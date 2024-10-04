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Отдых на термальных источниках

Отдохните летом всей семьей в Адыгее.

В туре вас ждут живописные предгорья и горы с первозданными ландшафтами, уникальными флорой и фауной! Гостевые дома и гостиницы, в которых вы будете проживать, расположены
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рядом с государственным природным биосферным заповедником — старейшей, особо охраняемой природной территорией, в 40 км от Красной поляны. Красота и гармония этих мест восстанавливает душевное равновесие и насыщает организм энергией.

А какое, ни с чем несравнимое удовольствие — искупаться после прогулок в горячем геотермальном источнике!:

5
3 отзыва
Отдых на термальных источниках
Отдых на термальных источниках
Отдых на термальных источниках
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Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Купание в геотермальных источниках

Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала до места вашего проживания на туре.

Информацию о трансфере с перечнем городов, из которых организован трансфер смотрите в блоке Важно знать.

Прибываем в один из курортных поселков, расположенных на реке Белой (пос. Каменномостский, ст. Даховская).

Размещение в соответствии с вашим договором в комфортабельных коттеджах или в гостиничных номерах со всеми удобствами

Обед или ланч-бокс.

18:00-19:00 Ужинаем.

После ужина едем на геотермальный источник.

Купаемся в больших современных бассейнах с проточной водой из горячего источника (2 часа).

Активированная кремневая вода отлично расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях (после купания кожа становится гладкой и красивой)

В вашем распоряжении будут несколько бассейнов с температурой от +22 до +39 градусов.

Для тех, кто прибывает из г. Сочи поездка на геотермальный источник переносится на вечер, в день, когда будет проводится экскурсия на плато Лаго-наки.

Прибытие. Купание в геотермальных источникахПрибытие. Купание в геотермальных источникахПрибытие. Купание в геотермальных источникахПрибытие. Купание в геотермальных источниках
2 день

Пешеходная экскурсия на «Руфабго». Геотермальный источник

08:00-09:00 Завтракаем.

10:00 Легкая прогулка: знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго», с его водной феерией, водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок.

14:00 Обедаем.

После обеда едем купаться на геотермальный источник.

18:00-19:00 Ужинаем и отдыхаем после насыщенного дня.

Входные билеты в экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.

Пешеходная экскурсия на «Руфабго». Геотермальный источникПешеходная экскурсия на «Руфабго». Геотермальный источникПешеходная экскурсия на «Руфабго». Геотермальный источникПешеходная экскурсия на «Руфабго». Геотермальный источник
3 день

Посещение Свято-Михайловского монастыря и святого источника Пантелеймона. Геотермальный источник

09:00 Завтрак.

10:00 Выезжаем в пос. Победа на экскурсию в Свято–Михайловский монастырь.

Существует легенда, что в подземной части монастыря, большинство входов в который были завалены в 1954 году, хранятся сокровища византийских монахов.

Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер-келий.

Мы также сможем посетить, находящийся недалеко от монастыря, на горе Физиабго, целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от болезней.

14:00 Обед.

Во второй половине дня едем на геотермальный источник.

19:00 Ужин.

Входные билеты в экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.

Посещение Свято-Михайловского монастыря и святого источника Пантелеймона. Геотермальный источникПосещение Свято-Михайловского монастыря и святого источника Пантелеймона. Геотермальный источникПосещение Свято-Михайловского монастыря и святого источника Пантелеймона. Геотермальный источникПосещение Свято-Михайловского монастыря и святого источника Пантелеймона. Геотермальный источник
4 день

Пешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулка. Геотермальные источники

09:00 Завтракаем и отправляемся изучать частную историческую и палеонтологическую коллекцию «Беловодье».

После этого гуляем по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, любуемся видами на Хаджох и бурлящую горную реку

Альтернативный маршрут — конная прогулка (доп. плата).

Вместо прогулки есть возможность прокатиться верхом на лошади по урочищу Мишоко (1-2 часа в седле) и испытать удовольствие от общения с этим красивым и сильным животным!

14:00 Обед.

Купание в бассейне с геотермальной водой.

19:00 Ужин.

Входные билеты в экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.

Пешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулка. Геотермальные источникиПешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулка. Геотермальные источникиПешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулка. Геотермальные источникиПешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулка. Геотермальные источники
5 день

Пешеходная экскурсия в каньон «Хаджохская теснина»

09:00 Завтракаем.

10:00 Сегодня ваш гид поведет вас по живописным окрестностям поселка Каменномостский.

Вы посетите уникальный природный объект, который был назван Хаджохская теснина.

Это грандиозное четырехсотметровое ущелье было создано горной рекой, которая прорезала в скале очень глубокий коридор.

14:00 Обедаем и отправляемся на геотермальный источник.

19:00 Ужинаем и отдыхаем.

Входные билеты в экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.

Пешеходная экскурсия в каньон «Хаджохская теснина»Пешеходная экскурсия в каньон «Хаджохская теснина»Пешеходная экскурсия в каньон «Хаджохская теснина»Пешеходная экскурсия в каньон «Хаджохская теснина»
6 день

Автоэкскурсия на плато "Лаго-наки", "Большая Азишская"

09:00 Завтракаем.

10:00 Сегодня посетим частную палеонтологическую коллекцию Сад камней.

На этой экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов.

После осмотра коллекции и древнего мегалита — дольмена, выезжаем к горному плато Лаго-Наки.

Когда будете идти по маршруту, смотрите под ноги — запросто можно найти окаменелую ракушку — отличный сувенир на память об Адыгее!

Обедаем (ланч-бокс выдается за завтраком).

На обратном пути заезжаем в оборудованную пещеру «Большая Азишская».

Возвращаемся на базу довольные и с сотнями отличных фотографий.

18:00 Встречаемся за ужином.

Общаемся, делимся впечатлениями, едим приготовленный на огне шашлык.

Входные билеты в экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.

Автоэкскурсия на плато "Лаго-наки", "Большая Азишская"Автоэкскурсия на плато "Лаго-наки", "Большая Азишская"Автоэкскурсия на плато "Лаго-наки", "Большая Азишская"Автоэкскурсия на плато "Лаго-наки", "Большая Азишская"
7 день

Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источник

09:00 Завтрак.

10:00 Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз, доходим к памятнику природы скале Чертов Палец.

С вершин хребта Уна-Коз открывается впечатляющий вид на Лаго-Накское плоскогорье и долину реки Белой, открывающаяся взору панорама зачаровывает.

14:00 Обед.

15:00 Купание в бассейнах с геотермальной водой.

19:00 Ужин.

Входные билеты в экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.

Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источникПодъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источникПодъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источникПодъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источник
8 день

Веревочный парк. Биосферный заповедник. Древние мегалиты

08:00-10:00 Завтрак.

По живописной долине реки Белой с остановками на обзорных площадках: «Казачий камень», «Большой Гранитный каньон», «Менгиры и дольмены» в пос. Хамышки, в месте слияния рек Киша и Белая, доедем до поселка Гузерипль.

Пройдем на территорию крупнейшего в Европе биосферного заповедника, где располагается веревочный парк, музей заповедника и один из интереснейших мегалитических сооружений древности — дольмен.

14:00-15:00 Обед.

15:00 Купание в бассейнах с геотермальной водой.

19:00 Ужин.

Входные билеты оплачиваются отдельно.

Веревочный парк. Биосферный заповедник. Древние мегалитыВеревочный парк. Биосферный заповедник. Древние мегалитыВеревочный парк. Биосферный заповедник. Древние мегалитыВеревочный парк. Биосферный заповедник. Древние мегалиты
9 день

Автоэкскурсия в Гуамское ущелье. Геотермальный источник

08:00-10:00 Завтрак.

10:00 Выезд на маршрут в Гуамское ущелье, расположенное между поселками Мезмай и Гуамка.

Гуамское ущелье — памятник природы, возраст которого более сотни миллионов лет.

По дну ущелья проходит узкоколейная железная дорога, вырубленная прямо в скальной породе.

Вы совершите небольшое путешествие на экскурсионном поезде.

Ущелье удивляет громадой скал, каскадами небольших водопадов, в том числе грандиозным стометровым водопадом реки Курджипс, и оставляет очень сильное впечатление.

Прогулка по Гуамскому ущелью.

Обед-пикник.

Возвращение на базу.

18:00 Ужин.

19:00 После ужина — поездка на геотермальный источник.

Входные билеты оплачиваются отдельно.

Автоэкскурсия в Гуамское ущелье. Геотермальный источникАвтоэкскурсия в Гуамское ущелье. Геотермальный источникАвтоэкскурсия в Гуамское ущелье. Геотермальный источникАвтоэкскурсия в Гуамское ущелье. Геотермальный источник
10 день

Город Майкоп. Национальный музей республики Адыгея

08:00 Завтрак.

09:00 Экскурсия в столицу Адыгеи — город Майкоп.

Экскурсии в Майкопе раскроют перед вами всё величие древнего адыгейского народа, а также увлекут занимательными тайнами и загадками истории.

В Майкопе вы посетите национальный музей республики Адыгея — один из лучших современных музеев, посвященных здешней археологии, истории, культуре и природе.

Мы также заедем на городской рынок.

На рынке можно будет приобрести гостинцы для себя и своих родных и близких — пряности, специи, различные виды адыгейского сыра.

15:00 Обед.

16:00 Поездка на геотермальный источник.

В вашем распоряжении будет 4 больших бассейна с проточной водой из геотермального источника, ещё один детский и один бассейн с холодной водой.

19:00 Ужин.

Входные билеты оплачиваются отдельно.

Город Майкоп. Национальный музей республики АдыгеяГород Майкоп. Национальный музей республики АдыгеяГород Майкоп. Национальный музей республики АдыгеяГород Майкоп. Национальный музей республики Адыгея
11 день

Отъезд

Завтрак.

06:30-10:00 Отъезд.

Для тех, кто выезжает рано утром в Майкоп выдадим в пятницу за ужином ланч-бокс вместо завтрака.

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных коттеджах или номерах со всеми удобствами.

Стоимость тура на одного человека при размещении в 2, 3-местных номерах со всеми удобствами:

  • гостевой дом «Замок Грез». Двухуровневый коттедж на берегу горной реки, в замковом стиле с настоящим камином, уникальный дизайн — 69 800 руб. / чел.;
  • гостевой дом «У горы». Деревянный сруб в старинном русском стиле (с бассейном, вода не термальная). Номера со всеми удобствами. — 69 800 руб. / чел.;
  • Коттедж «Аквариум» (отдельный коттедж на берегу горной реки):
    • номер на 2 этаже (двухкомнатный номер в замковом стиле с настоящим камином и большими окнами, площ. 44 кв. м.) — 69 800 руб.;
    • 2 номера на 1 этаже (двухкомнатные номера в замковом стиле с настоящим камином) — 67 000 руб.;
  • гостиница «Графство Хаджох. Улучшенный». Номера со всеми удобствами в номере. ТВ, холодильник — 63 000 руб. / чел.;
  • гостевой дом «Горная Лаванда». Номера со всеми удобствами. В номере ТВ, холодильник — 65 400 руб. / чел.;
  • гостиница «Графство Хаджох. Стандарт». Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 61 300 руб. / чел.;
  • гостиница «Графство Хаджох». Маленький номер с двумя раздельными кроватями. В номере ТВ, холодильник — 59 000 руб. /чел.;
  • гостевой дом «У Сергея». Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 65 200 руб. / чел.;
  • гостевой дом «На Аминовской». Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 59 000 руб. / чел.

Размещение в номерах от 4 чел:

  • в номере: Номер коттеджа «Аквариум» на 2 этаже, Замок Грез — 61 300 руб. / чел.

Хостел:

Гостиница «Графство Хаджох. Хостел». Общий санузел и душ— 47 000 руб. / чел.

Тур не предусматривает подселения.

Доплата за одноместное размещение — уточняется.

при проживании в гостевом доме «У горы» оплачивается туристический налог — 100 руб. /сутки (оплата на месте);

Варианты проживания

Гостевой дом «Эдельвейс»

10 ночей

Гостевой дом «Эдельвейс» расположен в поселке Каменномостский, в 25 км от храма Агуа. К услугам гостей — бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Отель находится в 49 км от крепости Ачипсе, менее чем в 1 км от Каменномостского и в 15 минутах ходьбы от станции Хаджох. В некоторых номерах есть выход на балкон с видом на горы.

Гостевой дом «Эдельвейс»Гостевой дом «Эдельвейс»Гостевой дом «Эдельвейс»Гостевой дом «Эдельвейс»Гостевой дом «Эдельвейс»Гостевой дом «Эдельвейс»

Гостевой дом «У горы»

10 ночей

Расположен в 15 мин ходьбы от основной территории базы на окраине поселка, рядом лес. Для размещения предоставляются двух-, трех-, и четырехместные номера. Все удобства в номере. В номере: ТВ, холодильник, эл. чайник. Питание на территории гостевого дома в просторной столовой. Выезд на маршруты производится с территории гостевого дома.

Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»

Гостевой дом «Деревянные коттеджи»

10 ночей

1-комнатный коттедж:

  • одна комната;
  • холл;
  • санузел с душевой кабиной;
  • холодильник.

Два 2-комнатных коттеджа, в каждом:

  • две комнаты;
  • холл;
  • санузел с душевой кабиной;
  • в каждой комнате 2 односпальных кровати;
  • спутниковое ТВ;
  • электрический чайник.
Гостевой дом «Деревянные коттеджи»Гостевой дом «Деревянные коттеджи»Гостевой дом «Деревянные коттеджи»Гостевой дом «Деревянные коттеджи»

Гостевой дом «У Сергея»

10 ночей

Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник.

Гостевой дом «У Сергея»Гостевой дом «У Сергея»Гостевой дом «У Сергея»Гостевой дом «У Сергея»

Гостевой дом «Горная Лаванда»

10 ночей

«Горная Лаванда» – современная гостиница с террасой. В номерах есть все удобства, холодильник, телевизор, чайник, Wi-Fi. На территории гостиницы есть общая кухня, сад, место для пикника.

Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»

Гостевой дом «На Аминовской»

10 ночей

Находится в 6 мин ходьбы от основной территории базы. К размещению предлагаются 6 двух- и трехместных номеров со всеми удобствами: санузел с душем в номере, TV, холодильник, электрочайник.

Гостевой дом «На Аминовской»Гостевой дом «На Аминовской»Гостевой дом «На Аминовской»

Гостиница «Графство Хаджох»

10 ночей

Гостиница «Графство Хаджох» находится в поселке Каменномостский (Хаджох) рядом с остановкой общественного транспорта. Хаджох представляется неповторимым туристическим центром с бесчисленным количеством экскурсионных мест, монументов природы и культуры. Поселок размещен в лесной площади республики Адыгея, обладает приятным климатом и живописными окрестностями.

На территории установлены беседки для уютных вечеров и мангалы. На территории гостиницы постояльцы могут посетить русскую баню.

Гостиница «Графство Хаджох»Гостиница «Графство Хаджох»Гостиница «Графство Хаджох»Гостиница «Графство Хаджох»Гостиница «Графство Хаджох»Гостиница «Графство Хаджох»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в комфортабельных коттеджах, в поселке нормально работает сотовая связь и USB-модемы любых операторов, Wi-fi, есть не везде
  • Питание 3-разовое, полноценное, (в случае, если программа дня тура предполагает возвращение с маршрута только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает, в том числе первое блюдо)
  • Посещение геотермальных бассейнов в соответствии с программой тура
  • Работа гидов-инструкторов по программе тура
  • Трансферы по программе тура
  • Трансфер до места проживания на туре
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Краснодара / Минеральных Вод и обратно
  • Обратный трансфер
  • Доплата за одноместное размещение
  • При проживании в гостевом доме «У горы» оплачивается туристический налог - 100 руб. /сутки (оплата на месте)
  • Билеты на экскурсионные объекты (оплачиваются самостоятельно на месте): "Хаджохская теснина" - 600 руб. /взр., детский с 7 до 14 лет - 300 руб. пещера "Большая Азишская" - 800 руб. /взр., детский с 7 до 14 лет - 400 руб. частная коллекция "Сад камней" - 300 руб. частная коллекция Беловодье - 300 руб. /чел. посещение веревочного парка - от 300 до 1 500 руб. национальный музей - 300 руб. посещение древних пещер-келий монахов - 200 руб. "Водопады Руфабго" - 600 руб., детский с 5 до 13 лет - 300 руб. поездка по узкоколейной железной дороге - 900 руб. (детский - 450 руб.). музей Востока - 150 руб
  • «Хаджохская теснина» - 600 руб. /взр., детский с 7 до 14 лет - 300 руб
  • Пещера «Большая Азишская» - 800 руб. /взр., детский с 7 до 14 лет - 400 руб
  • Частная коллекция «Сад камней» - 300 руб
  • Частная коллекция Беловодье - 300 руб. /чел
  • Посещение веревочного парка - от 300 до 1 500 руб
  • Национальный музей - 300 руб
  • Посещение древних пещер-келий монахов - 200 руб
  • «Водопады Руфабго» - 600 руб., детский с 5 до 13 лет - 300 руб
  • Поездка по узкоколейной железной дороге - 900 руб. (детский - 450 руб.)
  • Музей Востока - 150 руб
  • Конная прогулка. Стоимость зависит от времени прогулки: 35 мин - 1 000 руб. 1 час - 1 400 руб. 1,5 часа - 1 900 руб. 2 часа - 2 500 руб., 3 часа - 3 200 руб., 5 часов - 5 000 руб. Доставка к месту проведения и обратно входит в стоимость
  • Билеты на подъемник - 900 руб. /чел., детский с 6 до 13 лет - 600 руб
  • Спортивная страховка
  • Экстрим-парк «Мишоко»
Место начала и завершения?
Г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • полис обязательного медицинского страхования;
  • паспорт (для детей - свидетельство о рождении);
  • для детей, не достигших 18 лет, отправляющихся в тур в сопровождении ответственного лица (без родителей), необходимо иметь письменное согласие родителей;
  • мед препараты для собственных нужд;
  • небольшой рюкзак на 20-30л, чтобы положить туда фотоаппарат, ланч-бокс и необходимые вам мелочи;
  • купальник и необходимые вам купальные принадлежности (тапочки, шапочку);
  • куртку-ветровку, плащ-дождевик или накидку;
  • наличные деньги;
  • треккинговые ботинки или иную обувь на нескользящей подошве, лучше 2 пары, на смену;
  • фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке);
  • налобный фонарик.

Для удобства можете захватить треккинговые палки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как организован трансфер в туре?

Трансфер осуществляется в день заезда.

Трансфер в любое другое время, раньше или позже указанного, не входит в стоимость тура, оплачивается отдыхающими самостоятельно.

  • Трансфер из г. Минеральные воды до пос. Каменномостский:

Время отправления автобуса из аэропорта г. Минеральные воды — 13:00.

  • Трансфер из г. Краснодара до пос. Каменномостский:

Время отправления автобуса из ж\д вокзала г. Краснодара — 12:10.

Туристам необходимо прибыть на ж/д вокзал г. Краснодара не позднее 11:30. Автобус выезжает из ж/д вокзала г. Краснодара после сбора группы, но не позднее 12:10. Трансфер в день заезда, раньше или позже 12:00 оплачивается отдыхающими самостоятельно.

  • Трансфер из ж/д вокзала г. Армавир в 15:00-15:20.
  • В случае, вашего прибытия в г. Сочи:

Мы вас встретим на ж\д вокзале г. Майкоп в 22:00. Добраться до г. Майкопа Вы сможете на электричке "Ласточка" Сочи-Майкоп. Время отправления электрички из Адлера — 16:18.

Обратный трансфер (доп. плата):

  • Обратный трансфер в среду.

Автобус из п. Каменномостский в г. Минеральные воды и г. Армавир отправляется в 06:30-07:00.

Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется в 10:00 на ж/д вокзал.

Обратный трансфер не входит в стоимость тура.

  • Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Минеральные воды — 1 300 руб. /чел.;
  • Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Краснодар — 1 000 руб. /чел.;
  • Стоимость обратного трансфера в субботу и воскресенье в г. Армавир — 1 000 руб. /чел.

Для тех, кто едет в Сочи на электричке "Ласточка":

Трансфер из Каменномостского до Майкопа в субботу, воскресенье и среду в г. Майкоп в 5:45 утра (стоимость 600 руб.). Электричка отправляется из г. Майкоп в 07:00

  • Для тех, кто едет в Москву на автобусе:

Время трансфера из Каменномостского в Майкоп по согласованию. Стоимость 600 руб. (не менее 2 человек).

В исключительных случаях при задержке рейса или опоздании прибытия поезда туристов трансфер может быть задержан, но не более, чем на 40 минут. В случае массовой задержки рейсов и прибытия поездов: на неограниченное разумное время.

Как самостоятельно добраться до места сбора?
  • Добраться из аэропорта Краснодара или ж\д вокзала Краснодара до п. Каменномостский или из п. Каменномостский до аэропорта или на ж/д вокзал Краснодара можно самостоятельно, заказав автобус или легковой автомобиль. Стоимость уточняйте у менеджера
  • У нас можно заказть индивидуальные и групповые трансферы: Минводы - п. Каменномостский, г. Архыз - п. Каменномостский, Белореченск - п. Каменномостский. г. Майкоп – п. Каменномостскийй, п. Каменномостский - п. Бетта и др. Стоимость уточняйте у менеджера.
  • Из Москвы до Майкопа можно добраться на автобусе, оборудованном кондиционером, холодильником, туалетом.
  • От Майкопа до пос. Каменномостский также можно добраться на автобусе или на маршрутном такси. Остановка в Майкопе на центральном рынке;
  • Доехать можно на личном автотранспорте. В настоящее время автомобильная дорога М4 «Дон»-это современная автомагистраль в 4 полосы, по две в каждом направлении. Чистого времени в пути, не нарушая правил, при нормальном движении -17 часов
Каковы требования к здоровью участников тура?

В программе не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой.

Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой ему не противопоказаны, состояние его здоровья позволяет ему участвовать в программе тура. Исполнитель освобождается от любой ответственности, если турист знал или мог знать о том, что его состояние здоровья не позволяет ему участвовать в программе тура.

Каковы особенности геотермальных кремниевых источников?

Термальная вода, которая добывается из скважины №12-Т имеет постоянный химический состав, ее можно использовать в лечебно-питьевых целях. Воду относят к минеральным водам, которые имеют маломинерализованный гидрокарбонатно-хлоридный натриевый состав, с увеличенным содержанием кремниевой кислоты.

Кремниевая вода сочетает в себе вкус и свежесть родниковой, чистоту и структуру талой и бактерицидные свойства серебряной воды. В активированной кремниевой воде происходит активное осаждение тяжелых металлов, вода становится чистой на вид и приятной на вкус, она долгое время не портится и приобретает многие другие лечебные качества.

Кремниевая вода практически не имеет противопоказаний для употребления. Согласно мнениям ученых кремний – мощный активатор воды и обладает значительными бактерицидными свойствами. Вода не портится, долго сохраняется, очищается.

Лечебные, оздоровительные свойства воды подтверждены бальнеологическими и медицинскими заключениями ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию».

Глубина скважины №12-Т – 1595 м, температура воды 86 С. Газы растворенные: СО2, СН4, N2. Относится к маломинеральным водам гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты (базовый аналог воды 23 и 22 групп, типы «Айвазовсккий» и «Крымский» ГОСТ 13273-88).

Температура воды в бассейнах-37-39 градусов. Ограничений по наружному применению нет.

Лечебные услуги не предоставляются. С целью использования воды в лечебных целях проконсультируйтесь со специалистом.

Как добраться на своем автомобиле до пос. Каменномостский?

Москва – Воронеж – Ростов.

Перед Ростовом налево по объездной на Краснодар (Сочи, Баку) до ст. Павловской.

У поста ГАИ поворот направо на Краснодар, через 54 км через виадук на Выселки, через 12 км на кольце налево.

Через ~ 1,5 км после заправки "Юкос" направо на виадук через ж/д, далее по главной на Усть-Лабинск (12 км – Бейсужек, 11 км – Кирпильская).

Далее налево 14 км до кольца, на кольце направо ~ 6 км до конца (ГАИ).

Далее на Майкоп – 78 км. В Майкопе после заправки "ТНК" (справа) через 200-250 м – налево, затем направо на ул. Хакурате и далее прямо до ж/д переезда.

За переездом направо – это прямая дорога (40 км) в поселок.

Какая будет сотовая связь?

В поселке нормально работает сотовая связь и USB-модемы любых операторов, Wi-fi, есть не везде.

Могут ли произойти изменения в программе?

Окончательное формирование маршрутов дня и определение времени начала и окончания мероприятий на туре происходит в день заезда. При проведении программы тура возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы.

В летний период выезжаем на геотермальные источники, в основном, в первой половине дня.

На маршруте турист не вправе употреблять алкогольные напитки. При малейшем подозрении на алкогольное или иное токсическое опьянение инструктор вправе снять туриста с маршрута. Возврат денежных средств не производится.

Если турист сошел или снят с маршрута, в том числе на высокогорье, оплата индивидуального трансфера производится за счет туриста.

Дополнительные мероприятия, которые могут проводиться на территории, в свободное от программы тура время, в стоимость тура не входят, как правило, проводятся бесплатно. Организатор тура уведомляет туриста о мероприятии, предоставляет площадку для проведения мероприятия, но не занимается его организацией и проведением и не обязан подвозить участника тура на данное мероприятие.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Евгений
4 окт 2024
☀🌝🌞Спасибо вам, Большая 🔥🔥🔥Страна, за возможность отдохнуть и получить массу удовольствия! 😊🙏 Поездка в Адыгею с 22 сентября по 02 октября была незабываемой! 🏞️🌟 Мы насладились природой, получили море положительных эмоций и позитивных впечатлений, и прожили незабываемые приключения! 💫😍 Спасибо, что делаете нашу жизнь ярче и насыщеннее! 💖🌺💜❤💜❤💜❤
☀🌝🌞Спасибо вам, Большая 🔥🔥🔥Страна, за возможность отдохнуть и получить массу удовольствия! 😊🙏 Поездка в Адыгею с☀🌝🌞Спасибо вам, Большая 🔥🔥🔥Страна, за возможность отдохнуть и получить массу удовольствия! 😊🙏 Поездка в Адыгею с☀🌝🌞Спасибо вам, Большая 🔥🔥🔥Страна, за возможность отдохнуть и получить массу удовольствия! 😊🙏 Поездка в Адыгею с☀🌝🌞Спасибо вам, Большая 🔥🔥🔥Страна, за возможность отдохнуть и получить массу удовольствия! 😊🙏 Поездка в Адыгею с☀🌝🌞Спасибо вам, Большая 🔥🔥🔥Страна, за возможность отдохнуть и получить массу удовольствия! 😊🙏 Поездка в Адыгею с☀🌝🌞Спасибо вам, Большая 🔥🔥🔥Страна, за возможность отдохнуть и получить массу удовольствия! 😊🙏 Поездка в Адыгею с☀🌝🌞Спасибо вам, Большая 🔥🔥🔥Страна, за возможность отдохнуть и получить массу удовольствия! 😊🙏 Поездка в Адыгею с☀🌝🌞Спасибо вам, Большая 🔥🔥🔥Страна, за возможность отдохнуть и получить массу удовольствия! 😊🙏 Поездка в Адыгею с☀🌝🌞Спасибо вам, Большая 🔥🔥🔥Страна, за возможность отдохнуть и получить массу удовольствия! 😊🙏 Поездка в Адыгею с☀🌝🌞Спасибо вам, Большая 🔥🔥🔥Страна, за возможность отдохнуть и получить массу удовольствия! 😊🙏 Поездка в Адыгею с
А
Анастасия
17 авг 2024
Добрый вечер, тур очень понравился, программа очень интересная, к организации претензий нет. Всем остались довольны, спасибо!
Добрый вечер, тур очень понравился, программа очень интересная, к организации претензий нет. Всем остались довольны, спасибо!Добрый вечер, тур очень понравился, программа очень интересная, к организации претензий нет. Всем остались довольны, спасибо!Добрый вечер, тур очень понравился, программа очень интересная, к организации претензий нет. Всем остались довольны, спасибо!Добрый вечер, тур очень понравился, программа очень интересная, к организации претензий нет. Всем остались довольны, спасибо!Добрый вечер, тур очень понравился, программа очень интересная, к организации претензий нет. Всем остались довольны, спасибо!Добрый вечер, тур очень понравился, программа очень интересная, к организации претензий нет. Всем остались довольны, спасибо!Добрый вечер, тур очень понравился, программа очень интересная, к организации претензий нет. Всем остались довольны, спасибо!Добрый вечер, тур очень понравился, программа очень интересная, к организации претензий нет. Всем остались довольны, спасибо!Добрый вечер, тур очень понравился, программа очень интересная, к организации претензий нет. Всем остались довольны, спасибо!
Т
Татьяна
29 мая 2024
Требуют доработки, вопрос взаимодействия с куратором тура при выяснении вопросов. Атмосфера позитивная, люди душевные, питание домашнее.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Татьяна!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
С
Светлана
29 мая 2024
Всё очень понравилось.
Тур очень интересный и насыщенный. Прекрасная организация.
М
Маргарита
25 ноя 2023
Во второй половине ноября мы с мужем отдыхали в Адыгее. Погода была осенняя. Были и дожди, и солнышко. Тур очень интересный. Узнали много нового для себя. И прекрасные тёплые источники!
О
Ольга
22 окт 2023
Спасибо всем сотрудникам Большой Страны за организацию туров этой осенью. Отдыхали в Адыгее на термальных источниках и тур КМВ. Большое спасибо Виктории Евгеньевне за продолжение отдыха в Пятигорске. В Адыгее
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тур и познавательный много красивых природных достопримечательностей и полезный для здоровья это термальные источники. Программа тура хоть и очень насыщенная но все проходило слажено, в отеле Графство Хаджох тихо спокойно уютно, питание как домашнее, администраторы приветливые, заботливый водитель Александр,

с
светлана
15 окт 2023
Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал! Интересный тур! Познавательный! Красота природы Адыгеи восхищает!!!
М
Михаил
12 сен 2023
Отдыхали с супругой с 27 авг. по 6 сент. 2023 г. Добирались из а/п Минводы на микроавтобусе трансфер был включен дорога немного утомительна более 4-х часов. Проживали в гостинице графство
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Хаджох. Вполне хорошие условия номер стандартный со всеми удобствами питание по домашнему разнообразное и вкусное. Экскурсионная программа соответствовала ранее заявленной в описании тура Отдых на термальных источниках. Термальные бассейны в 25 минутах езды хотелось бы поближе… Очень красивая природа все экскурсии разнообразные понравились гиды замечательные… скучать не приходилось почти все дни в поездках с 9 и до обеда иди до вечера а после ужина термальный комплекс - релакс. Адыгея прекрасна столица Майкоп понравилась удивил своими размерами бассейн почти в центре города правда после ковида так и не не открыт еще… люди замечательные гостеприимные, радушные. В целом тур понравился - активный отдых. Если бы размещение было рядом с термальным комплексом то вообще замечательно.

Отдыхали с супругой с 27 авг. по 6 сент. 2023 г. Добирались из а/п Минводы наОтдыхали с супругой с 27 авг. по 6 сент. 2023 г. Добирались из а/п Минводы наОтдыхали с супругой с 27 авг. по 6 сент. 2023 г. Добирались из а/п Минводы наОтдыхали с супругой с 27 авг. по 6 сент. 2023 г. Добирались из а/п Минводы наОтдыхали с супругой с 27 авг. по 6 сент. 2023 г. Добирались из а/п Минводы наОтдыхали с супругой с 27 авг. по 6 сент. 2023 г. Добирались из а/п Минводы наОтдыхали с супругой с 27 авг. по 6 сент. 2023 г. Добирались из а/п Минводы наОтдыхали с супругой с 27 авг. по 6 сент. 2023 г. Добирались из а/п Минводы наОтдыхали с супругой с 27 авг. по 6 сент. 2023 г. Добирались из а/п Минводы на
О
Ольга
1 авг 2023
Отдых на геотермальных источниках 10 дней. Были во второй половине июля, с погодой очень повезло, солнечно, без дождей, умеренная жара. Всё заявленное организаторами соответствует истине. Адыгея сказочно красивое место на земле, всем рекомендую посетить хотя бы один раз! Экскурсии каждый день, потом купание в источниках, помогает переключиться и полноценно отдохнуть. Отдых для тех, кто любит яркие впечатления и горные пейзажи.
О
Оксана
17 июл 2023
Адыгея, пос. Каменномостский. Июнь. Организатор - принимающая сторона.

В целом отдых в Адыгее понравился. Очень красивая природа, чистый, ухоженный поселок, с погодой повезло. Спокойный, размеренный отдых, без существенных физических нагрузок. Удачное совмещение пеших экскурсий и купания в источниках во второй половине дня.
Р
Рябкова
15 июл 2023
Трансфер, проживание, питание, экскурсии на отлично. Довольны всем: и природой, и дорогами,и гидами. Адыгея - сказочное место.
Трансфер, проживание, питание, экскурсии на отлично. Довольны всем: и природой, и дорогами,и гидами. Адыгея - сказочное место.Трансфер, проживание, питание, экскурсии на отлично. Довольны всем: и природой, и дорогами,и гидами. Адыгея - сказочное место.Трансфер, проживание, питание, экскурсии на отлично. Довольны всем: и природой, и дорогами,и гидами. Адыгея - сказочное место.Трансфер, проживание, питание, экскурсии на отлично. Довольны всем: и природой, и дорогами,и гидами. Адыгея - сказочное место.Трансфер, проживание, питание, экскурсии на отлично. Довольны всем: и природой, и дорогами,и гидами. Адыгея - сказочное место.Трансфер, проживание, питание, экскурсии на отлично. Довольны всем: и природой, и дорогами,и гидами. Адыгея - сказочное место.Трансфер, проживание, питание, экскурсии на отлично. Довольны всем: и природой, и дорогами,и гидами. Адыгея - сказочное место.Трансфер, проживание, питание, экскурсии на отлично. Довольны всем: и природой, и дорогами,и гидами. Адыгея - сказочное место.
С
Светлана
13 дек 2022
Были с 06.11 по 16.11. Впечатления очень хорошие. Жили в "Графство Хаджох". Из плюсов - очень красивая природа, чистый воздух, спокойно. Гостиница располагалась минутах в 20 - 30 от поселка.
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Очень много экскурсии. На каждый день. Если любите ходить - вам сюда. А после пеших прогулок - самое то окунуться в бассейн с горячей термальной водой. Купаться ездили в" Водную Ривьеру". И здесь начинаются минусы. Они не относятся к организаторам, они относятся к самой "Ривьере". Расположена она достаточно далеко, минут 30 ехали точно, а мы были последние, кого забирали. Были в ноябре, т. е. температура далека от того, чтобы быть без курток. Тесные кабинки, сантиметров 20. На небольшом пространстве их очень много. При этом в эту кабинку надо упихнуть верхнюю одежду и обувь, а так же все другое. И представьте, как это прикольно одеваться и раздеваться. Стоя на мокром, и зачастую грязном (не забыли, что туда проходят в уличной обуви) полу в оочень ограниченном пространстве. А если наплыв - то и вовсе по двое. Бассейнов всего пять, с разными температурами, неплохие. Но гидромассаж работает по каким - то странным принципам и времени. Территория очень красивая. Но, я не видела ни одного сотрудника на территории. Это все таки бассейны с водой, не дай бог кому будет плохо. А так - отдохнуть и поплавать под открытым небом очень хорошо. Жалко, что вечером после 19.00 были только один раз. Не понятно, почему перенесли время в день перед отъездом.

П
Посигун
15 сен 2022
В целом тур неплохой. Гостиница "Графство Хаджоха" понравилась, небольшая на 10 номеров, очень тихо, спокойно, пешком до центра и магазинов около получаса, можно доехать на маршрутке. Очень понравилось обслуживание и
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отношение персонала, большое спасибо Мадине и Наташе за создание домашней атмосферы. Насчёт питания, мне было нормально, не хватало фруктов, всё 11дней давали только дыни и арбузы, хотя там много яблочных садов, да и виноград растёт. Единственное что меня огорчило, то что когда я покупала путёвку, там было указано, что посещение термальных источников (бассейнов) будет днём, после обеда и два раза вечером. В итоге все, кроме одного, посещения бассейнов были после ужина в темноте, после 19-30, а я хотела покупаться и позагорать, а не сидеть по 2 часа в бассейнах, тем более погода испортилась, и выходить из бассейнов очень холодно, некоторые из группы заболели. Прошу обратить внимание на соответствие заявленого в путёвке и что по факту, хотя конечно было заявлено, что могут менять расписание, но не так радикально. Берите тёплые вещи, так как в сентябре в гостинице холодно, выходные вещи вообще не нужны, ходить некуда, только удобные спортивные вещи и обувь. Всём приятного отдыха.

Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за то что доверили нам организацию своего отдыха и за такой подробный отзыв! Он будет очень полезен
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для будущих туристов! По данному замечанию, передадим информацию нашим коллегам в регионе! Будем рады в будущем организовать для Вас путешествие и в другие регионы России, у нас в запасе еще много туров на любой вкус!

О
Ольга
30 июл 2021
Добрый вечер! Тур очень понравился, по рекомедую его друзьям и знакомым.
Организаторам большое спасибо за оперативное решение любых вопросов.
Водители очень классные, видно что профессионалы.
Среди инструкторов особенно хотелось бы выделить Любу и
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Люду. Девчонки просто молодцы! Рассказывают интересно и не заученные факты, уделяют внимание бытовым вопросам.
В гостинице" У горы "понравилось само место и питание. Все очень вкусное, разнообразное, порции хорошие. Но хотелось бы большего внимания к уборке в номерах. Мусор выносят и меняют полотенца раз в 2-3 дня, пыль на шкафах и иных поверхностях, посуда грязная, полы моют только середину.

С
Светлана
30 июл 2021
Были с дочерью 11 лет в Адыгее в июле 2021. Жили на турбазе «у горы». Нам все очень понравилось, все принимающие реально старались сделать наш отдых максимально комфортным. Еда была
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вкусная, чистоту поддерживали. Был маленький бассейн на территории. Хозяйка милейшая, на все вопросы реагировала молниеносно. Инструктора (особенно женщины!!!) работали на отлично, экскурсионная программа интересная. Почти каждый день ездили на термальные источники. Там было 4 бассейна (19, 25, 35 и 37 градусов) плюс малышовый маленький. Очень полезно, оздоровились. Дочери понравилось. Тур могу рекомендовать.

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