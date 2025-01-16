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моей жизни)) дети тоже в восторге. Огромное спасибо хозяевам - Оксане и Евгению - за прекрасное отношение, ответственный подход. Говорим спасибо всем инструкторам, которые открыли для нас этот прекрасный регион - Марии, Насте, Филу, Саше, Кириллу. Мы за эти дни не скучали буквально ни минуты. Приехали рано утром 30-го в Краснодар, нас встретили на комфортабельной машине. Благодаря раннему приезду смогли самостоятельно прогуляться на панорамную точку и сделать фото. Те, кто приехали позже, уже этой возможности не имели, потому что в дневное время всё распланировано, но там и других мест для фото достаточно)) Впечатлений море, уезжали после завтрака, приезжали к ужину. Обедали на маршруте. Еда очень сытная и вкусная. После ужина играли в разные настолки. По поводу маршрутов могу просто сказать, что всё, что было заявлено, мы получили в полном объеме. Условия проживания тоже понравились, уютные домики, чистые и теплые, душ, туалет.