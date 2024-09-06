Из Хвалынска - в музей «Дом со львом» (на вашем автомобиле)

Отправиться в село Поповка умилиться наивной живописи и погулять по двору, культурному центру и селу
В Саратовской области в 2009 году был обнаружен крестьянский дом с расписным интерьером, датированным началом 20 века. Такие избы, сохранившиеся до наших дней, — уникальная находка.

В сопровождении гида Хвалынского краеведческого музея вы расшифруете рисунки и узнаете, как столетняя избушка на краю света объединила людей со всей России.
Из Хвалынска - в музей «Дом со львом» (на вашем автомобиле)
Из Хвалынска - в музей «Дом со львом» (на вашем автомобиле)
Из Хвалынска - в музей «Дом со львом» (на вашем автомобиле)
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Библейское чудо в саратовской глубинке

Есть в России неизвестные туристам места, которые поражают своей самобытностью. Те, кто добираются туда, сразу понимают — оно того стоило! Музей «Дом со львом» в селе Поповка с 2013 года посещают увлечённые путешественники со всей страны и даже из-за рубежа. А известен он своими потрясающими росписями: на стенах и потолке дома — целый рассказ в библейских образах! Неизвестный мастер изобразил символы четырёх евангелистов: льва, орла, ангела и быка, а также других персонажей. Живописные образы, выполненные в народной художественной манере, очаровывают своей наивностью и непосредственностью.

Как попасть в «Дом со львом»

Добраться в Поповку без своего автомобиля — задача не из лёгких: хотя от Хвалынска до села всего 22 км, рейсовый автобус ходит всего один раз в сутки. Есть железная дорога «Сызрань-Сенная», но вот электричек в расписании нет… Поэтому лучший вариант — взять такси или поехать на своём автомобиле. Но перед этим заезжайте в Хвалынский краеведческий музей и берите в свою компанию гида — так в музее «Дом со львом» вам будет гораздо интереснее!

Тебя там встретит…

На первый взгляд Поповка — обычное село. Но от других деревень его отличает особый характер — живой и гостеприимный. Всех, кто приезжает в «Дом со львом», принимают не как городских, а как давних друзей, заглянувших в гости.

  • В доме-музее гид поможет расшифровать незамысловатые рисунки неизвестных художников и расскажет, как люди со всей России сохранили добрую красоту, дошедшую до нас
  • В самом селе вы проследите, как библейская образность находит неожиданные воплощения в ландшафте и декоре
  • На обзорной площадке можно понаблюдать за степью или затеять философские разговоры
  • Дети смогут покататься на качелях-лодке, а родители посидеть в тени на скамье под деревом

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов Хвалынского краеведческого музея
  • Проезд до Поповки осуществляется на вашем автомобиле. В нём необходимо предусмотреть место для гида

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Революционной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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