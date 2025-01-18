Ощутите свободу и веселье, находясь на воде в состоянии невесомости, катаясь на льдине и просто наслаждаясь моментом.
Описание экскурсии
Погружение в мир приключений
Сплав по удивительным водам Байкала — это не просто активный отдых, а настоящее приключение, которое запомнится надолго. Продолжительность сплава составляет около 40 минут, и за это время вы сможете насладиться красотой природы и уникальной атмосферой этого места.
Комфорт и безопасность
Для вашего комфорта мы предоставляем специальные костюмы, которые обеспечивают тепло и сухость благодаря своей герметичности и толстому материалу. Это значит, что вы сможете сосредоточиться на впечатлениях, не беспокоясь о погодных условиях.
Безопасность на первом месте
Мы ставим безопасность превыше всего. Все сплавы проходят на безопасном мелководье, где в любой момент вы можете встать на ноги и легко добраться до берега. Это создает дополнительное чувство уверенности и спокойствия.
Квалифицированный персонал
Наш опытный персонал всегда рядом, готов поддержать вас и обеспечить комфорт в каждый момент вашего незабываемого байкальского приключения. Вы можете быть уверены, что находитесь в надежных руках.
Кристально чистые воды Байкала
Не упустите возможность искупаться в кристально чистых ледяных водах Байкала. Вы сможете насладиться свежестью и чистотой, оставаясь в тепле и комфорте благодаря нашим костюмам.
Приглашаем вас в приключение!
Приготовьтесь к незабываемым впечатлениям и ярким эмоциям. Ваше приключение на Байкале ждет вас!
По выходным дням с 12 до 16 в теплую погоду
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Отправляясь на флоатинг:
- Смойте макияж
- Нанести крем от ветра и мороза на лицо перед купанием
- Уберите из карманов, одежды, волос колющие и острые предметы, значки, заколки
- Снимите серьги
- Утеплитесь так, как будто собираетесь на прогулку
- Что бы обеспечить себе тепло и комфорт, вам потребуется:
- Легкая балаклава/баф и легкая шапка защитят голову
- Легкие перчатки согреют руки
- Термобелье
- Брюки синтетические, например горнолыжные
- Флисовая кофта
- Легкая куртка/ветровка
- Теплые носки
- Резинка для волос
- Запасные сухие носки, брюки и толстовка. Они могут не понадобится, но некоторые купаются настолько активно, что небольшая часть воды все таки попадает в костюмы