Архипелаг очаровывает суровой природой, а прямо
Описание тура
Организационные детали
После подтверждения организатором вашей заявки и внесения указанной на сайте предоплаты также необходимо будет отправить 50% суммы непосредственно организатору. Оставшуюся часть можно разделить на несколько комфортных для вас платежей. Полную стоимость необходимо внести не позднее 60 дней до начала поездки. В случае невозможности участия в туре предоплата возвращается, только если вы найдёте замену на своё место.
Обратите внимание: в зависимости от погоды и концентрации китов в местах наблюдения, маршрут может измениться с сохранением основных локаций, отели и транспорт могут быть заменены на аналогичные такого же класса. Точную программу мы отправим за 10 дней до старта тура.
С собой в поездку необходимо взять: одежду на случай шторма (комбинезон, курту, штаны), высокие резиновые сапоги, обувь с тёплыми стельками, непродуваемую шапку, термоноски, непромокаемые перчатки, балаклаву или бафф, лёгкую куртку с капюшоном, кроссовки или кроксы, треккинговые штаны, дождевик, бейсболку или лёгкую шапку, лёгкие перчатки, 2 комплекта термобелья, 2 флиски, полотенце, одежду для купания, герметичный мешок для вещей, налобный фонарик с запасными батарейками, рюкзак.
Проживание. В нескольких локациях:
- 1, 2, 12 ночи — двухместное размещение в бизнес-отеле «Лотос» в Хабаровске;
- 3-6 ночи — проживание по 4-6 человек в шатрах в кемпинге в бухте Врангеля (на территории есть санузлы, бани, электричество, горячая и холодная вода);
- 7-9 ночи — проживание по 4-6 человек в домиках на туристической базе в бухте Онгачан (на территории есть баня, душ, санузлы, сушильная комната для снаряжения, электричество);
- 10 ночь — проживание по 4-6 человек в палатках в лагере в заливе Николая (на территории есть санузлы, бани, электричество, горячая и холодная вода);
- 11 ночь — двухместное размещение в гостинице «Север» в Николаевске-на-Амуре.
За доплату также возможно одноместное размещение на всём маршруте. *Фото мест проживания взяты с сайтов hotel-ml.ru, fetravels.ru, hotelsewer.ru.
Питание. В стоимость тура включено трёхразовое питание. В экспедиционной части тура в меню предусмотрены простые блюда, морепродукты (камбала, сёмга, красная икра, крабы), свежий хлеб. Во время длительных переездов предоставим горячий чай и перекусы.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Связь. В экспедиционной части тура мобильной связи не будет. Для экстренных случаев в лагерях есть спутниковый телефон.
Программа тура по дням
Променад по Хабаровску, прогулка на теплоходе
Встретим вас у аэропорта и доставим в отель, где проведём две ночи. После размещения в номерах пообедаем и пойдём исследовать Хабаровск.
Посетим музей под открытым небом, посвящённый строительству и реконструкции Амурского моста. Поднимемся на башню Инфиделя, чтобы полюбоваться панорамой, изображённой на пятитысячной купюре. Осмотрим богатые коллекции Гродековского музея и покорим негласный символ города — Амурский утёс.
Прогуляемся по парку до речного вокзала и проводим закат на палубе теплохода. Поужинаем в китайском ресторане и вернёмся в отель.
Озеро лотосов, петроглифы
После завтрака поедем в село Шереметьево, по прибытии пообедаем. Затем пешком доберёмся к Цветочному озеру (около 1,5 км). Тут растёт дальневосточное чудо — редкий краснокнижный лотос Комарова, который распускается всего на несколько дней в году.
Вернёмся в Шереметьево и погрузимся в далёкое прошлое. В селе сохранились остатки древних поселений: городище с оборонительным рвом, руины полуподземных жилищ, скалы с петроглифами эпохи неолита. Рассмотрим рисунки первобытных людей, изображающие животных и сцены охоты.
К вечеру вернёмся в Хабаровск, поужинаем и отдохнём в отеле перед началом экспедиционной части нашего большого путешествия.
Переезд в бухту Врангеля
Ранним утром освободим номера и поедем в аэропорт. На самолёте доберёмся в Николаевск-на-Амуре, перелёт продлится около 1,5 часов. Продолжим путь на микроавтобусе в сторону мыса Перовского в Охотском море. Переезд займёт 2,5-4 часа, в зависимости от погоды и состояния гравийных дорог.
По прибытии на мыс загрузим вещи на катер-катамаран и по морю отправимся в бухту Врангеля, где проведём следующие 3 дня. В зависимости от погодных условий, время в пути составит 4-6 часов. В дороге предоставим горячий чай и перекус.
Добравшись до бухты, разместимся в кемпинге у самого берега. Будем жить в просторных двухкомнатных шатрах с шикарным видом на море. Вечером нас ждут приветственный ужин и жарко натопленная баня.
Наблюдение за китами, треккинги в бухте, вечерние лекции
Бухта Врангеля идеальна для встречи с краснокнижными гренландскими китами: каждый год морские гиганты собираются большими стаями в этом спокойном и уединённом месте. Если позволит погода, вы сможете не только понаблюдать за ними, но и поплавать рядом. Для этого мы облачимся в гидрокостюмы и выйдем в море на сапах, безопасных для животных и не издающих пугающих звуков.
В этом уголке Охотоморья можно встретить и других диких представителей фауны: косаток, тюленей, лисиц, медведей, бурундуков. Мы будем много гулять пешком по окрестностям бухты. Во время треккингов исследуем побережье и тайгу, полюбуемся суровыми северными пейзажами с высоты скал.
В нашем кемпинге часто проживают морские биологи, которые по вечерам проводят свободные лекции. Учёные рассказывают об особенностях жизни и поведения китообразных, знакомят с орнитологией и геологией региона. Также желающие смогут поучаствовать в кулинарных мастер-классах, порыбачить или пособирать мидии в море.
Отдых в бухте Врангеля
Сегодняшняя программа повторяет программу четвёртого дня: будем искать китов, исследовать ландшафты бухты и проводить уютные вечера в приятной компании.
Завершающий день в бухте Врангеля
Сегодняшняя программа повторяет программу пятого дня: будем искать китов, исследовать ландшафты бухты и проводить уютные вечера в приятной компании.
Переход в бухту Онгачан
Встанем пораньше, попрощаемся с бухтой Врангеля и на скоростных катерах отправимся в бухту Онгачан (2-2,5 часа в пути). Преодолеем залив Академии и будем двигаться в открытом море, где есть большая вероятность встретить китов, косаток, птиц. По дороге осмотрим остров Беличий, при хорошей погоде высадимся на берег и прогуляемся.
Прибыв в бухту, разместимся в домиках на туристической базе, которая в ближайшие дни станет отправной точкой нашего путешествия к Шантарскому архипелагу. После заселения пообедаем и до конца дня будем отдыхать.
Шантарский архипелаг
Если не будет шторма, в этот и следующий дни будем на катере исследовать Шантарский архипелаг, состоящий из 15 необитаемых островов в Охотском море. Одни из них гигантские, другие — совсем крохотные, и вместе они составляют уникальный природный комплекс, которому присвоен статус особо охраняемого.
Мы посетим остров Малый Шантар и, если получится, высадимся на берег. В бухте Абрек есть вероятность встретить тюленей, а на островах Птичий и Утичий — понаблюдать за очковыми чистиками, толстоклювыми кайрами, белоплечими орланами и другими дальневосточными пернатыми. Пройдём по проливу Опасный и полюбуемся кекурами, возвышающимися над мысом Гайковского.
В случае шторма изучим окрестности турбазы. Поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается головокружительная панорама бухты и озера Онгачан, прогуляемся по пляжу, усыпанному вынесенными из моря брёвнами. Желающие смогут порыбачить.
Второй день у Шантарского архипелага
При хороших погодных условиях продолжим морские прогулки по архипелагу. Побываем на самом крупном острове — Большом Шантаре. Заглянем на метеостанцию, где живут и работают всего 4 сотрудника.
Дойдём до мыса Радужного, скалистые берега которого окрашены в зелёные, красные, розовые и другие оттенки благодаря полудрагоценным яшмовым сланцам. В этой части побережья также можно найти мрамор и белый кварц. Если будет шторм, нас ждёт скорее созерцательный, чем активный отдых в бухте Онгачан.
Переход в залив Николая
Вдоль южного берега Охотского моря отправимся в залив Николая. Маршрут включает локации, где наиболее высока вероятность встретить китов и косаток. Преодолеем заливы Академии и Ульбанский, увидим уникальный мыс Укурунру, который входит в число самых ярких геологических объектов южного Охотоморья. По завершении морского перехода разместимся в палаточном лагере, поужинаем и отдохнём.
Переезд в Николаевск-на-Амуре
Позавтракаем и по морю отправимся в обратный путь. В зависимости от погодных условий, переход займёт 5-7 часов. В дороге предоставим горячий чай и перекус. Сойдём на берег на мысе Перовского и дальше поедем на микроавтобусе. Через 2,5-4 часа прибудем в Николаевск-на-Амуре, разместимся в гостинице, поужинаем и отдохнём.
Возвращение в Хабаровск, прощальный ужин
Утренним рейсом доберёмся из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск. После заселения в отель погуляем по городу, а вечером соберёмся на прощальном ужине и поделимся впечатлениями о прошедшей экспедиции.
Возвращение домой
После завтрака освободим номера. Заедем на рынок, чтобы приобрести икру, морепродукты и другие вкусные сувениры. Затем доставим вас к аэропорту и попрощаемся. На этом наше увлекательное приключение завершено.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|315 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от/до аэропорта Хабаровска
- Трансферы по маршруту на наземном и водном транспорте
- Проживание
- Питание
- Сопровождение русскоговорящим гидом, все активности и экскурсии по программе
- Услуги повара в экспедиционной части тура
- Аренда группового оборудования и снаряжения, сапов, гребных лодок, гидрокостюмов
- Разрешения на посещение национального парка «Шантарские острова», проезд по частным дорогам и через режимные объекты
- Перелёт из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре и обратно
Что не входит в цену
- Билет в Хабаровск и обратно
- Доплата за одноместное размещение - 25 000₽