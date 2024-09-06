В Саратовской области в 2009 году был обнаружен крестьянский дом с расписным интерьером, датированным началом 20 века. Такие избы, сохранившиеся до наших дней, — уникальная находка. В сопровождении гида Хвалынского краеведческого музея вы расшифруете рисунки и узнаете, как столетняя избушка на краю света объединила людей со всей России.

Описание экскурсии

Библейское чудо в саратовской глубинке

Есть в России неизвестные туристам места, которые поражают своей самобытностью. Те, кто добираются туда, сразу понимают — оно того стоило! Музей «Дом со львом» в селе Поповка с 2013 года посещают увлечённые путешественники со всей страны и даже из-за рубежа. А известен он своими потрясающими росписями: на стенах и потолке дома — целый рассказ в библейских образах! Неизвестный мастер изобразил символы четырёх евангелистов: льва, орла, ангела и быка, а также других персонажей. Живописные образы, выполненные в народной художественной манере, очаровывают своей наивностью и непосредственностью.

Как попасть в «Дом со львом»

Добраться в Поповку без своего автомобиля — задача не из лёгких: хотя от Хвалынска до села всего 22 км, рейсовый автобус ходит всего один раз в сутки. Есть железная дорога «Сызрань-Сенная», но вот электричек в расписании нет… Поэтому лучший вариант — взять такси или поехать на своём автомобиле. Но перед этим заезжайте в Хвалынский краеведческий музей и берите в свою компанию гида — так в музее «Дом со львом» вам будет гораздо интереснее!

Тебя там встретит…

На первый взгляд Поповка — обычное село. Но от других деревень его отличает особый характер — живой и гостеприимный. Всех, кто приезжает в «Дом со львом», принимают не как городских, а как давних друзей, заглянувших в гости.

В доме-музее гид поможет расшифровать незамысловатые рисунки неизвестных художников и расскажет, как люди со всей России сохранили добрую красоту, дошедшую до нас

В самом селе вы проследите, как библейская образность находит неожиданные воплощения в ландшафте и декоре

На обзорной площадке можно понаблюдать за степью или затеять философские разговоры

Дети смогут покататься на качелях-лодке, а родители посидеть в тени на скамье под деревом

Организационные детали