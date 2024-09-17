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15%
5 дней
Заполярный Таймыр. Хатанга - мыс Челюскин - архипелаг Северная Земля - Хатанга
Начало: Г. Красноярск
«Вылет на вертолёте на мыс Челюскин»
21 июл в 10:00
14390001 230 000₽ за человека
4 дня
Заполярный Таймыр. Хатанга - мыс Челюскин - Хатанга
Начало: Г. Красноярск
«Вылет на вертолёте на мыс Челюскин»
25 июл в 10:00
877 000₽ за человека
8 дней
Рыбалка на тайменя на реках Котуй и Котуйкан
Начало: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий рай...
«14:00 Вылет на вертолёте Ми-8на базу «Котуй — дом тайменя», время в пути около 1 часа»
400 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ББородин17 сентября 2024Остались довольны путешествием.
- ЛЛариса10 сентября 2024Очень хорошо все организовано: четко, понятно, своевременно, туроператор всегда на связи и готов ответить на вопросы. Большое спасибо нашему сопровождающему Алёне! Она не уставала опекать нас и отвечать на миллион вопросов неугомонных туристов)
- ННаталия8 сентября 2024Очень знающий, опытный и внимательный руководитель поездки. Много интересной информации.
Ответы на вопросы от путешественников по Хатанге в категории «На вертолёте»
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