Фотосессия в Гурзуфе: пейзажи маленькой Италии в Крыму

Фотосессия в Гурзуфе

Фотосессия в Гурзуфе: пейзажи маленькой Италии в Крыму
Фотосессия в Гурзуфе: пейзажи маленькой Италии в Крыму
Фотосессия в Гурзуфе: пейзажи маленькой Италии в Крыму
Фотосессия в Гурзуфе: пейзажи маленькой Италии в Крыму
Фотосессия в Гурзуфе: пейзажи маленькой Италии в Крыму
Старинные дома с каменными стенами, обвитыми лианами, двухэтажные домики с красными черепичными крышами, завораживающие виды на море и скалы, растущие из него.
Гурзуф — это крымская классика, которая, хоть и имеет схожесть с заморскими городами, но все же обладает собственной атмосферой, романтикой и красотой. На узких улочках приморского города почти не встретишь автомобилей. Максимум — небольшие мотороллеры и мопеды. Поэтому провести идеальную фотосессию здесь не составит труда.
Узкие виляющие улочки, которые постоянно стремятся вверх или внезапно спускаются вниз, иногда под углом в 30-40 градусов. Некоторые из них полностью состоят из ступеней. Город напоминает средневековый лабиринт, где, свернув с одной улицы, попадаешь не на другую, а в чей-то уютный дворик с палисадником и припрятанными в стенах дверями. Кажется, что этот город еще не тронула цивилизация, поэтому тут получаются самые аутентичные и непохожие на другие фотографии. Улицы, как из старого кино, живописный гурзуфский парк, дача Чехова и музей Пушкина, — делают этот город еще одной фотогеничной точкой Крыма, обязательной к посещению.

ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Профессиональная фотосессия
  • Все исходники
  • 30 кадров в обработке
  • Консультация по подбору одежды
Что не входит
  • Трансфер
Место начала и завершения?
Гурзуф, по запросу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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