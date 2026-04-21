5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Основано на последних 30 из 57 отзывов

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Сергей Экскурсия началась прямо в аэропорту, оказалась насыщенной и фактически всеобъемлющей - всё, что хотел посмотреть, увидел, топографию города для дальнейших самостоятельных прогулок понял. Автомобиль комфортный, Татьяна - аккуратный уверенный водитель, очень интересный рассказчик, прекрасно владеющий информацией, да и просто приятна в общении, позитивная и доброжелательна. Однозначно рекомендую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Татьяна Прекрасная получилась экскурсия по Ханты-Мансийску, если вы хотите полюбить этот город, очень советую. Получили много эмоций и информации. Благодарим от всей души. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Светлана Хочу поблагодарить организаторов экскурсии "первое знакомство с Ханты-Мансийском" и нашего потрясающего гида-экскурсовода, Майю. Во-первых, Майя по-настоящему любит свой город, Ханты-Мансийск, во-вторых, знает его и умеет рассказывать и показывать так, что мы тоже влюбились в него. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Евгений Несмотря на то, что на улице было -38, мы успели посмотреть много мест и даже погулять. Был отличный теплый микроавтобус, очень приятная и вежливая экскурсовод. Спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Илья Прекрасная экскурсия, 2 часа пролетели незаметно. Татьяна очень дружелюбный и приятный рассказчик. Содержание на 5 баллов, ответы на все вопросы. Безусловно рекомендую Вам был полезен этот отзыв? Да Нет