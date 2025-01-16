За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Глэмпинг Горный — это комфорт и единение с природой в самом живописном месте с видом на Кавказские горы»
9 авг в 10:00
16 авг в 10:00
69 000 ₽ за человека
Отдых на термальных источниках
Начало: Г. Краснодар
«Гостевые дома и гостиницы, в которых вы будете проживать, расположены рядом с государственным природным биосферным заповедником — старейшей, особо охраняемой природной территорией, в 40 км от Красной поляны»
3 авг в 10:00
10 авг в 10:00
от 47 000 ₽ за человека
Новогодние праздники в горах Адыгеи
Начало: Краснодар / Минеральные Воды
«Почувствуем уют лесного домика, живого огня и безмятежность тихих вечеров, а также гостеприимство и восхитительную природу горного края — Адыгеи в новогоднем туре»
29 дек в 10:00
69 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИнга16 января 2025Огромная благодарность всем сотрудникам за организацию новогоднего тура с 30.12.2024 по 04.01.2025! Под чутким руководством опытных инструкторов мы прошли интересные
- ЕЕвгений4 октября 2024☀🌝🌞Спасибо вам, Большая 🔥🔥🔥Страна, за возможность отдохнуть и получить массу удовольствия! 😊🙏 Поездка в Адыгею с 22 сентября по 02
- ААнастасия17 августа 2024Добрый вечер, тур очень понравился, программа очень интересная, к организации претензий нет. Всем остались довольны, спасибо!
- ААлександр5 августа 2024Тур прекрасно сбалансирован. Активности хорошо подобраны, усталость не успевает накапливаться. При этом каждый день - новое приключение! Я в восторге
- ВВера19 июля 2024Если думаете ехать или нет, скажу вам с полной уверенностью-однозначно ехать!!! Всё было на высшем уровне! Спасибо!
- ААлексей17 июля 2024Просто, замечательно!
- ССветлана29 мая 2024Всё очень понравилось. Тур очень интересный и насыщенный. Прекрасная организация.
- ФФилиппова5 января 20235+++++++. Необычайно круто.
- ЕЕлизавета10 января 2022Мы с детьми 17 и 11 лет встречали Новый 2022 год в Адыгее. Ответственно заявляю,что это лучший новый год в
Ответы на вопросы от путешественников по Гуамке в категории «Природа и пейзажи»
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