В туре вас ждут живописные предгорья и горы с первозданными ландшафтами, уникальными флорой и фауной! Гостевые дома и гостиницы, в которых вы будете проживать, расположены
Программа тура по дням
Прибытие. Купание в геотермальных источниках
Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала до места вашего проживания на туре.
Информацию о трансфере с перечнем городов, из которых организован трансфер смотрите в блоке Важно знать.
Прибываем в один из курортных поселков, расположенных на реке Белой (пос. Каменномостский, ст. Даховская).
Размещение в соответствии с вашим договором в комфортабельных коттеджах или в гостиничных номерах со всеми удобствами
Обед или ланч-бокс.
18:00-19:00 Ужинаем.
После ужина едем на геотермальный источник.
Купаемся в больших современных бассейнах с проточной водой из горячего источника (2 часа).
Активированная кремневая вода отлично расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях (после купания кожа становится гладкой и красивой)
В вашем распоряжении будут несколько бассейнов с температурой от +22 до +39 градусов.
Для тех, кто прибывает из г. Сочи поездка на геотермальный источник переносится на вечер, в день, когда будет проводится экскурсия на плато Лаго-наки.
Пешеходная экскурсия на «Руфабго». Геотермальный источник
08:00-09:00 Завтракаем.
10:00 Легкая прогулка: знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго», с его водной феерией, водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок.
14:00 Обедаем.
После обеда едем купаться на геотермальный источник.
18:00-19:00 Ужинаем и отдыхаем после насыщенного дня.
Входные билеты в экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.
Посещение Свято-Михайловского монастыря и святого источника Пантелеймона. Геотермальный источник
09:00 Завтрак.
10:00 Выезжаем в пос. Победа на экскурсию в Свято–Михайловский монастырь.
Существует легенда, что в подземной части монастыря, большинство входов в который были завалены в 1954 году, хранятся сокровища византийских монахов.
Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер-келий.
Мы также сможем посетить, находящийся недалеко от монастыря, на горе Физиабго, целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от болезней.
14:00 Обед.
Во второй половине дня едем на геотермальный источник.
19:00 Ужин.
Входные билеты в экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.
Пешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулка. Геотермальные источники
09:00 Завтракаем и отправляемся изучать частную историческую и палеонтологическую коллекцию «Беловодье».
После этого гуляем по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, любуемся видами на Хаджох и бурлящую горную реку
Альтернативный маршрут — конная прогулка (доп. плата).
Вместо прогулки есть возможность прокатиться верхом на лошади по урочищу Мишоко (1-2 часа в седле) и испытать удовольствие от общения с этим красивым и сильным животным!
14:00 Обед.
Купание в бассейне с геотермальной водой.
19:00 Ужин.
Входные билеты в экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.
Пешеходная экскурсия в каньон «Хаджохская теснина»
09:00 Завтракаем.
10:00 Сегодня ваш гид поведет вас по живописным окрестностям поселка Каменномостский.
Вы посетите уникальный природный объект, который был назван Хаджохская теснина.
Это грандиозное четырехсотметровое ущелье было создано горной рекой, которая прорезала в скале очень глубокий коридор.
14:00 Обедаем и отправляемся на геотермальный источник.
19:00 Ужинаем и отдыхаем.
Входные билеты в экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.
Автоэкскурсия на плато "Лаго-наки", "Большая Азишская"
09:00 Завтракаем.
10:00 Сегодня посетим частную палеонтологическую коллекцию Сад камней.
На этой экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов.
После осмотра коллекции и древнего мегалита — дольмена, выезжаем к горному плато Лаго-Наки.
Когда будете идти по маршруту, смотрите под ноги — запросто можно найти окаменелую ракушку — отличный сувенир на память об Адыгее!
Обедаем (ланч-бокс выдается за завтраком).
На обратном пути заезжаем в оборудованную пещеру «Большая Азишская».
Возвращаемся на базу довольные и с сотнями отличных фотографий.
18:00 Встречаемся за ужином.
Общаемся, делимся впечатлениями, едим приготовленный на огне шашлык.
Входные билеты в экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.
Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источник
09:00 Завтрак.
10:00 Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз, доходим к памятнику природы скале Чертов Палец.
С вершин хребта Уна-Коз открывается впечатляющий вид на Лаго-Накское плоскогорье и долину реки Белой, открывающаяся взору панорама зачаровывает.
14:00 Обед.
15:00 Купание в бассейнах с геотермальной водой.
19:00 Ужин.
Входные билеты в экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.
Веревочный парк. Биосферный заповедник. Древние мегалиты
08:00-10:00 Завтрак.
По живописной долине реки Белой с остановками на обзорных площадках: «Казачий камень», «Большой Гранитный каньон», «Менгиры и дольмены» в пос. Хамышки, в месте слияния рек Киша и Белая, доедем до поселка Гузерипль.
Пройдем на территорию крупнейшего в Европе биосферного заповедника, где располагается веревочный парк, музей заповедника и один из интереснейших мегалитических сооружений древности — дольмен.
14:00-15:00 Обед.
15:00 Купание в бассейнах с геотермальной водой.
19:00 Ужин.
Входные билеты оплачиваются отдельно.
Автоэкскурсия в Гуамское ущелье. Геотермальный источник
08:00-10:00 Завтрак.
10:00 Выезд на маршрут в Гуамское ущелье, расположенное между поселками Мезмай и Гуамка.
Гуамское ущелье — памятник природы, возраст которого более сотни миллионов лет.
По дну ущелья проходит узкоколейная железная дорога, вырубленная прямо в скальной породе.
Вы совершите небольшое путешествие на экскурсионном поезде.
Ущелье удивляет громадой скал, каскадами небольших водопадов, в том числе грандиозным стометровым водопадом реки Курджипс, и оставляет очень сильное впечатление.
Прогулка по Гуамскому ущелью.
Обед-пикник.
Возвращение на базу.
18:00 Ужин.
19:00 После ужина — поездка на геотермальный источник.
Входные билеты оплачиваются отдельно.
Город Майкоп. Национальный музей республики Адыгея
08:00 Завтрак.
09:00 Экскурсия в столицу Адыгеи — город Майкоп.
Экскурсии в Майкопе раскроют перед вами всё величие древнего адыгейского народа, а также увлекут занимательными тайнами и загадками истории.
В Майкопе вы посетите национальный музей республики Адыгея — один из лучших современных музеев, посвященных здешней археологии, истории, культуре и природе.
Мы также заедем на городской рынок.
На рынке можно будет приобрести гостинцы для себя и своих родных и близких — пряности, специи, различные виды адыгейского сыра.
15:00 Обед.
16:00 Поездка на геотермальный источник.
В вашем распоряжении будет 4 больших бассейна с проточной водой из геотермального источника, ещё один детский и один бассейн с холодной водой.
19:00 Ужин.
Входные билеты оплачиваются отдельно.
Отъезд
Завтрак.
06:30-10:00 Отъезд.
Для тех, кто выезжает рано утром в Майкоп выдадим в пятницу за ужином ланч-бокс вместо завтрака.
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортабельных коттеджах или номерах со всеми удобствами.
Стоимость тура на одного человека при размещении в 2, 3-местных номерах со всеми удобствами:
- гостевой дом «Замок Грез». Двухуровневый коттедж на берегу горной реки, в замковом стиле с настоящим камином, уникальный дизайн — 69 800 руб. / чел.;
- гостевой дом «У горы». Деревянный сруб в старинном русском стиле (с бассейном, вода не термальная). Номера со всеми удобствами. — 69 800 руб. / чел.;
- Коттедж «Аквариум» (отдельный коттедж на берегу горной реки):
- номер на 2 этаже (двухкомнатный номер в замковом стиле с настоящим камином и большими окнами, площ. 44 кв. м.) — 69 800 руб.;
- 2 номера на 1 этаже (двухкомнатные номера в замковом стиле с настоящим камином) — 67 000 руб.;
- гостиница «Графство Хаджох. Улучшенный». Номера со всеми удобствами в номере. ТВ, холодильник — 63 000 руб. / чел.;
- гостевой дом «Горная Лаванда». Номера со всеми удобствами. В номере ТВ, холодильник — 65 400 руб. / чел.;
- гостиница «Графство Хаджох. Стандарт». Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 61 300 руб. / чел.;
- гостиница «Графство Хаджох». Маленький номер с двумя раздельными кроватями. В номере ТВ, холодильник — 59 000 руб. /чел.;
- гостевой дом «У Сергея». Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 65 200 руб. / чел.;
- гостевой дом «На Аминовской». Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 59 000 руб. / чел.
Размещение в номерах от 4 чел:
- в номере: Номер коттеджа «Аквариум» на 2 этаже, Замок Грез — 61 300 руб. / чел.
Хостел:
Гостиница «Графство Хаджох. Хостел». Общий санузел и душ— 47 000 руб. / чел.
Тур не предусматривает подселения.
Доплата за одноместное размещение — уточняется.
при проживании в гостевом доме «У горы» оплачивается туристический налог — 100 руб. /сутки (оплата на месте);
Варианты проживания
Гостевой дом «Эдельвейс»
Гостевой дом «Эдельвейс» расположен в поселке Каменномостский, в 25 км от храма Агуа. К услугам гостей — бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Отель находится в 49 км от крепости Ачипсе, менее чем в 1 км от Каменномостского и в 15 минутах ходьбы от станции Хаджох. В некоторых номерах есть выход на балкон с видом на горы.
Гостевой дом «У горы»
Расположен в 15 мин ходьбы от основной территории базы на окраине поселка, рядом лес. Для размещения предоставляются двух-, трех-, и четырехместные номера. Все удобства в номере. В номере: ТВ, холодильник, эл. чайник. Питание на территории гостевого дома в просторной столовой. Выезд на маршруты производится с территории гостевого дома.
Гостевой дом «Деревянные коттеджи»
1-комнатный коттедж:
- одна комната;
- холл;
- санузел с душевой кабиной;
- холодильник.
Два 2-комнатных коттеджа, в каждом:
- две комнаты;
- холл;
- санузел с душевой кабиной;
- в каждой комнате 2 односпальных кровати;
- спутниковое ТВ;
- электрический чайник.
Гостевой дом «У Сергея»
Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник.
Гостевой дом «Горная Лаванда»
«Горная Лаванда» – современная гостиница с террасой. В номерах есть все удобства, холодильник, телевизор, чайник, Wi-Fi. На территории гостиницы есть общая кухня, сад, место для пикника.
Гостевой дом «На Аминовской»
Находится в 6 мин ходьбы от основной территории базы. К размещению предлагаются 6 двух- и трехместных номеров со всеми удобствами: санузел с душем в номере, TV, холодильник, электрочайник.
Гостиница «Графство Хаджох»
Гостиница «Графство Хаджох» находится в поселке Каменномостский (Хаджох) рядом с остановкой общественного транспорта. Хаджох представляется неповторимым туристическим центром с бесчисленным количеством экскурсионных мест, монументов природы и культуры. Поселок размещен в лесной площади республики Адыгея, обладает приятным климатом и живописными окрестностями.
На территории установлены беседки для уютных вечеров и мангалы. На территории гостиницы постояльцы могут посетить русскую баню.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в комфортабельных коттеджах, в поселке нормально работает сотовая связь и USB-модемы любых операторов, Wi-fi, есть не везде
- Питание 3-разовое, полноценное, (в случае, если программа дня тура предполагает возвращение с маршрута только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает, в том числе первое блюдо)
- Посещение геотермальных бассейнов в соответствии с программой тура
- Работа гидов-инструкторов по программе тура
- Трансферы по программе тура
- Трансфер до места проживания на туре
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Краснодара / Минеральных Вод и обратно
- Обратный трансфер
- Доплата за одноместное размещение
- При проживании в гостевом доме «У горы» оплачивается туристический налог - 100 руб. /сутки (оплата на месте)
- Билеты на экскурсионные объекты (оплачиваются самостоятельно на месте): "Хаджохская теснина" - 600 руб. /взр., детский с 7 до 14 лет - 300 руб. пещера "Большая Азишская" - 800 руб. /взр., детский с 7 до 14 лет - 400 руб. частная коллекция "Сад камней" - 300 руб. частная коллекция Беловодье - 300 руб. /чел. посещение веревочного парка - от 300 до 1 500 руб. национальный музей - 300 руб. посещение древних пещер-келий монахов - 200 руб. "Водопады Руфабго" - 600 руб., детский с 5 до 13 лет - 300 руб. поездка по узкоколейной железной дороге - 900 руб. (детский - 450 руб.). музей Востока - 150 руб
- «Хаджохская теснина» - 600 руб. /взр., детский с 7 до 14 лет - 300 руб
- Пещера «Большая Азишская» - 800 руб. /взр., детский с 7 до 14 лет - 400 руб
- Частная коллекция «Сад камней» - 300 руб
- Частная коллекция Беловодье - 300 руб. /чел
- Посещение веревочного парка - от 300 до 1 500 руб
- Национальный музей - 300 руб
- Посещение древних пещер-келий монахов - 200 руб
- «Водопады Руфабго» - 600 руб., детский с 5 до 13 лет - 300 руб
- Поездка по узкоколейной железной дороге - 900 руб. (детский - 450 руб.)
- Музей Востока - 150 руб
- Конная прогулка. Стоимость зависит от времени прогулки: 35 мин - 1 000 руб. 1 час - 1 400 руб. 1,5 часа - 1 900 руб. 2 часа - 2 500 руб., 3 часа - 3 200 руб., 5 часов - 5 000 руб. Доставка к месту проведения и обратно входит в стоимость
- Билеты на подъемник - 900 руб. /чел., детский с 6 до 13 лет - 600 руб
- Спортивная страховка
- Экстрим-парк «Мишоко»
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- полис обязательного медицинского страхования;
- паспорт (для детей - свидетельство о рождении);
- для детей, не достигших 18 лет, отправляющихся в тур в сопровождении ответственного лица (без родителей), необходимо иметь письменное согласие родителей;
- мед препараты для собственных нужд;
- небольшой рюкзак на 20-30л, чтобы положить туда фотоаппарат, ланч-бокс и необходимые вам мелочи;
- купальник и необходимые вам купальные принадлежности (тапочки, шапочку);
- куртку-ветровку, плащ-дождевик или накидку;
- наличные деньги;
- треккинговые ботинки или иную обувь на нескользящей подошве, лучше 2 пары, на смену;
- фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке);
- налобный фонарик.
Для удобства можете захватить треккинговые палки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организован трансфер в туре?
Трансфер осуществляется в день заезда.
Трансфер в любое другое время, раньше или позже указанного, не входит в стоимость тура, оплачивается отдыхающими самостоятельно.
- Трансфер из г. Минеральные воды до пос. Каменномостский:
Время отправления автобуса из аэропорта г. Минеральные воды — 13:00.
- Трансфер из г. Краснодара до пос. Каменномостский:
Время отправления автобуса из ж\д вокзала г. Краснодара — 12:10.
Туристам необходимо прибыть на ж/д вокзал г. Краснодара не позднее 11:30. Автобус выезжает из ж/д вокзала г. Краснодара после сбора группы, но не позднее 12:10. Трансфер в день заезда, раньше или позже 12:00 оплачивается отдыхающими самостоятельно.
- Трансфер из ж/д вокзала г. Армавир в 15:00-15:20.
- В случае, вашего прибытия в г. Сочи:
Мы вас встретим на ж\д вокзале г. Майкоп в 22:00. Добраться до г. Майкопа Вы сможете на электричке "Ласточка" Сочи-Майкоп. Время отправления электрички из Адлера — 16:18.
Обратный трансфер (доп. плата):
- Обратный трансфер в среду.
Автобус из п. Каменномостский в г. Минеральные воды и г. Армавир отправляется в 06:30-07:00.
Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется в 10:00 на ж/д вокзал.
Обратный трансфер не входит в стоимость тура.
- Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Минеральные воды — 1 300 руб. /чел.;
- Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Краснодар — 1 000 руб. /чел.;
- Стоимость обратного трансфера в субботу и воскресенье в г. Армавир — 1 000 руб. /чел.
Для тех, кто едет в Сочи на электричке "Ласточка":
Трансфер из Каменномостского до Майкопа в субботу, воскресенье и среду в г. Майкоп в 5:45 утра (стоимость 600 руб.). Электричка отправляется из г. Майкоп в 07:00
- Для тех, кто едет в Москву на автобусе:
Время трансфера из Каменномостского в Майкоп по согласованию. Стоимость 600 руб. (не менее 2 человек).
В исключительных случаях при задержке рейса или опоздании прибытия поезда туристов трансфер может быть задержан, но не более, чем на 40 минут. В случае массовой задержки рейсов и прибытия поездов: на неограниченное разумное время.
Как самостоятельно добраться до места сбора?
- Добраться из аэропорта Краснодара или ж\д вокзала Краснодара до п. Каменномостский или из п. Каменномостский до аэропорта или на ж/д вокзал Краснодара можно самостоятельно, заказав автобус или легковой автомобиль. Стоимость уточняйте у менеджера
- У нас можно заказть индивидуальные и групповые трансферы: Минводы - п. Каменномостский, г. Архыз - п. Каменномостский, Белореченск - п. Каменномостский. г. Майкоп – п. Каменномостскийй, п. Каменномостский - п. Бетта и др. Стоимость уточняйте у менеджера.
- Из Москвы до Майкопа можно добраться на автобусе, оборудованном кондиционером, холодильником, туалетом.
- От Майкопа до пос. Каменномостский также можно добраться на автобусе или на маршрутном такси. Остановка в Майкопе на центральном рынке;
- Доехать можно на личном автотранспорте. В настоящее время автомобильная дорога М4 «Дон»-это современная автомагистраль в 4 полосы, по две в каждом направлении. Чистого времени в пути, не нарушая правил, при нормальном движении -17 часов
Каковы требования к здоровью участников тура?
В программе не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой.
Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой ему не противопоказаны, состояние его здоровья позволяет ему участвовать в программе тура. Исполнитель освобождается от любой ответственности, если турист знал или мог знать о том, что его состояние здоровья не позволяет ему участвовать в программе тура.
Каковы особенности геотермальных кремниевых источников?
Термальная вода, которая добывается из скважины №12-Т имеет постоянный химический состав, ее можно использовать в лечебно-питьевых целях. Воду относят к минеральным водам, которые имеют маломинерализованный гидрокарбонатно-хлоридный натриевый состав, с увеличенным содержанием кремниевой кислоты.
Кремниевая вода сочетает в себе вкус и свежесть родниковой, чистоту и структуру талой и бактерицидные свойства серебряной воды. В активированной кремниевой воде происходит активное осаждение тяжелых металлов, вода становится чистой на вид и приятной на вкус, она долгое время не портится и приобретает многие другие лечебные качества.
Кремниевая вода практически не имеет противопоказаний для употребления. Согласно мнениям ученых кремний – мощный активатор воды и обладает значительными бактерицидными свойствами. Вода не портится, долго сохраняется, очищается.
Лечебные, оздоровительные свойства воды подтверждены бальнеологическими и медицинскими заключениями ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию».
Глубина скважины №12-Т – 1595 м, температура воды 86 С. Газы растворенные: СО2, СН4, N2. Относится к маломинеральным водам гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты (базовый аналог воды 23 и 22 групп, типы «Айвазовсккий» и «Крымский» ГОСТ 13273-88).
Температура воды в бассейнах-37-39 градусов. Ограничений по наружному применению нет.
Лечебные услуги не предоставляются. С целью использования воды в лечебных целях проконсультируйтесь со специалистом.
Как добраться на своем автомобиле до пос. Каменномостский?
Москва – Воронеж – Ростов.
Перед Ростовом налево по объездной на Краснодар (Сочи, Баку) до ст. Павловской.
У поста ГАИ поворот направо на Краснодар, через 54 км через виадук на Выселки, через 12 км на кольце налево.
Через ~ 1,5 км после заправки "Юкос" направо на виадук через ж/д, далее по главной на Усть-Лабинск (12 км – Бейсужек, 11 км – Кирпильская).
Далее налево 14 км до кольца, на кольце направо ~ 6 км до конца (ГАИ).
Далее на Майкоп – 78 км. В Майкопе после заправки "ТНК" (справа) через 200-250 м – налево, затем направо на ул. Хакурате и далее прямо до ж/д переезда.
За переездом направо – это прямая дорога (40 км) в поселок.
Какая будет сотовая связь?
В поселке нормально работает сотовая связь и USB-модемы любых операторов, Wi-fi, есть не везде.
Могут ли произойти изменения в программе?
Окончательное формирование маршрутов дня и определение времени начала и окончания мероприятий на туре происходит в день заезда. При проведении программы тура возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы.
В летний период выезжаем на геотермальные источники, в основном, в первой половине дня.
На маршруте турист не вправе употреблять алкогольные напитки. При малейшем подозрении на алкогольное или иное токсическое опьянение инструктор вправе снять туриста с маршрута. Возврат денежных средств не производится.
Если турист сошел или снят с маршрута, в том числе на высокогорье, оплата индивидуального трансфера производится за счет туриста.
Дополнительные мероприятия, которые могут проводиться на территории, в свободное от программы тура время, в стоимость тура не входят, как правило, проводятся бесплатно. Организатор тура уведомляет туриста о мероприятии, предоставляет площадку для проведения мероприятия, но не занимается его организацией и проведением и не обязан подвозить участника тура на данное мероприятие.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Тур очень интересный и насыщенный. Прекрасная организация.
В целом отдых в Адыгее понравился. Очень красивая природа, чистый, ухоженный поселок, с погодой повезло. Спокойный, размеренный отдых, без существенных физических нагрузок. Удачное совмещение пеших экскурсий и купания в источниках во второй половине дня.
Организаторам большое спасибо за оперативное решение любых вопросов.
Водители очень классные, видно что профессионалы.
Среди инструкторов особенно хотелось бы выделить Любу и