Мои заказы

Мобильный квест «Чтобы уехать из Хвалынска, нужно проснуться»

Пройти по улицам старинного города, найти подсказки и разгадать провинциальные тайны
Разбирая старинные фотографии, Ольга увидела снимок с надписью «Хвалынск». Она долго его рассматривала и решила туда поехать. Но после возвращения город стал ей сниться, а по утрам девушка чувствовала, что
читать дальше

ещё не покинула его. Она перенесла сны в дневник — и вот он в ваших руках.

Вам предстоит пройти её маршрутом, собрать сюжеты в одну картину и помочь героине, разделив сновидения и явь.

5
2 отзыва
Мобильный квест «Чтобы уехать из Хвалынска, нужно проснуться»© Снежана
Мобильный квест «Чтобы уехать из Хвалынска, нужно проснуться»© Снежана
Мобильный квест «Чтобы уехать из Хвалынска, нужно проснуться»© Снежана
Ближайшие даты:
9
ноя10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание квеста

Почему этот маленький городок не отпускает Ольгу? Как ей собрать все пазлы снов в реальную картину? Вы пройдёте по местам из воспоминаний о Хвалынске и разберётесь в загадочных явлениях. А по пути узнаете интересные факты из истории города и раскроете его провинциальные тайны.

В нашей программе:

  • городской пляж
  • набережная
  • особняк Кащеева
  • пожарная каланча
  • особняк купца Чертухина
  • Соборная площадь
  • Крестовоздвиженская церковь

Организационные детали

  • Вы можете решить задания за 2 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
  • Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
  • Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
  • Подходит для детей 12+

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На городском пляже
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана
Снежана — Организатор в Хвалынске
Провела экскурсии для 3408 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Анюта
Анюта
3 сен 2025
Мобильный квест "Чтобы уехать из Хвалынска, нужно проснуться" оказался интересным и увлекательным. Единственное, на второй точке (задании) нет дома по ул. Степана Разина, 5 и нет того предмета, что нужно
читать дальше

вписать в строку ответ! Правильный ответ открылся после неудачных попыток ответов (перебрали, как нам казалось, все варианты))).
Далее при неправильном ответе, благодаря подсказкам, можно все-таки назвать правильный ответ.
Маршрут пеший, в принципе все объекты не далеко друг от друга.
Данный квест хорошая замена путешествия по Хвалынску без гида.
Спасибо за такой формат экскурсии.

Татьяна
Татьяна
3 авг 2025
Прекрасный квест, с которым прогулка по городу стала интересным приключением👍

Похожие экскурсии из Хвалынска

Сказочный Хвалынск
Пешая
1.5 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сказочный Хвалынск
Душевная обзорная экскурсия по «яблочной столице Поволжья»
Начало: У дворца Культуры
Завтра в 09:30
11 ноя в 09:30
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия «Хвалынск - жемчужина Поволжья»
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия «Хвалынск - жемчужина Поволжья»
Исследовать город живописных пейзажей и богатой истории
Начало: На Коммунистической улице
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
3000 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Хвалынске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Хвалынске