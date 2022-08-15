Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
В туре можно участвовать вместе с детьми от 5 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Грозный, прилет до 14:00
Завершение: Грозный, вылет после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Грозном
Всем привет!
Меня зовут Настя и я переехала в Грозный из Санкт-Петербурга.
Все поездки провожу я сама, за рулем тоже буду я:)
Я организую однодневные экскурсии и многодневные туры по Чечне, Дагестану и Ингушетии, индивидуальные экскурсии, а также VIP экскурсии на Hummer, для любителей эксклюзивных путешествий.
Предпочитаю интересные и запоминающиеся маршруты, а также правильное сочетание исторической информации и "красивых картинок".
Для меня главное, чтобы мои туристы остались довольны))