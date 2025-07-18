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Майские каникулы на геотермальных источниках. Сокращенная программа

Майские каникулы на геотермальных источниках
Невероятно красивые предгорья и горы Адыгеи покорят вас в эти майские праздники. Вам предстоит посетить хребет Уна-Коз, пещеру «Большая Азишская» и плато Лаго-Наки.

Особое место в путешествии займут геотермальные источники, которые помогут восстановить здоровье и подарят энергию.
5
3 отзыва
Майские каникулы на геотермальных источниках. Сокращенная программа
Майские каникулы на геотермальных источниках. Сокращенная программа
Майские каникулы на геотермальных источниках. Сокращенная программа
Ближайшие даты:
26
апр3
мая

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Геотермальные источники

Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (перечень городов из которых организован трансфер до места вашего проживания на туре смотрите в разделе,"Что входит в стоимость тура").

Прибываем в один из курортных поселков, расположенных на реке Белой (пос. Каменномостский, ст. Даховская).

Размещение в соответствии с вашим договором.

Обед или ланчбокс.

18:00-19:00 Ужинаем.

После ужина едем на геотермальный источник.

Купаемся в бассейнах с проточной водой из горячего источника.

Для тех, кто прибывает из г. Сочи поездка на геотермальный источник переносится на вечер, в день, когда будет проводится экскурсия на плато Лаго-наки.

Прибытие. Геотермальные источники
2 день

«Руфабго» - геотермальный источник

08:00-09:00 Завтракаем.

10:00 Легкая прогулка: знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго», с его водной феерией, водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок (вход доп. плата).

14:00 Обедаем.

После обеда едем купаться на геотермальный источник.

18:00-19:00 Ужинаем и отдыхаем после насыщенного дня.

«Руфабго» - геотермальный источник
3 день

Свято-Михайловский монастырь. Геотермальный источник

09:00 Завтрак.

10:00 Выезжаем в пос. Победа на экскурсию в Свято–Михайловский монастырь.

Существует легенда, что в подземной части монастыря, большинство входов в который были завалены в 1954 году, хранятся сокровища византийских монахов.

Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер-келий. (вход доп. плата).

Мы также сможем посетить, находящийся недалеко от монастыря, на горе Физиабго, целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от болезней.

14:00 Обед.

Во второй половине дня едем на геотермальный источник.

19:00 Ужин.

4 день

Пешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулка. Геотермальные источники

09:00 Завтракаем и отправляемся изучать частную историческую и палеонтологическую коллекцию «Беловодье».

После этого гуляем по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, любуемся видами на Хаджох и бурлящую горную реку

  • Альтернативный маршрут — конная прогулка.

Вместо прогулки есть возможность прокатиться верхом на лошади (доп. плата) по урочищу Мишоко (1-2 часа в седле) и испытать удовольствие от общения с этим красивым и сильным животным!

14:00 Обед.

Купание в бассейне с геотермальной водой.

19:00 Ужин.

Пешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулка. Геотермальные источники
5 день

Пешеходная экскурсия в каньон «Хаджохская теснина». Геотермальный источник

09:00 Завтракаем.

10:00 Сегодня ваш гид поведет вас по живописным окрестностям поселка Каменномостский.

Вы посетите уникальный природный объект, который был назван "Хаджохская теснина".

Это грандиозное четырехсотметровое ущелье было создано горной рекой, которая прорезала в скале очень глубокий коридор.

14:00 Обедаем и отправляемся на геотермальный источник.

19:00 Ужинаем и отдыхаем.

6 день

Автоэкскурсия на плато "Лаго-наки"с остановками на обзорных площадках, посещение оборудованной пещеры "Большая Азишская"

09:00 Завтракаем.

10:00 Сегодня посетим частную палеонтологическую коллекцию "Сад камней". (вход доп. плата).

На этой экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов.

После осмотра коллекции и древнего мегалита — дольмена, выезжаем к горному плато Лаго-Наки.

Когда будете идти по маршруту, смотрите под ноги — запросто можно найти окаменелую ракушку — отличный сувенир на память об Адыгее!

По пути на плато сделаем несколько остановок на панорамных площадках с сувенирными лавками.

Обедаем (ланч-бокс выдается за завтраком).

На обратном пути заезжаем в оборудованную пещеру: «Большая Азишская».

Возвращаемся на базу довольные и с сотнями отличных фотографий.

18:00 Встречаемся за ужином.

Общаемся, делимся впечатлениями, едим приготовленный на огне шашлык.

Получаем в подарок вкусный адыгейский сыр (акция действует с ноября по май).

7 день

Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источник

09:00 Завтрак.

10:00 Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз, доходим к памятнику природы скале Чертов Палец. (доп. плата).

С вершин хребта Уна-Коз открывается впечатляющий вид на Лаго-Накское плоскогорье и долину реки Белой, открывающаяся взору панорама зачаровывает.

14:00 Обед.

15:00 Купание в бассейнах с геотермальной водой.

19:00 Ужин.

Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источникПодъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источникПодъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источник
8 день

Отъезд

Завтрак.

06:30-08:00 Отъезд.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице или гостевом доме на выбор.

Стоимость тура (на 1 человека) при размещении в 2-х/3-х местных номерах со всеми удобствами:

  • Гостевой дом «У горы»;

Деревянный сруб в старинном русском стиле (с бассейном (не термальный). Номера со всеми удобствами– 61 200 руб. с чел.

  • Гостиница «Графство Хаджох. Улучшенный»;

Номера со всеми удобствами в номере. ТВ, холодильник – 51 000 руб. с чел.;

  • Гостевой дом «У Сергея»;

Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник – 51 200 руб. с чел.

  • гостевой дом "Горная Лаванда".

Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник – 55 400 руб. с чел.

  • Гостиница «Графство Хаджох. Стандарт»;

Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник – 48 000 руб. с чел.;

  • гостиница "Графство Хаджох". Маленький номер с двумя раздельными кроватями.

В номере ТВ, холодильник – 43 000 руб. с чел.

  • Гостевой дом «На Аминовской».

Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник – 47 000 руб. с чел.

Стоимость тура (на 1 человека) при размещении в 4-х местных номерах со всеми удобствами:

  • в гостевом доме «Деревянные коттеджи» 48 000 руб. с чел.

Хостел

  • Гостиница "Графство Хаджох. Хостел". Общий санузел и душ – 37 000 руб. с чел.

Варианты проживания

Гостевой дом «У горы»

7 ночей

Расположен в 15 мин ходьбы от основной территории базы на окраине поселка, рядом лес. Для размещения предоставляются двух-, трех-, и четырехместные номера. Все удобства в номере. В номере: ТВ, холодильник, эл. чайник. Питание на территории гостевого дома в просторной столовой.

Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»

Гостевой дом «На Аминовской»

7 ночей

Находится в 6 мин ходьбы от основной территории базы. К размещению предлагаются 6 двух- и трехместных номеров со всеми удобствами: санузел с душем в номере, TV, холодильник, электрочайник.

Гостевой дом «На Аминовской»Гостевой дом «На Аминовской»Гостевой дом «На Аминовской»

Замок «Грез»

7 ночей

Замок Грез – двухуровневый коттедж. Внутри единое пространство без деления на комнаты. На внутреннем балконе находится огромная кровать, украшенная коваными виноградными лозами и кресло-кровать, внизу камин, диван и все необходимое для жизни современного человека.

В Замке настоящий камин на дровах, фигурные оконные ниши, закрытые гобеленовыми шторами, круглая люстра, свисающая на цепи с высоты 8 метров, центральное окно высотой 4 метра.

Замок «Грез»Замок «Грез»Замок «Грез»Замок «Грез»Замок «Грез»Замок «Грез»Замок «Грез»

Гостевой дом «Эдельвейс»

7 ночей

Гостевой дом «Эдельвейс» расположен в поселке Каменномостский, в 25 км от храма Агуа. К услугам гостей — бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Отель находится в 49 км от крепости Ачипсе, менее чем в 1 км от Каменномостского и в 15 минутах ходьбы от станции Хаджох. В некоторых номерах есть выход на балкон с видом на горы.

Гостевой дом «Эдельвейс»Гостевой дом «Эдельвейс»Гостевой дом «Эдельвейс»Гостевой дом «Эдельвейс»Гостевой дом «Эдельвейс»Гостевой дом «Эдельвейс»Гостевой дом «Эдельвейс»Гостевой дом «Эдельвейс»

Коттедж «Аквариум»

7 ночей

Все номера с отдельным входом, двухкомнатные, в замковом стиле, с камином в каждом. 2-ой этаж – большой номер площ. 44 кв. м. с мини-кухней, без плиты, с СВЧ-печью.

Коттедж «Аквариум»Коттедж «Аквариум»Коттедж «Аквариум»Коттедж «Аквариум»

Гостиница «Графство Хаджох»

7 ночей

Гостевой дом «Графство Хаджох» находится в центральной части Каменномостской, в 231 метре от универмага Универмаг. Добраться можно пешком. Отель «Графство хаджох» – это хороший выбор для проживания в Каменномостской.

Гостиница «Графство Хаджох»Гостиница «Графство Хаджох»Гостиница «Графство Хаджох»Гостиница «Графство Хаджох»Гостиница «Графство Хаджох»Гостиница «Графство Хаджох»

Гостевой дом «Горная Лаванда»

7 ночей

«Горная Лаванда» – современная гостиница с террасой. В номерах есть все удобства, холодильник, телевизор, чайник, Wi-Fi. На территории гостиницы есть общая кухня, сад, место для пикника.

Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»

Гостевой дом «1001 ночь»

7 ночей

Гостевой дом «1000 и 1 ночь» с садом и принадлежностями для барбекю расположен в поселке Каменномостский. На территории гостевого дома обустроена бесплатная частная парковка. Гости могут самостоятельно готовить на общей кухне.

В распоряжении гостей 1 спальня, 1 ванная комната, постельное белье, полотенца, телевизор с плоским экраном, обеденная зона, полностью оборудованная мини-кухня и терраса с видом на сад.

Гостевой дом «1001 ночь»Гостевой дом «1001 ночь»Гостевой дом «1001 ночь»Гостевой дом «1001 ночь»

Гостевой дом «У Сергея»

7 ночей

Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник.

Гостевой дом «У Сергея»Гостевой дом «У Сергея»Гостевой дом «У Сергея»

Гостевой дом «Деревянные коттеджи»

7 ночей

1-комнатный коттедж: одна комната, холл, санузел с душевой кабиной, холодильник.

Два 2-комнатных коттеджа, в каждом: две комнаты, холл, санузел с душевой кабиной, в каждой комнате 2 односпальных кровати, спутниковое ТВ, электрический чайник.

Гостевой дом «Деревянные коттеджи»Гостевой дом «Деревянные коттеджи»Гостевой дом «Деревянные коттеджи»Гостевой дом «Деревянные коттеджи»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в комфортабельных коттеджах, в поселке нормально работает сотовая связь и USB-модемы любых операторов, Wi-fi, есть не везде
  • Питание 3-х разовое, полноценное, (в случае, если программа дня тура предполагает возвращение с маршрута только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает, в том числе первое блюдо)
  • Посещение геотермальных бассейнов в соответствии с программой тура
  • Работа гидов-инструкторов по программе тура
  • Трансферы по программе тура
  • Трансфер до места проживания на туре
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Краснодар и обратно
  • Обратный трансфер
  • Входные билеты: "Хаджохская Теснина" - 600 руб. /чел., детский с 7 до 14 лет - 400 руб. оборудованная пещера "Большая Азишская" - 800 руб., детский с 7 до 14 лет - 400 руб. билеты на подъемник - 900 руб., детский с 6 до 13 лет - 600 руб. билеты на "Водопады Руфабго" - 600 руб., детский с 5 до 13 лет - 300 руб. частная коллекция "Сад камней" - 300 руб., детский - 200 руб. посещение древних пещер-келий монахов - 400 руб. /чел. частная коллекция "Беловодье" - 300 руб. /чел. музей Природы - 400 руб. /чел. посещение веревочного парка - от 300 до 1500 руб. /чел
  • «Хаджохская Теснина» - 600 руб. /чел., детский с 7 до 14 лет - 400 руб
  • Оборудованная пещера «Большая Азишская» - 800 руб., детский с 7 до 14 лет - 400 руб
  • Билеты на подъемник - 900 руб., детский с 6 до 13 лет - 600 руб
  • Билеты на «Водопады Руфабго» - 600 руб., детский с 5 до 13 лет - 300 руб
  • Частная коллекция «Сад камней» - 300 руб., детский - 200 руб
  • Посещение древних пещер-келий монахов - 400 руб. /чел
  • Частная коллекция «Беловодье» - 300 руб. /чел
  • Музей Природы - 400 руб. /чел
  • Посещение веревочного парка - от 300 до 1500 руб. /чел
  • Конная прогулка. Стоимость зависит от времени прогулки: 35 мин - 1 000 руб. 1 час - 1 400 руб. 1,5 часа - 1 900 руб. 2 часа - 2 500 руб. Доставка к месту проведения и обратно конной прогулки входит в стоимость
  • Спортивная страховка
  • Экстрим-парк «Мишоко»
Место начала и завершения?
Г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • страховой медицинский полис;
  • мед. препараты для собственных нужд;
  • наличные деньги;
  • небольшой рюкзак на 20-30 л, чтобы положить туда фотоаппарат, ланч-бокс и необходимые вам мелочи;
  • купальник и необходимые вам купальные принадлежности (тапочки, шапочку);
  • куртку-ветровку, плащ-дождевик или накидку;
  • треккинговые ботинки или иную обувь на нескользящей подошве, лучше 2 пары (на смену);
  • фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке);
  • треккинговые палки (по желанию);
  • налобный фонарик.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Если вы планируете в своей поездки занятия активными видами отдыха (конные прогулки), то рекомендуем вам оформить спортивную страховку.

Как организован трансфер в туре?

Трансфер осуществляется в дни заездов (суббота, воскресенье, среда).

Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы самостоятельно.

Трансфер в любое другое время, раньше или позже указанного, не входит в стоимость тура, оплачивается отдыхающими самостоятельно.

Трансфер из г. Минеральные воды до пос. Каменномостский.

  • Время отправления автобуса из аэропорта г. Минеральные воды — 13:00.

Трансфер из г. Краснодара до пос. Каменномостский

  • Время отправления автобуса из ж/д вокзала г. Краснодара — 12:00.

Туристам необходимо прибыть на ж/д вокзал г. Краснодара не позднее 11.30. Автобус выезжает из ж/д вокзала г. Краснодара после сбора группы, но не позднее 12:10. Трансфер в день заезда, раньше или позже 12:00 оплачивается отдыхающими самостоятельно.

  • Трансфер из ж/д вокзала г. Армавир в 15:00-15:20.

В случае, вашего прибытия в г. Сочи:

  • мы вас встретим в г. Майкоп в 22:00. Добраться до г. Майкопа Вы сможете на электричке "Ласточка" Сочи-Майкоп. Время отправления электрички из Адлера — 16:18.

Обратный трансфер (обратный трансфер не входит в стоимость тура):

Обратный трансфер в субботу.

  • Автобус из п. Каменномостский в г. Минеральные воды и г. Армавир отправляется в 06:30-07:00.
  • Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется в 10.00 на ж/. д вокзал. .

Обратный трансфер в воскресенье.

  • Автобус из п. Каменномостский в г. Минеральные воды и г. Армавир отправляется в 06:30-07:00.
  • Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется в 08.00 на ж/д вокзал. .

Обратный трансфер в среду.

  • Автобус из п. Каменномостский в г. Минеральные воды и г. Армавир отправляется в 06:30-07:00.
  • Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется в 10.00 на ж/. д вокзал.

Обратный трансфер не входит в стоимость тура.

  • Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Минеральные воды — 1300 руб.
  • Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Краснодар — 1000 руб. с чел.
  • Стоимость обратного трансфера в субботу и воскресенье в г. Армавир — 1000 руб.

Для тех, кто едет в Сочи на электричке "Ласточка":

  • Трансфер из Каменномостского до Майкопа в субботу, воскресенье и среду в г. Майкоп в 5:45 утра (стоимость 600 руб.). Электричка отправляется из г. Майкоп в 07:00.
Как самостоятельно добраться до места сбора?

Добраться из аэропорта Краснодара или ж/д вокзала Краснодара до п. Каменномостский или из п. Каменномостский до аэропорта или на ж/д вокзал Краснодара можно самостоятельно, заказав автобус или легковой автомобиль. Стоимость уточняйте у менеджера.

Можно заказть индивидуальные и групповые трансферы:

  • г. Мин. Воды – п. Каменномостский;
  • г. Архыз – п. Каменномостский;
  • г. Белореченск – п. Каменномостский;.
  • г. Майкоп – п. Каменномостский;
  • п. Каменномостский – п. Бетта и др.

Стоимость уточняйте у менеджера.

Из Москвы до Майкопа можно добраться на автобусе, оборудованном кондиционером, холодильником, туалетом.

От Майкопа до пос. Каменномостский также можно добраться на автобусе или на маршрутном такси. Остановка в Майкопе на центральном рынке;

Доехать можно на личном автотранспорте.

В настоящее время автомобильная дорога М4 «Дон» – это современная автомагистраль в 4полосы, по две в каждом направлении. Время в пути, не нарушая правил, при нормальном движении – 17 часов.

Как организовано питание в туре?

В туре предусморено полноценное трехразовое питание. В случае, если программа дня тура предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает, в том числе суп.

Каковы требования к здоровью участников тура?

В программе не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой.

Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой ему не противопоказаны, состояние его здоровья позволяет ему участвовать в программе тура. Исполнитель освобождается от любой ответственности, если турист знал или мог знать о том, что его состояние здоровья не позволяет ему участвовать в программе тура.

Каковы особенности геотермальных кремниевых источников?

Термальная вода, которая добывается из скважины №12-Т имеет постоянный химический состав, ее можно использовать в лечебно-питьевых целях. Воду относят к минеральным водам, которые имеют маломинерализованный гидрокарбонатно-хлоридный натриевый состав, с увеличенным содержанием кремниевой кислоты.

Кремниевая вода сочетает в себе вкус и свежесть родниковой, чистоту и структуру талой и бактерицидные свойства серебряной воды. В активированной кремниевой воде происходит активное осаждение тяжелых металлов, вода становится чистой на вид и приятной на вкус, она долгое время не портится и приобретает многие другие лечебные качества. Кремниевая вода практически не имеет противопоказаний для употребления.

Согласно мнениям ученых кремний – мощный активатор воды и обладает значительными бактерицидными свойствами. Вода не портится, долго сохраняется, очищается.

Лечебные, оздоровительные свойства воды подтверждены бальнеологическими и медицинскими заключениями ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию».

Скважина №12-т:

  • Глубина скважины – 1 595 м., температура воды 86 С.
  • Газы растворенные: СО2,СН4,N2.
  • Относится к маломинеральным водам гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты (базовый аналог воды 23 и 22 групп, типы «Айвазовсккий» и «Крымский» ГОСТ 13273-88).

Температура воды в бассейнах – 37-39 градусов.

Ограничений по наружному применению нет.

Лечебные услуги не предоставляются.

С целью использования воды в лечебных целях проконсультируйтесь со специалистом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
Ирина
18 июл 2025
Всё было великолепно. В Графство Хаджох очень понравилось. Гиды превосходные.
Н
Наталия
8 мая 2024
Все очень хорошо организовано, тур очень насыщенный, экскурсионное сопровождение очень понравилось.
Все очень хорошо организовано, тур очень насыщенный, экскурсионное сопровождение очень понравилось.
К
Кристина
14 мар 2024
Ребята молодцы, все четко спланировано🤟
Ребята молодцы, все четко спланировано🤟Ребята молодцы, все четко спланировано🤟
А
Алёна
19 фев 2024
Смущал момент того, что ваучер на проживание/трансферы мы по факту получили менее, чем за сутки, но всё было хорошо, при встрече даже позаботились о нашем питании, что очень приятно удивило. За пару недель до начала тура поменялись цены на некоторые экскурсии, о чем узнавали уже по факту прибытия в то или иное место.
Смущал момент того, что ваучер на проживание/трансферы мы по факту получили менее, чем за сутки, ноСмущал момент того, что ваучер на проживание/трансферы мы по факту получили менее, чем за сутки, ноСмущал момент того, что ваучер на проживание/трансферы мы по факту получили менее, чем за сутки, ноСмущал момент того, что ваучер на проживание/трансферы мы по факту получили менее, чем за сутки, ноСмущал момент того, что ваучер на проживание/трансферы мы по факту получили менее, чем за сутки, ноСмущал момент того, что ваучер на проживание/трансферы мы по факту получили менее, чем за сутки, ноСмущал момент того, что ваучер на проживание/трансферы мы по факту получили менее, чем за сутки, но
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Алена!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства с отправкой
читать дальше

документов. Обязательно проведем работу по вашим замечаниям.

Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!

В
Валентина
2 авг 2023
Спасибо большое за отдых
Спасибо большое за отдыхСпасибо большое за отдыхСпасибо большое за отдыхСпасибо большое за отдыхСпасибо большое за отдыхСпасибо большое за отдыхСпасибо большое за отдыхСпасибо большое за отдыхСпасибо большое за отдыхСпасибо большое за отдых
А
Анна
15 мар 2023
Прекрасная организация тура. Всё оперативно и качественно! Буду советовать друзьям и знакомым!
Ю
Юлия
16 ноя 2022
Добрый вечер! Хочется выразить благодарность за организацию тура! Всё честно, чётко!!! Адыгея самобытна, вкусна, потрясающе красива!!!! Очень прекрасная хозяйка гостевого дома "У горы"))) Нам очень понравилось!

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Отдых на термальных источниках
Начало: Г. Краснодар
3 авг в 10:00
10 авг в 10:00
от 47 000 ₽ за человека
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых
На автобусе
11 дней
3 отзыва
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых
Начало: Г. Краснодар
30 ноя в 10:00
7 дек в 10:00
от 45 000 ₽ за человека