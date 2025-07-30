Наталья — ваш гид в Хвалынске

Провела экскурсии для 27 туристов

Экскурсии с опытным гидом — это всегда увлекательный опыт. У меня стаж более 10 лет, обладаю глубокими знаниями и могу поделиться интересными историями и фактами о городе. Расскажу вам об интересных местах для посещения и съёмки, чтобы у вас остались самые яркие впечатления и, конечно, кадры. Бронируйте экскурсии и посещайте их с удовольствием!