Впечатляющая Чечня: горы, озера, современные мечети и средневековые башни

Исследовать современную архитектуру, полюбоваться горами и увидеть «Сердце Чечни»

Если вы до сих пор боитесь ехать в Чечню, то скорее отбросьте все сомнения — здесь фантастическая природа, голубые горные озера, огромные современные мечети и очень гостеприимные жители! Я проведу вас по самым впечатляющим местам республики и организую одно из самых ярких путешествий, которое погрузит в совершенно другой мир и переключит от текущих забот.

Будем исследовать современную архитектуру Грозного, подниматься на башни в чеченских горных селах, любоваться видами озера Кезеной-Ам и удивляться масштабами и продвинутостью мечетей.

А еще вас ждут вкуснейшие традиционные блюда вайнахской кухни и множество историй о культуре и обычаях чеченского народа.
Впечатляющая Чечня: горы, озера, современные мечети и средневековые башни
Впечатляющая Чечня: горы, озера, современные мечети и средневековые башни
Впечатляющая Чечня: горы, озера, современные мечети и средневековые башни
Впечатляющая Чечня: горы, озера, современные мечети и средневековые башни
Впечатляющая Чечня: горы, озера, современные мечети и средневековые башни
Впечатляющая Чечня: горы, озера, современные мечети и средневековые башни
Впечатляющая Чечня: горы, озера, современные мечети и средневековые башни
Ближайшие даты:
12
авг
22
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В туре можно участвовать вместе с детьми от 5 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Грозный, прилет до 14:00
Завершение: Грозный, вылет после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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