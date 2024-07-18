Выбирайте и другие экскурсии в Хвалынске

Душевная обзорная экскурсия по «яблочной столице Поволжья»
Приглашаю в путешествие по старинному волжскому городу, основанному в далеком XVI веке.
Вы рассмотрите сохранившиеся купеческие дома и старообрядческий храм, зайдете в гости к пчеловоду и посетите музей Хвалынского яблочка. А еще услышите, как складывалась история города на протяжении столетий и чем он знаменит сегодня.
Вы увидите все «визитные карточки» города: Пожарную каланчу 1896 года, Крестовоздвиженский храм, старинные дома хвалынских купцов и старообрядцев. А еще погуляете по живописной набережной Волги и посетите музей Хвалынского яблочка, где узнаете, какие три яблока изменили мир и почему наш город называют «яблочной столицей Поволжья».
Хвалынск — история и легенды
Я расскажу о жизни и творчестве художника Петрова-Водкина и его связи с Хвалынском, покажу меловые горы и целебные родники. Кроме того, поделюсь самыми интересными фактами из истории города: почему он называется именно так, с чем связано переселение островитян на правый берег, откуда в Хвалынске красный конь, где жили динозавры и что такое «век коньяка». В завершение вы навестите пчеловода и попробуете вкуснейший травяной чай с медом и медовухой.
Организационные детали
Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Транспортные расходы оплачиваются дополнительно — 100 рублей с человека.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У дворца Культуры
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Хвалынске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 157 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Ирина. Я — историк, филолог, натуралист, палеонтолог, помолог и поющий гид. Работаю в сфере туризма с 2001 года. Свободно и дружески общаюсь с путешественниками, прекрасно нахожу подход ко взрослым и детям любых возрастов. С радостью поделюсь накопленными знаниями и любовью к своему городу!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Экскурсия познавательная! Необычный небольшой музей яблочка! Выглядит сочно, свежо, интересно. Рассказ о городе небольшой, но на мой взгляд, достаточный! На маршруте интересные постройки, старинные и современные достопримечательности Хвалынска. И да, нас не угощали медом с чаем, но зато угощали вкуснейшим яблочным соком и смородиновым морсом! Большое спасибо Ирине. Желаем дальнейших успехов)
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А
Анна
1 октября мы посетили сказочный город Хвалынск. С ним нас познакомила настоящий знаток своего города и любитель прекрасного И. В. Гамезо. Она показала нам удивительные места Хвалынска, поведала истории, связанные читать дальшеуменьшить
с жителями разных эпох. Особое место в её рассказах было отведено художнику К. С. Петрову-Водкину, уроженца здешних мест. Ирина Валентиновна - создатель удивительного музея "Хвалёное яблочко". Каждый предмет, каждая деталь дышит любовью своей хозяйки к родной земле. Хорошо, что есть такие неравнодушные люди! Спасибо за прекрасную прогулку!
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Е
Елена
Экскурсия в Хвалынске, это тот случай, когда понимаешь, что тебе несказанно повезло встретить не просто хорошего гида, а человека увлеченного, разностороннего, эрудированного. Это все Ирина Валентиновна. Только тот человек, который помнит свои корни, тратит много сил на популяризацию своего края,может так интересно и с любовью представить свой город, его достопримечательности, людей города, интересные детали и истории. Большое спасибо! Это было незабываемо.
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Е
Елена
Побывали на уникальной экскурсии с необыкновенной Ириной Валентиновной. Хвалынск действительно сказочный, аромат яблок сопровождал нас повсюду, в завершении хозяйка угостила нас вкуснейшим яблочным соком в своем музее. Особенно понравилась подача материала и формат диалога: подучили ответы на все интересующие вопросы! Захотелось вернуться и прогуляться другими маршрутами, которых у Ирины Валентиновны еще немало! Огромное спасибо и до новых встреч❤️
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Александр
Приятно гулять по тихим улочкам Хвалынска, которые застроили купцы-старообрядцы двухэтажными домами из красного кирпича. Но когда об этих домах и их бывших владельцах рассказывает Ирина они как-будто оживают. Нам очень понравилась понравилась экскурсия проведенная Ириной. Мы узнали много интересного о Кузьме Петрове-Водкине, яблоках, Хвалынске и его истории.
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Мария
Спасибо большое за экскурсию. Общаться с Еленой Валентиновной очень приятно. Даже не ожидала, что в таком маленьком городке может быть интересно. Приезжали семьей. Время провели хорошо. Не жалею. Эмоции только положительные. Накупили сувениров. Особенно благодарна, за то, что все было продуманно именно для моей семьи, что бы нам было удобно.