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Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых

Геотермальные источники Адыгеи
Место проведения программы – живописные предгорья и горы Адыгеи, первозданные горные ландшафты с уникальными флорой и фауной.

Природная красота этих мест помогает достичь духовной гармонии, здесь организм человека восстанавливается, насыщается энергией и здоровьем.

Тур спланирован так, чтобы мы могли полноценно отдохнуть на геотермальных источниках и по желанию отправиться по самым фотопривлекательным местам.
4.67
3 отзыва
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых
Ближайшие даты:
30
ноя7
дек14
дек11
янв18
янв25
янв1
фев

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в пос. Каменномостский, купание в геотермальном источнике

14:00 Трансфер из аэропорта и ж/д вокзала (перечень городов из которых организован трансфер до места вашего проживания смотрите в разделе «Важно знать»).

16:30 Заселяемся и отдыхаем.

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на геотермальный источник.

Купаемся 2 часа в бассейнах с проточной водой из горячего источника.

Активированная кремневая вода отлично расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях (после купания кожа становится гладкой и красивой).

В вашем распоряжении будет 3 больших бассейна с температурой от +34 до +39 градусов, один детский бассейн и ещё бассейн с холодной водой.

Прибытие в пос. Каменномостский, купание в геотермальном источникеПрибытие в пос. Каменномостский, купание в геотермальном источникеПрибытие в пос. Каменномостский, купание в геотермальном источникеПрибытие в пос. Каменномостский, купание в геотермальном источнике
2 день

Геотермальный источник

09:00 Завтракаем.

10:00 Едем на геотермальный источник.

Купаемся в бассейнах с геотермальной водой 2 часа.

14:00 Обедаем и отправляемся на геотермальный источник.

19:00 Ужинаем и отдыхаем.

Вы также можете добавить дополнительную экскурсию (за доп. плату):

  • прогулка по горному ущелью реки «Руфабго», с его водной феерией, водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок (прогулка по пересеченной местности с камнями);
  • посещение Свято-Михайловского монастыря и святого источника Пантелемона. На этой экскурсии вы также сможете посетить, находящийся недалеко от монастыря, на горе Физиабго, целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от болезней;
  • прогулка по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, любуемся видами на Хаджох и бурлящую горную реку Альтернативный маршрут данной прогулки — конный маршрут (1-2 часа в седле).

Выбранные экскурсии согласовывается с вашим персональным менеджером и вносится в программу тура, вместо купаний на термальных источниках.

Геотермальный источникГеотермальный источникГеотермальный источникГеотермальный источник
3 день

Геотермальный источник

09:00 Завтракаем.

10:00 Едем на геотермальный источник.

Купаемся в бассейнах с геотермальной водой 2 часа.

14:00 Обедаем и отправляемся на геотермальный источник.

19:00 Ужинаем и отдыхаем.

Вы также можете добавить дополнительную экскурсию (за доп. плату):

  • прогулка по горному ущелью реки «Руфабго», с его водной феерией, водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок (прогулка по пересеченной местности с камнями);
  • посещение Свято-Михайловского монастыря и святого источника Пантелемона. На этой экскурсии вы также сможете посетить, находящийся недалеко от монастыря, на горе Физиабго, целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от болезней;
  • прогулка по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, любуемся видами на Хаджох и бурлящую горную реку Альтернативный маршрут данной прогулки — конный маршрут (1-2 часа в седле).

Выбранные экскурсии согласовывается с вашим персональным менеджером и вносится в программу тура, вместо купаний на термальных источниках.

Геотермальный источникГеотермальный источникГеотермальный источникГеотермальный источник
4 день

Геотермальные источники

09:00 Завтракаем.

10:00 Едем на геотермальный источник.

Купаемся в бассейнах с геотермальной водой 2 часа.

14:00 Обедаем и отправляемся на геотермальный источник.

19:00 Ужинаем и отдыхаем.

Вы также можете добавить дополнительную экскурсию (за доп. плату):

  • прогулка по горному ущелью реки «Руфабго», с его водной феерией, водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок (прогулка по пересеченной местности с камнями);
  • посещение Свято-Михайловского монастыря и святого источника Пантелемона. На этой экскурсии вы также сможете посетить, находящийся недалеко от монастыря, на горе Физиабго, целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от болезней;
  • прогулка по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, любуемся видами на Хаджох и бурлящую горную реку Альтернативный маршрут данной прогулки — конный маршрут (1-2 часа в седле).

Выбранные экскурсии согласовывается с вашим персональным менеджером и вносится в программу тура, вместо купаний на термальных источниках.

Геотермальные источникиГеотермальные источникиГеотермальные источникиГеотермальные источники
5 день

Геотермальный источник

09:00 Завтракаем.

10:00 Едем на геотермальный источник.

Купаемся в бассейнах с геотермальной водой 2 часа.

14:00 Обедаем и отправляемся на геотермальный источник.

19:00 Ужинаем и отдыхаем.

Вы также можете добавить экскурсию за доп. плату: пешеходная экскурсия в каньон «Хаджохская теснина»

Выбранные экскурсии согласовывается с вашим персональным менеджером и вносится в программу тура, вместо купаний на термальных источниках.

В четверг (с октября по май включительно): пешеходная экскурсия в каньон «Хаджохская теснина». Это грандиозное четырехсотметровое ущелье было создано горной рекой, которая прорезала в скале очень глубокий коридор.

Геотермальный источникГеотермальный источникГеотермальный источникГеотермальный источник
6 день

Плато Лаго-Наки. Пещера Большая Азишская

09:00 Завтракаем.

10:00 Сегодня посетим частную палеонтологическую коллекцию «Сад камней».

На этой экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов.

После осмотра коллекции и древнего мегалита — дольмена, выезжаем к горному плато Лаго-Наки.

Высота плато достигает 2000 метров над уровнем моря.

Когда будете идти по маршруту, смотрите под ноги — запросто можно найти окаменелую ракушку — отличный сувенир на память об Адыгее!

По пути на плато сделаем несколько остановок на панорамных площадках с сувенирными лавками.

Обедаем (ланч-бокс выдается за завтраком).

На обратном пути заезжаем в оборудованную пещеру: «Большая Азишская».

Возвращаемся на базу довольные с множеством красивых фотографий!

18:00 Встречаемся за ужином.

Общаемся, делимся впечатлениями, едим приготовленный на огне шашлык.

Получаем в подарок вкусный адыгейский сыр (акция действует с октября по май включительно).

Плато Лаго-Наки. Пещера Большая АзишскаяПлато Лаго-Наки. Пещера Большая АзишскаяПлато Лаго-Наки. Пещера Большая АзишскаяПлато Лаго-Наки. Пещера Большая Азишская
7 день

Геотермальный источник

09:00 Завтракаем.

10:00 Купание в бассейнах с геотермальной водой.

14:00 Обед.

15:00 Купание в бассейнах с геотермальной водой.

19:00 Ужин.

Вы также можете добавить дополнительную экскурсию (за доп. плату):

  • прогулка по горному ущелью реки «Руфабго», с его водной феерией, водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок (прогулка по пересеченной местности с камнями);
  • посещение Свято-Михайловского монастыря и святого источника Пантелемона. На этой экскурсии вы также сможете посетить, находящийся недалеко от монастыря, на горе Физиабго, целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от болезней;
  • прогулка по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, любуемся видами на Хаджох и бурлящую горную реку Альтернативный маршрут данной прогулки — конный маршрут (1-2 часа в седле).

Выбранные экскурсии согласовывается с вашим персональным менеджером и вносится в программу тура, вместо купаний на термальных источниках.

Геотермальный источникГеотермальный источникГеотермальный источникГеотермальный источник
8 день

Геотермальный источник

09:00 Завтракаем.

10:00 Едем на геотермальный источник.

Купаемся в бассейнах с геотермальной водой 2 часа.

14:00 Обедаем и отправляемся на геотермальный источник.

19:00 Ужинаем и отдыхаем.

Вы также можете добавить дополнительную экскурсию (за доп. плату):

  • прогулка по горному ущелью реки «Руфабго», с его водной феерией, водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок (прогулка по пересеченной местности с камнями);
  • посещение Свято-Михайловского монастыря и святого источника Пантелемона. На этой экскурсии вы также сможете посетить, находящийся недалеко от монастыря, на горе Физиабго, целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от болезней;
  • прогулка по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, любуемся видами на Хаджох и бурлящую горную реку Альтернативный маршрут данной прогулки — конный маршрут (1-2 часа в седле).

Выбранные экскурсии согласовывается с вашим персональным менеджером и вносится в программу тура, вместо купаний на термальных источниках.

Геотермальный источникГеотермальный источникГеотермальный источникГеотермальный источник
9 день

Автоэкскурсия в Гуамское ущелье

08:00-10:00 Завтракаем.

10:00 Выезд на маршрут в Гуамское ущелье, расположенное между поселками Мезмай и Гуамка.

Гуамское ущелье – памятник природы, возраст которого более сотни миллионов лет.

Это естественный каньон с высотой стен до 400 метров, который образовала река Курджипс.

По дну ущелья проходит узкоколейная железная дорога, вырубленная прямо в скальной породе.

Вы совершите небольшое путешествие на экскурсионном поезде.

Каждый метр ущелья — неповторимое зрелище.

Ущелье удивляет громадой скал, каскадами небольших водопадов, в том числе грандиозным стометровым водопадом реки Курджипс, и оставляет очень сильное впечатление.

Прогулка по Гуамскому ущелью.

Обед-пикник.

Возвращение на базу.

18:00 Ужин.

Автоэкскурсия в Гуамское ущельеАвтоэкскурсия в Гуамское ущельеАвтоэкскурсия в Гуамское ущельеАвтоэкскурсия в Гуамское ущелье
10 день

Геотермальный источник

09:00 Завтракаем.

10:00 Едем на геотермальный источник.

Купаемся в бассейнах с геотермальной водой 2 часа.

14:00 Обедаем и отправляемся на геотермальный источник.

19:00 Ужинаем и отдыхаем.

Вы также можете добавить дополнительную экскурсию (за доп. плату):

  • прогулка по горному ущелью реки «Руфабго», с его водной феерией, водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок (прогулка по пересеченной местности с камнями);
  • посещение Свято-Михайловского монастыря и святого источника Пантелемона. На этой экскурсии вы также сможете посетить, находящийся недалеко от монастыря, на горе Физиабго, целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от болезней;
  • прогулка по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, любуемся видами на Хаджох и бурлящую горную реку Альтернативный маршрут данной прогулки — конный маршрут (1-2 часа в седле).

Выбранные экскурсии согласовывается с вашим персональным менеджером и вносится в программу тура, вместо купаний на термальных источниках.

Геотермальный источникГеотермальный источникГеотермальный источникГеотермальный источник
11 день

Отъезд

Завтрак.

Отъезд.

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных коттеджах, гостиницах и гостевых домах.

Стоимость тура на одного человека при размещении в 2, 3-местных номерах со всеми удобствами:

  • гостевой дом «Замок Грез». Двухуровневый коттедж на берегу горной реки, в замковом стиле с настоящим камином, уникальный дизайн — 68 800 руб. / чел.
  • гостевой дом «У горы». Деревянный сруб в старинном русском стиле (с бассейном, вода не термальная). Номера со всеми удобствами. — 68 800 руб. / чел.
  • гостиница «Графство Хаджох. Улучшенный». Номера со всеми удобствами в номере. ТВ, холодильник — 61 000 руб. / чел.
  • гостевой дом «Горная Лаванда». Номера со всеми удобствами. В номере ТВ, холодильник — 63 400 руб. / чел.
  • гостиница «Графство Хаджох. Стандарт». Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 59 300 руб. / чел.
  • гостевой дом «У Николая». Номера со всеми удобствами. В номере: фен, холодильник, чайник, микроволновка, телевизор, вайфай — 64 000 руб. / чел.
  • гостевой дом «На Аминовской». Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 58 000 руб. / чел.

Размещение в номерах от 4 чел:

  • в гостевом доме «Деревянные коттеджи»58 000 руб. / чел.;
  • в номере: Номер коттеджа «Аквариум» на 2 этаже, Замок Грез — 59 300 руб. / чел.

Хостел:

Гостиница «Графство Хаджох. Хостел». Общий санузел и душ — 45 000 руб. / чел.

Доплата за одноместное размещение под запрос.

Коттеджи Замок Грез и Аквариум на втором этаже не предлагают одноместного размещения.

Варианты проживания

У горы

10 ночей

Гостевой дом «У горы» расположен в 15 минутах ходьбы от основной территории базы на окраине поселка, рядом лес.

Для размещения предоставляются двух-, трех-, и четырехместные номера. Все удобства в номере.

Питание: на территории гостевого дома в просторной столовой.

У горыУ горыУ горыУ горыУ горыУ горы

На Аминовской

10 ночей

Находится в 6 мин ходьбы от основной территории базы. К размещению предлагаются 6 двух- и трехместных номеров со всеми удобствами: санузел с душем в номере, TV, холодильник, электрочайник.

На АминовскойНа АминовскойНа Аминовской

Горная Лаванда

10 ночей

«Горная Лаванда» – современная гостиница с террасой. В номерах есть все удобства, холодильник, телевизор, чайник, Wi-Fi. На территории гостиницы есть общая кухня, сад, место для пикника.

Горная ЛавандаГорная ЛавандаГорная ЛавандаГорная ЛавандаГорная Лаванда

Графство Хаджох

10 ночей

Гостевой дом «Графство Хаджох» находится в центральной части Каменномостской, в 231 метре от универмага Универмаг. Добраться можно пешком. Отель «Графство хаджох» – это хороший выбор для проживания в Каменномостской.

Графство ХаджохГрафство ХаджохГрафство ХаджохГрафство ХаджохГрафство Хаджох

Деревянные коттеджи

10 ночей

1-комнатный коттедж: одна комната, холл, санузел с душевой кабиной, холодильник.

Два 2-комнатных коттеджа, в каждом: две комнаты, холл, санузел с душевой кабиной, в каждой комнате 2 односпальных кровати, спутниковое ТВ, электрический чайник.

Деревянные коттеджиДеревянные коттеджиДеревянные коттеджиДеревянные коттеджи

Коттедж «Аквариум»

10 ночей

Коттедж «Аквариум» включает в себя 3 номера. Все номера с отдельным входом, двухкомнатные, в замковом стиле, с камином в каждом.

1-ый этаж, номер «С бабочками» (27 кв. м.) – с отдельным входом, двухкомнатный, в замковом стиле, с видом на реку, состоящий из спальни и каминного зала. В спальне расположена большая двуспальная кровать с коваными виноградными лозами. В каминном зале односпальная кровать.

В номере:

  • санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа;
  • камин;
  • холодильник, спутниковое ТВ, эл. чайник, посуда;
  • фен;
  • теплые полы.

Название номера «С бабочками» обусловлено гобеленом, висящим над кроватью в спальне.

Возможность проживания до 3 человек.

1-ый этаж, номер «С оленями» (27 кв. м) – с отдельным входом, двухкомнатный, в замковом стиле, с видом на деревья и зеленую лужайку, состоящий из спальни и каминного зала.

В спальне расположена большая двуспальная кровать, с коваными виноградными лозам. В каминном зале односпальная кровать.

В номере:

  • санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа;
  • камин;
  • холодильник, спутниковое ТВ, эл. чайник, посуда;
  • фен;
  • теплые полы.

Название номера «С оленями» обусловлено гобеленом, висящим над кроватью в спальне.

Возможность проживания до 3 человек

2 -ой этаж, номер «Аквариум» – с отдельным входом, большой, двухкомнатный номер, в замковом стиле (44 кв. м.), с большими окнами в крыше, из которых можно наблюдать звезды.

В первой проходной комнате: два односпальных дивана, во второй комнате с камином – три двуспальных дивана.

В номере:

  • санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа;
  • мини-кухня без плиты, СВЧ-печь, холодильник, эл. чайник, посуда;
  • фен;
  • теплые полы.

Возможность проживания до 6 человек.

Коттедж «Аквариум»Коттедж «Аквариум»Коттедж «Аквариум»Коттедж «Аквариум»Коттедж «Аквариум»Коттедж «Аквариум»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в комфортабельных гостевых домах или коттеджах, гостиничных номерах со всеми удобствами
  • Питание 3-разовое, полноценное (в случае, если программа дня тура предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает в том числе первое блюдо)
  • Работа гидов, в соответствии с программой
  • Все трансферы по программе
  • Купание в геотермальных бассейнах (в соответствии с программой)
  • Трансфер до места проживания на туре
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до Краснодара / Минеральных Вод и обратно
  • Обратный трансфер
  • Дополнительные экскурсии
  • Билеты на экскурсионные объекты по программе (оплачиваются самостоятельно на месте):пещера "Большая Азишская" - 800 руб. /взр., детский с 7 до 14 лет - 400 руб. частная коллекция "Сад камней" - 300 руб
  • Пещера «Большая Азишская» - 800 руб. /взр., детский с 7 до 14 лет - 400 руб
  • Частная коллекция «Сад камней» - 300 руб
  • Билеты на экскурсионные объекты в дополнительных экскурсиях (оплачиваются самостоятельно на месте): "Хаджохская теснина" - 600 руб. /взр., детский с 7 до 14 лет - 300 руб. водопады Руфабго - 600 руб. /взр., детский с 5 до 13 лет - 300 руб. "Музей Востока" - 150 руб. посещение древних пещер-келий монахов - 200 руб. поездка по узкоколейной железной дороге - 900 руб. (детский - 450 руб.). конная прогулка: 35 мин - 1 000 руб. 1 час - 1 400 руб. 1,5 часа - 1 900 руб. 2 часа - 2 500 руб. 3 часа - 3 200 руб., 5 часов - 5 000 руб
  • «Хаджохская теснина» - 600 руб. /взр., детский с 7 до 14 лет - 300 руб
  • Водопады Руфабго - 600 руб. /взр., детский с 5 до 13 лет - 300 руб
  • «Музей Востока» - 150 руб
  • Посещение древних пещер-келий монахов - 200 руб
  • Поездка по узкоколейной железной дороге - 900 руб. (детский - 450 руб.). конная прогулка: 35 мин - 1 000 руб. 1 час - 1 400 руб. 1,5 часа - 1 900 руб. 2 часа - 2 500 руб. 3 часа - 3 200 руб., 5 часов - 5 000 руб
  • Конная прогулка: 35 мин - 1 000 руб. 1 час - 1 400 руб. 1,5 часа - 1 900 руб. 2 часа - 2 500 руб. 3 часа - 3 200 руб., 5 часов - 5 000 руб
  • Страховка
  • По запросу: спортивная страховка
Место начала и завершения?
Г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы: паспорт, страховой медицинский полис;
  • медицинские препараты для собственных нужд;
  • небольшой рюкзак на 20-30л, куда можно будет сложить необходимые вам мелочи, положить фото- или видеоаппаратуру;
  • теплая куртка, свитер;
  • купальник;
  • куртку-ветровка, плащ-дождевик или накидка;
  • трекинговые ботинки или иная обувь на нескользящей подошве (лучше 2 пары на смену на случай, если одни промокнут);
  • налобный фонарик;
  • наличные деньги;
  • фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Предусмотрен ли трансфер к месту начала тура?

Трансфер осуществляется в воскресенье.

Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы самостоятельно.

Трансфер в любое другое время, раньше или позже указанного, не входит в стоимость тура, оплачивается отдыхающими самостоятельно.

Трансфер из г. Минеральные воды до пос. Каменномостский.

  • Время отправления автобуса из г. Минеральные воды — 13:00.

Трансфер из г. Краснодара до пос. Каменномостский

  • Время отправления автобуса из г. Краснодара — 12:10.

Туристам необходимо прибыть на ж/д вокзал г. Краснодара не позднее 11:30, а в аэропорт г. Краснодара до 12:00.

Автобус выезжает из аэропорта г. Краснодара после сбора группы, но не позднее 12:00. Трансфер в день заезда, раньше или позже 12:00 оплачивается отдыхающими самостоятельно.

  • Трансфер из г. Армавир в 15:00-15:20.

В случае, вашего прибытия в г. Сочи:

  • мы вас встретим в г. Майкоп в 22:00. Добраться до г. Майкопа Вы сможете на электричке Ласточка Сочи — Майкоп.
  • Время отправления электрички из Адлера — 16:18.

Обратный трансфер в среду.

Автобус из п. Каменномостский в г. Минеральные воды и г. Армавир отправляется в 06:30-07:00.

Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется в 10:00 в аэропорт, далее на ж/д вокзал.

Обратный трансфер не входит в стоимость тура.

  • Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Минеральные воды — 1 300 руб. /чел.;
  • Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Краснодар — 1 000 руб. /чел.;
  • Стоимость обратного трансфера в субботу и воскресенье в г. Армавир — 1 000 руб. /чел.

Для тех, кто едет в Сочи на электричке Ласточка:

  • Трансфер из пос. Каменномостский до г. Майкопа в 5:45 (стоимость 600 руб.). Электричка отправляется из г. Майкопа в 07:00.

Для тех, кто едет в Москву на автобусе:

  • Трансфер из п. Каменномостского в Майкоп. Время по согласованию. Стоимость 600 руб. (не менее 2 человек).
Какие скидки есть в туре?

Скидки на детей:

  • 50% - Для детей от 3 до 5 лет.
  • 30% - Для детей от 5 до 7 лет.
  • 15% - Для детей от 7 до 12 лет.
  • 10% - Для детей с 12 до 16 лет

Для пенсионеров скидка на тур до 10%.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли ограничения по участию в туре?

В программе не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой. Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой ему не противопоказаны, состояние его здоровья позволяет ему участвовать в программе тура. Исполнитель освобождается от любой ответственности, если турист знал или мог знать о том, что его состояние здоровья не позволяет ему участвовать в программе тура.

Что нужно знать о термальной воде?

Термальная вода, которая добывается из скважины №12 - Т имеет постоянный химический состав, ее можно использовать в лечебно-питьевых целях. Воду относят к минеральным водам, которые имеют маломинерализованный гидрокарбонатно-хлоридный натриевый состав, с увеличенным содержанием кремниевой кислоты. Кремниевая вода сочетает в себе вкус и свежесть родниковой, чистоту и структуру талой и бактерицидные свойства серебряной воды. В активированной кремниевой воде происходит активное осаждение тяжелых металлов, вода становится чистой на вид и приятной на вкус, она долгое время не портится и приобретает многие другие лечебные качества. Кремниевая вода практически не имеет противопоказаний для употребления. Согласно нениям ученых кремний- мощный активатор воды и обладает значительными бактерицидными свойствами. Вода не портится, долго сохраняется, очищается.

Лечебные,оздоровительные свойства воды подтверждены бальнеологическими и медицинскими заключениями ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию». Скважина №12-т. Глубина скважины- 1595м, температура воды 86 С. Газы растворенные: СО2,СН4,N2. Относится к маломинеральным водам гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты(базовый аналог воды 23 и 22 групп, типы «Айвазовсккий» и «Крымский» ГОСТ 13273-88).

Температура воды в бассейнах-37-39 градусов.

Ограничений по наружному применению нет.

Лечебные услуги не предоставляются.

С целью использования воды в лечебных целях проконсультируйтесь со специалистом.

Может ли измениться программа тура?

Окончательное формирование маршрутов дня и определение времени начала и окончания мероприятий на туре происходит в день заезда. При проведении программы тура возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы.

В летний период выезжаем на геотермальные источники, в основном, в первой половине дня.

При отказе туриста от маршрута дня замена на другой маршрут не производится.

Абсолютным препятствием к исполнению программы являются неблагоприятные погодные условия: ливень; аномальное понижение температуры воздуха. Маршрут может быть изменен, турист снят с маршрута, по решению инструктора, если он посчитает, что погодные условия или иные обстоятельства угрожают жизни и здоровью данного человека или других людей.

При любых малейших подозрениях, свидетельствующих об изменении состояния здоровья туриста, инструктор вправе снять туриста с маршрута. Возврат денежных средств не производится.

На маршруте турист не вправе употреблять алкогольные напитки. При малейшем подозрении на алкогольное или иное токсическое опьянение инструктор вправе снять туриста с маршрута. Возврат денежных средств не производится.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
24 мар 2023
Очень понравился выбранный тур. Интересные экскурсии, грамотный гид. Купание в геотермальных источниках выше всяких похвал. Отдыхала с 4 - летней внучкой. Ребенок в восторге. Отдельная благодарность поварам базы Земля за
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вкусную пищу. Учитывали, что ребенок не все блюда может съесть и готовили специально для неё.
Проживание в Горной лаванде так же очень понравилось. Хороший ненавязчивый хозяин, чистый номер, белоснежное белье, удобная кровать, тепло и тихо.

О
Ольга
21 фев 2023
Прекрасный тур! С удовольствием в течение 11 дней открывала для себя Адыгею, познавала красоты и историю края. Довольна на 100 процентов. Поездка оправдала мои ожидания и даже превзошла их!
Г
Галина
23 мая 2022
Мы любим путешествовать. Сейчас, когда для нас все закрылись, мы почувствовали вкус к путешествиям по России. Выбрали Адыгею вместе с мужем. Нам по 70 лет. Побаивались, что нам будет тяжело,
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но мы справились. Правда, нам очень повезло с погодой сухо, тепло, все цветет…
Подобный тур был у нас в прошлом году, в Крым. Чем-то эти туры похожи. Кормили "на убой", вкусно. Мы эту разновидность "ол инклюзив" называем "пионерский лагерь". Но нас это устраивает!
Потрясла природа, горные красоты, каждый день разная фантастическая река Белая. Приятным бонусом в конце трудных дней были горячие источники, снимающие усталость от прогулок и поездок. Правда, немного не хватало экскурсионного сопровождения в классическом понимании. Мы привыкли, что пока добираемся до достопримечательностей, в микрофочик льется рассказ влюбленных в эти места людей - гидов.
В целом нам понравилось все - и программа, и размещение, и природа, и питание. Но, если бы "вплести" в меню побольше национальных блюд, было бы еще лучше! Оценили презенты в виде адыгейского сыра в конце поездки…

Ю
Юлия
22 апр 2022
С 27 марта по 6 апреля 2022 мы с подругами ездили по туристическому маршруту Геотермальные источники Адыгеи. Маршрут очень интересный, мы посмотрели все самые интересные, живописные, восхитительные места республики Адыгее.
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Жили мы в гостевом доме "Графские поляны" на берегу реки Белой. Хорошие условия, деревянный дом, комнаты, хоть и небольшие, но со всеми удобствами. Есть всё необходимое, телевизор, холодильник, фен, шампунь, гель, мыло, хорошие, удобные кровати, что немаловажно для отдыха после насыщенного дня!
Организация на всем маршруте просто отличная! Каждый день были интереснейшие экскурсии по ущельям, каньонам, теснинам, плато, к водопадам, подъем по канатной дороге. Точно в назначенное время за нами приезжал автобус и вез любоваться очередным уголком Адыгеи. А после обеда нас каждый день возили в Водную Ривьеру на геотермальный источник. Это просто непередаваемое наслаждение! Вода в бассейнах разной температуры, можно выбирать, в какой комфортней. Очень красиво оформлена территория, в общем, приятно телу и глазу. Вода обладает лечебным эффектом, поэтому 2-х часовые ежедневные плавания дали результат. На данном маршруте очень хорошее сочетание физической нагрузки (на экскурсиях много ходили пешком, порой со сложностями) и лечебных процедур термальной водой. Весь наш день был заполнен полностью, перерывы между мероприятиями буквально полчаса, отдыхали только после ужина. Кормили очень хорошо, по-домашнему, вкусно, сытно в красивом кафе.
Весенняя погода была прекрасная, переменчивая от снежка, выпавшего утром, до солнца и +22.
Отдыхом мы остались очень довольны, впечатлениями, эмоциями и здоровьем мы зарядились до следующего отпуска! Спасибо всем организаторам, экскурсоводам, водителям за четко спланированную работу!
И лишь один был неприятный нюанс. Мы много путешествуем, и всегда в приличных турфирмах, если на маршруте есть именинники, то их поздравляли небольшими презентами. Это внимание было очень приятно. Здесь мы впервые столкнулись с безразличным отношением. У подруги и еще одной женщины из нашей группы был день рождения в период нашего путешествия. Но это осталось незамеченным…

Ю
Юлия
12 апр 2022
Наш отдых был чудесный, насыщенный и приятный! Спасибо за помощь в его организации.

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