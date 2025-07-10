читать дальше

замечательную индивидуальную экскурсию по городу Ханты-Мансийску. Это поразительно красивый, нарядный, сверкающий всеми цветами радуги город, буквально встроенный в величественную сибирскую тайгу. С высотных смотровых площадок ярко окрашенные разноцветные дома среди густой зелени таежных деревьев выглядят как рассыпанные на траве самоцветы. Город поражает необычайной для России чистотой, узорами цветников, плакучими белоствольными березами вдоль дорог и тротуаров. Еще одно мое первое впечатление правильно выразила гид Евгения. Ханты-Мансийск - это город белых воротничков. Там нет промышленности, тяжелого транспорта, через него не идут огромные самосвалы и груженые фуры, что привычно для Новосибирска. Попадаются только красивые легковые автомобили, и то немного. А я восприняла это как город-курорт. У меня было ощущение, что я на юге, где-нибудь в Кисловодске. Обращает на себя внимание множество красивых памятников и скульптурных групп, рассказывающих 400-летнюю историю города. Город-красавец, много интересных музеев, особый интерес вызывает единственный в России музей нефти. И где ему быть, как не здесь, в центре добычи российской нефти. К тому же здесь очень нескучно! Ханты-Мансийск является местом проведения. различных всероссийских и международных фестивалей, выставок, Форумов! Здесь проходил даже саммит Евросоюза. Поэтому город всегда интересен для туристов. В мой приезд здесь был фестиваль "Всероссийская студенческая весна", и все приехавшие студенты и жители города наслаждались выступлением Полины Гагариной и многих других знаменитостей в легендарном Биатлонном Комплексе Центра зимних видов спорта (входит в четверку лучших в мире комплексов биатлона). Туристы всей России! я вас приглашаю в этот замечательный город и рекомендую высококвалифицированного гида Евгению и ее Компанию, как людей влюбленных в свой город, знающих его глубинную историю и значимость для России в настоящее время. И в заключении - вас ждет в Ханты-Мансийске удивительное путешествие во времени - Археопарк: целое стадо величественных мамонтов (одиннадцать штук), множество других древних животных и среди них восемь древних людей на стоянке доисторических времен, причем в естественных условиях - у подножья геологического памятника Самаровского Ледникового Останца - вертикального. холма с обнажившимися древними горными породами. Здесь ученые всего мира изучают историю планеты Земля. Археопарк – самая масштабная в России реконструкция доисторических времён. Приезжайте в Ханты-Мансийск, здесь можно взглянуть сквозь призму времени на историю нашей планеты.