Выходные в Чечне

В этом путешествии вас ждут три интересных дня в Чечне

5
3 отзыва
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В этом путешествии вас ждут три интересных дня в Чечне. Вы увидите главные мечети республики, лазурное озеро, заброшенное древнее селение, Аргунское ущелье. И, конечно, вы попробуете национальное чеченское блюдо жижиг-галнаш и лепешки с творогом и тыквой.
Выходные в Чечне
Выходные в Чечне
Выходные в Чечне
Выходные в Чечне
Выходные в Чечне
Выходные в Чечне
Выходные в Чечне
Выходные в Чечне
Выходные в Чечне
Выходные в Чечне
Выходные в Чечне
Выходные в Чечне
Выходные в Чечне
Выходные в Чечне
Выходные в Чечне
Выходные в Чечне
Выходные в Чечне
Выходные в Чечне
Выходные в Чечне
Выходные в Чечне
Выходные в Чечне
Выходные в Чечне
Выходные в Чечне
Выходные в Чечне
Выходные в Чечне
Выходные в Чечне
Выходные в Чечне
Выходные в Чечне
Выходные в Чечне
Выходные в Чечне
Выходные в Чечне
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Высокогорное озеро
Высокогорное озеро
Подниметесь по горному серпантину и погуляете по берегу озера Кезеной-Ам
Национальная кухня
Национальная кухня
Отведаете вкусные блюда по традиционным рецептам
С высоты птичьего полета
С высоты птичьего полета
Посмотрите на город со смотровой площадки «Грозный Сити»

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Грозный. Экскурсия по городу. Аргун

10:55-13:15 Встреча группы в аэропорту г. Грозный с табличкой.

Отъезд на экскурсию по г. Грозный.

Этот будет насыщенный день, а впечатления и воспоминания у вас останутся на всю жизнь!

Грозный сейчас часто называют русским Дубаем. И на самом деле сходство присутствует.

Сегодня Грозный – это спокойный, комфортный, современный мегаполис с небоскребами и новостройками, но при этом сохранивший свой национальный колорит.

Обед в ресторане из блюд национальной кухни.

Вы попробуете национальное чеченское блюдо Жижиг-галнаш и лепешки с творогом и тыквой.

Во время экскурсии по городу мы посетим мемориальный комплекс «Аллея Славы», пройдемся по проспектам В. В. Путина и Р. А. Кадырова, прогуляемся по бульвару имени Махмуда Эсамбаева, увидим и посетим знаменитую мечеть «Сердце Чечни».

Мечеть является самой большой в Европе, она может вместить до 10000 чел. Мечеть открыта в 2008 году и названа в честь первого чеченского президента Ахмат-Хаджи Кадырова.

Поднимемся на смотровую площадку высотного комплекса «Грозный Сити», побываем в Цветочном парке, посетим православный храм Михаила Архангела.

В завершении экскурсии по городу посетим новую современную смотровую площадку Лестница в небеса. Отсюда открывается потрясающий вид «Грозный как на ладони»: высотки «Грозный-Сити», Центральная мечеть «Сердце Чечни», ТРЦ «Гранд парк» и многое другое.

Переезд в Аргун (14 км).

Именно здесь находится одно из красивейших культовых сооружений – первая ультрасовременная мечеть в стране, выполненная в стиле хай-тек.

Мечеть названа именем матери главы республики Аймани Кадыровой и известна как мечеть «Сердце матери». Основной купол напоминает инопланетную летающую тарелку, затерявшуюся в космических просторах и случайно оказавшуюся на Земле.

Мы увидим мечеть в красивой подсветке.

Резной купол оснащен подсветкой, в темное время суток включаются 50 тысяч светодиодных ламп и 96 м мечеть в (их цвет постоянно меняется: то розовый, то зеленый, то синий).

Размещение в гостинице в г. Грозный 3 *.

Свободное время.

Прибытие в Грозный. Экскурсия по городу. АргунПрибытие в Грозный. Экскурсия по городу. АргунПрибытие в Грозный. Экскурсия по городу. АргунПрибытие в Грозный. Экскурсия по городу. АргунПрибытие в Грозный. Экскурсия по городу. АргунПрибытие в Грозный. Экскурсия по городу. АргунПрибытие в Грозный. Экскурсия по городу. АргунПрибытие в Грозный. Экскурсия по городу. АргунПрибытие в Грозный. Экскурсия по городу. АргунПрибытие в Грозный. Экскурсия по городу. АргунПрибытие в Грозный. Экскурсия по городу. АргунПрибытие в Грозный. Экскурсия по городу. АргунПрибытие в Грозный. Экскурсия по городу. АргунПрибытие в Грозный. Экскурсия по городу. АргунПрибытие в Грозный. Экскурсия по городу. АргунПрибытие в Грозный. Экскурсия по городу. Аргун
2 день

Озеро Кезеной-Ам. Заброшенное древнее селение Хой. Шали

Завтрак в гостинице.

Отъезд на экскурсию.

Наш путь лежит к лазурному озеру Кезеной-Ам.

Самое крупное высокогорное озеро на всём Северном Кавказе (расположено на высоте 1780 метров над уровнем моря).

Вы подниметесь по горному серпантину и оцените величие ландшафтов Чечни, погуляете по берегу озера Кезеной-Ам с прозрачной бирюзовой водой. Услышите связанные с ним легенды, насладитесь его волшебным бирюзовым цветом.

По пути посетим село Харачой.

В центре села увидим памятник легендарному Чеченскому Робин Гуду – абреку Зелимхану Харачоевскому.

Рядом с памятником абреку Зелимхану находится родник – Девичья Коса, с которым связана очень красивая легенда о любви.

Прогуляемся по улочкам заброшенного древнего селения Хой, когда-то построенного прямо на краю обрыва, поднимемся на крышу боевой башни, оценим красоту Чеберлоевского каньона.

Переезд в Шали.

Обед в кафе из блюд национальной кухни.

Осмотр мечети «Гордость мусульман».

Это самая большая мечеть в Европе, вмещающая до 30 тыс. человек.

Это волшебная, сказочная по своей красоте жемчужина Кавказа. Как и положено в восточной сказке, дворец, то есть мечеть, окружает парк с фонтанами (всего 12), розарий, клумбы, удобные скамьи для отдыха, цветочные композиции.

Возвращение в Грозный.

Свободное время.

Озеро Кезеной-Ам. Заброшенное древнее селение Хой. ШалиОзеро Кезеной-Ам. Заброшенное древнее селение Хой. ШалиОзеро Кезеной-Ам. Заброшенное древнее селение Хой. ШалиОзеро Кезеной-Ам. Заброшенное древнее селение Хой. ШалиОзеро Кезеной-Ам. Заброшенное древнее селение Хой. ШалиОзеро Кезеной-Ам. Заброшенное древнее селение Хой. ШалиОзеро Кезеной-Ам. Заброшенное древнее селение Хой. ШалиОзеро Кезеной-Ам. Заброшенное древнее селение Хой. ШалиОзеро Кезеной-Ам. Заброшенное древнее селение Хой. Шали
3 день

Аргунское ущелье. Нихалойские водопады. Отъезд

Завтрак в гостинице.

Отъезд на экскурсию.

Едем в Аргунское ущелье, которое находится в самом сердце Чечни.

По дороге к нему остановимся у Чанты-Аргунского пресного источника и услышим народную легенду о верности друга.

Побываем на Нихалойских водопадах.

Здесь природа создала красивейший каскад водопадов! Самый высокий из них 25 метров, а всего их 12 штук.

А в самом ущелье увидим древние Ушкалойские башни-близнецы, расположенные прямо под отвесным склоном.

Поздний обед в национальном кафе.

Проводы группы в аэропорт.

Аргунское ущелье. Нихалойские водопады. ОтъездАргунское ущелье. Нихалойские водопады. ОтъездАргунское ущелье. Нихалойские водопады. ОтъездАргунское ущелье. Нихалойские водопады. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Грозный.

Варианты проживания

Отель «Тийналла»

2 ночи

Отель «Тийналла» расположен в городе Грозный, в 12 км от стадиона «Ахмат Арена». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка и сад. В 1,1 км находится поселок Черноречье, в 5,4 км — железнодорожная станция Алды, а в 7,5 км — микрорайон Кирова. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта, камера хранения багажа и бесплатным Wi-Fi.

По утрам в отеле сервируют континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».

В 7,7 км от гостиницы «Тийналла» находится район Новые промысла, а в 9 км — Грозный. Расстояние до аэропорта Грозный составляет 17 км.

Отель «Тийналла»Отель «Тийналла»Отель «Тийналла»Отель «Тийналла»Отель «Тийналла»

Гостиница «Беркат»

2 ночи

Гостиница «Беркат» расположена в Грозном, в 5 км от стадиона «Ахмат Арена». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка и сад. В гостинице работает круглосуточная стойка регистрации и осуществляется доставка еды и напитков в номер.

Номера оснащены кондиционером, чайником, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната с биде. Также в номерах установлен рабочий стол и шкаф для одежды.

По утрам в гостинице «Беркат» сервируют завтрак «шведский стол» или халяльный завтрак.

Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер аэропорт – отель – аэропорт
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Проживание в гостинице
  • Питание по программе тура (HB)
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в музеи
  • Страховка на время тура
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Грозный и обратно
  • Доплата за одноместное размещение – 4 500 руб.
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Чеченская Республика, Грозный
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
T
14 мар 2023
Микрогруппа из 3 женщин бальзаковского возраста решила немного отдохнуть. Но замечательные гиды по Чечне (Абухасан) и Дагестану Сайпа) не дали спокойно сидеть. Этот тур был как живительная влага на сухую почву. Все было замечательно-от организации тура до микроклимата в нашей маленькой компании. Куча ярких эмоций, местного колорита и вкусной еды
T
14 мар 2023
Все хорошо. Замечаний нет.
Е
20 дек 2022
Организация тура на высоте. Спасибо! Все чётко! Будем в дальнейшем пользоваться вашими услугами!

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