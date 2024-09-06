Есть в России неизвестные туристам места, которые поражают своей самобытностью. Те, кто добираются туда, сразу понимают — оно того стоило! Музей «Дом со львом» в селе Поповка с 2013 года посещают увлечённые путешественники со всей страны и даже из-за рубежа. А известен он своими потрясающими росписями: на стенах и потолке дома — целый рассказ в библейских образах! Неизвестный мастер изобразил символы четырёх евангелистов: льва, орла, ангела и быка, а также других персонажей. Живописные образы, выполненные в народной художественной манере, очаровывают своей наивностью и непосредственностью.
Как попасть в «Дом со львом»
Добраться в Поповку без своего автомобиля — задача не из лёгких: хотя от Хвалынска до села всего 22 км, рейсовый автобус ходит всего один раз в сутки. Есть железная дорога «Сызрань-Сенная», но вот электричек в расписании нет… Поэтому лучший вариант — взять такси или поехать на своём автомобиле. Но перед этим заезжайте в Хвалынский краеведческий музей и берите в свою компанию гида — так в музее «Дом со львом» вам будет гораздо интереснее!
Тебя там встретит…
На первый взгляд Поповка — обычное село. Но от других деревень его отличает особый характер — живой и гостеприимный. Всех, кто приезжает в «Дом со львом», принимают не как городских, а как давних друзей, заглянувших в гости.
В доме-музее гид поможет расшифровать незамысловатые рисунки неизвестных художников и расскажет, как люди со всей России сохранили добрую красоту, дошедшую до нас
В самом селе вы проследите, как библейская образность находит неожиданные воплощения в ландшафте и декоре
На обзорной площадке можно понаблюдать за степью или затеять философские разговоры
Дети смогут покататься на качелях-лодке, а родители посидеть в тени на скамье под деревом
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов Хвалынского краеведческого музея
Проезд до Поповки осуществляется на вашем автомобиле. В нём необходимо предусмотреть место для гида
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хвалынский — Организатор в Хвалынске
Хвалынский краеведческий музей — один из старейших в Поволжье. Основоположником коллекции музея является правнук писателя А. Н. Радищева — Михаил Радищев. Его собрания археологии, этнографии, естественнонаучной коллекции, можно увидеть в экспозиции по сей день. Музей располагается в историческом особняке Михайловых-Радищевых середины 19 в.