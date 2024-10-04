читать дальше

Очень много экскурсии. На каждый день. Если любите ходить - вам сюда. А после пеших прогулок - самое то окунуться в бассейн с горячей термальной водой. Купаться ездили в" Водную Ривьеру". И здесь начинаются минусы. Они не относятся к организаторам, они относятся к самой "Ривьере". Расположена она достаточно далеко, минут 30 ехали точно, а мы были последние, кого забирали. Были в ноябре, т. е. температура далека от того, чтобы быть без курток. Тесные кабинки, сантиметров 20. На небольшом пространстве их очень много. При этом в эту кабинку надо упихнуть верхнюю одежду и обувь, а так же все другое. И представьте, как это прикольно одеваться и раздеваться. Стоя на мокром, и зачастую грязном (не забыли, что туда проходят в уличной обуви) полу в оочень ограниченном пространстве. А если наплыв - то и вовсе по двое. Бассейнов всего пять, с разными температурами, неплохие. Но гидромассаж работает по каким - то странным принципам и времени. Территория очень красивая. Но, я не видела ни одного сотрудника на территории. Это все таки бассейны с водой, не дай бог кому будет плохо. А так - отдохнуть и поплавать под открытым небом очень хорошо. Жалко, что вечером после 19.00 были только один раз. Не понятно, почему перенесли время в день перед отъездом.