5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Эта экскурсия – отличная возможность за один день объять необъятное: от древних мамонтов до ультрасовременных спортивных сооружений, от старинных храмов до динамичных городских пейзажей.
Вы познакомитесь с визитными карточками Ханты-Мансийска и узнаете о ключевых вехах в истории Югорской земли.
Вы познакомитесь с визитными карточками Ханты-Мансийска и узнаете о ключевых вехах в истории Югорской земли.
Описание экскурсии
- Речной вокзал. Живописные ворота города, где ощущается мощь великих сибирских рек Оби и Иртыша.
- Площадь Свободы. Исторический центр, хранящий память о становлении города.
- Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, старейшая в Ханты-Мансийске.
- Памятник, посвященный Великим Сибирским экспедициям. Монумент отважным исследователям, открывавшим бескрайние просторы Сибири.
- Культурно-туристический комплекс «Археопарк». Погрузитесь в доисторическое прошлое! В музее под открытым небом вы встретите реалистичные скульптуры мамонтов, шерстистых носорогов и пещерных медведей — ожившие свидетельства ледникового периода.
- Памятный знак «Первооткрывателям земли Югорской». Узнаете о героях, которые осваивали эти земли и заложили основу для современного развития региона.
- Центр зимних видов спорта А. В. Филипенко. Гордость Югры! Вы познакомитесь с одним из лучших спортивных комплексов мира, где готовятся олимпийские чемпионы.
- Храмовый комплекс во имя Воскресения Христова. Впечатляющий архитектурный ансамбль.
- Центральная площадь. Современное сердце города, где бурлит жизнь и проводятся главные городские события.
- Парк Б. Лосева. Уютный уголок природы, идеальное место для отдыха и неспешных прогулок.
- Культурно-театральный центр «Югра-Классик». Современный культурный центр, где проходят концерты мирового уровня и культурные события.
Организационные детали
- Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии.
- За доплату возможно провести экскурсию для группы до 45 человек на микроавтобусе или автобусе. Стоимость уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Ханты-Мансийске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 412 туристов
Дорогие гости Земли Югорской! Я родилась и выросла в ХМАО-Югре. Живу в Ханты-Мансийске с 2002 года. Люблю свой город, знаю все его секретики и делюсь ими с вами! К тому же, с 2009 года я стала профессиональным гидом по Ханты-Мансийску. Я предлагаю индивидуальные экскурсии, спланированные с учетом всех ваших пожеланий и интересов!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 57 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия началась прямо в аэропорту, оказалась насыщенной и фактически всеобъемлющей - всё, что хотел посмотреть, увидел, топографию города для дальнейших самостоятельных прогулок понял. Автомобиль комфортный, Татьяна - аккуратный уверенный водитель, очень интересный рассказчик, прекрасно владеющий информацией, да и просто приятна в общении, позитивная и доброжелательна. Однозначно рекомендую!
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Прекрасная получилась экскурсия по Ханты-Мансийску, если вы хотите полюбить этот город, очень советую. Получили много эмоций и информации. Благодарим от всей души.
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Хочу поблагодарить организаторов экскурсии "первое знакомство с Ханты-Мансийском" и нашего потрясающего гида-экскурсовода, Майю. Во-первых, Майя по-настоящему любит свой город, Ханты-Мансийск, во-вторых, знает его и умеет рассказывать и показывать так, что мы тоже влюбились в него.
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Е
Несмотря на то, что на улице было -38, мы успели посмотреть много мест и даже погулять. Был отличный теплый микроавтобус, очень приятная и вежливая экскурсовод. Спасибо!
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И
Прекрасная экскурсия, 2 часа пролетели незаметно. Татьяна очень дружелюбный и приятный рассказчик. Содержание на 5 баллов, ответы на все вопросы. Безусловно рекомендую
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Д
Экскурсовод - местная жительница, уверенно владеющая как историческим материалом, так и актуальными сведениями о жизни города Ханты-Мансийска и всего Обь-Иртышского региона.
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