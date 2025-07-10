Мои заказы

Храм Покрова Пресвятой Богородицы – экскурсии в Ханты-Мансийске

Найдено 3 экскурсии в категории «Храм Покрова Пресвятой Богородицы» в Ханты-Мансийске, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
На машине
2 часа
49 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
Откройте Север, где древность встречается с дерзкой современностью
Начало: По договорённости
13 дек в 19:00
14 дек в 19:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Ханты-Мансийск (на вашем автомобиле)
2 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Ханты-Мансийск
Уникальная экскурсия по Ханты-Мансийску: мосты, набережные и скульптуры. Окунитесь в историю и современность этого удивительного города
Завтра в 10:30
11 дек в 08:30
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Лесной Ханты-Мансийск: медитативная экскурсия
Пешая
1.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Лесной Ханты-Мансийск: медитативная экскурсия
Ощутите магию Ханты-Мансийска через кедровый лес и легенды коренных народов. Прогулка, полная открытий и вдохновения
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
15 000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    10 июля 2025
    Добро пожаловать в Ханты-Мансийск (на вашем автомобиле)
    Спасибо огромное, Евгения!!! Великолепный гид, очень доброжелательный человек и просто обаятельная женщина))). Не позволяет экскурсанту уйти от намеченной цели))), внимательное
    читать дальше

    отношение, забота о доверившихся экскурсантам. Экскурсия очень интересная, полная, очевидно, что гид любит свой город. И, отвечая на отрицательный единственный отзыв, который читала о гиде, могу сказать, что если машина ваша- цена одна, если машина гида- то цена чуть выше и обижаться на это не нужно. Машина комфортная, гид предлагает и средства от мошек, и воду.

  • С
    Сергей
    4 сентября 2024
    Добро пожаловать в Ханты-Мансийск (на вашем автомобиле)
    Супер команда! Экскурсия прошло превосходно.
    Отличный гид и рассказчик Александр. Обладает
    энциклопедическими знаниями, всегда готов ответить на любой вопрос. Пунктуален, вежлив.
    Однозначно рекомендую!!!
  • О
    Ольга
    14 июля 2024
    Добро пожаловать в Ханты-Мансийск (на вашем автомобиле)
    Очень понравилось поездка - экскурсия с гидом Евгения, интересно было послушать историю Ханты Мансийска, рассказ ну очень интересен, все отлично, супер.
  • Е
    Елена
    10 июля 2024
    Добро пожаловать в Ханты-Мансийск (на вашем автомобиле)
    Сегодня мы были на замечательной экскурсии по Ханты-Мансийску. Большое спасибо гиду Евгениии водителю Александру. Рекомендую.
  • А
    Александр
    6 июля 2024
    Добро пожаловать в Ханты-Мансийск (на вашем автомобиле)
    Очень круто - все быстро организовано было и без бюрократии и долгой переписки. Евгения всегда готова подстроиться под желания клиента,
    читать дальше

    гибка. Ну и самое главное - нет халтуры. Качественно и интересно рассказывает о городе и показывает все самое главное что нужно увидеть)

  • Р
    Роман
    20 декабря 2023
    Добро пожаловать в Ханты-Мансийск (на вашем автомобиле)
    От всей души благодарим Евгению и Александра за интересную и комфортную экскурсию по замечательному Ханты-Мансийску. Нам понравилось все - и
    читать дальше

    грамотная подача информации, и эрудированность, и доброжелательность организаторов. Мы замечательно и интересно провели время, получив приятные впечатления. Самые лучшие рекомендации для будущих туристов!

  • А
    Александр
    24 октября 2023
    Добро пожаловать в Ханты-Мансийск (на вашем автомобиле)
    Замечательная экскурсия по Ханты-Мансийску с гидом Александром. За 2 часа осмотрели все ключевые достопримечательности города и прогулялись в самых интересных
    читать дальше

    его местах. Александр рассказал много интересного о городе и регионе - про историю, современный быт и местное население. Напоследок по моей просьбе Александр высадил меня у входа в музей под открытым небом Торум Маа и даже договорился о проведении индивидуальной экскурсии. Всем рекомендую экскурсию и гида для первого знакомства с городом!

  • А
    Алёна
    23 сентября 2023
    Добро пожаловать в Ханты-Мансийск (на вашем автомобиле)
    Замечательная команда,спасибо Евгении и Александру! Чудесная экскурсия с размахом сибирской души и очень интересной подачей информации! в городе была первый
    читать дальше

    раз и он на меня произвёл неизгладимое впечатление! Обязательно приеду сюда с детьми и обращусь к Евгении и Александру за организацией классного досуга! Александр потом отвёз за потрясающим подарками из Югры! Обязательно вернемся!

  • Л
    Людмила
    30 июня 2023
    Добро пожаловать в Ханты-Мансийск (на вашем автомобиле)
    Выражаю большую благодарность двум представителям туркомпании - Евгении, гиду (и кажется руководителю Компании) и водителю автомобиля, которые провели для меня
    читать дальше

    замечательную индивидуальную экскурсию по городу Ханты-Мансийску. Это поразительно красивый, нарядный, сверкающий всеми цветами радуги город, буквально встроенный в величественную сибирскую тайгу. С высотных смотровых площадок ярко окрашенные разноцветные дома среди густой зелени таежных деревьев выглядят как рассыпанные на траве самоцветы. Город поражает необычайной для России чистотой, узорами цветников, плакучими белоствольными березами вдоль дорог и тротуаров. Еще одно мое первое впечатление правильно выразила гид Евгения. Ханты-Мансийск - это город белых воротничков. Там нет промышленности, тяжелого транспорта, через него не идут огромные самосвалы и груженые фуры, что привычно для Новосибирска. Попадаются только красивые легковые автомобили, и то немного. А я восприняла это как город-курорт. У меня было ощущение, что я на юге, где-нибудь в Кисловодске. Обращает на себя внимание множество красивых памятников и скульптурных групп, рассказывающих 400-летнюю историю города. Город-красавец, много интересных музеев, особый интерес вызывает единственный в России музей нефти. И где ему быть, как не здесь, в центре добычи российской нефти. К тому же здесь очень нескучно! Ханты-Мансийск является местом проведения. различных всероссийских и международных фестивалей, выставок, Форумов! Здесь проходил даже саммит Евросоюза. Поэтому город всегда интересен для туристов. В мой приезд здесь был фестиваль "Всероссийская студенческая весна", и все приехавшие студенты и жители города наслаждались выступлением Полины Гагариной и многих других знаменитостей в легендарном Биатлонном Комплексе Центра зимних видов спорта (входит в четверку лучших в мире комплексов биатлона). Туристы всей России! я вас приглашаю в этот замечательный город и рекомендую высококвалифицированного гида Евгению и ее Компанию, как людей влюбленных в свой город, знающих его глубинную историю и значимость для России в настоящее время. И в заключении - вас ждет в Ханты-Мансийске удивительное путешествие во времени - Археопарк: целое стадо величественных мамонтов (одиннадцать штук), множество других древних животных и среди них восемь древних людей на стоянке доисторических времен, причем в естественных условиях - у подножья геологического памятника Самаровского Ледникового Останца - вертикального. холма с обнажившимися древними горными породами. Здесь ученые всего мира изучают историю планеты Земля. Археопарк – самая масштабная в России реконструкция доисторических времён. Приезжайте в Ханты-Мансийск, здесь можно взглянуть сквозь призму времени на историю нашей планеты.

  • Н
    Наталья
    10 июля 2022
    Добро пожаловать в Ханты-Мансийск (на вашем автомобиле)
    Экскурсия великолепная, Евгения отличный рассказчик, узнали очень много нового и интересного, были учтены все наши пожелания) Большое спасибо!
  • С
    Светлана
    26 ноября 2021
    Добро пожаловать в Ханты-Мансийск (на вашем автомобиле)
    Экскурсия очень понравилась. Очень грамотно выбраны объекты показа, дорога между ними неутомительна даже в зимнее время.
    Гид эрудирован, легко отвечает на
    читать дальше

    дополнительные вопросы.
    Впечатлены панорамными видами от стелы "Покорителям земли Югорской" и Кафедрального собора.
    Нам подсказали хорошие рестораны, где можно познакомиться с местной кухней.
    Смело приезжайте в Ханты-Мансийск. Там очень хорошо!

