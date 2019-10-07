5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Мощь природы

В пригороде Ханты-Мансийска достаточно мест, где легко ощутить, как мал человек по сравнению с ходом истории и силой стихий. Вы полюбуетесь видами поймы реки Иртыш, прогуляетесь по живописной набережной, взглянете на холмы и вековую тайгу вокруг. Посетите культурно-туристический комплекс «Археопарк», где в натуральную величину воссозданы в виде скульптур животные и птицы, когда-то обитавшие или всё же живущие на Югорских землях. Так, вам навстречу «выйдет» стадо бронзовых мамонтов, и вы сможете вообразить, какими огромными были эти существа. А в парке Лосева сфотографируетесь у фонтана-аллегории «Обь и Иртыш» и побродите среди берёзок, высаженных на месте реликтовых деревьев.

Человек на Югорской земле

Я покажу вам действующий Речной порт и объект, которым Ханты-Мансийск очень гордится, — Центр зимних видов спорта имени А.В. Филипенко, который с 2003 года принимает Чемпионаты мира по биатлону. По лесной тропе мы дошагаем до памятного знака «Первооткрывателям земли Югорской», расположенного на высоком холме. Оттуда вы увидите весь исторический центр Ханты-Мансийска: его старые церкви, архитектуру советского времени и парки. Побываете у православного комплекса «Во имя воскресения Христова», узнаете о самых интересных музеях города и важных вехах в его истории. А завершится экскурсия на Центральной площади у самой необычной постройки — здания Гостиного двора, возведённого в виде чума, жилища народов севера.