Л Лариса

Очень хорошо все организовано: четко, понятно, своевременно, туроператор всегда на связи и готов ответить на вопросы. Большое спасибо нашему сопровождающему Алёне! Она не уставала опекать нас и отвечать на миллион вопросов неугомонных туристов)