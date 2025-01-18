Айс-флоатинг на Байкале

Подарите себе незабываемое приключение с погружением в ледяные воды озера Байкал, не беспокоясь о холоде! Приглашаем на уникальный опыт купания в спасательных костюмах на озере Байкал.

Ощутите свободу и веселье, находясь на воде в состоянии невесомости, катаясь на льдине и просто наслаждаясь моментом.
Айс-флоатинг на Байкале
Айс-флоатинг на Байкале
Айс-флоатинг на Байкале
Ближайшие даты:
18
янв19
янв25
янв26
янв1
фев2
фев8
фев
Время начала: 12:00

Описание экскурсии

Погружение в мир приключений

Сплав по удивительным водам Байкала — это не просто активный отдых, а настоящее приключение, которое запомнится надолго. Продолжительность сплава составляет около 40 минут, и за это время вы сможете насладиться красотой природы и уникальной атмосферой этого места.

Комфорт и безопасность

Для вашего комфорта мы предоставляем специальные костюмы, которые обеспечивают тепло и сухость благодаря своей герметичности и толстому материалу. Это значит, что вы сможете сосредоточиться на впечатлениях, не беспокоясь о погодных условиях.

Безопасность на первом месте

Мы ставим безопасность превыше всего. Все сплавы проходят на безопасном мелководье, где в любой момент вы можете встать на ноги и легко добраться до берега. Это создает дополнительное чувство уверенности и спокойствия.

Квалифицированный персонал

Наш опытный персонал всегда рядом, готов поддержать вас и обеспечить комфорт в каждый момент вашего незабываемого байкальского приключения. Вы можете быть уверены, что находитесь в надежных руках.

Кристально чистые воды Байкала

Не упустите возможность искупаться в кристально чистых ледяных водах Байкала. Вы сможете насладиться свежестью и чистотой, оставаясь в тепле и комфорте благодаря нашим костюмам.

Приглашаем вас в приключение!

Приготовьтесь к незабываемым впечатлениям и ярким эмоциям. Ваше приключение на Байкале ждет вас!

По выходным дням с 12 до 16 в теплую погоду

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Пос. Листвянка, ул. Исток Ангары 11
Когда и сколько длится?
Когда: По выходным дням с 12 до 16 в теплую погоду
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Отправляясь на флоатинг:
  • Смойте макияж
  • Нанести крем от ветра и мороза на лицо перед купанием
  • Уберите из карманов, одежды, волос колющие и острые предметы, значки, заколки
  • Снимите серьги
  • Утеплитесь так, как будто собираетесь на прогулку
  • Что бы обеспечить себе тепло и комфорт, вам потребуется:
  • Легкая балаклава/баф и легкая шапка защитят голову
  • Легкие перчатки согреют руки
  • Термобелье
  • Брюки синтетические, например горнолыжные
  • Флисовая кофта
  • Легкая куртка/ветровка
  • Теплые носки
  • Резинка для волос
  • Запасные сухие носки, брюки и толстовка. Они могут не понадобится, но некоторые купаются настолько активно, что небольшая часть воды все таки попадает в костюмы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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