Еще несколько необычных экскурсий в Ханты-Мансийске

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Добро пожаловать в Ханты-Мансийск!

Насыщенная автомобильная экскурсия по культовым местам города

Евгения
Евгения – Гид из Ханты-Мансийска
Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ Ханты-Мансийска: мост Красный дракон, Археопарк 🌳, Иртыш, площадь Свободы и памятник Первооткрывателям.

Раскроете, почему наша древняя и красивая земля называется Югра и каковы ее традиции, история 📖 и культура.

А также узнаете о современном развитии и процветании города.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 800 ₽ за экскурсию

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Добро пожаловать в Ханты-Мансийск!
Добро пожаловать в Ханты-Мансийск!

Что вас ожидает

Путешествие во времени
Вы проедете по объездной дороге вдоль реки Иртыш, оцените необычный мост Красный дракон и раскроете удивительную историю 📖 его создания. В Археопарке 🌳 рассмотрите скульптуры мамонтов и других животных древнего мира, населявших Югру в доледниковый период. Погуляете по живописной набережной и узнаете, каких известных людей она принимала. А еще услышите о печальных событиях, происходивших здесь во времена революции, Гражданской войны и сталинских репрессий.

Село Самарово
Я покажу главные достопримечательности исторического центра, где когда-то располагалось село Самарово: площадь Свободы, скульптуру «Ворота Сибири», храм Воскресения Христова и церковь ⛪ Покрова Пресвятой Богородицы. Мы поднимемся на смотровую площадку к памятному знаку Покорителям земли Сибирской и насладимся потрясающим видом на город 🏙️ и русло Иртыша. А в центре лыжного спорта имени Филипенко поговорим о том, как биатлон превратил затерянный в тайге городок в спортивную столицу.

Ханты-Мансийск сегодня
Спустившись с холма, вы полюбуетесь великолепной архитектурой центра города, погуляете по главной площади и оцените каскады фонтанов. В парке 🌳 Победы узнаете о трудовом подвиге местных жителей в Великую Отечественную войну. А в парке 🌳 Лосева вас ждут березовая роща и фонтан ⛲ «Слияние Оби и Иртыша». В завершение я покажу памятник Матери-Югре и расскажу историю 📖 освоения Западной Сибири.

Организационные детали

  • Цена указана за экскурсию ⛳ на вашем транспорте. Также я могу провести ее на своем автомобиле 🚘. Доплата составит 1500 рублей.
  • По запросу я могу организовать экскурсию ⛳ для большой группы. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Добро пожаловать в Ханты-Мансийск!
Добро пожаловать в Ханты-Мансийск!
Добро пожаловать в Ханты-Мансийск!
Добро пожаловать в Ханты-Мансийск!
Добро пожаловать в Ханты-Мансийск!
Добро пожаловать в Ханты-Мансийск!
Добро пожаловать в Ханты-Мансийск!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Евгения
Евгения
Добрый день, дорогие путешественники. Меня зовут Евгения, я профессиональный гид, историк и филолог. В Ханты-Мансийске живу более 20 лет и очень люблю эту прекрасную землю. С радостью поделюсь с вами частичкой этой любви!
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