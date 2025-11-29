Мобильная квест-экскурсия «Чтобы уехать из Хвалынска, нужно проснуться»

Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Снежана Самойлова Ваш гид в Хвалынске
Индивидуальная квест-экскурсия Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-5 человек Когда В любое свободное время 800 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание квеста Почему этот маленький городок не отпускает ее? Как героине собрать все пазлы снов в реальную картину? Мы можем в этом помочь, ведь мы не спим. Разбирая фотографии из бабушкиной шкатулки, на одной из них Ольга увидела надпись “Хвалынск”. Она долго разглядывала снимок, пыталась представить это место, в результате решила туда поехать. Но после возвращения домой Хвалынск стал ей сниться, а по утрам девушка ощущала на себе влияние сна и чувствовала, что все еще не уехала из этого города. Ольга решила перенести содержание снов в свой дневник. И вот записи в наших руках. Мы пройдем маршрутом из ее сновидений и соберем все сюжеты, как пазлы, в общую картину, которая будет идентична реальности. Вы же не оставите героиню одну? Что от вас потребуется? Пройти предложенным маршрутом по улицам старинного города, найти подсказки на местах и разделить сновидения и явь. Все ответы вы будете находить на местах без использования дополнительных источников. За время квеста вы узнаете интересные факты из истории города, прикоснетесь к провинциальным тайнам, с пользой и интересом проведете время. Отправляйтесь в это небольшое приключение с близкими, друзьями, детьми! Испытайте себя, проявите свои способности в распутывании загадочных явлений и помогите героине уехать! Осталось только оплатить квест: приступить к его прохождению вы сможете в любое время!

