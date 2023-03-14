1 день

Прибытие в Грозный. Экскурсия по городу. Аргун

10:55-13:15 Встреча группы в аэропорту г. Грозный с табличкой.

Отъезд на экскурсию по г. Грозный.

Этот будет насыщенный день, а впечатления и воспоминания у вас останутся на всю жизнь!

Грозный сейчас часто называют русским Дубаем. И на самом деле сходство присутствует.

Сегодня Грозный – это спокойный, комфортный, современный мегаполис с небоскребами и новостройками, но при этом сохранивший свой национальный колорит.

Обед в ресторане из блюд национальной кухни.

Вы попробуете национальное чеченское блюдо Жижиг-галнаш и лепешки с творогом и тыквой.

Во время экскурсии по городу мы посетим мемориальный комплекс «Аллея Славы», пройдемся по проспектам В. В. Путина и Р. А. Кадырова, прогуляемся по бульвару имени Махмуда Эсамбаева, увидим и посетим знаменитую мечеть «Сердце Чечни».

Мечеть является самой большой в Европе, она может вместить до 10000 чел. Мечеть открыта в 2008 году и названа в честь первого чеченского президента Ахмат-Хаджи Кадырова.

Поднимемся на смотровую площадку высотного комплекса «Грозный Сити», побываем в Цветочном парке, посетим православный храм Михаила Архангела.

В завершении экскурсии по городу посетим новую современную смотровую площадку Лестница в небеса. Отсюда открывается потрясающий вид «Грозный как на ладони»: высотки «Грозный-Сити», Центральная мечеть «Сердце Чечни», ТРЦ «Гранд парк» и многое другое.

Переезд в Аргун (14 км).

Именно здесь находится одно из красивейших культовых сооружений – первая ультрасовременная мечеть в стране, выполненная в стиле хай-тек.

Мечеть названа именем матери главы республики Аймани Кадыровой и известна как мечеть «Сердце матери». Основной купол напоминает инопланетную летающую тарелку, затерявшуюся в космических просторах и случайно оказавшуюся на Земле.

Мы увидим мечеть в красивой подсветке.

Резной купол оснащен подсветкой, в темное время суток включаются 50 тысяч светодиодных ламп и 96 м мечеть в (их цвет постоянно меняется: то розовый, то зеленый, то синий).

Размещение в гостинице в г. Грозный 3 *.

Свободное время.