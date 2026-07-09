Еще несколько необычных экскурсий в Ханты-Мансийске

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Добро пожаловать в Ханты-Мансийск (на вашем автомобиле)

Уникальная экскурсия по Ханты-Мансийску: мосты, набережные и скульптуры. Окунитесь в историю и современность этого удивительного города
Путешествие по Ханты-Мансийску предлагает уникальную возможность увидеть мост Красный дракон, погрузиться в историю Археопарка и насладиться видами на Иртыш. Посетители узнают о традициях Югры, истории и культуре региона. Экскурсия также включает посещение площади Свободы и памятника Первооткрывателям.

Программа завершается прогулкой по центру города, где можно оценить современное развитие и процветание Ханты-Мансийска
4.8
13 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌉 Увидеть мост Красный дракон
  • 🦣 Погрузиться в историю Археопарка
  • 🏞 Насладиться видами на Иртыш
  • 🏛 Узнать о традициях Югры
  • 🌆 Прогуляться по центру города

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Ханты-Мансийска - с июня по август, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться всеми природными красотами и достопримечательностями. Сентябрь и май также подходят для посещения, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с декабря по февраль, можно увидеть город в снежном убранстве, но холод может ограничить длительность прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Добро пожаловать в Ханты-Мансийск (на вашем автомобиле)
Добро пожаловать в Ханты-Мансийск (на вашем автомобиле)
Добро пожаловать в Ханты-Мансийск (на вашем автомобиле)

Что можно увидеть

  • Мост Красный дракон
  • Археопарк
  • Площадь Свободы
  • Памятник Первооткрывателям

Описание экскурсии

Путешествие во времени

Вы проедете по объездной дороге вдоль реки Иртыш, оцените необычный мост Красный дракон и раскроете удивительную историю его создания. В Археопарке рассмотрите скульптуры мамонтов и других животных древнего мира, населявших Югру в доледниковый период. Погуляете по живописной набережной и узнаете, каких известных людей она принимала. А еще услышите о печальных событиях, происходивших здесь во времена революции, Гражданской войны и сталинских репрессий.

Село Самарово

Я покажу главные достопримечательности исторического центра, где когда-то располагалось село Самарово: площадь Свободы, скульптуру «Ворота Сибири», храм Воскресения Христова и церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Мы поднимемся на смотровую площадку к памятному знаку Покорителям земли Сибирской и насладимся потрясающим видом на город и русло Иртыша. А в центре лыжного спорта имени Филипенко поговорим о том, как биатлон превратил затерянный в тайге городок в спортивную столицу.

Ханты-Мансийск сегодня

Спустившись с холма, вы полюбуетесь великолепной архитектурой центра города, погуляете по главной площади и оцените каскады фонтанов. В парке Победы узнаете о трудовом подвиге местных жителей в Великую Отечественную войну. А в парке Лосева вас ждут березовая роща и фонтан «Слияние Оби и Иртыша». В завершение я покажу памятник Матери-Югре и расскажу историю освоения Западной Сибири.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида
  • По запросу я могу организовать экскурсию для большой группы. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваш гид в Ханты-Мансийске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 140 туристов
Добрый день, дорогие путешественники. Меня зовут Евгения, я профессиональный гид, историк и филолог. В Ханты-Мансийске живу более 20 лет и очень люблю эту прекрасную землю. С радостью поделюсь с вами частичкой этой любви!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
1
Ирина
Спасибо Евгении за интересную историю города
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Сергей
Супер команда! Экскурсия прошло превосходно.
Отличный гид и рассказчик Александр. Обладает энциклопедическими знаниями, всегда готов ответить на любой вопрос. Пунктуален, вежлив.
Однозначно рекомендую!!!
Супер команда! Экскурсия прошло превосходно.
Супер команда! Экскурсия прошло превосходно.
Супер команда! Экскурсия прошло превосходно.
Супер команда! Экскурсия прошло превосходно.
Супер команда! Экскурсия прошло превосходно.
Супер команда! Экскурсия прошло превосходно.
Супер команда! Экскурсия прошло превосходно.
Супер команда! Экскурсия прошло превосходно.+2
Супер команда! Экскурсия прошло превосходно.
Супер команда! Экскурсия прошло превосходно.
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Е
Сегодня мы были на замечательной экскурсии по Ханты-Мансийску. Большое спасибо гиду Евгениии водителю Александру. Рекомендую.
Сегодня мы были на замечательной экскурсии по Ханты-Мансийску. Большое спасибо гиду Евгениии водителю Александру. Рекомендую.
Сегодня мы были на замечательной экскурсии по Ханты-Мансийску. Большое спасибо гиду Евгениии водителю Александру. Рекомендую.
Сегодня мы были на замечательной экскурсии по Ханты-Мансийску. Большое спасибо гиду Евгениии водителю Александру. Рекомендую.
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Л
Выражаю большую благодарность двум представителям туркомпании - Евгении, гиду (и кажется руководителю Компании) и водителю автомобиля, которые провели для меня замечательную индивидуальную экскурсию по городу Ханты-Мансийску. Это поразительно красивый, нарядный,
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сверкающий всеми цветами радуги город, буквально встроенный в величественную сибирскую тайгу. С высотных смотровых площадок ярко окрашенные разноцветные дома среди густой зелени таежных деревьев выглядят как рассыпанные на траве самоцветы. Город поражает необычайной для России чистотой, узорами цветников, плакучими белоствольными березами вдоль дорог и тротуаров. Еще одно мое первое впечатление правильно выразила гид Евгения. Ханты-Мансийск - это город белых воротничков. Там нет промышленности, тяжелого транспорта, через него не идут огромные самосвалы и груженые фуры, что привычно для Новосибирска. Попадаются только красивые легковые автомобили, и то немного. А я восприняла это как город-курорт. У меня было ощущение, что я на юге, где-нибудь в Кисловодске. Обращает на себя внимание множество красивых памятников и скульптурных групп, рассказывающих 400-летнюю историю города. Город-красавец, много интересных музеев, особый интерес вызывает единственный в России музей нефти. И где ему быть, как не здесь, в центре добычи российской нефти. К тому же здесь очень нескучно! Ханты-Мансийск является местом проведения. различных всероссийских и международных фестивалей, выставок, Форумов! Здесь проходил даже саммит Евросоюза. Поэтому город всегда интересен для туристов. В мой приезд здесь был фестиваль "Всероссийская студенческая весна", и все приехавшие студенты и жители города наслаждались выступлением Полины Гагариной и многих других знаменитостей в легендарном Биатлонном Комплексе Центра зимних видов спорта (входит в четверку лучших в мире комплексов биатлона). Туристы всей России! я вас приглашаю в этот замечательный город и рекомендую высококвалифицированного гида Евгению и ее Компанию, как людей влюбленных в свой город, знающих его глубинную историю и значимость для России в настоящее время. И в заключении - вас ждет в Ханты-Мансийске удивительное путешествие во времени - Археопарк: целое стадо величественных мамонтов (одиннадцать штук), множество других древних животных и среди них восемь древних людей на стоянке доисторических времен, причем в естественных условиях - у подножья геологического памятника Самаровского Ледникового Останца - вертикального. холма с обнажившимися древними горными породами. Здесь ученые всего мира изучают историю планеты Земля. Археопарк – самая масштабная в России реконструкция доисторических времён. Приезжайте в Ханты-Мансийск, здесь можно взглянуть сквозь призму времени на историю нашей планеты.

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С
Спасибо огромное, Евгения!!! Великолепный гид, очень доброжелательный человек и просто обаятельная женщина))). Не позволяет экскурсанту уйти от намеченной цели))), внимательное отношение, забота о доверившихся экскурсантам. Экскурсия очень интересная, полная, очевидно,
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что гид любит свой город. И, отвечая на отрицательный единственный отзыв, который читала о гиде, могу сказать, что если машина ваша- цена одна, если машина гида- то цена чуть выше и обижаться на это не нужно. Машина комфортная, гид предлагает и средства от мошек, и воду.

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Александр
Замечательная экскурсия по Ханты-Мансийску с гидом Александром. За 2 часа осмотрели все ключевые достопримечательности города и прогулялись в самых интересных его местах. Александр рассказал много интересного о городе и регионе
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- про историю, современный быт и местное население. Напоследок по моей просьбе Александр высадил меня у входа в музей под открытым небом Торум Маа и даже договорился о проведении индивидуальной экскурсии. Всем рекомендую экскурсию и гида для первого знакомства с городом!

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