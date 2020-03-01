Выбирайте и другие экскурсии в Хвалынске

Что вас ожидает

Волшебный Хвалынск

Вы увидите все «визитные карточки» города: Пожарную каланчу 1896 года, Крестовоздвиженский храм, старинные дома хвалынских купцов и старообрядцев. А еще погуляете по живописной набережной Волги и посетите музей Хвалынского яблочка, где узнаете, какие три яблока изменили мир и почему наш город называют «яблочной столицей Поволжья».

Хвалынск — история и легенды

Я расскажу о жизни и творчестве художника Петрова-Водкина и его связи с Хвалынском, покажу меловые горы и целебные родники. Кроме того, поделюсь самыми интересными фактами из истории города: почему он называется именно так, с чем связано переселение островитян на правый берег, откуда в Хвалынске красный конь, где жили динозавры и что такое «век коньяка». В завершение вы навестите пчеловода и попробуете вкуснейший травяной чай с медом и медовухой.