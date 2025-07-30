Хвалынск — это уголок завораживающей красоты, и я приглашаю вас лично в этом убедиться.
Мы прогуляемся по его уютным улочкам, откроем самые живописные уголки и найдём лучшие места для памятных снимков. Вы узнаете, чем уникален этот город, познакомитесь с его историей и сокровищами.
Мы прогуляемся по его уютным улочкам, откроем самые живописные уголки и найдём лучшие места для памятных снимков. Вы узнаете, чем уникален этот город, познакомитесь с его историей и сокровищами.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
В маршруте экскурсии — самые живописные уголки и лучшие места для памятных снимков:
- Гостиница «Серебряный век» — историческое здание, которое перенесёт вас в атмосферу 19 века
- Хвалынская набережная — место с потрясающим видом на волжские дали и окружающие холмы
- Пожарная каланча — знаковая постройка, рассказывающая о прошлом города
- Красные кони — символ Хвалынска, загадку которых мы разгадаем
- Крестовоздвиженская церковь и парк — историческое и духовное место
- Музей Петрова-Водкина — собрание работ художника, вдохновлённых волжскими пейзажами
По пути обсудим уникальность города, его архитектуру, купеческие особняки и судьбы известных жителей. Вы узнаете:
- Чем Хвалынск отличается от других волжских городов
- Как купеческие особняки отражают историю и культуру 19 века
- Какие люди оставили свой след в развитии Хвалынска
- Почему волжские пейзажи вдохновляли Петрова-Водкина и в чём уникальность его живописи
- Как природа, климат и традиции формируют облик города
В завершение путешествия заглянем в уютное «Тур-кафе», где вы сможете приобрести частичку Хвалынска — эксклюзивные сувениры, хранящие тепло этих мест.
Организационные детали
- Рекомендуемый возраст участников от 12 лет
- Все объекты осматриваем снаружи
- Посещение кафе и покупка сувениров по желанию и в стоимость экскурсии не входит
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Коммунистической улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Хвалынске
Провела экскурсии для 27 туристов
Экскурсии с опытным гидом — это всегда увлекательный опыт. У меня стаж более 10 лет, обладаю глубокими знаниями и могу поделиться интересными историями и фактами о городе. Расскажу вам об интересных местах для посещения и съёмки, чтобы у вас остались самые яркие впечатления и, конечно, кадры. Бронируйте экскурсии и посещайте их с удовольствием!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
30 июл 2025
Большое спасибо экскурсоводу Наталье. Очень интересная экскурсия, комфортная атмосфера! Узнали много нового о Хвалынске. После рассказа Натальи хочется приехать в этот замечательный город ещё раз.
Н
Николай
24 июл 2025
Интересный маршрут для первого знакомства с городом. Для более глубокого погружения в историю города, хорошо бы дополнить посещение музеев - краеведческого и Петрова-Водкина. Но это можно сделать самостоятельно.
Похожие экскурсии из Хвалынска
Индивидуальная
до 4 чел.
Сказочный Хвалынск
Душевная обзорная экскурсия по «яблочной столице Поволжья»
Начало: У дворца Культуры
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Чтобы уехать из Хвалынска, нужно проснуться»
Пройти по улицам старинного города, найти подсказки и разгадать провинциальные тайны
Начало: На городском пляже
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
700 ₽ за всё до 6 чел.