Экспедиция навстречу гренландским китам к берегам Шантарского архипелага

Поплавать на сапах с арктическими гигантами, пожить на берегу Охотского моря и отыскать редкий лотос
В этом путешествии по воде и суше мы откроем для вас удивительный мир южного Охотоморья, далёкий и мало изученный уголок Дальнего Востока — Шантарские острова.

Архипелаг очаровывает суровой природой, а прямо
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к обрывистым берегам подходят целые стаи краснокнижных гренландских китов, рядом с которыми вы сможете поплавать на сапах.

Большая часть тура пройдёт вдали от цивилизации: здесь переменчивая погода, нет связи с внешним миром и крупных населённых пунктов.

При этом экспедиционный маршрут несложный, а проживание комфортное, хотя и достаточно простое — в палатках, шатрах и домиках у моря.

Экспедиция навстречу гренландским китам к берегам Шантарского архипелага
Экспедиция навстречу гренландским китам к берегам Шантарского архипелага
Экспедиция навстречу гренландским китам к берегам Шантарского архипелага
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

После подтверждения организатором вашей заявки и внесения указанной на сайте предоплаты также необходимо будет отправить 50% суммы непосредственно организатору. Оставшуюся часть можно разделить на несколько комфортных для вас платежей. Полную стоимость необходимо внести не позднее 60 дней до начала поездки. В случае невозможности участия в туре предоплата возвращается, только если вы найдёте замену на своё место.

Обратите внимание: в зависимости от погоды и концентрации китов в местах наблюдения, маршрут может измениться с сохранением основных локаций, отели и транспорт могут быть заменены на аналогичные такого же класса. Точную программу мы отправим за 10 дней до старта тура.

С собой в поездку необходимо взять: одежду на случай шторма (комбинезон, курту, штаны), высокие резиновые сапоги, обувь с тёплыми стельками, непродуваемую шапку, термоноски, непромокаемые перчатки, балаклаву или бафф, лёгкую куртку с капюшоном, кроссовки или кроксы, треккинговые штаны, дождевик, бейсболку или лёгкую шапку, лёгкие перчатки, 2 комплекта термобелья, 2 флиски, полотенце, одежду для купания, герметичный мешок для вещей, налобный фонарик с запасными батарейками, рюкзак.

Проживание. В нескольких локациях:

  • 1, 2, 12 ночи — двухместное размещение в бизнес-отеле «Лотос» в Хабаровске;
  • 3-6 ночи — проживание по 4-6 человек в шатрах в кемпинге в бухте Врангеля (на территории есть санузлы, бани, электричество, горячая и холодная вода);
  • 7-9 ночи — проживание по 4-6 человек в домиках на туристической базе в бухте Онгачан (на территории есть баня, душ, санузлы, сушильная комната для снаряжения, электричество);
  • 10 ночь — проживание по 4-6 человек в палатках в лагере в заливе Николая (на территории есть санузлы, бани, электричество, горячая и холодная вода);
  • 11 ночь — двухместное размещение в гостинице «Север» в Николаевске-на-Амуре.

За доплату также возможно одноместное размещение на всём маршруте. *Фото мест проживания взяты с сайтов hotel-ml.ru, fetravels.ru, hotelsewer.ru.

Питание. В стоимость тура включено трёхразовое питание. В экспедиционной части тура в меню предусмотрены простые блюда, морепродукты (камбала, сёмга, красная икра, крабы), свежий хлеб. Во время длительных переездов предоставим горячий чай и перекусы.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Связь. В экспедиционной части тура мобильной связи не будет. Для экстренных случаев в лагерях есть спутниковый телефон.

Программа тура по дням

1 день

Променад по Хабаровску, прогулка на теплоходе

Встретим вас у аэропорта и доставим в отель, где проведём две ночи. После размещения в номерах пообедаем и пойдём исследовать Хабаровск.

Посетим музей под открытым небом, посвящённый строительству и реконструкции Амурского моста. Поднимемся на башню Инфиделя, чтобы полюбоваться панорамой, изображённой на пятитысячной купюре. Осмотрим богатые коллекции Гродековского музея и покорим негласный символ города — Амурский утёс.

Прогуляемся по парку до речного вокзала и проводим закат на палубе теплохода. Поужинаем в китайском ресторане и вернёмся в отель.

Променад по Хабаровску, прогулка на теплоходеПроменад по Хабаровску, прогулка на теплоходеПроменад по Хабаровску, прогулка на теплоходеПроменад по Хабаровску, прогулка на теплоходеПроменад по Хабаровску, прогулка на теплоходеПроменад по Хабаровску, прогулка на теплоходеПроменад по Хабаровску, прогулка на теплоходе
2 день

Озеро лотосов, петроглифы

После завтрака поедем в село Шереметьево, по прибытии пообедаем. Затем пешком доберёмся к Цветочному озеру (около 1,5 км). Тут растёт дальневосточное чудо — редкий краснокнижный лотос Комарова, который распускается всего на несколько дней в году.

Вернёмся в Шереметьево и погрузимся в далёкое прошлое. В селе сохранились остатки древних поселений: городище с оборонительным рвом, руины полуподземных жилищ, скалы с петроглифами эпохи неолита. Рассмотрим рисунки первобытных людей, изображающие животных и сцены охоты.

К вечеру вернёмся в Хабаровск, поужинаем и отдохнём в отеле перед началом экспедиционной части нашего большого путешествия.

Озеро лотосов, петроглифыОзеро лотосов, петроглифыОзеро лотосов, петроглифыОзеро лотосов, петроглифы
3 день

Переезд в бухту Врангеля

Ранним утром освободим номера и поедем в аэропорт. На самолёте доберёмся в Николаевск-на-Амуре, перелёт продлится около 1,5 часов. Продолжим путь на микроавтобусе в сторону мыса Перовского в Охотском море. Переезд займёт 2,5-4 часа, в зависимости от погоды и состояния гравийных дорог.

По прибытии на мыс загрузим вещи на катер-катамаран и по морю отправимся в бухту Врангеля, где проведём следующие 3 дня. В зависимости от погодных условий, время в пути составит 4-6 часов. В дороге предоставим горячий чай и перекус.

Добравшись до бухты, разместимся в кемпинге у самого берега. Будем жить в просторных двухкомнатных шатрах с шикарным видом на море. Вечером нас ждут приветственный ужин и жарко натопленная баня.

Переезд в бухту ВрангеляПереезд в бухту ВрангеляПереезд в бухту ВрангеляПереезд в бухту ВрангеляПереезд в бухту ВрангеляПереезд в бухту Врангеля
4 день

Наблюдение за китами, треккинги в бухте, вечерние лекции

Бухта Врангеля идеальна для встречи с краснокнижными гренландскими китами: каждый год морские гиганты собираются большими стаями в этом спокойном и уединённом месте. Если позволит погода, вы сможете не только понаблюдать за ними, но и поплавать рядом. Для этого мы облачимся в гидрокостюмы и выйдем в море на сапах, безопасных для животных и не издающих пугающих звуков.

В этом уголке Охотоморья можно встретить и других диких представителей фауны: косаток, тюленей, лисиц, медведей, бурундуков. Мы будем много гулять пешком по окрестностям бухты. Во время треккингов исследуем побережье и тайгу, полюбуемся суровыми северными пейзажами с высоты скал.

В нашем кемпинге часто проживают морские биологи, которые по вечерам проводят свободные лекции. Учёные рассказывают об особенностях жизни и поведения китообразных, знакомят с орнитологией и геологией региона. Также желающие смогут поучаствовать в кулинарных мастер-классах, порыбачить или пособирать мидии в море.

Наблюдение за китами, треккинги в бухте, вечерние лекцииНаблюдение за китами, треккинги в бухте, вечерние лекцииНаблюдение за китами, треккинги в бухте, вечерние лекцииНаблюдение за китами, треккинги в бухте, вечерние лекции
5 день

Отдых в бухте Врангеля

Сегодняшняя программа повторяет программу четвёртого дня: будем искать китов, исследовать ландшафты бухты и проводить уютные вечера в приятной компании.

Отдых в бухте ВрангеляОтдых в бухте ВрангеляОтдых в бухте ВрангеляОтдых в бухте Врангеля
6 день

Завершающий день в бухте Врангеля

Сегодняшняя программа повторяет программу пятого дня: будем искать китов, исследовать ландшафты бухты и проводить уютные вечера в приятной компании.

Завершающий день в бухте ВрангеляЗавершающий день в бухте ВрангеляЗавершающий день в бухте ВрангеляЗавершающий день в бухте Врангеля
7 день

Переход в бухту Онгачан

Встанем пораньше, попрощаемся с бухтой Врангеля и на скоростных катерах отправимся в бухту Онгачан (2-2,5 часа в пути). Преодолеем залив Академии и будем двигаться в открытом море, где есть большая вероятность встретить китов, косаток, птиц. По дороге осмотрим остров Беличий, при хорошей погоде высадимся на берег и прогуляемся.

Прибыв в бухту, разместимся в домиках на туристической базе, которая в ближайшие дни станет отправной точкой нашего путешествия к Шантарскому архипелагу. После заселения пообедаем и до конца дня будем отдыхать.

Переход в бухту ОнгачанПереход в бухту ОнгачанПереход в бухту ОнгачанПереход в бухту ОнгачанПереход в бухту ОнгачанПереход в бухту Онгачан
8 день

Шантарский архипелаг

Если не будет шторма, в этот и следующий дни будем на катере исследовать Шантарский архипелаг, состоящий из 15 необитаемых островов в Охотском море. Одни из них гигантские, другие — совсем крохотные, и вместе они составляют уникальный природный комплекс, которому присвоен статус особо охраняемого.

Мы посетим остров Малый Шантар и, если получится, высадимся на берег. В бухте Абрек есть вероятность встретить тюленей, а на островах Птичий и Утичий — понаблюдать за очковыми чистиками, толстоклювыми кайрами, белоплечими орланами и другими дальневосточными пернатыми. Пройдём по проливу Опасный и полюбуемся кекурами, возвышающимися над мысом Гайковского.

В случае шторма изучим окрестности турбазы. Поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается головокружительная панорама бухты и озера Онгачан, прогуляемся по пляжу, усыпанному вынесенными из моря брёвнами. Желающие смогут порыбачить.

Шантарский архипелагШантарский архипелагШантарский архипелагШантарский архипелаг
9 день

Второй день у Шантарского архипелага

При хороших погодных условиях продолжим морские прогулки по архипелагу. Побываем на самом крупном острове — Большом Шантаре. Заглянем на метеостанцию, где живут и работают всего 4 сотрудника.

Дойдём до мыса Радужного, скалистые берега которого окрашены в зелёные, красные, розовые и другие оттенки благодаря полудрагоценным яшмовым сланцам. В этой части побережья также можно найти мрамор и белый кварц. Если будет шторм, нас ждёт скорее созерцательный, чем активный отдых в бухте Онгачан.

Второй день у Шантарского архипелагаВторой день у Шантарского архипелагаВторой день у Шантарского архипелагаВторой день у Шантарского архипелага
10 день

Переход в залив Николая

Вдоль южного берега Охотского моря отправимся в залив Николая. Маршрут включает локации, где наиболее высока вероятность встретить китов и косаток. Преодолеем заливы Академии и Ульбанский, увидим уникальный мыс Укурунру, который входит в число самых ярких геологических объектов южного Охотоморья. По завершении морского перехода разместимся в палаточном лагере, поужинаем и отдохнём.

Переход в залив НиколаяПереход в залив НиколаяПереход в залив НиколаяПереход в залив НиколаяПереход в залив НиколаяПереход в залив НиколаяПереход в залив Николая
11 день

Переезд в Николаевск-на-Амуре

Позавтракаем и по морю отправимся в обратный путь. В зависимости от погодных условий, переход займёт 5-7 часов. В дороге предоставим горячий чай и перекус. Сойдём на берег на мысе Перовского и дальше поедем на микроавтобусе. Через 2,5-4 часа прибудем в Николаевск-на-Амуре, разместимся в гостинице, поужинаем и отдохнём.

Переезд в Николаевск-на-АмуреПереезд в Николаевск-на-АмуреПереезд в Николаевск-на-АмуреПереезд в Николаевск-на-АмуреПереезд в Николаевск-на-АмуреПереезд в Николаевск-на-Амуре
12 день

Возвращение в Хабаровск, прощальный ужин

Утренним рейсом доберёмся из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск. После заселения в отель погуляем по городу, а вечером соберёмся на прощальном ужине и поделимся впечатлениями о прошедшей экспедиции.

Возвращение в Хабаровск, прощальный ужинВозвращение в Хабаровск, прощальный ужинВозвращение в Хабаровск, прощальный ужинВозвращение в Хабаровск, прощальный ужин
13 день

Возвращение домой

После завтрака освободим номера. Заедем на рынок, чтобы приобрести икру, морепродукты и другие вкусные сувениры. Затем доставим вас к аэропорту и попрощаемся. На этом наше увлекательное приключение завершено.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет315 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от/до аэропорта Хабаровска
  • Трансферы по маршруту на наземном и водном транспорте
  • Проживание
  • Питание
  • Сопровождение русскоговорящим гидом, все активности и экскурсии по программе
  • Услуги повара в экспедиционной части тура
  • Аренда группового оборудования и снаряжения, сапов, гребных лодок, гидрокостюмов
  • Разрешения на посещение национального парка «Шантарские острова», проезд по частным дорогам и через режимные объекты
  • Перелёт из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре и обратно
Что не входит в цену
  • Билет в Хабаровск и обратно
  • Доплата за одноместное размещение - 25 000₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Хабаровска, до 12:00
Завершение: Аэропорт Хабаровска, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Хабаровска

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