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Дайвинг на Байкале

Байкал манит не только своими просторами, но и загадками подводного мира. Откройте для себя глубины с опытным инструктором и почувствуйте магию Сибирского моря
Байкал завораживает не только своими поверхностными красотами, но и таинственным подводным миром.

Водная прогулка на Байкале предлагает уникальную возможность погрузиться в его глубины и увидеть знаменитые байкальские стенки, которые уходят в
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бездну.

Участники смогут насладиться видами местной флоры и фауны, а также, возможно, встретить королеву Байкала - нерпу.

Программа включает трансфер из Иркутска, сопровождение профессионального инструктора и предоставление всего необходимого оборудования.

Дайвинг доступен круглый год, что делает его идеальным для начинающих дайверов, стремящихся к новым открытиям

4.9
12 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Уникальный подводный мир Байкала
  • 👨‍🏫 Профессиональный инструктор
  • 🚗 Трансфер из Иркутска
  • 🛡️ Безопасное оборудование
  • 🐟 Встреча с байкальской флорой и фауной

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Дайвинг на Байкале доступен круглый год благодаря постоянной открытой воде. Это делает его идеальным для тех, кто хочет исследовать подводный мир в любое время. Независимо от сезона, вы сможете насладиться уникальными видами и получить незабываемые впечатления.
Сейчас август — это идеальное время.
Дайвинг на Байкале
Дайвинг на Байкале
Дайвинг на Байкале

Что можно увидеть

  • Байкальские стенки

Описание экскурсии

Я встречу вас в Иркутске и привезу к месту начала. Первым делом мы проведём подробный инструктаж. После я вам выдам всё необходимое оборудование (современное, комфортное и надёжное). И мы перейдём от теории к практике. У вас будет время, чтобы освоиться, а после начнём погружение. Вы сможете чувствовать себя в безопасности в компании опытного инструктора, и это позволит вам лучше сосредоточиться на наблюдении байкальских глубин.

Организационные детали

  • Программа будет интересна, прежде всего, начинающим дайверам
  • Дайвинг возможен круглый год, так как открытая вода на Байкале есть всегда
  • В стоимость включено: трансфер из Иркутска и обратно, сопровождение профессионального инструктора и оборудование (баллоны, грузовой пояс, гидрокостюм, ласты, шлем, перчатки, маска)
  • Продолжительность указана с учётом дороги, дайвинг с подготовкой займут примерно 1,5 часа
  • Вы можете приехать в Листвянку самостоятельно — в этом случае стоимость программы будет со скидкой

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник15 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 45 туристов
Всем привет! Меня зовут Алексей, я занимаюсь дайвингом на Байкале. Готов показать вам самые интересные места как на поверхности, так и под водой. Уверен, что дома вы будете с теплотой вспоминать свои сибирские приключения.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Тимур
Алексей настоящий профессионал своего дела, которому вы можете довериться на 100%. Это был очень необычный опыт, температура воды всего 1,5 градуса. Страшно красиво во всех смыслах. Так как никакого опыта дайвинга у меня до этого не было, мне было слегка страшновато. Но Алексей молодец, объяснял все очень доходчиво и понятно. Во всем максимально помогал. 👍 Рекомендую, не пожалеете.
Алексей настоящий профессионал своего дела, которому вы можете довериться на 100%. Это был очень необычный опыт,
Алексей настоящий профессионал своего дела, которому вы можете довериться на 100%. Это был очень необычный опыт,
Алексей настоящий профессионал своего дела, которому вы можете довериться на 100%. Это был очень необычный опыт,
Алексей настоящий профессионал своего дела, которому вы можете довериться на 100%. Это был очень необычный опыт,
Алексей настоящий профессионал своего дела, которому вы можете довериться на 100%. Это был очень необычный опыт,
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Г
Дата посещения: 11 апр 2025
Мне погружение понравилось! У меня опыта погружений не было, а очень хотелось попробовать. Сразу скажу, дайвинг в холодное время года был непростой. Холод под водой, холод над водой и ветер.
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В начале было не так комфортно, но после 5 минут, когда тело привыкло к воде и когда Алексей помог мне отрегулировать количество подаваемого воздуха из баллона, стало намного лучше. А так плавали около 35 минут, удалось увидеть байкальскую эпишуру. Хотели поплыть дальше, вглубь, но у меня из-за непривычки, при погружении, начинала болеть голова, и мне не удавалось стравить давление(может, просто такая особенность организма). Так что здраво оценивайте свои силы. В любом случае, опыт был интересный. Спасибо Алексею!

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А
Алексей отличный инструктор очень увлеченный темой дайвинга. Заранее получили ответы на все вопросы о погружении по переписке и во время созвона.

Погружение проходило в посёлке Листвянка, а хостел мы снимали в
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Иркутске. Алексей предложил 2 варианта: с трансфером от Иркутска или мы добираемся в Листвянку сами(от автовокзала Иркутска туда ходит 526 автобус). Выбрали второе, так как подешевле.

Добрались утром до Листвянки, покатались на коньках(аренда доступна прямо рядом с автовокзалом). Алексей забрал нас на машине и доставил на место погружения.

Предполагалось все так: погружаемся на открытой воде, там делаем фото и видео, если все хорошо, пробуем заплыть под лёд.

Инструктаж, пояснения, сопровождение, только вы и инструктор, мы были с женой - погружались поочереди. Опыта дайвинга у нас не было, на дворе Март, холодно. Оделись, костюм сухой, тело не мерзнет, однако перчатки и шлем хоть и неопреновые, но "мокрые", то есть в этих зонах сначала очень холодно, но потом становится терпимее.

Вывод такой - трезво оценивайте свои силы и умения. Погружение непростое, и у нас не полностью получилось полностью отплавать всю программу. Эмоции остались позитивные, но надо тренироваться.

Алексей отличный инструктор очень увлеченный темой дайвинга. Заранее получили ответы на все вопросы о погружении по переписке и во время созвона.
Алексей отличный инструктор очень увлеченный темой дайвинга. Заранее получили ответы на все вопросы о погружении по переписке и во время созвона.
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Г
Все прошло на высшем уровне Алексея рекомендую погружались в Байкал в -27 было круто и не забываемо.
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Н
Погружение - это ни с чем не сравнимое ощущение, я думаю, что хотя бы раз в жизни это стоит испытать. Эту экскурсию нашла случайно и осталась очень довольна. Алексей спокойно и доходчиво все объясняет, помог справится с тревожностью перед погружением, так что все прошло просто замечательно. Очень рекомендую!:)
Погружение - это ни с чем не сравнимое ощущение, я думаю, что хотя бы раз в
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Р
Мне очень понравилась экскурсия, я новичок, Сергей профессионал своего дела. Я его обязательно по рекомендую своим друзьям и знакомым. Спасибо огромное мне очень понравилось.
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