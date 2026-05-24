Байкал завораживает не только своими поверхностными красотами, но и таинственным подводным миром.
Водная прогулка на Байкале предлагает уникальную возможность погрузиться в его глубины и увидеть знаменитые байкальские стенки, которые уходят в
Водная прогулка на Байкале предлагает уникальную возможность погрузиться в его глубины и увидеть знаменитые байкальские стенки, которые уходят в
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Уникальный подводный мир Байкала
- 👨🏫 Профессиональный инструктор
- 🚗 Трансфер из Иркутска
- 🛡️ Безопасное оборудование
- 🐟 Встреча с байкальской флорой и фауной
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Дайвинг на Байкале доступен круглый год благодаря постоянной открытой воде. Это делает его идеальным для тех, кто хочет исследовать подводный мир в любое время. Независимо от сезона, вы сможете насладиться уникальными видами и получить незабываемые впечатления.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Байкальские стенки
Описание экскурсии
Я встречу вас в Иркутске и привезу к месту начала. Первым делом мы проведём подробный инструктаж. После я вам выдам всё необходимое оборудование (современное, комфортное и надёжное). И мы перейдём от теории к практике. У вас будет время, чтобы освоиться, а после начнём погружение. Вы сможете чувствовать себя в безопасности в компании опытного инструктора, и это позволит вам лучше сосредоточиться на наблюдении байкальских глубин.
Организационные детали
- Программа будет интересна, прежде всего, начинающим дайверам
- Дайвинг возможен круглый год, так как открытая вода на Байкале есть всегда
- В стоимость включено: трансфер из Иркутска и обратно, сопровождение профессионального инструктора и оборудование (баллоны, грузовой пояс, гидрокостюм, ласты, шлем, перчатки, маска)
- Продолжительность указана с учётом дороги, дайвинг с подготовкой займут примерно 1,5 часа
- Вы можете приехать в Листвянку самостоятельно — в этом случае стоимость программы будет со скидкой
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|15 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 45 туристов
Всем привет! Меня зовут Алексей, я занимаюсь дайвингом на Байкале. Готов показать вам самые интересные места как на поверхности, так и под водой. Уверен, что дома вы будете с теплотой вспоминать свои сибирские приключения.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алексей настоящий профессионал своего дела, которому вы можете довериться на 100%. Это был очень необычный опыт, температура воды всего 1,5 градуса. Страшно красиво во всех смыслах. Так как никакого опыта дайвинга у меня до этого не было, мне было слегка страшновато. Но Алексей молодец, объяснял все очень доходчиво и понятно. Во всем максимально помогал. 👍 Рекомендую, не пожалеете.
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Г
Дата посещения: 11 апр 2025
Мне погружение понравилось! У меня опыта погружений не было, а очень хотелось попробовать. Сразу скажу, дайвинг в холодное время года был непростой. Холод под водой, холод над водой и ветер.
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А
Алексей отличный инструктор очень увлеченный темой дайвинга. Заранее получили ответы на все вопросы о погружении по переписке и во время созвона.
Погружение проходило в посёлке Листвянка, а хостел мы снимали в
Погружение проходило в посёлке Листвянка, а хостел мы снимали в
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Г
Все прошло на высшем уровне Алексея рекомендую погружались в Байкал в -27 было круто и не забываемо.
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Н
Погружение - это ни с чем не сравнимое ощущение, я думаю, что хотя бы раз в жизни это стоит испытать. Эту экскурсию нашла случайно и осталась очень довольна. Алексей спокойно и доходчиво все объясняет, помог справится с тревожностью перед погружением, так что все прошло просто замечательно. Очень рекомендую!:)
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Р
Мне очень понравилась экскурсия, я новичок, Сергей профессионал своего дела. Я его обязательно по рекомендую своим друзьям и знакомым. Спасибо огромное мне очень понравилось.
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