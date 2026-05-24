Байкал завораживает не только своими поверхностными красотами, но и таинственным подводным миром.Водная прогулка на Байкале предлагает уникальную возможность погрузиться в его глубины и увидеть знаменитые байкальские стенки, которые уходят в

бездну. Участники смогут насладиться видами местной флоры и фауны, а также, возможно, встретить королеву Байкала - нерпу. Программа включает трансфер из Иркутска, сопровождение профессионального инструктора и предоставление всего необходимого оборудования. Дайвинг доступен круглый год, что делает его идеальным для начинающих дайверов, стремящихся к новым открытиям

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Дайвинг на Байкале доступен круглый год благодаря постоянной открытой воде. Это делает его идеальным для тех, кто хочет исследовать подводный мир в любое время. Независимо от сезона, вы сможете насладиться уникальными видами и получить незабываемые впечатления.

Сейчас август — это идеальное время.