Еще несколько необычных экскурсий в Ханты-Мансийске

Что вас ожидает

Путешествие во времени

Вы проедете по объездной дороге вдоль реки Иртыш, оцените необычный мост Красный дракон и раскроете удивительную историю 📖 его создания. В Археопарке 🌳 рассмотрите скульптуры мамонтов и других животных древнего мира, населявших Югру в доледниковый период. Погуляете по живописной набережной и узнаете, каких известных людей она принимала. А еще услышите о печальных событиях, происходивших здесь во времена революции, Гражданской войны и сталинских репрессий.

Село Самарово

Я покажу главные достопримечательности исторического центра, где когда-то располагалось село Самарово: площадь Свободы, скульптуру «Ворота Сибири», храм Воскресения Христова и церковь ⛪ Покрова Пресвятой Богородицы. Мы поднимемся на смотровую площадку к памятному знаку Покорителям земли Сибирской и насладимся потрясающим видом на город 🏙️ и русло Иртыша. А в центре лыжного спорта имени Филипенко поговорим о том, как биатлон превратил затерянный в тайге городок в спортивную столицу.

Ханты-Мансийск сегодня

Спустившись с холма, вы полюбуетесь великолепной архитектурой центра города, погуляете по главной площади и оцените каскады фонтанов. В парке 🌳 Победы узнаете о трудовом подвиге местных жителей в Великую Отечественную войну. А в парке 🌳 Лосева вас ждут березовая роща и фонтан ⛲ «Слияние Оби и Иртыша». В завершение я покажу памятник Матери-Югре и расскажу историю 📖 освоения Западной Сибири.

Организационные детали