Еще несколько необычных экскурсий в Ханты-Мансийске

Программа завершается прогулкой по центру города, где можно оценить современное развитие и процветание Ханты-Мансийска
5 причин купить эту экскурсию
- 🌉 Увидеть мост Красный дракон
- 🦣 Погрузиться в историю Археопарка
- 🏞 Насладиться видами на Иртыш
- 🏛 Узнать о традициях Югры
- 🌆 Прогуляться по центру города
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Мост Красный дракон
- Археопарк
- Площадь Свободы
- Памятник Первооткрывателям
Описание экскурсии
Путешествие во времени
Вы проедете по объездной дороге вдоль реки Иртыш, оцените необычный мост Красный дракон и раскроете удивительную историю его создания. В Археопарке рассмотрите скульптуры мамонтов и других животных древнего мира, населявших Югру в доледниковый период. Погуляете по живописной набережной и узнаете, каких известных людей она принимала. А еще услышите о печальных событиях, происходивших здесь во времена революции, Гражданской войны и сталинских репрессий.
Село Самарово
Я покажу главные достопримечательности исторического центра, где когда-то располагалось село Самарово: площадь Свободы, скульптуру «Ворота Сибири», храм Воскресения Христова и церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Мы поднимемся на смотровую площадку к памятному знаку Покорителям земли Сибирской и насладимся потрясающим видом на город и русло Иртыша. А в центре лыжного спорта имени Филипенко поговорим о том, как биатлон превратил затерянный в тайге городок в спортивную столицу.
Ханты-Мансийск сегодня
Спустившись с холма, вы полюбуетесь великолепной архитектурой центра города, погуляете по главной площади и оцените каскады фонтанов. В парке Победы узнаете о трудовом подвиге местных жителей в Великую Отечественную войну. А в парке Лосева вас ждут березовая роща и фонтан «Слияние Оби и Иртыша». В завершение я покажу памятник Матери-Югре и расскажу историю освоения Западной Сибири.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида
- По запросу я могу организовать экскурсию для большой группы. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Отличный гид и рассказчик Александр. Обладает энциклопедическими знаниями, всегда готов ответить на любой вопрос. Пунктуален, вежлив.
Однозначно рекомендую!!!