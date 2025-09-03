читать дальше вписать в строку ответ! Правильный ответ открылся после неудачных попыток ответов (перебрали, как нам казалось, все варианты))).

Далее при неправильном ответе, благодаря подсказкам, можно все-таки назвать правильный ответ.

Маршрут пеший, в принципе все объекты не далеко друг от друга.

Данный квест хорошая замена путешествия по Хвалынску без гида.

Спасибо за такой формат экскурсии.

Мобильный квест "Чтобы уехать из Хвалынска, нужно проснуться" оказался интересным и увлекательным. Единственное, на второй точке (задании) нет дома по ул. Степана Разина, 5 и нет того предмета, что нужно