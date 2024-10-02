1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Сказочный Хвалынск
Душевная обзорная экскурсия по «яблочной столице Поволжья»
Начало: У дворца Культуры
Завтра в 08:30
24 окт в 09:30
4 000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Хвалынска - в музей «Дом со львом» (на вашем автомобиле)
Отправиться в село Поповка умилиться наивной живописи и погулять по двору, культурному центру и селу
Начало: На ул. Революционной
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
2 667₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
Экскурсия в «яблочную столицу Поволжья»
Начало: Начало экскурсии у дворца Культуры
Расписание: По субботам в 9:00 и 9:30
26 окт в 09:00
2 ноя в 09:00
4 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна2 октября 20241 октября мы посетили сказочный город Хвалынск. С ним нас познакомила настоящий знаток своего города и любитель прекрасного И. В.
- ААлена1 октября 2024Все прошло хорошо. Сразу видно, что Ирина искренне любит свой город. Кроме того, как творческий человек, может и мастер-класс интересный организовать и в целом много интересного рассказать.
- ММилана17 сентября 2024Наконец-то побывали в Доме со львом, о встрече с которым мечтали много лет. Изучали это удивительное место, рассматривали фотографии из
- ТТатьяна18 июля 2024Экскурсия познавательная! Необычный небольшой музей яблочка! Выглядит сочно, свежо, интересно. Рассказ о городе небольшой, но на мой взгляд, достаточный! На
Ответы на вопросы от путешественников по Хвалынску в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Хвалынску в октябре 2024
Сейчас в Хвалынске в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 2 667 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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