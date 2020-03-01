Выбирайте и другие экскурсии в Хвалынске

Волшебный Хвалынск Вы увидите все «визитные карточки» города: Пожарную каланчу 1896 года, Крестовоздвиженский храм, старинные дома хвалынских купцов и старообрядцев. А еще погуляете по живописной набережной Волги и посетите музей Хвалынского яблочка, где узнаете, какие три яблока изменили мир и почему наш город называют «яблочной столицей Поволжья».
Хвалынск — история и легенды Я расскажу о жизни и творчестве художника Петрова-Водкина и его связи с Хвалынском, покажу меловые горы и целебные родники. Кроме того, поделюсь самыми интересными фактами из истории города: почему он называется именно так, с чем связано переселение островитян на правый берег, откуда в Хвалынске красный конь, где жили динозавры и что такое «век коньяка». В завершение вы навестите пчеловода и попробуете вкуснейший травяной чай с медом и медовухой.
Организационные детали
Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Транспортные расходы оплачиваются дополнительно — 100 рублей с человека.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура у дворца Культуры.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Ирина. Я — историк, филолог, натуралист, палеонтолог, помолог и поющий гид. Работаю в сфере туризма с 2001 года. Свободно и дружески общаюсь с путешественниками, прекрасно нахожу подход ко взрослым и детям любых возрастов. С радостью поделюсь накопленными знаниями и любовью к своему городу!