5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть, как в северном городе гармонично сливаются национальный уклад и современная жизнь

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Круговой маршрут по Ханты-Мансийску и его окрестностям поможет вам за несколько часов понять, как много разного заключено в чертах города.

Вам откроется история Югорских земель и коренных народов севера, мир древней природы и чуть-чуть советского наследия.

Окружённый вековой тайгой и устремлённый в современность, Ханты-Мансийск удивителен, и я постараюсь раскрыть каждую его грань.
3900 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча место встречи по вашему желанию
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле

Что вас ожидает

Мощь природы
В пригороде Ханты-Мансийска достаточно мест, где легко ощутить, как мал человек по сравнению с ходом истории и силой стихий. Вы полюбуетесь видами поймы реки Иртыш, прогуляетесь по живописной набережной, взглянете на холмы и вековую тайгу вокруг. Посетите культурно-туристический комплекс «Археопарк», где в натуральную величину воссозданы в виде скульптур животные и птицы, когда-то обитавшие или всё же живущие на Югорских землях. Так, вам навстречу «выйдет» стадо бронзовых мамонтов, и вы сможете вообразить, какими огромными были эти существа. А в парке Лосева сфотографируетесь у фонтана-аллегории «Обь и Иртыш» и побродите среди берёзок, высаженных на месте реликтовых деревьев.

Человек на Югорской земле
Я покажу вам действующий Речной порт и объект, которым Ханты-Мансийск очень гордится, — Центр зимних видов спорта имени А.В. Филипенко, который с 2003 года принимает Чемпионаты мира по биатлону. По лесной тропе мы дошагаем до памятного знака «Первооткрывателям земли Югорской», расположенного на высоком холме. Оттуда вы увидите весь исторический центр Ханты-Мансийска: его старые церкви, архитектуру советского времени и парки. Побываете у православного комплекса «Во имя воскресения Христова», узнаете о самых интересных музеях города и важных вехах в его истории. А завершится экскурсия на Центральной площади у самой необычной постройки — здания Гостиного двора, возведённого в виде чума, жилища народов севера.

Организационные детали

Экскурсия проводится на личном автомобиле (максимум 4 человека) или на вашем транспорте. Также можно арендовать автобус (до 45 человек) или микроавтобус (до 18 человек) за дополнительную плату.

Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура место встречи по вашему желанию.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Дорогие гости Земли Югорской! Я родилась и выросла в ХМАО-Югре. Живу в Ханты-Мансийске уже 16 лет. Люблю свой город, знаю все его секретики и делюсь ими с вами! К тому же, с 2009 года я стала профессиональным гидом по Ханты-Мансийску. Я предлагаю индивидуальные экскурсии, спланированные с учетом всех ваших пожеланий и интересов!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 октября 2019
28.09.2019 гид Татьяна провела замечательную экскурсию «Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле», рассказала много интересного о городе, показала те места, которые находятся на окраине города, где открываются шикарные виды! Первое знакомство состоялось!😊
4 сентября 2019
Интересная и познавательная экскурсия, подходит для быстрого ознакомления с городом. На протяжении всей экскурсии Татьяна держит твоё внимание, рассказывает о жизни города познавательные факты, ведёт непринужденный диалог. Татьяна приятный и комфортный человек. Спасибо ей большое за прекрасно проведённое время, обязательно порекомендую коллегам и знакомым.
21 мая 2019
Потрясающе !
5 мая 2019
Название экскурсии точно отражает ее структуру и содержание. Рекомендуем отправиться на неё именно в первый визит в Ханты-Мансийск и в первый день. Татьяна показала основные достопримечательности города и рассказала не только о них, но и об истории этих мест, а также поделилась личными воспоминаниями, что сделало экскурсию живой и авторской. Очень удобно, что передвигались на автомобиле, учитывая расстояния и расположение интересующих нас объектов. Татьяна ответила на все наши вопросы, помогла сориентироваться, подсказала места покупок сувениров и сибирских деликатесов. Татьяна была пунктуальна и всегда на связи. Мы благодарим Татьяну за правильное первое впечатление о Ханты-Мансийске, большое спасибо!
31 марта 2019
Как-то увидела фото ханты-мансийских мамонтов. С тех пор не было мне покоя))), очень хотелось увидеть их воочию. И именно зимой. Стала прорабатывать маршрут. И оказалось, что в Ханты-мансийске есть на что еще посмотреть. И столько интересного. Стало понятно, что за один день на 11 номере мне все это великолепие не осилить. Стала искать предложения индивидуальных экскурсий. В основном предложения на лето и дорогова-то. Но мои поиски увенчались успехом. На трипстере я нашла предложение индивидуальной экскурсии "Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле" с гидом Татьяной. Было такое ощущение, что я приехала в гости к другу. И этот друг показывает мне свой любимый город. Спасибо, Таня, спасибо, Трипстер.

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