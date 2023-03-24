Природная красота этих мест помогает достичь духовной гармонии, здесь организм человека восстанавливается, насыщается энергией и здоровьем.
Тур спланирован так, чтобы мы могли полноценно отдохнуть на геотермальных источниках и по желанию отправиться по самым фотопривлекательным местам.
Программа тура по дням
Прибытие в пос. Каменномостский, купание в геотермальном источнике
14:00 Трансфер из аэропорта и ж/д вокзала (перечень городов из которых организован трансфер до места вашего проживания смотрите в разделе «Важно знать»).
16:30 Заселяемся и отдыхаем.
18:00 Ужин.
19:00 Поездка на геотермальный источник.
Купаемся 2 часа в бассейнах с проточной водой из горячего источника.
Активированная кремневая вода отлично расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях (после купания кожа становится гладкой и красивой).
В вашем распоряжении будет 3 больших бассейна с температурой от +34 до +39 градусов, один детский бассейн и ещё бассейн с холодной водой.
Геотермальный источник
09:00 Завтракаем.
10:00 Едем на геотермальный источник.
Купаемся в бассейнах с геотермальной водой 2 часа.
14:00 Обедаем и отправляемся на геотермальный источник.
19:00 Ужинаем и отдыхаем.
Вы также можете добавить дополнительную экскурсию (за доп. плату):
- прогулка по горному ущелью реки «Руфабго», с его водной феерией, водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок (прогулка по пересеченной местности с камнями);
- посещение Свято-Михайловского монастыря и святого источника Пантелемона. На этой экскурсии вы также сможете посетить, находящийся недалеко от монастыря, на горе Физиабго, целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от болезней;
- прогулка по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, любуемся видами на Хаджох и бурлящую горную реку Альтернативный маршрут данной прогулки — конный маршрут (1-2 часа в седле).
Выбранные экскурсии согласовывается с вашим персональным менеджером и вносится в программу тура, вместо купаний на термальных источниках.
Геотермальный источник
09:00 Завтракаем.
10:00 Едем на геотермальный источник.
Купаемся в бассейнах с геотермальной водой 2 часа.
14:00 Обедаем и отправляемся на геотермальный источник.
19:00 Ужинаем и отдыхаем.
Вы также можете добавить дополнительную экскурсию (за доп. плату):
- прогулка по горному ущелью реки «Руфабго», с его водной феерией, водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок (прогулка по пересеченной местности с камнями);
- посещение Свято-Михайловского монастыря и святого источника Пантелемона. На этой экскурсии вы также сможете посетить, находящийся недалеко от монастыря, на горе Физиабго, целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от болезней;
- прогулка по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, любуемся видами на Хаджох и бурлящую горную реку Альтернативный маршрут данной прогулки — конный маршрут (1-2 часа в седле).
Выбранные экскурсии согласовывается с вашим персональным менеджером и вносится в программу тура, вместо купаний на термальных источниках.
Геотермальные источники
09:00 Завтракаем.
10:00 Едем на геотермальный источник.
Купаемся в бассейнах с геотермальной водой 2 часа.
14:00 Обедаем и отправляемся на геотермальный источник.
19:00 Ужинаем и отдыхаем.
Вы также можете добавить дополнительную экскурсию (за доп. плату):
- прогулка по горному ущелью реки «Руфабго», с его водной феерией, водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок (прогулка по пересеченной местности с камнями);
- посещение Свято-Михайловского монастыря и святого источника Пантелемона. На этой экскурсии вы также сможете посетить, находящийся недалеко от монастыря, на горе Физиабго, целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от болезней;
- прогулка по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, любуемся видами на Хаджох и бурлящую горную реку Альтернативный маршрут данной прогулки — конный маршрут (1-2 часа в седле).
Выбранные экскурсии согласовывается с вашим персональным менеджером и вносится в программу тура, вместо купаний на термальных источниках.
Геотермальный источник
09:00 Завтракаем.
10:00 Едем на геотермальный источник.
Купаемся в бассейнах с геотермальной водой 2 часа.
14:00 Обедаем и отправляемся на геотермальный источник.
19:00 Ужинаем и отдыхаем.
Вы также можете добавить экскурсию за доп. плату: пешеходная экскурсия в каньон «Хаджохская теснина»
Выбранные экскурсии согласовывается с вашим персональным менеджером и вносится в программу тура, вместо купаний на термальных источниках.
В четверг (с октября по май включительно): пешеходная экскурсия в каньон «Хаджохская теснина». Это грандиозное четырехсотметровое ущелье было создано горной рекой, которая прорезала в скале очень глубокий коридор.
Плато Лаго-Наки. Пещера Большая Азишская
09:00 Завтракаем.
10:00 Сегодня посетим частную палеонтологическую коллекцию «Сад камней».
На этой экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов.
После осмотра коллекции и древнего мегалита — дольмена, выезжаем к горному плато Лаго-Наки.
Высота плато достигает 2000 метров над уровнем моря.
Когда будете идти по маршруту, смотрите под ноги — запросто можно найти окаменелую ракушку — отличный сувенир на память об Адыгее!
По пути на плато сделаем несколько остановок на панорамных площадках с сувенирными лавками.
Обедаем (ланч-бокс выдается за завтраком).
На обратном пути заезжаем в оборудованную пещеру: «Большая Азишская».
Возвращаемся на базу довольные с множеством красивых фотографий!
18:00 Встречаемся за ужином.
Общаемся, делимся впечатлениями, едим приготовленный на огне шашлык.
Получаем в подарок вкусный адыгейский сыр (акция действует с октября по май включительно).
Геотермальный источник
09:00 Завтракаем.
10:00 Купание в бассейнах с геотермальной водой.
14:00 Обед.
15:00 Купание в бассейнах с геотермальной водой.
19:00 Ужин.
Вы также можете добавить дополнительную экскурсию (за доп. плату):
- прогулка по горному ущелью реки «Руфабго», с его водной феерией, водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок (прогулка по пересеченной местности с камнями);
- посещение Свято-Михайловского монастыря и святого источника Пантелемона. На этой экскурсии вы также сможете посетить, находящийся недалеко от монастыря, на горе Физиабго, целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от болезней;
- прогулка по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, любуемся видами на Хаджох и бурлящую горную реку Альтернативный маршрут данной прогулки — конный маршрут (1-2 часа в седле).
Выбранные экскурсии согласовывается с вашим персональным менеджером и вносится в программу тура, вместо купаний на термальных источниках.
Геотермальный источник
09:00 Завтракаем.
10:00 Едем на геотермальный источник.
Купаемся в бассейнах с геотермальной водой 2 часа.
14:00 Обедаем и отправляемся на геотермальный источник.
19:00 Ужинаем и отдыхаем.
Вы также можете добавить дополнительную экскурсию (за доп. плату):
- прогулка по горному ущелью реки «Руфабго», с его водной феерией, водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок (прогулка по пересеченной местности с камнями);
- посещение Свято-Михайловского монастыря и святого источника Пантелемона. На этой экскурсии вы также сможете посетить, находящийся недалеко от монастыря, на горе Физиабго, целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от болезней;
- прогулка по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, любуемся видами на Хаджох и бурлящую горную реку Альтернативный маршрут данной прогулки — конный маршрут (1-2 часа в седле).
Выбранные экскурсии согласовывается с вашим персональным менеджером и вносится в программу тура, вместо купаний на термальных источниках.
Автоэкскурсия в Гуамское ущелье
08:00-10:00 Завтракаем.
10:00 Выезд на маршрут в Гуамское ущелье, расположенное между поселками Мезмай и Гуамка.
Гуамское ущелье – памятник природы, возраст которого более сотни миллионов лет.
Это естественный каньон с высотой стен до 400 метров, который образовала река Курджипс.
По дну ущелья проходит узкоколейная железная дорога, вырубленная прямо в скальной породе.
Вы совершите небольшое путешествие на экскурсионном поезде.
Каждый метр ущелья — неповторимое зрелище.
Ущелье удивляет громадой скал, каскадами небольших водопадов, в том числе грандиозным стометровым водопадом реки Курджипс, и оставляет очень сильное впечатление.
Прогулка по Гуамскому ущелью.
Обед-пикник.
Возвращение на базу.
18:00 Ужин.
Геотермальный источник
09:00 Завтракаем.
10:00 Едем на геотермальный источник.
Купаемся в бассейнах с геотермальной водой 2 часа.
14:00 Обедаем и отправляемся на геотермальный источник.
19:00 Ужинаем и отдыхаем.
Вы также можете добавить дополнительную экскурсию (за доп. плату):
- прогулка по горному ущелью реки «Руфабго», с его водной феерией, водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок (прогулка по пересеченной местности с камнями);
- посещение Свято-Михайловского монастыря и святого источника Пантелемона. На этой экскурсии вы также сможете посетить, находящийся недалеко от монастыря, на горе Физиабго, целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от болезней;
- прогулка по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, любуемся видами на Хаджох и бурлящую горную реку Альтернативный маршрут данной прогулки — конный маршрут (1-2 часа в седле).
Выбранные экскурсии согласовывается с вашим персональным менеджером и вносится в программу тура, вместо купаний на термальных источниках.
Отъезд
Завтрак.
Отъезд.
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортабельных коттеджах, гостиницах и гостевых домах.
Стоимость тура на одного человека при размещении в 2, 3-местных номерах со всеми удобствами:
- гостевой дом «Замок Грез». Двухуровневый коттедж на берегу горной реки, в замковом стиле с настоящим камином, уникальный дизайн — 68 800 руб. / чел.
- гостевой дом «У горы». Деревянный сруб в старинном русском стиле (с бассейном, вода не термальная). Номера со всеми удобствами. — 68 800 руб. / чел.
- гостиница «Графство Хаджох. Улучшенный». Номера со всеми удобствами в номере. ТВ, холодильник — 61 000 руб. / чел.
- гостевой дом «Горная Лаванда». Номера со всеми удобствами. В номере ТВ, холодильник — 63 400 руб. / чел.
- гостиница «Графство Хаджох. Стандарт». Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 59 300 руб. / чел.
- гостевой дом «У Николая». Номера со всеми удобствами. В номере: фен, холодильник, чайник, микроволновка, телевизор, вайфай — 64 000 руб. / чел.
- гостевой дом «На Аминовской». Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 58 000 руб. / чел.
Размещение в номерах от 4 чел:
- в гостевом доме «Деревянные коттеджи» — 58 000 руб. / чел.;
- в номере: Номер коттеджа «Аквариум» на 2 этаже, Замок Грез — 59 300 руб. / чел.
Хостел:
Гостиница «Графство Хаджох. Хостел». Общий санузел и душ — 45 000 руб. / чел.
Доплата за одноместное размещение под запрос.
Коттеджи Замок Грез и Аквариум на втором этаже не предлагают одноместного размещения.
Варианты проживания
У горы
Гостевой дом «У горы» расположен в 15 минутах ходьбы от основной территории базы на окраине поселка, рядом лес.
Для размещения предоставляются двух-, трех-, и четырехместные номера. Все удобства в номере.
Питание: на территории гостевого дома в просторной столовой.
На Аминовской
Находится в 6 мин ходьбы от основной территории базы. К размещению предлагаются 6 двух- и трехместных номеров со всеми удобствами: санузел с душем в номере, TV, холодильник, электрочайник.
Горная Лаванда
«Горная Лаванда» – современная гостиница с террасой. В номерах есть все удобства, холодильник, телевизор, чайник, Wi-Fi. На территории гостиницы есть общая кухня, сад, место для пикника.
Графство Хаджох
Гостевой дом «Графство Хаджох» находится в центральной части Каменномостской, в 231 метре от универмага Универмаг. Добраться можно пешком. Отель «Графство хаджох» – это хороший выбор для проживания в Каменномостской.
Деревянные коттеджи
1-комнатный коттедж: одна комната, холл, санузел с душевой кабиной, холодильник.
Два 2-комнатных коттеджа, в каждом: две комнаты, холл, санузел с душевой кабиной, в каждой комнате 2 односпальных кровати, спутниковое ТВ, электрический чайник.
Коттедж «Аквариум»
Коттедж «Аквариум» включает в себя 3 номера. Все номера с отдельным входом, двухкомнатные, в замковом стиле, с камином в каждом.
1-ый этаж, номер «С бабочками» (27 кв. м.) – с отдельным входом, двухкомнатный, в замковом стиле, с видом на реку, состоящий из спальни и каминного зала. В спальне расположена большая двуспальная кровать с коваными виноградными лозами. В каминном зале односпальная кровать.
В номере:
- санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа;
- камин;
- холодильник, спутниковое ТВ, эл. чайник, посуда;
- фен;
- теплые полы.
Название номера «С бабочками» обусловлено гобеленом, висящим над кроватью в спальне.
Возможность проживания до 3 человек.
1-ый этаж, номер «С оленями» (27 кв. м) – с отдельным входом, двухкомнатный, в замковом стиле, с видом на деревья и зеленую лужайку, состоящий из спальни и каминного зала.
В спальне расположена большая двуспальная кровать, с коваными виноградными лозам. В каминном зале односпальная кровать.
В номере:
- санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа;
- камин;
- холодильник, спутниковое ТВ, эл. чайник, посуда;
- фен;
- теплые полы.
Название номера «С оленями» обусловлено гобеленом, висящим над кроватью в спальне.
Возможность проживания до 3 человек
2 -ой этаж, номер «Аквариум» – с отдельным входом, большой, двухкомнатный номер, в замковом стиле (44 кв. м.), с большими окнами в крыше, из которых можно наблюдать звезды.
В первой проходной комнате: два односпальных дивана, во второй комнате с камином – три двуспальных дивана.
В номере:
- санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа;
- мини-кухня без плиты, СВЧ-печь, холодильник, эл. чайник, посуда;
- фен;
- теплые полы.
Возможность проживания до 6 человек.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в комфортабельных гостевых домах или коттеджах, гостиничных номерах со всеми удобствами
- Питание 3-разовое, полноценное (в случае, если программа дня тура предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает в том числе первое блюдо)
- Работа гидов, в соответствии с программой
- Все трансферы по программе
- Купание в геотермальных бассейнах (в соответствии с программой)
- Трансфер до места проживания на туре
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до Краснодара / Минеральных Вод и обратно
- Обратный трансфер
- Дополнительные экскурсии
- Билеты на экскурсионные объекты по программе (оплачиваются самостоятельно на месте):пещера "Большая Азишская" - 800 руб. /взр., детский с 7 до 14 лет - 400 руб. частная коллекция "Сад камней" - 300 руб
- Пещера «Большая Азишская» - 800 руб. /взр., детский с 7 до 14 лет - 400 руб
- Частная коллекция «Сад камней» - 300 руб
- Билеты на экскурсионные объекты в дополнительных экскурсиях (оплачиваются самостоятельно на месте): "Хаджохская теснина" - 600 руб. /взр., детский с 7 до 14 лет - 300 руб. водопады Руфабго - 600 руб. /взр., детский с 5 до 13 лет - 300 руб. "Музей Востока" - 150 руб. посещение древних пещер-келий монахов - 200 руб. поездка по узкоколейной железной дороге - 900 руб. (детский - 450 руб.). конная прогулка: 35 мин - 1 000 руб. 1 час - 1 400 руб. 1,5 часа - 1 900 руб. 2 часа - 2 500 руб. 3 часа - 3 200 руб., 5 часов - 5 000 руб
- «Хаджохская теснина» - 600 руб. /взр., детский с 7 до 14 лет - 300 руб
- Водопады Руфабго - 600 руб. /взр., детский с 5 до 13 лет - 300 руб
- «Музей Востока» - 150 руб
- Посещение древних пещер-келий монахов - 200 руб
- Поездка по узкоколейной железной дороге - 900 руб. (детский - 450 руб.). конная прогулка: 35 мин - 1 000 руб. 1 час - 1 400 руб. 1,5 часа - 1 900 руб. 2 часа - 2 500 руб. 3 часа - 3 200 руб., 5 часов - 5 000 руб
- Конная прогулка: 35 мин - 1 000 руб. 1 час - 1 400 руб. 1,5 часа - 1 900 руб. 2 часа - 2 500 руб. 3 часа - 3 200 руб., 5 часов - 5 000 руб
- Страховка
- По запросу: спортивная страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы: паспорт, страховой медицинский полис;
- медицинские препараты для собственных нужд;
- небольшой рюкзак на 20-30л, куда можно будет сложить необходимые вам мелочи, положить фото- или видеоаппаратуру;
- теплая куртка, свитер;
- купальник;
- куртку-ветровка, плащ-дождевик или накидка;
- трекинговые ботинки или иная обувь на нескользящей подошве (лучше 2 пары на смену на случай, если одни промокнут);
- налобный фонарик;
- наличные деньги;
- фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Предусмотрен ли трансфер к месту начала тура?
Трансфер осуществляется в воскресенье.
Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы самостоятельно.
Трансфер в любое другое время, раньше или позже указанного, не входит в стоимость тура, оплачивается отдыхающими самостоятельно.
Трансфер из г. Минеральные воды до пос. Каменномостский.
- Время отправления автобуса из г. Минеральные воды — 13:00.
Трансфер из г. Краснодара до пос. Каменномостский
- Время отправления автобуса из г. Краснодара — 12:10.
Туристам необходимо прибыть на ж/д вокзал г. Краснодара не позднее 11:30, а в аэропорт г. Краснодара до 12:00.
Автобус выезжает из аэропорта г. Краснодара после сбора группы, но не позднее 12:00. Трансфер в день заезда, раньше или позже 12:00 оплачивается отдыхающими самостоятельно.
- Трансфер из г. Армавир в 15:00-15:20.
В случае, вашего прибытия в г. Сочи:
- мы вас встретим в г. Майкоп в 22:00. Добраться до г. Майкопа Вы сможете на электричке Ласточка Сочи — Майкоп.
- Время отправления электрички из Адлера — 16:18.
Обратный трансфер в среду.
Автобус из п. Каменномостский в г. Минеральные воды и г. Армавир отправляется в 06:30-07:00.
Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется в 10:00 в аэропорт, далее на ж/д вокзал.
Обратный трансфер не входит в стоимость тура.
- Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Минеральные воды — 1 300 руб. /чел.;
- Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Краснодар — 1 000 руб. /чел.;
- Стоимость обратного трансфера в субботу и воскресенье в г. Армавир — 1 000 руб. /чел.
Для тех, кто едет в Сочи на электричке Ласточка:
- Трансфер из пос. Каменномостский до г. Майкопа в 5:45 (стоимость 600 руб.). Электричка отправляется из г. Майкопа в 07:00.
Для тех, кто едет в Москву на автобусе:
- Трансфер из п. Каменномостского в Майкоп. Время по согласованию. Стоимость 600 руб. (не менее 2 человек).
Какие скидки есть в туре?
Скидки на детей:
- 50% - Для детей от 3 до 5 лет.
- 30% - Для детей от 5 до 7 лет.
- 15% - Для детей от 7 до 12 лет.
- 10% - Для детей с 12 до 16 лет
Для пенсионеров скидка на тур до 10%.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли ограничения по участию в туре?
В программе не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой. Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой ему не противопоказаны, состояние его здоровья позволяет ему участвовать в программе тура. Исполнитель освобождается от любой ответственности, если турист знал или мог знать о том, что его состояние здоровья не позволяет ему участвовать в программе тура.
Что нужно знать о термальной воде?
Термальная вода, которая добывается из скважины №12 - Т имеет постоянный химический состав, ее можно использовать в лечебно-питьевых целях. Воду относят к минеральным водам, которые имеют маломинерализованный гидрокарбонатно-хлоридный натриевый состав, с увеличенным содержанием кремниевой кислоты. Кремниевая вода сочетает в себе вкус и свежесть родниковой, чистоту и структуру талой и бактерицидные свойства серебряной воды. В активированной кремниевой воде происходит активное осаждение тяжелых металлов, вода становится чистой на вид и приятной на вкус, она долгое время не портится и приобретает многие другие лечебные качества. Кремниевая вода практически не имеет противопоказаний для употребления. Согласно нениям ученых кремний- мощный активатор воды и обладает значительными бактерицидными свойствами. Вода не портится, долго сохраняется, очищается.
Лечебные,оздоровительные свойства воды подтверждены бальнеологическими и медицинскими заключениями ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию». Скважина №12-т. Глубина скважины- 1595м, температура воды 86 С. Газы растворенные: СО2,СН4,N2. Относится к маломинеральным водам гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты(базовый аналог воды 23 и 22 групп, типы «Айвазовсккий» и «Крымский» ГОСТ 13273-88).
Температура воды в бассейнах-37-39 градусов.
Ограничений по наружному применению нет.
Лечебные услуги не предоставляются.
С целью использования воды в лечебных целях проконсультируйтесь со специалистом.
Может ли измениться программа тура?
Окончательное формирование маршрутов дня и определение времени начала и окончания мероприятий на туре происходит в день заезда. При проведении программы тура возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы.
В летний период выезжаем на геотермальные источники, в основном, в первой половине дня.
При отказе туриста от маршрута дня замена на другой маршрут не производится.
Абсолютным препятствием к исполнению программы являются неблагоприятные погодные условия: ливень; аномальное понижение температуры воздуха. Маршрут может быть изменен, турист снят с маршрута, по решению инструктора, если он посчитает, что погодные условия или иные обстоятельства угрожают жизни и здоровью данного человека или других людей.
При любых малейших подозрениях, свидетельствующих об изменении состояния здоровья туриста, инструктор вправе снять туриста с маршрута. Возврат денежных средств не производится.
На маршруте турист не вправе употреблять алкогольные напитки. При малейшем подозрении на алкогольное или иное токсическое опьянение инструктор вправе снять туриста с маршрута. Возврат денежных средств не производится.