ул. Степана Разина, 5 и нет того предмета, что нужно вписать в строку ответ! Правильный ответ открылся после неудачных попыток ответов (перебрали, как нам казалось, все варианты))).

Далее при неправильном ответе, благодаря подсказкам, можно все-таки назвать правильный ответ.

Маршрут пеший, в принципе все объекты не далеко друг от друга.

Данный квест хорошая замена путешествия по Хвалынску без гида.

Спасибо за такой формат экскурсии.