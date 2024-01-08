янв
Программа тура по дням
Прибытие. Купание в термальных источниках
- 11:00-12:00 Встреча в Краснодаре на ж/д вокзале Краснодар-1 — трансфер в гостевой дом
- 14:00-15:00 Встреча в г. Минеральные Воды в аэропорту – трансфер в гостевой дом.
14:30-15:30 Размещение в гостевом доме, выбранном для проживания туристами, прибывшими из Краснодара.
16:00 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни.
17:00 Отправление туристов, прибывших из Краснодара на геотермальный источник «Псыгупс».
Стоимость посещения термальных источников (трёхчасовое купание): 1200 руб. /взрослый, 600 руб. /детский (до 11 лет).
20:00-21:30 Размещение в гостевом доме, выбранном для проживания туристами, прибывшими из Минеральных Вод.
Ужин по прибытию.
Пешая прогулка по ущелью реки Руфабго
09:00 Завтрак.
10:00 Пешая прогулка по ущелью реки Руфабго (входные билеты за доп. плату) – одному из самых живописных и известных достопримечательностей Республики Адыгея.
Здесь расположен десяток водопадов в окружении каменистых склонов.
Мы увидим самые красивые и живописные из них: «Шум», «Каскадный», «Сердце Руфабго», «Девичья коса».
14:00 Обед.
15:00 Потрясающий каньон и бурная река Белая извивается в этом каменном лабиринте, а после, на выходе из каньона, разливается за несколько десятков метров.
Также, на территории теснины в вольерах живут знаменитые символы этого объекта – 2 бурых медведя, Тимофей и Маня.
Они уже не первый год радуют гостей своими умениями и не откажутся от лакомств.
18:00 Ужин.
Пеший маршрут по ущелью Мишоко, конная прогулка
09:00 Завтрак.
10:00 Конная прогулка.
Конная прогулка начинается на небольшом ранчо, где у Вас по приезду спросят о вашем умении обращаться с лошадьми.
Каждый получит коня в соответствии с опытом и навыком езды.
Все ваши пожелания будут учтены.
После инструктажа группа отправляется по красивейшим местам скального хребта в сопровождении опытного инструктора, который в течение всего маршрута будет внимательно следить за поведением лошадей.
На маршруте будут остановки на смотровых панорамах с захватывающими видами гор.
Возвращение на базу в 13:00.
14:00 Обед.
15:00 Пеший маршрут по ущелью Мишоко, но уже по низу ущелья — там нас ждут водопады, гроты и пещеры, они не оставят равнодушными даже самых заядлых туристов.
Перед посещением ущелья, при желании, у самых активных туристов будет возможность посетить экстрим-парк, пролететь на троллее над ущельем со скоростью до 50км/час и покорить скальный маршрут (доп. плата).
18:00 Ужин.
Посещение термальных источников
9:00 Завтрак.
10:00 Канатная дорога.
На канатке (доп. плата) доберёмся до вершины хребта Уна-Коз.
Следуя по маршруту, не забывайте смотреть по сторонам — красота природы Адыгеи неповторима.
А с самого хребта Вам откроется прекрасная панорама на Лагонакское нагорье, горы Большой и Малый Тхач, Тыбга и другие вершины.
14:00 Обед.
15:00 Посещение термальных источников (3 часа).
Центр отдыха «Термальный парк-отель Псыгупс» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в Республике Адыгея.
Температура воды в бассейнах регулируется автоматически в зависимости от погоды на улице и всегда является комфортной для купания (от 30 до 37°С).
19:00 Рождественский праздник с развлекательной программой.
Плато Лаго-Наки
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия к плато Лаго-Наки.
Лагонакское нагорье красиво в любое время года.
С горным плато связано множество легенд, с ними Вас, непременно, познакомит инструктор.
13:00 Обед на маршруте.
14:00 Посещение Большой Азишской Пещеры (входные билеты за доп. плату), уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы.
Микроклимат внутри пещеры обладает антибактериальными свойствами и имеет постоянную температуру 4 С° и повышенную влажность.
Общая площадь пещеры 690 метров.
Микроклимат в пещерах очень полезен для органов дыхания, а сталактиты и сталагмиты будоражат воображение.
Возвращение на базу.
18:00 Ужин.
Отъезд
09:00 Завтрак.
Вручение подарков.
10:00 Отъезд.
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортабельных номерах на туристической базе «Активация» или аналогичной — БО «Горная Слобода», «Горная».
Доплата за 1-местное размещение — уточняется.
Доплата при выборе проживания в БО «Белла» — уточняется.
При размещении на турбазе Активация 1-местное размещение не предусмотрено.
- для детей до 5-ти лет — бесплатно, без претензий на услуги;
- детям до 14 лет — 10%;
- пенсионерам — 10%.
Варианты проживания
Туристическая база «Активация»
Расположена в уникальном, живописном и экологически чистом месте Республики Адыгея – поселке Каменномостский. За вкусным завтраком на террасе с панорамными окнами вы можете любоваться видами Кавказа за чашкой горячего чая или кофе. А вечером можно приготовить ароматный шашлык или овощи на гриле, поиграть в различные увлекательные игры на свежем воздухе, спеть песни под гитару у костра. Рядом с базой в пешей доступности находятся многие туристические достопримечательности.
К размещению предлагаются уютные комфортабельные номера. В номерах различных категорий есть всё необходимое для комфортного отдыха, цифровое телевидение, Wi-Fi, душ, туалет.
На территории базы открыт бассейн, зона джакузи, детская зона и гидромассаж.
В бассейне установлена современная очистка воды, включающая фильтр жесткой очистки, песчаный фильтр, станцию обеззараживания хлором и ультрафиолетовым излучением.
Турбаза Горная
Отель «Турбаза Горная» с общим лаунджем, садом и принадлежностями для барбекю расположен в поселке Каменномостский. Гости могут забронировать семейные номера.
По утрам гостям предлагают завтрак по меню.
Гости отеля «Турбаза Горная» могут поиграть в теннис и пинг-понг. Среди любителей активного отдыха популярны пешие походы.
Расстояние до плато Лагонаки составляет 31 км, а до Майкопа — 41 км.
БО «Горная Слобода»
База отдыха «Горная Слобода» находится в станице Даховская, в живописном зелёном уголке, неподалёку от реки Белая. Для удобства гостей предоставляется частная парковка, услуга вызова трансфера.
Каждый номер оборудован современными спальнями, техникой, индивидуальной ванной комнатой. На территории комплекса установлена настоящая русская баня с просторной парилкой, детская игровая площадка и деревянные беседки. В свободное время отдыхающие смогут совершить пешую прогулку по окрестностям, посетить собственный пруд и местные достопримечательности.
Неподалеку от комплекса находятся рестораны традиционной кухни, в которых можно заказать комплексные обеды и лёгкие ужины.
Рядом с базой отдыха «Горная Слобода» находится известная скала Чёртов Палец, Старый каменный мост, несколько пещер и смотровая площадка.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в день заезда/выезда
- Проживание в комфортабельных номерах
- Сытное 3-разовое питание
- Работа инструкторов на маршрутах
- Все трансферы по программе
- Ежедневные насыщенные экскурсии, незабываемые прогулки по Адыгее
- Рождественский ужин (без алкогольных напитков)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Краснодара / Минеральных Вод и обратно
- Входные билеты на экскурсионные объекты: Хаджохская теснина - 700 руб. /взрослый, 400 руб. детск. монастырь - 400 руб. /взрослый, 200 руб. /детскийпещера «Азишская» - 800 руб. /взрослый, детский - 500 руб. конная прогулка от 1 500 руб. рафтинг от 1 500 руб. канатная дорогаводопады Руфабгоэкстрим парк Мишоко от 1 500 руб. посещение термальных источников сверх программы (по желанию) за 1 час - от 400 руб. /взрослый, 200 руб. /детский (от 6-13 до лет) и пенсионеры, до 5 лет бесплатноГузерипль - 300 руб. /взрослый, 150 руб. детский
- Хаджохская теснина - 700 руб. /взрослый, 400 руб. детск
- Монастырь - 400 руб. /взрослый, 200 руб. /детский
- Пещера «Азишская» - 800 руб. /взрослый, детский - 500 руб
- Конная прогулка от 1 500 руб
- Рафтинг от 1 500 руб
- Канатная дорога
- Водопады Руфабго
- Экстрим парк Мишоко от 1 500 руб
- Посещение термальных источников сверх программы (по желанию) за 1 час - от 400 руб. /взрослый, 200 руб. /детский (от 6-13 до лет) и пенсионеры, до 5 лет бесплатно
- Гузерипль - 300 руб. /взрослый, 150 руб. детский
- Спортивная страховка (по желанию)
- Алкогольные напитки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- медицинские препараты для индивидуальных нужд;
- документы: паспорт, страховой медицинский полис;
- удобная спортивная обувь: зимние сапоги (не на каблуке), треккинговые теплые ботинки;
- спортивная одежда для холодной погоды: куртка теплая ветрозащитная, водонепроницаемая, теплый спортивный костюм (толстовка, штаны), футболки с длинным и коротким рукавом, брюки спортивные и теплая шапка, перчатки;
- купальник, резиновые тапочки, полотенца;
- наличные деньги;
- рюкзак на 20-25 литров.
Желательно, что бы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств. Для прохождения активной части Вам предоставят все необходимое снаряжение.
Для прохождения активной части Вам предоставят все необходимое снаряжение.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие документы нужно с собой взять для заселения в номер?
Заселение в гостевой дом граждан России осуществляется по предъявлении ими оригиналов паспорта РФ и свидетельства о рождении для детей, для жителей Украины, Белоруссии,
Казахстана, Армении и Грузии - по предъявлении ими внутреннего или загранпаспорта, миграционной карты, для иностранных граждан - загранпаспорта, визы, миграционной карты.
Предоставляется ли трансфер до базы размещения и обратно?
Каждое воскресенье:
- трансфер ж/д Краснодар с 10:00 до 11:00;
- трансфер аэропорт Минеральные Воды встреча с 10:00 до 12:00;
- трансфер встреча Ставрополь с 10:00 до 12:00.
Индивидуальный трансфер:
- ж/д Краснодар (цены ЯндексТакси), 4 человека и меньше 8 000 руб., 6 человек - 10 000 руб.;
- аэропорт Мин. Воды, 4 человека и меньше 10 000 руб., 6 человек 13 000 руб.;
- аэропорт Ставрополь, 4 человека и меньше 10 000 руб., 6 человек 13 000 руб.;
- ж/д Майкоп, 4 человека и меньше 3 000 руб., 6 человек 5 000 руб.;
Трансфер в день заезда позже указанного времени оплачивается отдыхающими самостоятельно, по тарифам Яндекс. Такси.
Расчетное время заселения: 13:00, выселения: 10:00.
Как организовано питание в туре?
Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).
Примерное меню:
- Завтрак: каша, яичница, выпечка, масло/сыр, чай, кофе;
- Обед: первое блюдо борщ/солянка /суп куриный/суп фасолевый/суп гороховый/шулюм/окрошка/рассольник, второе блюдо мясо, гарнир пюре/гречка/ рис/макароны/овощное рагу, салат, чай, кофе, компот;
- Ужин: второе блюдо, выпечка, чай, кофе.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки в туре?
- для детей до 5-ти лет – бесплатно, Без претензий на услуги.
- детям до 14 лет – 10%
- пенсионерам – 10%