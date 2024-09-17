Туры на вертолёте в Хатанге

Найдено 3 тура в категории «На вертолёте» в Хатанге, цены от 400 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Заполярный Таймыр. Хатанга - мыс Челюскин - архипелаг Северная Земля - Хатанга
На автобусе
На вертолёте
скидка
15%
3 отзыва
5 дней
Заполярный Таймыр. Хатанга - мыс Челюскин - архипелаг Северная Земля - Хатанга
Начало: Г. Красноярск
«Вылет на вертолёте на мыс Челюскин»
21 июл в 10:00
14390001 230 000 за человека
Заполярный Таймыр. Хатанга - мыс Челюскин - Хатанга
На автобусе
На вертолёте
3 отзыва
4 дня
Заполярный Таймыр. Хатанга - мыс Челюскин - Хатанга
Начало: Г. Красноярск
«Вылет на вертолёте на мыс Челюскин»
25 июл в 10:00
877 000 за человека
Рыбалка на тайменя на реках Котуй и Котуйкан
На вертолёте
8 дней
Рыбалка на тайменя на реках Котуй и Котуйкан
Начало: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий рай...
«14:00 Вылет на вертолёте Ми-8на базу «Котуй — дом тайменя», время в пути около 1 часа»
400 000 за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Хатанге в категории «На вертолёте»

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В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Заполярный Таймыр. Хатанга - мыс Челюскин - архипелаг Северная Земля - Хатанга
  2. Заполярный Таймыр. Хатанга - мыс Челюскин - Хатанга
  3. Рыбалка на тайменя на реках Котуй и Котуйкан
Сколько стоит тур в Хатанге в ноябре 2024
Сейчас в Хатанге в категории "На вертолёте" можно забронировать 3 тура от 400 000 до 1 230 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Сколько стоит полетать на вертолете из Хатанги с экскурсией 🚁. Совершите полёт над городом по цене от 400000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь 2024
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