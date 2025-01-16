Мои заказы

Туры на горячие термальные источники в Гуамке

Найдено 3 тура в категории «Термальные источники» в Гуамке, цены от 47 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
Пешая
8 дней
3 отзыва
За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«В этот вечер (по согласованию с группой) можно съездить на горячие источники»
9 авг в 10:00
16 авг в 10:00
69 000 ₽ за человека
Отдых на термальных источниках
На автобусе
11 дней
3 отзыва
Отдых на термальных источниках
Начало: Г. Краснодар
«Купаемся в больших современных бассейнах с проточной водой из горячего источника (2 часа)»
3 авг в 10:00
10 авг в 10:00
от 47 000 ₽ за человека
Новогодние праздники в горах Адыгеи
На автобусе
Конные прогулки
6 дней
3 отзыва
Новогодние праздники в горах Адыгеи
Начало: Краснодар / Минеральные Воды
«После обеда отправляемся на горячие источники»
29 дек в 10:00
69 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Инга
    16 января 2025
    Новогодние праздники в горах Адыгеи
    Огромная благодарность всем сотрудникам за организацию новогоднего тура с 30.12.2024 по 04.01.2025! Под чутким руководством опытных инструкторов мы прошли интересные
    читать дальше

    маршруты и увидели красивые места Адыгеи. Все заявленные маршруты были выполнены. Новогоднюю ночь удалось провести на высоком уровне, с конкурсами и подарками, и нам действительно удалось окунуться в праздничную атмосферу. Особенно понравился салат из курицы и запеченная утка. Кухня была на высоте на протяжении всего тура! Вечерний досуг также был хорошо организован — от песен под гитару (Рома, спасибо!) до настольных игр. Мальчику 13 лет было очень интересно, его эмоции просто зашкаливают!

  • Е
    Евгений
    4 октября 2024
    Отдых на термальных источниках
    ☀🌝🌞Спасибо вам, Большая 🔥🔥🔥Страна, за возможность отдохнуть и получить массу удовольствия! 😊🙏 Поездка в Адыгею с 22 сентября по 02
    читать дальше

    октября была незабываемой! 🏞️🌟 Мы насладились природой, получили море положительных эмоций и позитивных впечатлений, и прожили незабываемые приключения! 💫😍 Спасибо, что делаете нашу жизнь ярче и насыщеннее! 💖🌺💜❤💜❤💜❤

    ☀🌝🌞Спасибо вам, Большая 🔥🔥🔥Страна, за возможность отдохнуть и получить массу удовольствия! 😊🙏 Поездка в Адыгею с☀🌝🌞Спасибо вам, Большая 🔥🔥🔥Страна, за возможность отдохнуть и получить массу удовольствия! 😊🙏 Поездка в Адыгею с☀🌝🌞Спасибо вам, Большая 🔥🔥🔥Страна, за возможность отдохнуть и получить массу удовольствия! 😊🙏 Поездка в Адыгею с☀🌝🌞Спасибо вам, Большая 🔥🔥🔥Страна, за возможность отдохнуть и получить массу удовольствия! 😊🙏 Поездка в Адыгею с☀🌝🌞Спасибо вам, Большая 🔥🔥🔥Страна, за возможность отдохнуть и получить массу удовольствия! 😊🙏 Поездка в Адыгею с☀🌝🌞Спасибо вам, Большая 🔥🔥🔥Страна, за возможность отдохнуть и получить массу удовольствия! 😊🙏 Поездка в Адыгею с☀🌝🌞Спасибо вам, Большая 🔥🔥🔥Страна, за возможность отдохнуть и получить массу удовольствия! 😊🙏 Поездка в Адыгею с☀🌝🌞Спасибо вам, Большая 🔥🔥🔥Страна, за возможность отдохнуть и получить массу удовольствия! 😊🙏 Поездка в Адыгею с☀🌝🌞Спасибо вам, Большая 🔥🔥🔥Страна, за возможность отдохнуть и получить массу удовольствия! 😊🙏 Поездка в Адыгею с☀🌝🌞Спасибо вам, Большая 🔥🔥🔥Страна, за возможность отдохнуть и получить массу удовольствия! 😊🙏 Поездка в Адыгею с
  • А
    Анастасия
    17 августа 2024
    Отдых на термальных источниках
    Добрый вечер, тур очень понравился, программа очень интересная, к организации претензий нет. Всем остались довольны, спасибо!
    Добрый вечер, тур очень понравился, программа очень интересная, к организации претензий нет. Всем остались довольны, спасибо!Добрый вечер, тур очень понравился, программа очень интересная, к организации претензий нет. Всем остались довольны, спасибо!Добрый вечер, тур очень понравился, программа очень интересная, к организации претензий нет. Всем остались довольны, спасибо!Добрый вечер, тур очень понравился, программа очень интересная, к организации претензий нет. Всем остались довольны, спасибо!Добрый вечер, тур очень понравился, программа очень интересная, к организации претензий нет. Всем остались довольны, спасибо!Добрый вечер, тур очень понравился, программа очень интересная, к организации претензий нет. Всем остались довольны, спасибо!Добрый вечер, тур очень понравился, программа очень интересная, к организации претензий нет. Всем остались довольны, спасибо!Добрый вечер, тур очень понравился, программа очень интересная, к организации претензий нет. Всем остались довольны, спасибо!Добрый вечер, тур очень понравился, программа очень интересная, к организации претензий нет. Всем остались довольны, спасибо!
  • А
    Александр
    5 августа 2024
    За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
    Тур прекрасно сбалансирован. Активности хорошо подобраны, усталость не успевает накапливаться. При этом каждый день - новое приключение! Я в восторге
    читать дальше

    от Адыгеи, такой, какой я ее увидел в этом туре! Еда в туре вкусная, разнообразная и ее достаточно. Если снаряжения не хватает, организаторы помогут его найти или подскажут где можно купить на месте.

  • В
    Вера
    19 июля 2024
    За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
    Если думаете ехать или нет, скажу вам с полной уверенностью-однозначно ехать!!! Всё было на высшем уровне! Спасибо!
  • А
    Алексей
    17 июля 2024
    За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
    Просто, замечательно!
    Просто, замечательно!Просто, замечательно!Просто, замечательно!Просто, замечательно!
  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    Отдых на термальных источниках
    Всё очень понравилось. Тур очень интересный и насыщенный. Прекрасная организация.
  • Ф
    Филиппова
    5 января 2023
    Новогодние праздники в горах Адыгеи
    5+++++++. Необычайно круто.
  • Е
    Елизавета
    10 января 2022
    Новогодние праздники в горах Адыгеи
    Мы с детьми 17 и 11 лет встречали Новый 2022 год в Адыгее. Ответственно заявляю,что это лучший новый год в
    читать дальше

    моей жизни)) дети тоже в восторге. Огромное спасибо хозяевам - Оксане и Евгению - за прекрасное отношение, ответственный подход. Говорим спасибо всем инструкторам, которые открыли для нас этот прекрасный регион - Марии, Насте, Филу, Саше, Кириллу. Мы за эти дни не скучали буквально ни минуты. Приехали рано утром 30-го в Краснодар, нас встретили на комфортабельной машине. Благодаря раннему приезду смогли самостоятельно прогуляться на панорамную точку и сделать фото. Те, кто приехали позже, уже этой возможности не имели, потому что в дневное время всё распланировано, но там и других мест для фото достаточно)) Впечатлений море, уезжали после завтрака, приезжали к ужину. Обедали на маршруте. Еда очень сытная и вкусная. После ужина играли в разные настолки. По поводу маршрутов могу просто сказать, что всё, что было заявлено, мы получили в полном объеме. Условия проживания тоже понравились, уютные домики, чистые и теплые, душ, туалет.

Ответы на вопросы от путешественников по Гуамке в категории «Термальные источники»

Самые популярные туры этой рубрики в Гуамке
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
  2. Отдых на термальных источниках
  3. Новогодние праздники в горах Адыгеи
Сколько стоит тур в Гуамке в июле 2025
Сейчас в Гуамке в категории "Термальные источники" можно забронировать 3 тура от 47 000 до 69 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Забронируйте тур в Гуамке на 2025 год по теме «Термальные источники», 9 ⭐ отзывов, цены от 47000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь