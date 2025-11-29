Мобильная квест-экскурсия «Чтобы уехать из Хвалынска, нужно проснуться»

Описание квестаПочему этот маленький городок не отпускает ее? Как героине собрать все пазлы снов в реальную картину? Мы можем в этом помочь, ведь мы не спим. Разбирая фотографии из бабушкиной шкатулки, на одной из них Ольга увидела надпись “Хвалынск”. Она долго разглядывала снимок, пыталась представить это место, в результате решила туда поехать. Но после возвращения домой Хвалынск стал ей сниться, а по утрам девушка ощущала на себе влияние сна и чувствовала, что все еще не уехала из этого города. Ольга решила перенести содержание снов в свой дневник. И вот записи в наших руках. Мы пройдем маршрутом из ее сновидений и соберем все сюжеты, как пазлы, в общую картину, которая будет идентична реальности. Вы же не оставите героиню одну? Что от вас потребуется? Пройти предложенным маршрутом по улицам старинного города, найти подсказки на местах и разделить сновидения и явь. Все ответы вы будете находить на местах без использования дополнительных источников. За время квеста вы узнаете интересные факты из истории города, прикоснетесь к провинциальным тайнам, с пользой и интересом проведете время. Отправляйтесь в это небольшое приключение с близкими, друзьями, детьми! Испытайте себя, проявите свои способности в распутывании загадочных явлений и помогите героине уехать! Осталось только оплатить квест: приступить к его прохождению вы сможете в любое время!
В любое свободное время
Ответы на вопросы
Что включено
- Прохождение квест-экскурсии через приложение
Место начала и завершения?
Россия, Саратовская область, Хвалынск
Когда и сколько длится?
Когда: В любое свободное время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
