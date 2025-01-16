За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Глэмпинг Горный — это комфорт и единение с природой в самом живописном месте с видом на Кавказские горы»
9 авг в 10:00
16 авг в 10:00
69 000 ₽ за человека
Новогодние праздники в горах Адыгеи
Начало: Краснодар / Минеральные Воды
«Для тех, кто хочет получить ещё больше ярких эмоций и экстремальных впечатлений предлагаем отправиться на рафтинг – сплав по горной реке»
29 дек в 10:00
69 000 ₽ за человека
Зимняя магия гор в Адыгее
Начало: Г. Краснодар
«В 20:00 ждем всех в нашем кафе около камина, будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах — в общем, наслаждаться вечером в горах»
29 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
от 65 000 ₽ за человека
Адыгея: горы удовольствий. Тур-комфорт
Начало: Г. Краснодар
«Это путешествие — знакомство с горными красотами юга России: живописные горы и плато, богатые пещеры и водопады, роскошные каньон и альпийские луга — и все это за одну неделю»
8 июл в 10:00
от 77 600 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИнга16 января 2025Огромная благодарность всем сотрудникам за организацию новогоднего тура с 30.12.2024 по 04.01.2025! Под чутким руководством опытных инструкторов мы прошли интересные
- ААлександр5 августа 2024Тур прекрасно сбалансирован. Активности хорошо подобраны, усталость не успевает накапливаться. При этом каждый день - новое приключение! Я в восторге
- ВВера19 июля 2024Если думаете ехать или нет, скажу вам с полной уверенностью-однозначно ехать!!! Всё было на высшем уровне! Спасибо!
- ААлексей17 июля 2024Просто, замечательно!
- ФФилиппова5 января 20235+++++++. Необычайно круто.
- ЕЕлизавета10 января 2022Мы с детьми 17 и 11 лет встречали Новый 2022 год в Адыгее. Ответственно заявляю,что это лучший новый год в
Ответы на вопросы от путешественников по Гуамке в категории «Горы»
Самые популярные туры этой рубрики в Гуамке
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
Сколько стоит тур в Гуамке в июле 2025
Сейчас в Гуамке в категории "Горы" можно забронировать 4 тура от 65 000 до 77 600. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте тур в Гуамке на 2025 год по теме «Горы», 12 ⭐ отзывов, цены от 65000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь