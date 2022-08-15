Если вы до сих пор боитесь ехать в Чечню, то скорее отбросьте все сомнения — здесь фантастическая природа, голубые горные озера, огромные современные мечети и очень гостеприимные жители! Я проведу вас по самым впечатляющим местам республики и организую одно из самых ярких путешествий, которое погрузит в совершенно другой мир и переключит от текущих забот.



Будем исследовать современную архитектуру Грозного, подниматься на башни в чеченских горных селах, любоваться видами озера Кезеной-Ам и удивляться масштабами и продвинутостью мечетей.



А еще вас ждут вкуснейшие традиционные блюда вайнахской кухни и множество историй о культуре и обычаях чеченского народа.