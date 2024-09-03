В этом путешествии по воде и суше мы откроем для вас удивительный мир южного Охотоморья, далёкий и мало изученный уголок Дальнего Востока — Шантарские острова.Архипелаг очаровывает суровой природой, а прямо

к обрывистым берегам подходят целые стаи краснокнижных гренландских китов, рядом с которыми вы сможете поплавать на сапах. Большая часть тура пройдёт вдали от цивилизации: здесь переменчивая погода, нет связи с внешним миром и крупных населённых пунктов. При этом экспедиционный маршрут несложный, а проживание комфортное, хотя и достаточно простое — в палатках, шатрах и домиках у моря.

Описание тура

Организационные детали

После подтверждения организатором вашей заявки и внесения указанной на сайте предоплаты также необходимо будет отправить 50% суммы непосредственно организатору. Оставшуюся часть можно разделить на несколько комфортных для вас платежей. Полную стоимость необходимо внести не позднее 60 дней до начала поездки. В случае невозможности участия в туре предоплата возвращается, только если вы найдёте замену на своё место.

Обратите внимание: в зависимости от погоды и концентрации китов в местах наблюдения, маршрут может измениться с сохранением основных локаций, отели и транспорт могут быть заменены на аналогичные такого же класса. Точную программу мы отправим за 10 дней до старта тура.

С собой в поездку необходимо взять: одежду на случай шторма (комбинезон, курту, штаны), высокие резиновые сапоги, обувь с тёплыми стельками, непродуваемую шапку, термоноски, непромокаемые перчатки, балаклаву или бафф, лёгкую куртку с капюшоном, кроссовки или кроксы, треккинговые штаны, дождевик, бейсболку или лёгкую шапку, лёгкие перчатки, 2 комплекта термобелья, 2 флиски, полотенце, одежду для купания, герметичный мешок для вещей, налобный фонарик с запасными батарейками, рюкзак.