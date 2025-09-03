Мобильный квест «Чтобы уехать из Хвалынска, нужно проснуться»

Разбирая старинные фотографии, Ольга увидела снимок с надписью «Хвалынск». Она долго его рассматривала и решила туда поехать. Но после возвращения город стал ей сниться, а по утрам девушка чувствовала, что
Описание квеста
Почему этот маленький городок не отпускает Ольгу? Как ей собрать все пазлы снов в реальную картину? Вы пройдёте по местам из воспоминаний о Хвалынске и разберётесь в загадочных явлениях. А по пути узнаете интересные факты из истории города и раскроете его провинциальные тайны.
В нашей программе:
- городской пляж
- набережная
- особняк Кащеева
- пожарная каланча
- особняк купца Чертухина
- Соборная площадь
- Крестовоздвиженская церковь
Организационные детали
- Вы можете решить задания за 2 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
- Подходит для детей 12+
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На городском пляже
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Хвалынске
Провела экскурсии для 3408 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анюта
3 сен 2025
Мобильный квест "Чтобы уехать из Хвалынска, нужно проснуться" оказался интересным и увлекательным. Единственное, на второй точке (задании) нет дома по ул. Степана Разина, 5 и нет того предмета, что нужно
Татьяна
3 авг 2025
Прекрасный квест, с которым прогулка по городу стала интересным приключением👍
