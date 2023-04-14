тур Выходные в Чечне
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Что вас ожидает:
- Грозный
- Аргун,Шали
- Казеной-Ам
- Аргунское ущелье
- Цой-Педе
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Приглашаю Вас в увлекательное путешествие по Чечне.
За три дня вы увидите много интересных локацией и успеете познакомиться с этим удивительным регионом.
В Чечню вам захочется возвращаться снова и снова!
ежедневно в 13:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание
- Завтраки
- Экскурсии с посещением всех музеев на маршруте
- Трансфер по всему маршруту
- Услуги гида
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: АэропортЗавершение: Грозный
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 13:00Экскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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