Выбирайте и другие экскурсии в Хвалынске

Приглашаю в путешествие по старинному волжскому городу, основанному в далеком XVI веке. Вы рассмотрите сохранившиеся купеческие дома и старообрядческий храм, зайдете в гости к пчеловоду и посетите музей Хвалынского яблочка. А еще услышите, как складывалась история города на протяжении столетий и чем он знаменит сегодня.

Описание экскурсии

Волшебный Хвалынск

Вы увидите все «визитные карточки» города: Пожарную каланчу 1896 года, Крестовоздвиженский храм, старинные дома хвалынских купцов и старообрядцев. А еще погуляете по живописной набережной Волги и посетите музей Хвалынского яблочка, где узнаете, какие три яблока изменили мир и почему наш город называют «яблочной столицей Поволжья».

Хвалынск — история и легенды

Я расскажу о жизни и творчестве художника Петрова-Водкина и его связи с Хвалынском, покажу меловые горы и целебные родники. Кроме того, поделюсь самыми интересными фактами из истории города: почему он называется именно так, с чем связано переселение островитян на правый берег, откуда в Хвалынске красный конь, где жили динозавры и что такое «век коньяка». В завершение вы навестите пчеловода и попробуете вкуснейший травяной чай с медом и медовухой.

Организационные детали

Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Транспортные расходы оплачиваются дополнительно — 100 рублей с человека.