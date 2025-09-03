Индивидуальная
до 4 чел.
Сказочный Хвалынск
Душевная обзорная экскурсия по «яблочной столице Поволжья»
Начало: У дворца Культуры
11 дек в 09:30
12 дек в 09:30
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия «Хвалынск - жемчужина Поволжья»
Исследовать город живописных пейзажей и богатой истории
Начало: На Коммунистической улице
Завтра в 14:00
11 дек в 10:00
3000 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Чтобы уехать из Хвалынска, нужно проснуться»
Пройти по улицам старинного города, найти подсказки и разгадать провинциальные тайны
Начало: На городском пляже
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
800 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнюта3 сентября 2025Мобильный квест "Чтобы уехать из Хвалынска, нужно проснуться" оказался интересным и увлекательным. Единственное, на второй точке (задании) нет дома по
- ТТатьяна3 августа 2025Прекрасный квест, с которым прогулка по городу стала интересным приключением👍
Ответы на вопросы от путешественников по Хвалынску в категории «Активности»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хвалынске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Хвалынске
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Хвалынску в декабре 2025
Сейчас в Хвалынске в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 4000. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Хвалынске на 2025 год по теме «Активности», 21 ⭐ отзыв, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль