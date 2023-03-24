6 день

Плато Лаго-Наки. Пещера Большая Азишская

09:00 Завтракаем.

10:00 Сегодня посетим частную палеонтологическую коллекцию «Сад камней».

На этой экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов.

После осмотра коллекции и древнего мегалита — дольмена, выезжаем к горному плато Лаго-Наки.

Высота плато достигает 2000 метров над уровнем моря.

Когда будете идти по маршруту, смотрите под ноги — запросто можно найти окаменелую ракушку — отличный сувенир на память об Адыгее!

По пути на плато сделаем несколько остановок на панорамных площадках с сувенирными лавками.

Обедаем (ланч-бокс выдается за завтраком).

На обратном пути заезжаем в оборудованную пещеру: «Большая Азишская».

Возвращаемся на базу довольные с множеством красивых фотографий!

18:00 Встречаемся за ужином.

Общаемся, делимся впечатлениями, едим приготовленный на огне шашлык.

Получаем в подарок вкусный адыгейский сыр (акция действует с октября по май включительно).