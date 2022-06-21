Старинные дома с каменными стенами, обвитыми лианами, двухэтажные домики с красными черепичными крышами, завораживающие виды на море и скалы, растущие из него.

Гурзуф — это крымская классика, которая, хоть и имеет схожесть с заморскими городами, но все же обладает собственной атмосферой, романтикой и красотой. На узких улочках приморского города почти не встретишь автомобилей. Максимум — небольшие мотороллеры и мопеды. Поэтому провести идеальную фотосессию здесь не составит труда.

Узкие виляющие улочки, которые постоянно стремятся вверх или внезапно спускаются вниз, иногда под углом в 30-40 градусов. Некоторые из них полностью состоят из ступеней. Город напоминает средневековый лабиринт, где, свернув с одной улицы, попадаешь не на другую, а в чей-то уютный дворик с палисадником и припрятанными в стенах дверями. Кажется, что этот город еще не тронула цивилизация, поэтому тут получаются самые аутентичные и непохожие на другие фотографии. Улицы, как из старого кино, живописный гурзуфский парк, дача Чехова и музей Пушкина, — делают этот город еще одной фотогеничной точкой Крыма, обязательной к посещению.