небоскребами и новостройками, но при этом сохранивший свой национальный колорит.
Обед в ресторане из блюд национальной кухни.
Вы попробуете национальное чеченское блюдо Жижиг-галнаш и лепешки с творогом и тыквой.
Во время экскурсии по городу мы посетим мемориальный комплекс «Аллея Славы», пройдемся по проспектам В. В. Путина и Р. А. Кадырова, прогуляемся по бульвару имени Махмуда Эсамбаева, увидим и посетим знаменитую мечеть «Сердце Чечни».
Мечеть является самой большой в Европе, она может вместить до 10000 чел. Мечеть открыта в 2008 году и названа в честь первого чеченского президента Ахмат-Хаджи Кадырова.
Поднимемся на смотровую площадку высотного комплекса «Грозный Сити», побываем в Цветочном парке, посетим православный храм Михаила Архангела.
В завершении экскурсии по городу посетим новую современную смотровую площадку Лестница в небеса. Отсюда открывается потрясающий вид «Грозный как на ладони»: высотки «Грозный-Сити», Центральная мечеть «Сердце Чечни», ТРЦ «Гранд парк» и многое другое.
Переезд в Аргун (14 км).
Именно здесь находится одно из красивейших культовых сооружений – первая ультрасовременная мечеть в стране, выполненная в стиле хай-тек.
Мечеть названа именем матери главы республики Аймани Кадыровой и известна как мечеть «Сердце матери». Основной купол напоминает инопланетную летающую тарелку, затерявшуюся в космических просторах и случайно оказавшуюся на Земле.
Мы увидим мечеть в красивой подсветке.
Резной купол оснащен подсветкой, в темное время суток включаются 50 тысяч светодиодных ламп и 96 м мечеть в (их цвет постоянно меняется: то розовый, то зеленый, то синий).
Размещение в гостинице в г. Грозный 3 *.
Свободное время.
Завтрак в гостинице.
Отъезд на экскурсию.
Наш путь лежит к лазурному озеру Кезеной-Ам.
Самое крупное высокогорное озеро на всём Северном Кавказе (расположено на высоте 1780 метров над уровнем моря).
Вы подниметесь по горному серпантину и оцените величие ландшафтов Чечни, погуляете по берегу озера Кезеной-Ам с прозрачной бирюзовой водой. Услышите связанные с ним легенды, насладитесь его волшебным бирюзовым цветом.
По пути посетим село Харачой.
В центре села увидим памятник легендарному Чеченскому Робин Гуду – абреку Зелимхану Харачоевскому.
Рядом с памятником абреку Зелимхану находится родник – Девичья Коса, с которым связана очень красивая легенда о любви.
Прогуляемся по улочкам заброшенного древнего селения Хой, когда-то построенного прямо на краю обрыва, поднимемся на крышу боевой башни, оценим красоту Чеберлоевского каньона.
Переезд в Шали.
Обед в кафе из блюд национальной кухни.
Осмотр мечети «Гордость мусульман».
Это самая большая мечеть в Европе, вмещающая до 30 тыс. человек.
Это волшебная, сказочная по своей красоте жемчужина Кавказа. Как и положено в восточной сказке, дворец, то есть мечеть, окружает парк с фонтанами (всего 12), розарий, клумбы, удобные скамьи для отдыха, цветочные композиции.
Возвращение в Грозный.
Свободное время.
Завтрак в гостинице.
Отъезд на экскурсию.
Едем в Аргунское ущелье, которое находится в самом сердце Чечни.
По дороге к нему остановимся у Чанты-Аргунского пресного источника и услышим народную легенду о верности друга.
Побываем на Нихалойских водопадах.
Здесь природа создала красивейший каскад водопадов! Самый высокий из них 25 метров, а всего их 12 штук.
А в самом ущелье увидим древние Ушкалойские башни-близнецы, расположенные прямо под отвесным склоном.
Поздний обед в национальном кафе.
Проводы группы в аэропорт.
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Грозный.
Отель «Тийналла» расположен в городе Грозный, в 12 км от стадиона «Ахмат Арена». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка и сад. В 1,1 км находится поселок Черноречье, в 5,4 км — железнодорожная станция Алды, а в 7,5 км — микрорайон Кирова. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта, камера хранения багажа и бесплатным Wi-Fi.
По утрам в отеле сервируют континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».
В 7,7 км от гостиницы «Тийналла» находится район Новые промысла, а в 9 км — Грозный. Расстояние до аэропорта Грозный составляет 17 км.
Гостиница «Беркат» расположена в Грозном, в 5 км от стадиона «Ахмат Арена». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка и сад. В гостинице работает круглосуточная стойка регистрации и осуществляется доставка еды и напитков в номер.
Номера оснащены кондиционером, чайником, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната с биде. Также в номерах установлен рабочий стол и шкаф для одежды.
По утрам в гостинице «Беркат» сервируют завтрак «шведский стол» или халяльный завтрак.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.