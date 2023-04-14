тур Выходные в Чечне (3 дня)

тур Выходные в Чечне

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Описание
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Ответы на вопросы
тур Выходные в Чечне (3 дня)
тур Выходные в Чечне (3 дня)
тур Выходные в Чечне (3 дня)
тур Выходные в Чечне (3 дня)
тур Выходные в Чечне (3 дня)
тур Выходные в Чечне (3 дня)
тур Выходные в Чечне (3 дня)
тур Выходные в Чечне (3 дня)
тур Выходные в Чечне (3 дня)
тур Выходные в Чечне (3 дня)
тур Выходные в Чечне (3 дня)
тур Выходные в Чечне (3 дня)
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

  • Грозный
  • Аргун,Шали
  • Казеной-Ам
  • Аргунское ущелье
  • Цой-Педе
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Приглашаю Вас в увлекательное путешествие по Чечне.
За три дня вы увидите много интересных локацией и успеете познакомиться с этим удивительным регионом.
В Чечню вам захочется возвращаться снова и снова!

ежедневно в 13:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Завтраки
  • Экскурсии с посещением всех музеев на маршруте
  • Трансфер по всему маршруту
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт
Завершение: Грозный
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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